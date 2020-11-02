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КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации

Конституционный Суд Украины обновил повестку дня своих заседаний на текущей неделе.

Ранее на текущей неделе Конституционный Суд планировал рассмотреть представления о конституционности законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и продолжить рассмотрение дела по толкованию понятия "достойные условиях жизни", сообщает Цензор.НЕТ.

Но согласно обновленной повестке дня заседаний, КС в понедельник, 2 ноября, решил продолжить рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания по представлению 46 народных депутатов об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КС во вторник кроме закона о языке возьмется за Фонд гарантирования вкладов: это чревато откатом по всем неплатежеспособным банкам, - журналист Кошкина

Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия земля "Как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.

Также во вторник, 3 ноября, КС решил рассмотреть вопрос открытия конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке

Кроме того, в повестке заседаний на пятницу, 5 ноября, значится, что Большая палата КС рассмотрит в форме письменного производства, то есть на открытой части пленарного заседания конституционное представление 47 народных депутатов о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которые регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+22
Гулять так гулять)
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02.11.2020 12:17
+19
Точно, скажений принтер з московії застосували. КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5106
Намагаються навідміняти якомога більше, доки не винесли цей склад нах КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4698
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02.11.2020 12:18
+17
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС с декларациями, языковый закон, земля, поднятые тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 12:18
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Гулять так гулять)
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02.11.2020 12:17 Ответить
Что то будет. В ближайшее время. Упорно и с разных направлений накручивают народ. КС с декларациями, языковый закон, земля, поднятые тарифы, евробляхеры, демонстративное сокращение армии во время войны, налог на заробитчан и т.д. Одновременно и настойчиво добиваються взрыва.
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02.11.2020 12:18 Ответить
Просто колаборанти вирішили, що народ заспокоївся і можна все відкочувати до кінця 2013-го.
Рішення то відміінити ніззя, хоч іпотим і потікають судді.
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02.11.2020 12:20 Ответить
В данному випадку так вирішив Каломойський.
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02.11.2020 12:37 Ответить
полагаю тема такая план согласованный с ублюдками тут и в Кремлядске.. раскачать ситуацию майдан кровью окропить для этого засланы будут спецы взрывы там теракты расстрел чиновников судей КСУ да мало ли.. а потом типа какамитет спасения Путя Вовик спасай вовик попробует ввергнуться войсками горячая фаза думаю США не все равно это бубочке все до лямпочки а им нет полеты Б-52 корабли в Черном море скорей васего остудят даже Пупкина.. а вот шатун крови разойдясь и ударит по тем кто все этого долго и нагло нагибал и перегибал пружина стрельнет по ним в первую очередь...
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02.11.2020 13:06 Ответить
а что будет? Или в Украине Каломойский сделает Сомали и будет жить на баранах наживаться или он уедет спецрейсом в США!
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02.11.2020 12:36 Ответить
Но, как для первого, так и для второго нужен взрыв народа. Тогда или они нас, с помощью параши и разных озабоченных марконов и меркельш или мы их, послав, как макронов так и меркельш.
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02.11.2020 12:42 Ответить
Когда в стране 73% дебилы, сделать это легко!
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02.11.2020 12:49 Ответить
...і дата 21-22 Листопада ось-ось КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації - Цензор.НЕТ 2064
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02.11.2020 13:20 Ответить
Точно, скажений принтер з московії застосували. КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5106
Намагаються навідміняти якомога більше, доки не винесли цей склад нах КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4698
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02.11.2020 12:18 Ответить
Точно. Зате новий КС, призначений портновим і зеленським, нічого відміняти не буде.
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02.11.2020 12:21 Ответить
Та це ще бабка надвоє сказала. "зелені" відміняти не буде, а закони попередників аж бігом.
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02.11.2020 12:22 Ответить
бабка вже показала нового президента бо "свинарчуке", нову ВР і тепер буде новий КС.
Історія вчить що вона нічому не вчить.
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02.11.2020 12:53 Ответить
Не вживай стільки лайна бо вдавишся.
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02.11.2020 12:34 Ответить
Турборежим.
Ну а шо? ПреЗедентской коалиции ведь можно так делать.
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02.11.2020 12:20 Ответить
Вот бы когда его применить зепутанам.
Дернули бы стоп-кран у КС, но законными методами.
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02.11.2020 12:23 Ответить
Тут уже казали, що законних методів проти банди КС просто не існує.
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02.11.2020 13:21 Ответить
Та існують ті методи, навіть в КК прописані, але це треба мати яйця та відданих країні людей у правоохоронних структурах, ну і бути готовим до наслідків. Розумні керівники ситуацію до такого стану просто не доводять. Так що не в нашого коня корм...
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02.11.2020 13:27 Ответить
Нема жодних законних механізмів проти суддів т.зв. "КС". Навіть, якби там сидів умовний "путін", який би скасував Акт Незалежности, в межах чинного законодавства його треба було б терпіти 9 років. Або як у Молдові: вийти в Києві з півмільйона з "кок_мол". Але всім зараз наплювати на все.
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02.11.2020 13:54 Ответить
Вже є підготовлені законопроекти від Батьківщини та ЄС.
Потрібно почитати їх.
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02.11.2020 13:40 Ответить
Ніяким законом ви не повернетеся в ситуацію до ухвали т.зв. "КС". Бо всі порушені кримінальні справи закрито. Все починатиметься з чистого аркуша.
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02.11.2020 13:50 Ответить
Віддавати весь КС під 100% керування реваншистам ще гірше.
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02.11.2020 13:59 Ответить
Ніби зараз там сидять не реваншисти. Не смішіть мене.
Я просто хотів сказати, що відповідно до чинного законодавства вони, "кс" можуть скасувати що завгодно. І їм не передбачено жодної відповідальности. Лише 500тис. на вулицях Києва та квиток до "ростова" щоб створити ситуацію неспроможности виконання обов'язків.
Бо мені не до шмиґи, коли відверті злочинці сидітимуть і далі на шиї цього зубожілого дурнуватого народу та матимуть платню, яку не мають судді США. Ліпше нехай на ктриманні у кремля.
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02.11.2020 14:06 Ответить
Я почекаю рішень КС по мовному та земельному закону.
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02.11.2020 14:08 Ответить
От бачите? Ви вже також погоджуєтеся на "...якщо...то...". КС вирішив цього тижня розглянути ще й питання конституційності спецконфіскації - Цензор.НЕТ 8437
З нами завжди за вкрадені мільярди розплачувалися "мовою".
Пригадую звіт Л.Танюка про т.зв. "конституційну_ніч". Знаєте чим нам заплатили за "автономію_криму_у_конституції"? Синьо-жовтим прапором.

Кацапи знають, що, врешті-решт, за допомогою грошей та матеріяльних цінностей згодом можна прибрати і мову, і синьо-жовтий прапор. Так і роблять.
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02.11.2020 14:16 Ответить
Зашевелились, суки. Где СБУ? Пора их нейтрализовать, а то ведь беды наделают - 100 лет потом разгребать будем.
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02.11.2020 12:20 Ответить
КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 4773
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02.11.2020 12:35 Ответить
Смішно ...ні...ну правда смішно... Прям в яблучко. Цікаво а на цьому фото де ви ....? Чи ви вважаєте що тут вас немає. Помиляєтесь..он ви он там в далині ..в товпі бачите. І я десь там Жорстка правда. А хто не бачить на цьому фото себе .. воістину дурень ))))
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02.11.2020 13:44 Ответить
І не важливо хто за кого голосував чи взагалі не голосував...Всі на цім фото.
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02.11.2020 13:45 Ответить
Разошлись. Там на каждого судью компромат.
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02.11.2020 12:21 Ответить
Торопятся мрази портновские все пропихнуть перед тем как их попрут
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02.11.2020 12:21 Ответить
И самое интересное никто не *минирует КС* и никто не откладывает заседание на месяц-другой как когда судят олигофрена какого то
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02.11.2020 12:22 Ответить
Пока не поздно - арестуйте этих ********* из КС. И пусть в сизо проводят заседание. Даже если придется после платить им компенсацию по решению Европейского суда - ущерб будет меньше.
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02.11.2020 12:24 Ответить
Кто арестует? Служанка кремля?
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02.11.2020 12:31 Ответить
Все хорошо!!! Все происходит так, как надо!!!
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02.11.2020 12:24 Ответить
А на следующей неделе признают незаконным выход из состава расии.
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02.11.2020 12:25 Ответить
рабССИЯ СТАЛА ГОСУДАРСТВОМ 12 ИЮНЯ 1990 ГОДА... КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 5235это исторический факт...
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02.11.2020 12:29 Ответить
де кулемет?
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02.11.2020 12:25 Ответить
А я знаю де ти його дів!
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02.11.2020 12:29 Ответить
О бач згадав таки! Це добре.
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02.11.2020 12:35 Ответить
я не в карабасі, а в бадагшані
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02.11.2020 12:36 Ответить
Вицин когда то сказал совкам :да драстуить наШ сУД.... КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации - Цензор.НЕТ 9578
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02.11.2020 12:26 Ответить
Не удивлюсь, если они рассмотрят и конституционность провозлашения независимости.
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02.11.2020 12:27 Ответить
Такими темпами скоро остро встанет вопрос - сжечь вместе со зданием, ибо место проклятое или вывести на площадь ? ))
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02.11.2020 12:27 Ответить
навіщо зданіє?
маєтки
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02.11.2020 12:28 Ответить
Где это дура с минометом? Вот куда стрелять надо!
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02.11.2020 12:29 Ответить
главное что бы не сбежали как пшонка с яныком и бабло нам осталось то что опж от ху ла передавало
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02.11.2020 12:29 Ответить
Стаханівці- турборежимники.
Цікаво, після програшу на місцевих таке "загострення" в судах. Кинулись нищити все що зробив Порох для захисту України від кацапського гуззкогоміра. Хіба може це бути співпадінням?
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02.11.2020 12:29 Ответить
Завтра в 23 часа включаем ящик и смотрим как Дональд Трамп побеждает Байдена в прямом эфире Украина-24
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02.11.2020 12:32 Ответить
Прорвало... То роками сидять в носі длубаються, а тут понесло... Мабуть добряче каламойша з медведчуком башляють.
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02.11.2020 12:32 Ответить
А рассмотреть законность увольнения януковоща им еще никто не посоветовал? Чуваки похоже решили, что судейская мантия - это такой магический артефакт, который дает прям бессмертие.
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02.11.2020 12:33 Ответить
Операція "Похеріть Україну 3" вступила в активу фазу. Зелю обложили з усіх сторін. От тут то і стане ясно хто в його команді ..і чи сам він... Цікаво розмова з суддями КСУ була ? Що вони сказали і навіщо топлять Україну? а зеля кричав треба передивитись люстрацію ..... Ну що от до передивлявся і тепер тобі ніж в сраку вставили.. Зеленський давай бистренько виписуй з Америки спеців і хай риють що та чому ган...они КСУ топлять всіх нас в лайні. Ті нариють...це не наші продажні не кастр... ой..не люстровані спісіалісти.. Ту вже і так все зрозуміло що до чого... прибаюкали тебе Зеля словами та обіцяночками заспокоїли а ти довірився уродам. Саджать і ще рас саджать в тебе не має виходу більше .. бо падаєм...ось ось розібьємось. Як що звісно ти президент хоч на 10 % а не артист на всі 100%
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02.11.2020 12:36 Ответить
Хорошаяч отмазка для зеленьськага! Но зебилы как вы не поймете тупорылые что - ОН В ДОЛЕ!!!
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02.11.2020 12:41 Ответить
Так же як і ти..)))
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02.11.2020 12:42 Ответить
Дуже ну дуже стараються повісити все на Зелю...аж до тупого доходить... Він то звісно обісрався і без чужої допомоги але багато йому каки наробили...і країні взагалі. Не дай Боже що Українці пішли на поводу і зіграли в цій ситуацію оту яко би роль "народ возмутився"....Все ж ведуть до цього...
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02.11.2020 12:41 Ответить
А чого клоун поліз туди, де дорослі дяді державні справи вирішують? Чомусь при Порошенкові судді на такий треш не наважувалися, виплили по суті за місяць до виборів...
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02.11.2020 13:16 Ответить
Ну ви ж лізете в те ..де ні чого не розумієте...? Так же ж? Це свойственно всім. Хоча в нашій країні ні чого і не можна зробити ..навіть самий святий президент все одно буде в гівні... . Я не захишаю зелю але І не треба носитись з порошенко як дурні со ступой..Ви ж про нього ні чого не знаєте. А може вам при Яникі було ще карще? Ви зі своїми дурними криками той хжий той кращій...вже дістали...всі вони суки... тільки чомусь у вас якесь ставлення як собака привиборі господаря... Лучший ..чи худший ....Іх всіх треба заствляти виконувати закон і все а ви влаштували бл.. гру в ромашку.
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02.11.2020 13:37 Ответить
Ребята под венец конец решили поспешить....
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02.11.2020 12:41 Ответить
Суд не может через года отменять какие-то законы.
Где они были сразу?
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02.11.2020 12:49 Ответить
Ось вам справжній древногрецький ареопаг недоторканих! Хто їх може притиснути? Чи справді "безмертні"?
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02.11.2020 12:50 Ответить
Можна і навіть по закону. Але для цього треба мати яйця, бути хоча б відносно чистим перед законом та готовим до того, що у найближчому майбутньому доведеться не солодко, а оцінити такі дії зможе лише історія і не факт, що це станеться за життя...
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02.11.2020 13:19 Ответить
Тобто бубочка давить на свого тупицького, щоби за допомогою обуреної толпи підпорядкувати собі КС повністю ???
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02.11.2020 12:52 Ответить
Ага, давить... Хіба що "тупицьким" він називає інструмент, яким по клавішах лупить.
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02.11.2020 13:21 Ответить
больше АДА....
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02.11.2020 13:09 Ответить
дефолт - это хорошо
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02.11.2020 13:13 Ответить
Ну а шо, про батю теж не забули)
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02.11.2020 13:13 Ответить
шо ни день, то сюрпрайз
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02.11.2020 13:17 Ответить
Десь під Москвою на радощах пустив сльозу один любитель страусів...
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02.11.2020 13:22 Ответить
короче ксу решил у нас у всех своровать 7 лет жизни, возвращаемся в 2013 год)))
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02.11.2020 13:33 Ответить
когда уже бабки вернуть и извиняться перед яныком заставят?
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02.11.2020 13:39 Ответить
Да, этим ***** В МАНТИЯХ надо не тушеваться, а сразу объявить, что устранение ДОНЕЦКОГО ЗЕКА было нарушением Конституции и он единственно легитимный ПРЕЗИК.
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02.11.2020 14:06 Ответить
консерви вибухають швидко
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02.11.2020 14:18 Ответить
Если забанят распродажу земли, то все остальные грехи судьям можно простить.
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02.11.2020 16:59 Ответить
 
 