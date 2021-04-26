Ігор Гладковський прийшов у САП: йому вручили обвинувачення
Ігор Гладковський сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там йому вручили обвинувальний акт.
Про це РБК-Україна розповіла спікерка САП Ольга Постолюк, передає Цензор.НЕТ.
"Він сьогодні добровільно з'явився в САП. Йому вручено обвинувальний акт", - заявила Постолюк.
Вона зазначила, що Ігор Гладковський не був затриманий.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.
Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.
22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря.
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«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво.