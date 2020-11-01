Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 3 ноября, продолжит рассматривать дело о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сказано в повестке дня, обнародованной на сайте КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", - указывается в повестке.

Заседание начнется в 10:00.

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Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

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21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.