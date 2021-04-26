Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, Зеленський вітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.
"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.
Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.
"Нас не хвилює місце проведення, йдеться про зміст", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар26.04.2021 12:01
+14 Rhodesian
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+12 Андерсен #450397
показати весь коментар26.04.2021 12:01
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Я не знаю кто прав, кто не прав,
Нас людская молва повенчала.
Не поняв, ничего не поняв.
Припев:
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
Фуйло хоче одного - нашого знищення. Без компромісів. Китай незабаром відтяпає схід. Тому для збереження руцкого міру московитам потрібна Україна.
с такими мудаками как этот двойник Путина нужно разговаривать или с позиции силы или униженно просить . первое нам пока недоступно ( ну не с этим президентом ) второе нах не нужно . если Зело будет унижаться то лучше пусть не возвращается
Процесс принуждения немедленно начался 16 апреля в Елисейском Дворце в Париже. Путин, Макрон и Меркель планируют завершить его на назначенной на 19 апреля встрече их советников подписанием макроновских «кластеров пошаговой реализации минских соглашений».
На восьмой год войны пора понять цели и стратегию агрессора. Москву категорически не устраивает независимая Украина, самостоятельно определяющая свои внешнеполитические интересы.
После провала лобового плана создания Новороссии Кремль избрал более изощренный сценарий - вталкивание раковой опухоли ОРДЛО в политическое тело Украины.
Путину не нужны какие-то дополнительные куски украинской территории, ему нужна вся Украина, которая под аплодисменты отменяющего антикремлевские санкции Запада проглотит наживку «восстановления её территориальной целостности».
Ему нужна Украина, которая послушно легитимизируют ОРДЛО в своем правовом поле при сохраняющемся там всевластии российских силовиков, при прямом политическом правлении из Москвы, при сотнях томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.
Более того. Украина станет открытым гуляй-полем без той линии разграничения, которую сегодня защищают подразделения ВСУ.
Все разговоры о таких же как мы украинцах направлены на одно: убрать ВСУ с занимаемых ими позиций и открыть орде ихтамнетов и моторыл путь вглубь страны.
О том, куда именно ихтамнеты будут расползаться, поведал в прошлом году сам Путин, лично пометив намеченную к аннексии территорию своим указом, согласно которому российские паспорта будут раздаваться не только обитателям ОРДЛО, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 апреля 2014 года. Что свидетельствует о замыслах расширении ОРДЛО как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а дальше, уж как там получится.
Десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее «воссоединиться» с ОРДЛО.
А после «братского воссоединения» исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия и выстрелы «доведенных до отчаяния шахтеров и трактористов» раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Киеве.
За шесть лет действия минских соглашений Россия не удосужилась выполнить их базовые основополагающие требования: прекращение огня и вывод своих ихтамнетов и военной техники с оккупированной территории ОРДЛО.
В то же время Кремль постоянно в ультимативной форме требует от Украины изменения ее Конституции и других законодательных шагов по легализации военно-террористического плацдарма РФ как законного института украинского государства.
Когда же украинские власти не только категорически отказались выполнять кремлевские хотелки, но и приступили, наконец, к демонтажу 5-й колонны врага, Москва развернула беспрецедентную кампанию бряцания оружием вокруг границ Украины и обстрелов на линии соприкосновения. А первые лица режима хором орали о своих планах уничтожения украинской государственности.
А потом позвонил Байден и злой Путин (не отвечавший на звонки Зеленского) как бы нехотя, через губу, но все-таки вроде бы согласился на саммит с Байденом.
И тут в кустах стремительно обнаружился Президент Франции по вызову Эммануэль Макрон, с упоением играющий в любимую игру всех французских президентов - Grandeur de France.
Непременным атрибутом пресловутого «грандёра» всегда были «особые отношения» с СССР/РФ.
По всем методичкам, отработанным поколениями следователей Гестапо/НКВД Зеленский должен был потянуться к этому доброму человеку. И обязательно потянулся бы, если бы тот не размахивал приветственно 11 зловещими «кластерами пошаговой реализации минских соглашений».
Макрон неглупый человек, у него была очень толковая школьная учительница. И он прекрасно понимает, что пока Путин жив политически и физически (окончательные документы о своем вечном правлении он подписал 5 апреля), он ничего не будет менять в своем ОРДЛЕ. Согласно его кластерам пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛУ.
Если 19 апреля у г-на Ермака под пытками все же вырвут подпись под кластерами Макрона (как это уже удавалось Суркову в июне 2019-го и Козаку в марте 2020-го), то Украину все равно уже не поставят в угол как нерадивую школьницу, не выполняющую хотелки строгих наставников. В угол в Киеве поставят господина советника.
А знаете, к какой мысли я осторожно склоняюсь, наблюдая последние драматические события.
Путин на самом деле боится Украины. Он не посмеет на неё напасть. И не сумеет её обмануть со всеми своими макронами.
Слава Украине! - автор
АВТОР Андрей Пионтковский, "Добрый следователь
Эммануэль", 19 апреля 2021, Эхо Москвы
Это всеравно, что договариваться с маньяком.
А у Пу мания слепить снова Совок. И он уже неизлечим
Так кремлівський вбивця чітко і однозначно окреслив "содержание" зустрічі: 1. «Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик - ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия».
2. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время».
Це підле запрошення. Адже прийняти його - це все одно, що визнати, що у нас нормальні відносини і ніякої війни немає. Тому відповідь на цю пропозицію повинна бути жорсткою.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/bez-merkel-i-makrona-pochemu-zelenskiy-naprosilsya-na-priglashenie-v-moskvu-25042021-423293 «Не треба робити вигляд, що у нас у відносинах просто проблеми. Росія вже восьмий рік веде війну проти України, окупувала Крим і значну частину Донецької і Луганської областей. Про візит президента України до Москви можна буде говорити тільки після деокупацію цих територій і виплати Росією репарацій за завдані збитки». По ідеї Зеленський повинен був заздалегідь все прорахувати. І якщо він публічно кинув Путіну виклик, запросивши його на Донбас, то він повинен був бути готовий до всіх можливих варіантів відповіді противника. У тому числі і до того варіанту, що Путін прийме виклик і відповість запрошенням до Москви. Однак Зеленський виявився не готовий. І тепер це матиме для нас неприємні наслідки.