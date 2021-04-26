КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію
Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомила, що КСУ цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації. Також суд розгляне низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.
Про це вона написала у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень Закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентарка.
Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дело в том шо в Лос-анжелесе мона увидеть Билла Гейтса в футболке и кедах - покупает бургер, а у нас самый сраный миллионер - в кругу охраны на джипах покупает кофе, да еще и наезжает на кассира шо он(о) горячий(е)