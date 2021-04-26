Зеленский о встрече с Путиным: Нас волнует не место, а содержание

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, по его словам, место такой встречи не имеет значение.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Зеленский приветствовал перспективу встречи Путина и президента США Джо Байдена.

"Я уверен, что они не могут выйти из встречи с пустыми руками, потому что, если саммит состоится, будет какой-то результат, даже небольшой", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ОП не планируют приглашать Путина в Киев: "Это некорректно"

В то же время он подтвердил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным.

"Нас не волнует место проведения, речь идет о содержании", - добавил Зеленский.