КС решил на этой неделе рассмотреть еще и вопрос конституционности спецконфискации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Конституционный Суд Украины обновил повестку дня своих заседаний на текущей неделе.
Ранее на текущей неделе Конституционный Суд планировал рассмотреть представления о конституционности законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а также "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и продолжить рассмотрение дела по толкованию понятия "достойные условиях жизни", сообщает Цензор.НЕТ.
Но согласно обновленной повестке дня заседаний, КС в понедельник, 2 ноября, решил продолжить рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания по представлению 46 народных депутатов об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.
Автор конституционного представления поясняет необходимость толкования понятия земля "Как объекта правособственности украинского народа" тем, что в Основном законе указывается два разных права собственности на землю: как природный объект - право собственности украинского народа, и как объект гражданских прав, собственности граждан и юридических лиц.
Также во вторник, 3 ноября, КС решил рассмотреть вопрос открытия конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации.
Кроме того, в повестке заседаний на пятницу, 5 ноября, значится, что Большая палата КС рассмотрит в форме письменного производства, то есть на открытой части пленарного заседания конституционное представление 47 народных депутатов о конституционности положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины, которые регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Рішення то відміінити ніззя, хоч іпотим і потікають судді.
Намагаються навідміняти якомога більше, доки не винесли цей склад нах
Історія вчить що вона нічому не вчить.
Ну а шо? ПреЗедентской коалиции ведь можно так делать.
Дернули бы стоп-кран у КС, но законными методами.
Потрібно почитати їх.
Я просто хотів сказати, що відповідно до чинного законодавства вони, "кс" можуть скасувати що завгодно. І їм не передбачено жодної відповідальности. Лише 500тис. на вулицях Києва та квиток до "ростова" щоб створити ситуацію неспроможности виконання обов'язків.
Бо мені не до шмиґи, коли відверті злочинці сидітимуть і далі на шиї цього зубожілого дурнуватого народу та матимуть платню, яку не мають судді США. Ліпше нехай на ктриманні у кремля.
З нами завжди за вкрадені мільярди розплачувалися "мовою".
Пригадую звіт Л.Танюка про т.зв. "конституційну_ніч". Знаєте чим нам заплатили за "автономію_криму_у_конституції"? Синьо-жовтим прапором.
Кацапи знають, що, врешті-решт, за допомогою грошей та матеріяльних цінностей згодом можна прибрати і мову, і синьо-жовтий прапор. Так і роблять.
маєтки
Цікаво, після програшу на місцевих таке "загострення" в судах. Кинулись нищити все що зробив Порох для захисту України від кацапського гуззкогоміра. Хіба може це бути співпадінням?
Где они были сразу?