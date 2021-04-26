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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст

Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський вітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.

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Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.

"Нас не хвилює місце проведення, йдеться про зміст", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський (23653) перемовини (2848) путін (23740)


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Топ коментарі
+14
Нема про що розмовляти.
Фуйло хоче одного - нашого знищення. Без компромісів. Китай незабаром відтяпає схід. Тому для збереження руцкого міру московитам потрібна Україна.
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26.04.2021 12:01
+14
Сначала придурок подставляется, приглашая плешивого встретится в "украинском Донбасе", а когда путин бъет его по этому же место что-то белеет через три дня, что важно не место, а содержание... О-о Где логика, а где зебил...?
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26.04.2021 12:04
+12
Но лучше "встретиться" в Гааге или Нюрнберге.
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26.04.2021 12:01
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Не сложилось у песни начало,
Я не знаю кто прав, кто не прав,
Нас людская молва повенчала.
Не поняв, ничего не поняв.

Припев:
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
Но лучше "встретиться" в Гааге или Нюрнберге.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
Нема про що розмовляти.
Фуйло хоче одного - нашого знищення. Без компромісів. Китай незабаром відтяпає схід. Тому для збереження руцкого міру московитам потрібна Україна.
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26.04.2021 12:01 Відповісти
Україна ,це наріжний камінь "Русского мира" !!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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26.04.2021 12:09 Відповісти
Тамара Горіха Зерня: Росія писала про Україну як об'єкт для атаки задового до того, як це почалося - https://www.youtube.com/watch?v=AbAvVRDLyHo&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB402
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26.04.2021 12:33 Відповісти
а гравець мріє про це-----''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''--з інтерв'ю.
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26.04.2021 18:26 Відповісти
Кожен обирає собі подібного.
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Сначала придурок подставляется, приглашая плешивого встретится в "украинском Донбасе", а когда путин бъет его по этому же место что-то белеет через три дня, что важно не место, а содержание... О-о Где логика, а где зебил...?
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26.04.2021 12:04 Відповісти
Згадую фільм "День Незалежності" - там косміт під час вторгнення сказав Президентові США - "Умрітє!" Цього ж хоче і ***** від України, але у нас повинна бути відмінна від цього посилу думка. Всі "компроміси" - від лукавого.
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26.04.2021 12:05 Відповісти
Спешит 🤡🤢😈 договориться по-середине
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26.04.2021 12:05 Відповісти
Как же хотелось бы, чтобы этих двух карликов не существовало..
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Який зміст від зустрічі зеленого лайна з )(уйлом ???)))
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст - Цензор.НЕТ 8509
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26.04.2021 12:08 Відповісти
вот просто интересно что Зеля может ему сказать ?
с такими мудаками как этот двойник Путина нужно разговаривать или с позиции силы или униженно просить . первое нам пока недоступно ( ну не с этим президентом ) второе нах не нужно . если Зело будет унижаться то лучше пусть не возвращается
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26.04.2021 12:06 Відповісти
Свинособаки розуміють лише мову кулеметів та гармат
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26.04.2021 12:07 Відповісти
"Дедушка Байден 13-15 апреля предотвратил большую войну. Спасибо ему за это. Он ласково и уважительно поговорил с коллегой, назвав его на этот раз не убийцей, а великим президентом великой страны. Этот психологический приём сработал. На какое-то время. Это время будет использовано для чего? Для укрепления суверенитета Украины или для мирного принуждения её к капитуляции.???

Процесс принуждения немедленно начался 16 апреля в Елисейском Дворце в Париже. Путин, Макрон и Меркель планируют завершить его на назначенной на 19 апреля встрече их советников подписанием макроновских «кластеров пошаговой реализации минских соглашений».

На восьмой год войны пора понять цели и стратегию агрессора. Москву категорически не устраивает независимая Украина, самостоятельно определяющая свои внешнеполитические интересы.

После провала лобового плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий - вталкивание раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины.

Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку «восстановления её территориальной целостности».

Ему нужна Украина, которая послушно легитимизируют ОРДЛО в своем правовом поле при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.

Более того. Украина станет открытым гуляй-полем без той линии разграничения, которую сегодня защищают подразделения ВСУ.

Все разговоры о таких же как мы украинцах направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть орде ихтамнетов и моторыл путь вглубь страны.

О том, куда именно ихтамнеты будут расползаться, поведал в прошлом году сам Путин, лично пометив намеченную к аннексии территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться не только обитателям ОРДЛО, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 апреля 2014 года. Что свидетельствует о замыслах расширении ОРДЛО как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а дальше, уж как там получится.

Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.

А после «братского воссоединения» исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия и выстрелы «доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов» раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве.

За шесть лет действия минских соглашений Россия не удосужилась выполнить их базовые основополагающие требования: прекращение огня и вывод своих ихтамнетов и военной техники с оккупированной территории ОРДЛО.

В то же время Кремль постоянно в ультимативной форме требует от Украины изменения ее Конституции и других законодательных шагов по легализации военно-террористического плацдарма РФ как законного института украинского государства.

Когда же украинские власти не только категорически отказались выполнять кремлевские хотелки, но и приступили, наконец, к демонтажу 5-й колонны врага, Москва развернула беспрецедентную кампанию бряцания оружием вокруг границ Украины и обстрелов на линии соприкосновения. А первые лица режима хором орали о своих планах уничтожения украинской государственности.

А потом позвонил Байден и злой Путин (не отвечавший на звонки Зеленского) как бы нехотя, через губу, но все-таки вроде бы согласился на саммит с Байденом.

И тут в кустах стремительно обнаружился Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов - Grandeur de France.

Непременным атрибутом пресловутого «грандёра» всегда были «особые отношения» с СССР/РФ.

По всем методичкам, отработанным поколениями следователей Гестапо/НКВД Зеленский должен был потянуться к этому доброму человеку. И обязательно потянулся бы, если бы тот не размахивал приветственно 11 зловещими «кластерами пошаговой реализации минских соглашений».

Макрон неглупый человек, у него была очень толковая школьная учительница. И он прекрасно понимает, что пока Путин жив политически и физически (окончательные документы о своем вечном правлении он подписал 5 апреля), он ничего не будет менять в своем ОРДЛЕ. Согласно его кластерам пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛУ.

Если 19 апреля у г-на Ермака под пытками все же вырвут подпись под кластерами Макрона (как это уже удавалось Суркову в июне 2019-го и Козаку в марте 2020-го), то Украину все равно уже не поставят в угол как нерадивую школьницу, не выполняющую хотелки строгих наставников. В угол в Киеве поставят господина советника.

А знаете, к какой мысли я осторожно склоняюсь, наблюдая последние драматические события.

Путин на самом деле боится Украины. Он не посмеет на неё напасть. И не сумеет её обмануть со всеми своими макронами.

Слава Украине! - автор

АВТОР Андрей Пионтковский, "Добрый следователь
Эммануэль", 19 апреля 2021, Эхо Москвы
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26.04.2021 12:11 Відповісти
Место - это средняя линия зеленского. Где-то посредине. Зеленский напрасно об этом месте не беспокоится, чревато.
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26.04.2021 12:14 Відповісти
Содержание,- значит, присутствие в черепной коробке активного серого вещества и демонстрация его наличия в виде адекватного результата, а если такового нет, то встреча не может быть содержательной и результативной. Встреча Заяц - Волк( волчара) 0:1 в пользу волчары. И кому такое надо, кроме самого волчары? Ну разве что, Заяц- мозахист?!!
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26.04.2021 12:16 Відповісти
А меня волнует содержание черепной коробки нашего лидера!!
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26.04.2021 12:18 Відповісти
Це щось з 95 кваталу ? Один з вивчених напам,ять текстів жидкова ?
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26.04.2021 12:23 Відповісти
Зміст у пукіна такий: Щоб ти втік в Ізраїль, а українців не було взагалі... І що ти маєш обговорювати ...?
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26.04.2021 12:25 Відповісти
Все, писец, слили Украину...
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26.04.2021 12:25 Відповісти
А чим мацква нашого прєпіздента не влаштовує? Заодно міг би і пару корпоративчиків замутити. Ачётакова,пля?
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26.04.2021 12:26 Відповісти
Кажись, намечается стадион "Лужники"...
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26.04.2021 12:27 Відповісти
Здравомыслящим , порношут- членограй не лидер
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26.04.2021 12:29 Відповісти
Знову "какая разніца"? )) От телепень.
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26.04.2021 12:37 Відповісти
воно не телепень, воно зрадник ...
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26.04.2021 12:45 Відповісти
О чем можно договариваться с убийцей украинцев?
Это всеравно, что договариваться с маньяком.
А у Пу мания слепить снова Совок. И он уже неизлечим
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26.04.2021 12:37 Відповісти
Наас??? Мы ДЕБІЛ-1...
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26.04.2021 12:37 Відповісти
Щоб зрадити країну Єлісеськи Поля непотрібни. План капітуляції можно передати і в туалеті
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26.04.2021 12:45 Відповісти
Надо понимать,он едет в Москву?
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26.04.2021 12:51 Відповісти
Да что за дитё в президентах? Какое содержание его волнует со стороны агрессора? Сперва он должен покинуть территорию Украины, а затем уже - базар за содержание, но уже без кремлёвского уё..ща!
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26.04.2021 13:22 Відповісти
Клоун у маніакальному прагненні зустрітись, вірніше заглянути в очі путіну, загнав себе у пастку. Путін зглянувся над Віслючком і поблажливо запросив його в Москву, але Блазень навіть не зрозумів, що той йому сказав, розгублено щось белькоче у відповідь: "Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании".

Так кремлівський вбивця чітко і однозначно окреслив "содержание" зустрічі: 1. «Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».
2. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время».


Це підле запрошення. Адже прийняти його - це все одно, що визнати, що у нас нормальні відносини і ніякої війни немає. Тому відповідь на цю пропозицію повинна бути жорсткою.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/bez-merkel-i-makrona-pochemu-zelenskiy-naprosilsya-na-priglashenie-v-moskvu-25042021-423293 «Не треба робити вигляд, що у нас у відносинах просто проблеми. Росія вже восьмий рік веде війну проти України, окупувала Крим і значну частину Донецької і Луганської областей. Про візит президента України до Москви можна буде говорити тільки після деокупацію цих територій і виплати Росією репарацій за завдані збитки». По ідеї Зеленський повинен був заздалегідь все прорахувати. І якщо він публічно кинув Путіну виклик, запросивши його на Донбас, то він повинен був бути готовий до всіх можливих варіантів відповіді противника. У тому числі і до того варіанту, що Путін прийме виклик і відповість запрошенням до Москви. Однак Зеленський виявився не готовий. І тепер це матиме для нас неприємні наслідки.
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст - Цензор.НЕТ 9469
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26.04.2021 15:34 Відповісти
куйло гляне на нього своїми олов'яними риб'ячіми очицями, і вувузєла відразу ж всереться й почне дрібно запобігати й піддакувати. Уявляю собі цю картину. Майже не сумніваюся, що зустріч буде в москвабаді або мінську і це нікчемне чмо погодиться на все, що від нього вимагатиме пуйло.
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26.04.2021 15:36 Відповісти
Зеля, якщо даси воду в Крим , реакція українців буде непередбачувана , аваков не спасе , ситуація вийде зе межі кипіння . Ми дууууже злі , !!!!!!! ( українці, волонтери, ветерани , військові , кримські татари )
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26.04.2021 15:46 Відповісти
Не смотря на то, что Путин сбежал от границ Украины, Зеленский все равно намерен догнать его и сдаться
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26.04.2021 21:21 Відповісти
 
 