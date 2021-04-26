У Держоборонзамовлення намагаються знову пропхнути всі скандальні закупівлі, - Висоцький
Була надія, що після всіх зашкварів у держоборонзамовленні ми побачимо більш пристойну ситуацію - але ні: знову намагаються внести "Дани", Tatra
Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив екснардеп Сергій Висоцький.
"Зараз, за моїми даними, деякі особливо обдаровані генерали, намагаються пропихнути в ДОЗ ті самі скандальні закупівлі, які вже наробили ґвалту декілька місяців назад. Наша пісня гарна й нова: знову закупимо "Дани", знову закупимо Tatra, знову завалимо армію "Козаками" замість ракет! Кому війна, а кому - маневри! Маневри з держбюджетом! Вочевидь, "авансові" платежі в коробках з-під Ксероксу, які були освоєні деякими особливо обдарованими особистостями, не дозволяють зійти з цього шляху", - розповів він.
"Минулого тижня бачив у Кирила Данильченка цікаву інформацію про наші ракетні системи. Що попри всі обіцянки влади та Міноборони з Генштабом, попри всі реляції про повноцінне фінансування ракетних програм - передача першого дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" перенесено на 2022 рік! А випробування нових ракет, здатних уражати ворога на 120 кілометрів для комплексу "Вільха" так і не розпочато, хоча ці випробування повинні були стартувати рік тому!" - додав екснардеп.
Він нагадав, що в кінці минулого року і на початку цього спливли кілька великих корупційних скандалів у сфері оборони. "Тільки завдяки розголосу було зупинена закупівля за завищеними цінами чеських артилеристських установок радянського зразка "Дана", які навіть в теорії не могли конкурувати із російською артилерією. На фоні закупівлі "Дан" було фактично зупинена розробка нашої, української артсистеми "Богдана". Також Генштаб та МО планували закупити чеські шасі Tatra для базування того ж "Нептуна", мало того що за ціною вище ринкової, так ще за умови коли в нас є набагато дешевший аналог - на базі вітчизняного "КРАЗу". Бачили ми скандали із закупівлею старих радянських снарядів за ціною нових. І закупівлю броньованих автомашин "Козак" також за ціною в два рази вищою ніж ціна аналогів", - розповів екс-нардеп.
Висоцький підкреслив, що всі ці скандали відбуваються на тлі побоювань нової агресії Росії проти України: " багато було всього сказано про те, що єдиною надією для України та Зеленського є не віртуальні "кластери", а реальна армія. І що тільки розвиток ЗСУ та наших систем озброєння, які і потрібно "запросити" на Донбас замість Путіна є гарантією стримування Росії... На прикладі державного оборонного замовлення (ДОЗ) минулого року ми побачили перерозподілення фінансування в бік тих закупівель, які краще за все можуть укріпити не стільки оборонний потенціал України, скільки кишені окремих функціонерів".
"Чесно скажучи, була надія, що після цих всіх зашкварів, цього року в ДОЗі ми побачимо більш пристойну ситуцію. Принаймні, була надія на те, що бюджет буде ґвалтуватися не так брутально та показово. Але ні! ... Друзі, зупиніться! Все одно ваша влада настільки дирява і ви настільки ненавидите один-одного, що про всі ці оборудки через п’ять хвилин стане відомо журналістам, експертам та опозиції! Все одно ви спочатку спробуєте вкрасти, отримаєте скандалом в голову та відповзете назад. Це називається, вибачте, "безкоштовно лайна наїстися". Досить! Хочете красти - крадіть так, щоби це не підривало обороноздатність! А краще не крадіть зовсім! Для карми корисно!" - резюмував Висоцький.
Нагадаємо, в 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони хоче закупити 26 артилерійських знарядь "Дана" ціною 1 млн 550 тис. доларів за одиницю. Детально про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана" писав у своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість гармат за стандартами НАТО".
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А эти 10 лет из чего то стрелять нужно.
Каких конкретно кацапских артсистем хуже Даны? Имеются такие в достаточном количестве и особенно на оккупированных территориях?
"Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей
вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы
25-28 км.
А у Акации, которой вооружены орки - максимальная дальность 20,5 км.
У Даны М2 - 20,2 км. А активно-реактивными, которые закупили на испытания - 25,5 км.
Понятно, Тащи-крученик, что против кацапской Коалиции, либо 2С3М3 этого будет мало.
Но имеющиеся у нас самоходки еще хуже и в состоянии 3-4 категории в большинстве своем.
А разработка нового, а главное выпуск нескольких сотен в наших условиях - это лет 15-20 перспектива.
Разрабатывать своё нужно, а не генералов пузатых кормить, зебил ты конченый.
К ней не могут купить даже три тысячи снарядов для проведения огневых испытаний.
А для перехода на 155 мм нужно решить вопрос боепитания и запустить в производство 155 мм нормального качества. Пока этого нет и близко. А строить свою массовую артиллерию из расчета на постоянные импортные поставки боеприпасов - верх глупости.
Так вот, решение этих проблем - допиливание Богданы и развертывание выпуска снарядов займут от 3 лет. Это если уже завтра зеленка лично поскачет красить забор вокруг площадки.
А имеющийся парк стареет не по дням. Случись активная фаза - а у имеющихся гаубиц ресурса осталось на 300-500 выстрелов.
Прийнята на озброєння в 1981 році, станом на 1994 рік було виготовлено понад 750 одиниць.
Поставляться будет Дана М2, 2017 года модернизации. С цифровой системой управления, чего на 2С нет и не будет, и более высокой скорострельностью, чем у Акации 70-х-80 х годов
Так вот, знаете сколько лет поляки пилят свой Краб? Уже 10. И сколько напилили за это время - аж 28 шт. А сколько им нужно для перевооружения своей армии - не менее 300 шт. Когда они закроют свои потребности? Не ранее 2030 года. Когда смогут выпустить 300 ед. для ВСУ - не ранее 2035-40 года.
Но можно готовиться заранее, и закупить хотя бы 900 тыс. снарядов 155 мм - где то миллиарда на полтора-два. А там и Крабы подъедут.
Все тоже, только с поправкой на отставание нашей промышленности, относится и к Богдане.
А до 2035-40 дотянут в более-менее пригодном состоянии хорошо если пара сотен имеющихся Акаций. Если из них особо стрелять не будут, конечно. Не дай бог, серьезное обострение, этих стволов хватит на пару месяцев.
онпатриот..... но вглубинедуши.......
победы отстрелять жеж будет нечем, все стволы повыработаются за войну, тем более что их
как раз пару десятков типа штук 40 а нам надо 500-800........ ничего вы не понимаете в празд
новании победаф - салютовать жеж нечем будет............
Что такое, черт побери ты несешь ???
Как "чешские" САУ могут быть "советского образца" ???
В 1979 году два экземпляра «Даны» проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом для изучения возможности принятия на вооружение. В результате испытаний был сделан вывод об отсутствии преимуществ «Даны» перед советским аналогом - гусеничной САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A1%D0%97_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB 2СЗ «Акация» .
В 1983 году, несмотря на возражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 ГРАУ Министерства обороны СССР, было закуплено около 10 машин для опытной эксплуатации. Через год они были возвращены в Чехословакию.
Вот и получилось, что откровенная костность, привела к откровенному говну.
По итогам испытаний, скромно (а ещё точнее - откровенно похабно), пытались скрыть такой элемент, как мобильность и готовность к ведению огня.
Так вот, "Даны", лихо отрабатывали цель и сворачивались в походную колонну, когда "Акации", проводили только ПОЛОВИНУ огневого налёта.
Кстати, по варианту "Даны", весьма хорошие практики, из ЮАР, создали свою G6 "Rhino". Хорошо гаубица стреляла. Об этом, все воюющие стороны в Анголе подтверждали.