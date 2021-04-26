Игорь Гладковский пришел в САП: ему вручили обвинение
Игорь Гладковский сам пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Там ему вручили обвинительный акт.
Об этом РБК-Украина рассказала спикер САП Ольга Постолюк, передает Цензор.НЕТ.
"Он сегодня добровольно явился в САП. Ему вручен обвинительный акт", - заявила Постолюк.
Она отметила, что Игорь Гладковский не был задержан.
Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.
17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.
21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.
22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря.
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«Рації нема, лебідка - одна назва, в кузові вентиляційних клапанів нема, шанцевий інструмент якийсь цивільний, ще й ящик причеплений так, що відривається зразу» - наводить свою розмову з українським військовим Вовнянко. При цьому він зазначає, що йдеться про цивільний автомобіль «МАЗ», який закуплено нещодавно для потреб МО України. Сталося це після того, як український КрАЗта «Богдан» були не допущені до участі у тендері на закупівлю вантажівок.
Згадуючи обставини появи нових автомобілів у військах у попередні роки журналіст зазначив, що раніше до армії надходили повноцінні армійські машини.
«МАЗи», які почали постачати в ЗСУ, були не зовсім оригінальними «МАЗами». Правильно вони називалися «Богдан-63172». Це було шасі «МАЗ», на яке ставили китайський двигун «WeichalPower», турецьке зчеплення «Hummer», та коробку передач «Fast Gear». До цього на машину ставили поліпшений кузов, в якому були передбачені освітлення і вентиляційні клапани. Була передбачена система регулювання тиску в шинах. На вантажівку ставили лебідку з тяговим зусиллям 12 тон і тросом у 60 м. Машину укомплектували спеціалізованим армійським шанцевим інструментом. І бонус - на авто ставили рацію. В підсумку виходила повноцінна армійська вантажівка» - повідомив Дмитро Вовнянко.
Коментуючи ціну автомобілів, журналіст нагадав, що «Богдан-63172» виявився дешевшим за КрАЗ, при цьому найбільшою «трагедією» конкурентів він називає відсутність скарг на новий автомобіль.
«Проте, була деталь, яку просто не могли обійти імпортери автівок, конкуренти і зраднюки та всепропадли всіх штибів. Одним з власників корпорації «Богдан» був Олег Гладковський - заступник голови РНБО. Звісно, зразу за методом «наклеп у вигляді версій» були поширені чутки про «наддоходи Гладковського з продажу вантажівко до ЗСУ» - зазнавив Вовнянко.
Повертаючись до теми ******** закупівель, автор повідомив, що нині Міністерство оборони закуповує цивільні «МАЗи» дорожче на 200 тисяч гривень за одиницю, ніж військова версія від «Богдана», а завод у Черкасах, де виготовляли армійські вантажівки, зупинив виробництво.