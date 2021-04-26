КС вирішив цього тижня розглянути конституційність спецконфіскації та закону про люстрацію

Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомила, що КСУ цього тижня розгляне конституційність спецконфіскації. Також суд розгляне низку положень закону про люстрацію на відповідність Основному закону.

Про це вона написала у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня Конституційний Суд розглядатиме такі справи: щодо конституційності спецконфіскації, передбаченої Кримінальним кодексом; щодо конституційності низки положень Закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію)", - написала парламентарка.

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Крім того, КСУ розгляне і відповідність Основному закону окремих положень статті 6 ЗУ "Про телебачення і радіомовлення", статей 15, 15-1, 26 ЗУ "Про кінематографію".



