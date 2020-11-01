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КС (1154) українська мова (777)

Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову

Велика палата Конституційного Суду України у вівторок, 3 листопада, продовжить розглядати справу про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це сказано в порядку денному, оприлюдненому на сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається в порядку денному.

Засідання розпочнеться о 10:00.

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Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.

Закон набув чинності 16 липня 2019 року.

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21 червня 2019 року до КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" у Раді Вадим Новинський.
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Топ коментарі
+70
Ето полный пздц. Вместо того чтобы заниматься соблюдением законов самый высший суд работает на врага и ставит под сомнение украинский язык в Украине. Может етот суд напалмом выжечь до суда чтобы не видеть как ети мрази будут издеваться над Украиной?
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31.10.2020 19:36
+62
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 6330
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31.10.2020 20:05
+56
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 3598Дмитро Ярош

Знаєте, що найбільше вражає на війні?

Ні - навіть, не смерті близьких людей. Це дуже боляче, але закономірно. Війна, на превеликий жаль, без втрат не обходиться. Справедлива війна - це завжди жертва...

Коли віриш у Бога і знаєш, що воюєш за Свободу і Незалежність своєї Нації, тоді розумієш, що ті, хто гине за Батьківщину - живуть вічно...

Найбільше на війні вражає цинізм тилових пацюків... Прикладів і в минулій владі, і в існуючій - безліч.

Найсвіжіший - це коли «кончіна» тварина, яка займає одну із найвищих посад в Державі, такий собі хрунь тупицький, під час війни «переоформив» своє майно, в окупованому кац@п@ми українському Криму... Ви уявляєте, украінці, що ця мерзота зробила?..

А таких як він, справді, немало...

Вони - голосують за колаборантів з ОПЗЖ та за інших гнид; вони - зневажають нашу Революцію Гідності; вони «грають членами на роялях»; вони - не відповідають на ворожий вогонь; вони - зневажають все українське; вони - ті, про яких колись писали: «Народ, який немає Честі, не буде мати і Хліба»...

Надихає одне: я бачив на Майдані та на Війні тисячу тисяч українців, яким «нєкакаяразніца», і які готові віддати все найдорожче во благо своєї Нації та Держави.

А доти, доки є люди, здатні вбивати ворогів, і при необхідності гинути, в ім'я вищих ідеалів, всіляке бидло, типу тупицького, не буде ганебним маркером нашого народу...

Геть бидло!

Слава Україні!
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31.10.2020 20:10
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Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 7190
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01.11.2020 09:22 Відповісти
ага - і томос термосом обізвати він теж не забув.
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01.11.2020 19:23 Відповісти
Украина единственная страна в мире !!!!! Где в суде рассматривается вопрос, а может ли украинский язык быть в Украине государственным. Даже подача такого заявления это абсурд полный. Ну хоть в чём-то в мире мы на первом месте
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01.11.2020 10:03 Відповісти
дело не в этом. Публика не умеет дискутировать. Еще бы. Век под властью коммунаров, выбравших русский - государственным. Трудно перейти с рельсов на рельсы. Одно хамство. Наша страна может единственная, которая была такой разношерстной исторически. Присоединение различных земель, с русскоговорящей публикой, нельзя сбрасывать со счетов. Однако, ломать так воинственно копья предосудительно. Если вякаете что вы европейцы, а не ордынцы-азиаты, пытайтесь говорить очень открыто, честно. Может, мешает то, что каждый в этой стране не чувствует себя стопроцентно правым, лукавит или держит кирпич за спиной))
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01.11.2020 10:52 Відповісти
Вам,русккаму,це є дивним?
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03.11.2020 23:32 Відповісти
Сволота промосковська
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01.11.2020 10:13 Відповісти
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 7134
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01.11.2020 10:19 Відповісти
Этот суд - дело рук сволочёвого гетьмана, которого маугли считают надеждой Украины
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01.11.2020 10:29 Відповісти
Кацап, мало вас в Израиле пи@дят. При Порошенко было назначено Четыре судьи КС. Гугл в помощь, если пользоваться им умеешь.
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01.11.2020 11:57 Відповісти
Вопрос русского языка в Украине закончился с момента нападения Расии.
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01.11.2020 10:32 Відповісти
Але як бачимо нне для всіх. Ось тут якись саргас кремлівську лапшу на вуха намагається вішати. Мовляв через коліно нне можна ламати...
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01.11.2020 11:55 Відповісти
Работа у человека такая, не парься!
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01.11.2020 12:06 Відповісти
Щиру правду кажете,росіянський братішько.
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03.11.2020 23:33 Відповісти
лодырей, дармоедов из КСУ нужно гнать, при этом четко сформулировать - зачем и почему? Хватит делить народ, мы все украинцы а не россияне. Язык, мова имеет государственное значение, поэтому нужно не бояться проводить открытые дискуссии. Тех, кто хочет жить в России - добро пожаловать туда, там упрощенная процедура предоставления гражданства. Нравится в Украине, будьте добры, уважайте ее законы, но не прелюбодействуйте...
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01.11.2020 10:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aO1VYJMbRn4

-
Есть СОМНЕНИЯ ???...
Кто такие - 3еленые человечки ?? ..
.
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01.11.2020 10:52 Відповісти
Кто-нибудь сомневается, что отменит? Как отменит до конца недели и Фонд гарантий вкладов и земельную реформу и движение Украины в НАТО И ЕС...
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01.11.2020 10:57 Відповісти
Во вторник, КС таки решил сесть на бочку с порохом. Ну-ну!
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01.11.2020 10:59 Відповісти
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 7475
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01.11.2020 11:01 Відповісти
Чем сильнее давление на русский язык,тем больше у власти Опзж- опников ,на радость куму из рф. Вот такая закономерность.
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01.11.2020 11:12 Відповісти
Приклад тиску на рюській язік можеш привести, чи ти як той півень - прокукурікав, асонце зійде чи ні, це його не цікавить.
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01.11.2020 11:56 Відповісти
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 8161
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01.11.2020 13:08 Відповісти
Я так зрозумів, що в Україні все йде до КОЛІЇВЩИНИ.
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01.11.2020 11:52 Відповісти
Коліївщина, значною мірою, була інспірована Москвою через свого агента ігумена Мелхіседека і використана для ліквідації Речі Посполитої.
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01.11.2020 13:55 Відповісти
Так і зараз московія прагне того самого.
Або конституційний суд повністю зруйнує законодавство в Україні або внаслідок незадоволення патріотичних громадян почнеться хаос.
Є ще й третій варіант: зелене сцикло під приводом протидії конституційному суду встановить диктатуру, а потім віддасть Україну пуйлу.
Усі варіанти погані.
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01.11.2020 14:09 Відповісти
В США нема КС. Там все вирішує Верховний Суд, який представляють 9 ДЕВ`ЯТЬ суддів.
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01.11.2020 12:01 Відповісти
Це -у США. і ОБХОДЯТЬСЯ вони дешевше,аніж наш чесний КСУ.
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03.11.2020 23:36 Відповісти
Кому прислуговує КС ?

Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 3746
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01.11.2020 12:01 Відповісти
НАМ НА НОВЫЙ ГОД ПОДАРКИ НЕ НУЖНЫ ОТ ВАС !!! НАМ НУЖНЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО НАШЕЙ СТРАНЫ !!!
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01.11.2020 12:18 Відповісти
Эти суки никак не успокоятся. Пора бы их успокоить....и навсегда.
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01.11.2020 12:41 Відповісти
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 2562
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01.11.2020 13:10 Відповісти
Панові Бутусову, як головному редактору "Цензор.нет", слід самому зробити, щоб сайт відкривався саме україномовною версією.
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01.11.2020 13:52 Відповісти
видно конченим москалям сильно горить і бомбить, що вони так жваво і сильно тиснуть на своїх щурів в Україні (партія "ОП за СМЕРТЬ"), щоб вони активізувались у нападках на Україну.... ну тужтесь далі, кацапня. ВАМ ВСЕ-ОДНО ОБЛОМИТЬСЯ І РОЗВАЛИТЬСЯ...
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01.11.2020 14:05 Відповісти
.
Одна страна - один язык------ Это к Украине не подходит (( заявляют росс-пропагандоны )) . .. ..


А к росЦякии ?? . .????????????????????? ?? . Там должно быть как минимум 7 языковых групп , и 15-20 ЯЗЫКОВ !! .. . КАК МИНИМУМ ! ..


.. А считать УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СИБИРССКИХ НАРОДОВ ???!!!!, . .


.


. . . Касапы ! . . . ДЕЛАЙТЕ ДЕМОКРАТИЮ У СЕБЯ !, , А ПОТОМ ,,......


... . . .. Да.. . А сколько у вас - военизированых МЕЧЕТИЙ , Протистанских храмов , домов молитв и т д.. ??.. ....


.


.


. ФАШИЗМ НА ЛИЦО !!!!!!!! .


ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ ! . !!..
. Бей ************* НАЦЫКОВ !,
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . . .. .




.
. . БЕЙ ************* НАЦЫКОВ и КАРАТЕЛЕЙ ! .
.
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01.11.2020 15:17 Відповісти
А что так, после выборов?
Осталось поднять вопрос о религии.
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 9061
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01.11.2020 15:49 Відповісти
"За майбутнє" - це проєкт Ігоря Коломойського і доказів цьому більш ніж достатньо.
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01.11.2020 15:54 Відповісти
КС работает в турбо режиме.
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01.11.2020 15:55 Відповісти
НАДО СОРВАТЬ РАБОТУ СУДА !!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.11.2020 15:56 Відповісти
вЗАРЬВАТЬ?
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03.11.2020 23:37 Відповісти
Крок за кроком відбувається системна руйнація держави. Перед нами розігрують черговий спектакль - "протистояння" КС і президента, а насправді всі вони просто чемно грають в ньому свою роль, згідно кремлівського сценарію, провокуючи суспільство на протести і протистояння. На жаль, точка неповернення вже пройдена. Тут, або стерпимо і знову шлях до соловків і Голодоморів, або кривава бійня. Ситуація патова, а зробили то 73% виродків. Інакше то тупе бидло назвати вже неможливо.
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01.11.2020 16:01 Відповісти
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 8446Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 9952Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 9874
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01.11.2020 16:31 Відповісти
Судьям Конституционного Суда кто-то наврал, что они пуленепробиваемые, огнеупорные, умеют летать (если их выкинуть из окна), водоплавающие (если их скинуть с моста в Днепр), одни словом - бессмертные. И у судей КС зачесалось проверить эту байду на практике как можно скорей.
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01.11.2020 16:53 Відповісти
"Чи блакитна крофь па льєдца,Як пробити газпадьїнамь груди?"-В.І.чьЛєнєнь.
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03.11.2020 23:40 Відповісти
і тоді нацмени з нацболами поміняються місцями Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 5428
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01.11.2020 17:00 Відповісти
скільки вже можна мусолити закон про вони мабуть не знають що буває коло на розпечену сковорідку з олією влити води.
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01.11.2020 17:07 Відповісти
А чё все так взбеленились и насыпались на судей Конституционного Суда? Понимать надо. Судьям КС надоело держать нос по ветру, делать "одобрямс" правильным пацанам, постоянно решать проблему "куда складывать бабло?", учитывать уже не поддающиеся учёту гектары, сотки и квадратные метры - и судьи КС впали в депрессию. Судьям КС захотелось драйва, а таких как в Америке американских горок нету. Ну чем нервишки пощекотать(?), - сперва заказали фаер-шоу корупциофобов, из окон весело показали им жопы из-под мантий - пока не помогло. Надо переходить на новый уровень - подёргать за язык нацпатриотов - даст Бог, будет повеселее. А там можно и гомофобов за семейный кодекс пощипать.
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01.11.2020 18:37 Відповісти
Этим дегенератам уже положено два пожизненных,с лишением прав собственности их,и ейных родственников до десятого колена.А оне все законы будут принимать.
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01.11.2020 18:39 Відповісти
КС взялся за закон о языке...
Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 2223
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01.11.2020 18:59 Відповісти
Тєрпіли будуь мавчать - ВІДМІНЯЙТЕ!!!
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01.11.2020 19:26 Відповісти
Зебільня рускагаварящая буде в екстазі. Нарешті, вони дочекались.
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03.11.2020 23:43 Відповісти
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