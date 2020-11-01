Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову
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Велика палата Конституційного Суду України у вівторок, 3 листопада, продовжить розглядати справу про конституційність закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Про це сказано в порядку денному, оприлюдненому на сайті КС, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається в порядку денному.
Засідання розпочнеться о 10:00.
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Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове використання державної мови в органах державної влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах суспільного життя. За відповідний законопроєкт у другому читанні і в цілому проголосували 278 народних депутатів.
Закон набув чинності 16 липня 2019 року.
21 червня 2019 року до КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" у Раді Вадим Новинський.
Будь ласка, зачекайте...
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Есть СОМНЕНИЯ ???...
Кто такие - 3еленые человечки ?? ..
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Або конституційний суд повністю зруйнує законодавство в Україні або внаслідок незадоволення патріотичних громадян почнеться хаос.
Є ще й третій варіант: зелене сцикло під приводом протидії конституційному суду встановить диктатуру, а потім віддасть Україну пуйлу.
Усі варіанти погані.
Одна страна - один язык------ Это к Украине не подходит (( заявляют росс-пропагандоны )) . .. ..
А к росЦякии ?? . .????????????????????? ?? . Там должно быть как минимум 7 языковых групп , и 15-20 ЯЗЫКОВ !! .. . КАК МИНИМУМ ! ..
.. А считать УМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СИБИРССКИХ НАРОДОВ ???!!!!, . .
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. . . Касапы ! . . . ДЕЛАЙТЕ ДЕМОКРАТИЮ У СЕБЯ !, , А ПОТОМ ,,......
... . . .. Да.. . А сколько у вас - военизированых МЕЧЕТИЙ , Протистанских храмов , домов молитв и т д.. ??.. ....
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. ФАШИЗМ НА ЛИЦО !!!!!!!! .
ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ ! . !!..
. Бей ************* НАЦЫКОВ !,
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. . БЕЙ ************* НАЦЫКОВ и КАРАТЕЛЕЙ ! .
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Осталось поднять вопрос о религии.