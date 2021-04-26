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КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію

КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію

Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомила, що КСУ цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації. Також суд розгляне низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.

Про це вона написала у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень Закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентарка.

Читайте: КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації

Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".

КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію 01
КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію 02

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конфіскація (846) КС (1427) люстрація (273) Совгиря (52)


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журналистка Даниленко грит - да посм. на машины в Киеве, мы же не самая, как любит быдло говорить "нищая" страна.
дело в том шо в Лос-анжелесе мона увидеть Билла Гейтса в футболке и кедах - покупает бургер, а у нас самый сраный миллионер - в кругу охраны на джипах покупает кофе, да еще и наезжает на кассира шо он(о) горячий(е)
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26.04.2021 10:54 Відповісти
ну вот. Люстрацию - признать незаконной и всем отлюстрированным выплатить моральный вред, упущеную выгоду и на оздоровление. А зебилам в рамках налоговой амнистии начислить обязательство перед бюджетом не 5 а 15 проц. И пусть объясняют откуда у них тостер утюг телек и туфли. На какие шиши купили???
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26.04.2021 10:55 Відповісти
КС решил на этой неделе рассмотреть конституционность спецконфискации и закона о люстрации - Цензор.НЕТ 2035
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26.04.2021 10:57 Відповісти
нужно собрать КС и признать законным отстрел коррумпированных чиновников и (не менее продажных) жирных свиней в мантиях. С конфискацией имущества разумеется...
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26.04.2021 11:05 Відповісти
Наступний крок КСУ- повернути лєгітімног овоча... Здається мені з швидкістю світла летимо в ДУПУ...
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26.04.2021 11:06 Відповісти
Пора разогнать этот антинародный суд, задолбали
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26.04.2021 11:09 Відповісти
Наслаждайтесь, ведь Вы так этого добивались.
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26.04.2021 12:17 Відповісти
 
 