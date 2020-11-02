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Новини Політика України
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КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації

Конституційний Суд України оновив порядок денний своїх засідань на поточному тижні.

Раніше, на поточному тижні Конституційний Суд планував розглянути подання про конституційність законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а також "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і продовжити розгляд справи щодо тлумачення поняття "гідні умови життя", повідомляє Цензор.НЕТ.

Але згідно з оновленим порядком денним засідань, КС у понеділок, 2 листопада, вирішив продовжить розгляд справи в закритій частині пленарного засідання за поданням 46 народних депутатів про офіційне тлумачення норм Конституції, що стосуються права власності на землю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС у вівторок, крім закону про мову, візьметься за Фонд гарантування вкладів: це загрожує відкатом щодо всіх неплатоспроможних банків, - журналістка Кошкіна

Автор конституційного подання пояснює необхідність тлумачення поняття "земля" "як об'єкта правовласності українського народу" тим, що в Основному законі вказується два різні права власності на землю: як природний об'єкт - право власності українського народу, і як об'єкт цивільних прав, власності громадян і юридичних осіб.

Також у вівторок, 3 листопада, КС вирішив розглянути питання відкриття конституційного провадження за поданням 47 народних депутатів про відповідність Конституції окремих положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування процедури спеціальної конфіскації.

Також читайте: Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

Крім того, у порядку денному засідань на п'ятницю, 5 листопада, значиться, що Велика палата КС розгляне у формі письмового провадження, тобто на відкритій частині пленарного засідання конституційне подання 47 народних депутатів щодо конституційності положень статей 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України, які регламентують процедуру і випадки застосування спеціальної конфіскації.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+22
Гулять так гулять)
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02.11.2020 12:17
+19
Точно, скажений принтер з московії застосували. КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5106
Намагаються навідміняти якомога більше, доки не винесли цей склад нах КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4698
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02.11.2020 12:18
+17
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС с декларациями, языковый закон, земля, поднятые тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 12:18
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02.11.2020 12:17 Відповісти
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС с декларациями, языковый закон, земля, поднятые тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 12:18 Відповісти
Просто колаборанти вирішили, що народ заспокоївся і можна все відкочувати до кінця 2013-го.
Рішення то відміінити ніззя, хоч іпотим і потікають судді.
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02.11.2020 12:20 Відповісти
В данному випадку так вирішив Каломойський.
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02.11.2020 12:37 Відповісти
полагаю тема такая план согласованный с ублюдками тут и в Кремлядске.. раскачать ситуацию майдан кровью окропить для этого засланы будут спецы взрывы там теракты расстрел чиновников судей КСУ да мало ли.. а потом типа какамитет спасения Путя Вовик спасай вовик попробует ввергнуться войсками горячая фаза думаю США не все равно это бубочке все до лямпочки а им нет полеты Б-52 корабли в Черном море скорей васего остудят даже Пупкина.. а вот шатун крови разойдясь и ударит по тем кто все этого долго и нагло нагибал и перегибал пружина стрельнет по ним в первую очередь...
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02.11.2020 13:06 Відповісти
а что будет? Или в Украине Каломойский сделает Сомали и будет жить на баранах наживаться или он уедет спецрейсом в США!
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02.11.2020 12:36 Відповісти
Но, как для первого, так и для второго нужен взрыв народа. Тогда или они нас, с помощью параши и разных озабоченных марконов и меркельш или мы их, послав, как макронов так и меркельш.
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02.11.2020 12:42 Відповісти
Когда в стране 73% дебилы, сделать это легко!
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02.11.2020 12:49 Відповісти
...і дата 21-22 Листопада ось-ось КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації - Цензор.НЕТ 2064
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02.11.2020 13:20 Відповісти
Точно, скажений принтер з московії застосували. КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5106
Намагаються навідміняти якомога більше, доки не винесли цей склад нах КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4698
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02.11.2020 12:18 Відповісти
Точно. Зате новий КС, призначений портновим і зеленським, нічого відміняти не буде.
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02.11.2020 12:21 Відповісти
Та це ще бабка надвоє сказала. "зелені" відміняти не буде, а закони попередників аж бігом.
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02.11.2020 12:22 Відповісти
бабка вже показала нового президента бо "свинарчуке", нову ВР і тепер буде новий КС.
Історія вчить що вона нічому не вчить.
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02.11.2020 12:53 Відповісти
Не вживай стільки лайна бо вдавишся.
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02.11.2020 12:34 Відповісти
Турборежим.
Ну а шо? ПреЗедентской коалиции ведь можно так делать.
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02.11.2020 12:20 Відповісти
Вот бы когда его применить зепутанам.
Дернули бы стоп-кран у КС, но законными методами.
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02.11.2020 12:23 Відповісти
Тут уже казали, що законних методів проти банди КС просто не існує.
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02.11.2020 13:21 Відповісти
Та існують ті методи, навіть в КК прописані, але це треба мати яйця та відданих країні людей у правоохоронних структурах, ну і бути готовим до наслідків. Розумні керівники ситуацію до такого стану просто не доводять. Так що не в нашого коня корм...
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02.11.2020 13:27 Відповісти
Нема жодних законних механізмів проти суддів т.зв. "КС". Навіть, якби там сидів умовний "путін", який би скасував Акт Незалежности, в межах чинного законодавства його треба було б терпіти 9 років. Або як у Молдові: вийти в Києві з півмільйона з "кок_мол". Але всім зараз наплювати на все.
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02.11.2020 13:54 Відповісти
Вже є підготовлені законопроекти від Батьківщини та ЄС.
Потрібно почитати їх.
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02.11.2020 13:40 Відповісти
Ніяким законом ви не повернетеся в ситуацію до ухвали т.зв. "КС". Бо всі порушені кримінальні справи закрито. Все починатиметься з чистого аркуша.
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02.11.2020 13:50 Відповісти
Віддавати весь КС під 100% керування реваншистам ще гірше.
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Ніби зараз там сидять не реваншисти. Не смішіть мене.
Я просто хотів сказати, що відповідно до чинного законодавства вони, "кс" можуть скасувати що завгодно. І їм не передбачено жодної відповідальности. Лише 500тис. на вулицях Києва та квиток до "ростова" щоб створити ситуацію неспроможности виконання обов'язків.
Бо мені не до шмиґи, коли відверті злочинці сидітимуть і далі на шиї цього зубожілого дурнуватого народу та матимуть платню, яку не мають судді США. Ліпше нехай на ктриманні у кремля.
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02.11.2020 14:06 Відповісти
Я почекаю рішень КС по мовному та земельному закону.
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02.11.2020 14:08 Відповісти
От бачите? Ви вже також погоджуєтеся на "...якщо...то...". КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації - Цензор.НЕТ 8437
З нами завжди за вкрадені мільярди розплачувалися "мовою".
Пригадую звіт Л.Танюка про т.зв. "конституційну_ніч". Знаєте чим нам заплатили за "автономію_криму_у_конституції"? Синьо-жовтим прапором.

Кацапи знають, що, врешті-решт, за допомогою грошей та матеріяльних цінностей згодом можна прибрати і мову, і синьо-жовтий прапор. Так і роблять.
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02.11.2020 14:16 Відповісти
Зашевелились, суки. Где СБУ? Пора их нейтрализовать, а то ведь беды наделают - 100 лет потом разгребать будем.
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02.11.2020 12:20 Відповісти
КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4773
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02.11.2020 12:35 Відповісти
Смішно ...ні...ну правда смішно... Прям в яблучко. Цікаво а на цьому фото де ви ....? Чи ви вважаєте що тут вас немає. Помиляєтесь..он ви он там в далині ..в товпі бачите. І я десь там Жорстка правда. А хто не бачить на цьому фото себе .. воістину дурень ))))
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02.11.2020 13:44 Відповісти
І не важливо хто за кого голосував чи взагалі не голосував...Всі на цім фото.
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02.11.2020 13:45 Відповісти
Разошлись. Там на каждого судью компромат.
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02.11.2020 12:21 Відповісти
Торопятся мрази портновские все пропихнуть перед тем как их попрут
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02.11.2020 12:21 Відповісти
И самое интересное никто не *минирует КС* и никто не откладывает заседание на месяц-другой как когда судят олигофрена какого то
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02.11.2020 12:22 Відповісти
Пока не поздно - арестуйте этих ********* из КС. И пусть в сизо проводят заседание. Даже если придется после платить им компенсацию по решению Европейского суда - ущерб будет меньше.
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02.11.2020 12:24 Відповісти
Кто арестует? Служанка кремля?
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02.11.2020 12:31 Відповісти
Все хорошо!!! Все происходит так, как надо!!!
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02.11.2020 12:24 Відповісти
А на следующей неделе признают незаконным выход из состава расии.
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02.11.2020 12:25 Відповісти
рабССИЯ СТАЛА ГОСУДАРСТВОМ 12 ИЮНЯ 1990 ГОДА... КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5235это исторический факт...
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02.11.2020 12:29 Відповісти
де кулемет?
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02.11.2020 12:25 Відповісти
А я знаю де ти його дів!
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02.11.2020 12:29 Відповісти
О бач згадав таки! Це добре.
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02.11.2020 12:35 Відповісти
я не в карабасі, а в бадагшані
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02.11.2020 12:36 Відповісти
Вицин когда то сказал совкам :да драстуить наШ сУД.... КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 9578
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02.11.2020 12:26 Відповісти
Не удивлюсь, если они рассмотрят и конституционность провозлашения независимости.
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02.11.2020 12:27 Відповісти
Такими темпами скоро остро встанет вопрос - сжечь вместе со зданием, ибо место проклятое или вывести на площадь ? ))
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02.11.2020 12:27 Відповісти
навіщо зданіє?
маєтки
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02.11.2020 12:28 Відповісти
Где это дура с минометом? Вот куда стрелять надо!
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02.11.2020 12:29 Відповісти
главное что бы не сбежали как пшонка с яныком и бабло нам осталось то что опж от ху ла передавало
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02.11.2020 12:29 Відповісти
Стаханівці- турборежимники.
Цікаво, після програшу на місцевих таке "загострення" в судах. Кинулись нищити все що зробив Порох для захисту України від кацапського гуззкогоміра. Хіба може це бути співпадінням?
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02.11.2020 12:29 Відповісти
Завтра в 23 часа включаем ящик и смотрим как Дональд Трамп побеждает Байдена в прямом эфире Украина-24
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02.11.2020 12:32 Відповісти
Прорвало... То роками сидять в носі длубаються, а тут понесло... Мабуть добряче каламойша з медведчуком башляють.
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02.11.2020 12:32 Відповісти
А рассмотреть законность увольнения януковоща им еще никто не посоветовал? Чуваки похоже решили, что судейская мантия - это такой магический артефакт, который дает прям бессмертие.
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02.11.2020 12:33 Відповісти
Операція "Похеріть Україну 3" вступила в активу фазу. Зелю обложили з усіх сторін. От тут то і стане ясно хто в його команді ..і чи сам він... Цікаво розмова з суддями КСУ була ? Що вони сказали і навіщо топлять Україну? а зеля кричав треба передивитись люстрацію ..... Ну що от до передивлявся і тепер тобі ніж в сраку вставили.. Зеленський давай бистренько виписуй з Америки спеців і хай риють що та чому ган...они КСУ топлять всіх нас в лайні. Ті нариють...це не наші продажні не кастр... ой..не люстровані спісіалісти.. Ту вже і так все зрозуміло що до чого... прибаюкали тебе Зеля словами та обіцяночками заспокоїли а ти довірився уродам. Саджать і ще рас саджать в тебе не має виходу більше .. бо падаєм...ось ось розібьємось. Як що звісно ти президент хоч на 10 % а не артист на всі 100%
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02.11.2020 12:36 Відповісти
Хорошаяч отмазка для зеленьськага! Но зебилы как вы не поймете тупорылые что - ОН В ДОЛЕ!!!
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02.11.2020 12:41 Відповісти
Так же як і ти..)))
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02.11.2020 12:42 Відповісти
Дуже ну дуже стараються повісити все на Зелю...аж до тупого доходить... Він то звісно обісрався і без чужої допомоги але багато йому каки наробили...і країні взагалі. Не дай Боже що Українці пішли на поводу і зіграли в цій ситуацію оту яко би роль "народ возмутився"....Все ж ведуть до цього...
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02.11.2020 12:41 Відповісти
А чого клоун поліз туди, де дорослі дяді державні справи вирішують? Чомусь при Порошенкові судді на такий треш не наважувалися, виплили по суті за місяць до виборів...
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02.11.2020 13:16 Відповісти
Ну ви ж лізете в те ..де ні чого не розумієте...? Так же ж? Це свойственно всім. Хоча в нашій країні ні чого і не можна зробити ..навіть самий святий президент все одно буде в гівні... . Я не захишаю зелю але І не треба носитись з порошенко як дурні со ступой..Ви ж про нього ні чого не знаєте. А може вам при Яникі було ще карще? Ви зі своїми дурними криками той хжий той кращій...вже дістали...всі вони суки... тільки чомусь у вас якесь ставлення як собака привиборі господаря... Лучший ..чи худший ....Іх всіх треба заствляти виконувати закон і все а ви влаштували бл.. гру в ромашку.
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02.11.2020 13:37 Відповісти
Ребята под венец конец решили поспешить....
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02.11.2020 12:41 Відповісти
Суд не может через года отменять какие-то законы.
Где они были сразу?
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02.11.2020 12:49 Відповісти
Ось вам справжній древногрецький ареопаг недоторканих! Хто їх може притиснути? Чи справді "безмертні"?
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02.11.2020 12:50 Відповісти
Можна і навіть по закону. Але для цього треба мати яйця, бути хоча б відносно чистим перед законом та готовим до того, що у найближчому майбутньому доведеться не солодко, а оцінити такі дії зможе лише історія і не факт, що це станеться за життя...
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02.11.2020 13:19 Відповісти
Тобто бубочка давить на свого тупицького, щоби за допомогою обуреної толпи підпорядкувати собі КС повністю ???
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02.11.2020 12:52 Відповісти
Ага, давить... Хіба що "тупицьким" він називає інструмент, яким по клавішах лупить.
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02.11.2020 13:21 Відповісти
больше АДА....
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02.11.2020 13:09 Відповісти
дефолт - это хорошо
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02.11.2020 13:13 Відповісти
Ну а шо, про батю теж не забули)
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02.11.2020 13:13 Відповісти
шо ни день, то сюрпрайз
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02.11.2020 13:17 Відповісти
Десь під Москвою на радощах пустив сльозу один любитель страусів...
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02.11.2020 13:22 Відповісти
короче ксу решил у нас у всех своровать 7 лет жизни, возвращаемся в 2013 год)))
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02.11.2020 13:33 Відповісти
когда уже бабки вернуть и извиняться перед яныком заставят?
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02.11.2020 13:39 Відповісти
Да, этим ***** В МАНТИЯХ надо не тушеваться, а сразу объявить, что устранение ДОНЕЦКОГО ЗЕКА было нарушением Конституции и он единственно легитимный ПРЕЗИК.
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02.11.2020 14:06 Відповісти
консерви вибухають швидко
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02.11.2020 14:18 Відповісти
Если забанят распродажу земли, то все остальные грехи судьям можно простить.
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02.11.2020 16:59 Відповісти
 
 