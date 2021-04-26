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Новини Агресія Росії проти України
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В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно"

В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва:

В Офісі Президента України не мають наміру запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі. На Банковій вважають гіпотетичне запрошення до Києва некоректним.

Про це в інтерв'ю liga.net сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про готовність запросити Путіна до Києва.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.

Читайте також: Зеленський не поїде в Москву на переговори з Путіним, - Резніков

Автор: 

Зеленський (23653) перемовини (2846) путін (23740) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+10
Просто не корректно ?... вы,подонки,знаете где окажитесь на следущий день,после приезда пуйла в Киев)
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26.04.2021 09:49
+7
С какого уйха приглашать в Киев, ежели этосцыкливовонючеехуйло неоднократно посещала крым???
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26.04.2021 09:50
+6
какое дело завхозу к делам Мида
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26.04.2021 09:49
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А почему бы не пригласить? Сразу бы и завали ***** прямо в аэропорту!!!!


Другое дело шо оно зассыт и не приедет
В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 4298
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26.04.2021 09:47 Відповісти
я бы сказал для ЗЕ это не только не корректно, но и смертельно опасно от украинского народа!!!
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26.04.2021 09:52 Відповісти
Если бы зеленский пригласил <******* и тот бы прилетел. И наш зеля как заправский каубой выпустил бы в него обойму из пистолета-пулемета, то ему многое можно было бы простить
В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно" - Цензор.НЕТ 6282
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26.04.2021 09:55 Відповісти
но наш зеля сцыкло и реальность, к сожалению, такова:
В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно" - Цензор.НЕТ 817
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26.04.2021 09:57 Відповісти
Сволочь гринпоц ссыт так, что уже во всю работает по *********-макроновским кластерам полной сдачи Украины лаптеногим.
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
Вот вам, конченные зеленозадроты, что нужно знать вам про вашего "вЯличайшего" ***********. Мойте зад и язык себе и своим бабам - встречать ваших хозяев казачков и мокшанских солдат, вы это, твари , честно заслужили
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26.04.2021 10:06 Відповісти
В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 7982В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 1528В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 8915
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26.04.2021 09:47 Відповісти
Сегодня во всех новостях один Дерьмак будет?
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26.04.2021 09:49 Відповісти
Х**ла из бункера не выманить ни за какие коврыжки.
В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 471
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26.04.2021 09:49 Відповісти
шото старик кавбаев совсем плох
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26.04.2021 09:52 Відповісти
какое дело завхозу к делам Мида
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26.04.2021 09:49 Відповісти
Приглашения и визиты первых лиц государств происходят по протоколу. Протоколом как раз должна заниматься администрация. Хотя, по протокольным косякам потерпевшего вiслюка видно, что протоколом она как раз не занимается
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26.04.2021 11:13 Відповісти
Просто не корректно ?... вы,подонки,знаете где окажитесь на следущий день,после приезда пуйла в Киев)
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26.04.2021 09:49 Відповісти
Ермак латентный сепар. Что это за слово для русни "некорректный"????? "Некорректно"- невежливый, грубый. Кто этим нашим уродам, тексты слова подбирает
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26.04.2021 09:49 Відповісти
С какого уйха приглашать в Киев, ежели этосцыкливовонючеехуйло неоднократно посещала крым???
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26.04.2021 09:50 Відповісти
пригласить, что бы убить
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26.04.2021 09:52 Відповісти
слово яке застосував - "не коректно", "не коректно" - це перебування Єрмили і на посаді і не перебування до цих пір в тюрмі.
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26.04.2021 09:50 Відповісти
В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно" - Цензор.НЕТ 2096
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26.04.2021 09:52 Відповісти
ермак всегда боится обидеть уважаемого товарисча куйла? подозреваю , что , именно из за этой патологической боязни ермака и его оп плешивого царька, была слита операция с вагнеровцами. ермак, а вот ответь на вопрос, а нашего гарантика в мацкву приглашать это по твоему корректно? или то , что куйло делает это для тебя всё корректно???
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26.04.2021 09:53 Відповісти
Х@йла можно только ***** пригласить
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26.04.2021 09:54 Відповісти
а по мне так пусть куйло приедет к нам в Украину и сам увидит и послушает что о нём украинцы говорят....
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26.04.2021 09:55 Відповісти
а то тут некоторые предатели ездят на встречу с картофельным ************** лукой и рассказывают ему что мол 36%украинцев любят и уважают бацьку... интересно где он (депутат слуг шевченко) взял эту цифру? сам считал? его за враньё уже сажать можно!
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26.04.2021 09:58 Відповісти
В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно" - Цензор.НЕТ 8761В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно" - Цензор.НЕТ 61
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26.04.2021 09:55 Відповісти
Некоректно навіть про це говорити.
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26.04.2021 09:57 Відповісти
некорректно куйлу ж о п у лизать, остальное всё корректно!
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26.04.2021 09:59 Відповісти
В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно" - Цензор.НЕТ 6189
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26.04.2021 09:59 Відповісти
рашизм = тероризм!

раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 10:09 Відповісти
Некоректно????? Это надо быть каким пи**расом что-бы вообще существовала эта тема!!!!!!! Когда же наконец закончится правление онанистов, клоунов и прочей мерзости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2021 10:03 Відповісти
а минЬетчики?
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26.04.2021 10:08 Відповісти
Козирь знає що тоді винесуть всю ОПу разом з ним.
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26.04.2021 10:03 Відповісти
Закидушки закидывают
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26.04.2021 10:05 Відповісти
Выборы раз в 5 лет - несусветная дурость, из-за которой зюзя с дерьмаком пока не в тюрьме...
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26.04.2021 10:13 Відповісти
"История поставила на нас -
и положила на них" (С)
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26.04.2021 10:17 Відповісти
Зовсім клепки в голові нема?
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26.04.2021 10:31 Відповісти
Х.ло уверенно движется к приглашению в Гаагу.Киев подождет.Да и воздух чище будет.
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26.04.2021 10:53 Відповісти
Про яку коректність в спілкуванні зі злочинцем може бути розмова?
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26.04.2021 11:28 Відповісти
 
 