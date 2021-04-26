Зеленський про зустріч із Путіним: Нас хвилює не місце, а зміст

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський вітав перспективу зустрічі Путіна і президента США Джо Байдена.

"Я впевнений, що вони не можуть вийти з зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - зазначив він.

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Водночас він підтвердив, що хоче провести двосторонню зустріч з Путіним.

"Нас не хвилює місце проведення, йдеться про зміст", - додав Зеленський.