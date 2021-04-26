В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно"

В Офисе Президента не намерены приглашать президента РФ Владимира Путина в Киев, даже после того, как он отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на Донбассе. На Банковой считают гипотетическое приглашение в Киев некорректным.

Об этом в интервью liga.net сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о готовности пригласить Путина в Киев.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Позже Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.