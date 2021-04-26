В ОП не планують запрошувати Путіна до Києва: "Це некоректно"
В Офісі Президента України не мають наміру запрошувати президента РФ Володимира Путіна до Києва, навіть після того, як він відмовився зустрічатися з українським лідером Володимиром Зеленським на Донбасі. На Банковій вважають гіпотетичне запрошення до Києва некоректним.
Про це в інтерв'ю liga.net сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Ні, я вважаю це некоректним", - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання про готовність запросити Путіна до Києва.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Пізніше Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-який час у Москві для обговорення двосторонніх відносин.
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Другое дело шо оно зассыт и не приедет
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