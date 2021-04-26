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Новини Агресія Росії проти України
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У Держоборонзамовлення намагаються знову пропхнути всі скандальні закупівлі, - Висоцький

У Держоборонзамовлення намагаються знову пропхнути всі скандальні закупівлі, - Висоцький

Була надія, що після всіх зашкварів у держоборонзамовленні ми побачимо більш пристойну ситуацію - але ні: знову намагаються внести "Дани", Tatra

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив екснардеп Сергій Висоцький.

"Зараз, за моїми даними, деякі особливо обдаровані генерали, намагаються пропихнути в ДОЗ ті самі скандальні закупівлі, які вже наробили ґвалту декілька місяців назад. Наша пісня гарна й нова: знову закупимо "Дани", знову закупимо Tatra, знову завалимо армію "Козаками" замість ракет! Кому війна, а кому - маневри! Маневри з держбюджетом! Вочевидь, "авансові" платежі в коробках з-під Ксероксу, які були освоєні деякими особливо обдарованими особистостями, не дозволяють зійти з цього шляху", - розповів він.

"Минулого тижня бачив у Кирила Данильченка цікаву інформацію про наші ракетні системи. Що попри всі обіцянки влади та Міноборони з Генштабом, попри всі реляції про повноцінне фінансування ракетних програм - передача першого дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" перенесено на 2022 рік! А випробування нових ракет, здатних уражати ворога на 120 кілометрів для комплексу "Вільха" так і не розпочато, хоча ці випробування повинні були стартувати рік тому!" - додав екснардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко: Те, що держоборонзамовлення досі не затверджене - халатність чи злочинна бездіяльність

Він нагадав, що в кінці минулого року і на початку цього спливли кілька великих корупційних скандалів у сфері оборони. "Тільки завдяки розголосу було зупинена закупівля за завищеними цінами чеських артилеристських установок радянського зразка "Дана", які навіть в теорії не могли конкурувати із російською артилерією. На фоні закупівлі "Дан" було фактично зупинена розробка нашої, української артсистеми "Богдана". Також Генштаб та МО планували закупити чеські шасі Tatra для базування того ж "Нептуна", мало того що за ціною вище ринкової, так ще за умови коли в нас є набагато дешевший аналог - на базі вітчизняного "КРАЗу". Бачили ми скандали із закупівлею старих радянських снарядів за ціною нових. І закупівлю броньованих автомашин "Козак" також за ціною в два рази вищою ніж ціна аналогів", - розповів екс-нардеп.

Висоцький підкреслив, що всі ці скандали відбуваються на тлі побоювань нової агресії Росії проти України: " багато було всього сказано про те, що єдиною надією для України та Зеленського є не віртуальні "кластери", а реальна армія. І що тільки розвиток ЗСУ та наших систем озброєння, які і потрібно "запросити" на Донбас замість Путіна є гарантією стримування Росії... На прикладі державного оборонного замовлення (ДОЗ) минулого року ми побачили перерозподілення фінансування в бік тих закупівель, які краще за все можуть укріпити не стільки оборонний потенціал України, скільки кишені окремих функціонерів".

"Чесно скажучи, була надія, що після цих всіх зашкварів, цього року в ДОЗі ми побачимо більш пристойну ситуцію. Принаймні, була надія на те, що бюджет буде ґвалтуватися не так брутально та показово. Але ні! ... Друзі, зупиніться! Все одно ваша влада настільки дирява і ви настільки ненавидите один-одного, що про всі ці оборудки через п’ять хвилин стане відомо журналістам, експертам та опозиції! Все одно ви спочатку спробуєте вкрасти, отримаєте скандалом в голову та відповзете назад. Це називається, вибачте, "безкоштовно лайна наїстися". Досить! Хочете красти - крадіть так, щоби це не підривало обороноздатність! А краще не крадіть зовсім! Для карми корисно!" - резюмував Висоцький.

Нагадаємо, в 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони хоче закупити 26 артилерійських знарядь "Дана" ціною 1 млн 550 тис. доларів за одиницю. Детально про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана" писав у своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість гармат за стандартами НАТО".

Автор: 

корупція (4671) оборона (4765) зброя (7430) Висоцький Сергій (38) закупівлі (3347) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+26
Дааа, ох уж этот Порошенко...
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26.04.2021 12:42
+22
Зебики, запевайте про свинарчуков...🎵🎵🎵
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26.04.2021 12:42
+14
Жажда наживы на крови.
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26.04.2021 12:40
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Жажда наживы на крови.
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26.04.2021 12:40 Відповісти
Дааа, ох уж этот Порошенко...
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26.04.2021 12:42 Відповісти
Це результат роботи п'ятої колони.
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26.04.2021 13:27 Відповісти
Нарідної тупості.
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26.04.2021 14:28 Відповісти
перед угрозой вторжения пытаться закупить доисторические Даны - это же прямая диверсия, при этом инициаторы закупки Дан, как следует из текста, ДО СИХ ПОР ПОЛУЧАЮТ воинские зарплаты за деньги налогоплательщиков??? У нас страна победившего идиотизма???
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26.04.2021 13:36 Відповісти
.... а можливо пУтлер винний....- чи всетаки ота вічна "зЄлень"....
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Чого вони нікого і нічого не бояться...? Війна ж! Агресор може розпочати в любий момент наступ, а вони заробляють? Кому війна , а комусь бізнес на крові?Де ОП, КМ, ВР, ГПУ, ДБР, СБУ,. контррозвідка і т.п ,де ви всі...??! Це ж диверсія , вони мають сісти , а якщо буде широкомасштабний наступ ,терміново прийняти Закон і по закону військового часу розстріляти цю ворожу наволоч і тих хто їх "кришує" перед шеренгою солдат !!!
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26.04.2021 14:48 Відповісти
Чого вони нікого і нічого не бояться...? Війна ж! Агресор може розпочати в любий момент наступ, а вони заробляють? Кому війна , а комусь бізнес на крові?Де ОП, КМ, ВР, ГПУ, ДБР, СБУ,. контррозвідка і т.п ,де ви всі...??! Це ж диверсія , вони мають сісти , а якщо буде широкомасштабний наступ ,терміново прийняти Закон і по закону військового часу розстріляти цю ворожу наволоч і тих хто їх "кришує" перед шеренгою солдат !!!
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26.04.2021 14:49 Відповісти
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26.04.2021 12:41 Відповісти
Зебики, запевайте про свинарчуков...🎵🎵🎵
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26.04.2021 12:42 Відповісти
У каждой власти есть свои Свинарчуки.
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26.04.2021 13:24 Відповісти
А эти хорошие или плохие свинарчуки?
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26.04.2021 13:54 Відповісти
І нашо ті ракети, які легко збиває ПВО РФії?
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26.04.2021 13:31 Відповісти
Это пво рфии рассказало о легкости бития?
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26.04.2021 13:33 Відповісти
Ще в радянські часи ПВО тренувалося збиваючи болванки ГРАДу. А чим більша ракета, тим легше іі виявити і збити. До тебе дійшло?
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26.04.2021 13:43 Відповісти
И что, натренувалось? Много насбивали? Может и примеры приведете, чем сбивали, что сбивали, с какой эффективностью?
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26.04.2021 13:49 Відповісти
а як шо Нептун летіль на 2-3 м від поверхні моря.. поробуй його збити!!!Це крилата ракета яка летить за ландшафтом і огибає поверхню
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26.04.2021 14:08 Відповісти
Нептун - це повільна донадзвукова ракета зроблена на базі перших версій американських ГАРПУНів . Вона має активну головку самонаведення яка сама себе видає. 2 - 3 метри її не рятують, тим більше, що її збивають на ракетами, а артилерією. Вибух одного снаряду у воді перед ракетою і вона потонула на висоті 2 - 3 метри. Так навіть вертольоти збивають на висоті до 30 метрів над водою.
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26.04.2021 14:29 Відповісти
Шо, тролляка Пригожинский, засвербело?
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26.04.2021 13:34 Відповісти
Таран и хомчак должны быть подвешены за ноги....
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26.04.2021 12:42 Відповісти
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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26.04.2021 12:46 Відповісти
по питанию опять рожи афелированые с панталонием с самым професиананльным палковником
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26.04.2021 12:55 Відповісти
Фуух... Ну Порох, ну пройдоха, никак не успокоится! Надо ещё ВСУ начать гнильём кормить... А? Уже?
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26.04.2021 12:49 Відповісти
Що памперси для головнокомандувача...?
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26.04.2021 12:49 Відповісти
Ничего, выберем "новое лицо" скоро и вот тогда заживем. Возможно даже хорошо.
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26.04.2021 12:54 Відповісти
8.495.796-я зрада!!!! Доколе????
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26.04.2021 13:09 Відповісти
Щотижнева передача журналіста, нардепа VІІІ скликання Сергія Висоцького "Червоні лінії" - кожного понеділка на телеканалі Еспресо о 21:15.
Дивіться сьогодні.
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26.04.2021 13:11 Відповісти
Короче, зелені клоуни за підтримки 73/43%дебілів шляхом зупинки модернізації військової техніки ЗСУ підставляють всю Україну під поразку (можливо, капітуляцію) від споконвічного ворога.
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26.04.2021 13:20 Відповісти
МАЗ з богданівскою емблемою - це була модернізація? Чи то був замаскований КрАЗ?
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26.04.2021 17:32 Відповісти
а что не так с Данами - кроме шума вокруг них?
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26.04.2021 13:26 Відповісти
Даны еще не самый плохой вариант. Старые системы изнашиваются. Доработка, испытания и принятие на вооружение Богданы займет года 3 в лучшем случае, а что бы заменить хотя бы 300 единиц с нашими талантами уйдет лет 10 минимум.
А эти 10 лет из чего то стрелять нужно.
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26.04.2021 13:36 Відповісти
Шакал, не годятся Даны по дальности. Хуже кацапских артсистем. Статью прочитай.
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26.04.2021 13:38 Відповісти
ТяниТолкай, а 2С3 годятся по дальности? Все с ними чики-пуки?
Каких конкретно кацапских артсистем хуже Даны? Имеются такие в достаточном количестве и особенно на оккупированных территориях?
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26.04.2021 13:47 Відповісти
Согласно ТТХ
"Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей
вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы
25-28 км.
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26.04.2021 13:57 Відповісти
значит с такими не будет вести
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26.04.2021 14:01 Відповісти
На заборах, Тяни-пихасик, много чего пишут.

А у Акации, которой вооружены орки - максимальная дальность 20,5 км.

У Даны М2 - 20,2 км. А активно-реактивными, которые закупили на испытания - 25,5 км.
Понятно, Тащи-крученик, что против кацапской Коалиции, либо 2С3М3 этого будет мало.
Но имеющиеся у нас самоходки еще хуже и в состоянии 3-4 категории в большинстве своем.
А разработка нового, а главное выпуск нескольких сотен в наших условиях - это лет 15-20 перспектива.
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26.04.2021 14:07 Відповісти
Зачем устаревшее совковое дерьмо покупать втридорога, шакалёнок?
Разрабатывать своё нужно, а не генералов пузатых кормить, зебил ты конченый.
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26.04.2021 14:32 Відповісти
Тупенький Подшипник, разработай свое, никто против не будет. Подай смету и сроки, разработки и выпуска 300-400 единиц. Если вложишься до 2030 года, тебе прямой путь в МОУ. Руководить управлением ракетно-артиллерийского вооружения.
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26.04.2021 14:36 Відповісти
Шакал зебильный, и Богдану, и Нептуны, и Вільху уже несколько лет назад разработали. Только нужно поставить на массовый выпуск. Но вы проголосовали за скомороха, теперь старьё совковое покупать мылитесь, долбодятлы.
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26.04.2021 14:40 Відповісти
Качалоска для Теста, Богдана существует только в единственном ходовом макете. У нее масса болячек. Ее нужно испытывать и доводить года два. Если получится вообще это сделать. Пока она очень далека от законченного пригодного к производству объекта.
К ней не могут купить даже три тысячи снарядов для проведения огневых испытаний.
А для перехода на 155 мм нужно решить вопрос боепитания и запустить в производство 155 мм нормального качества. Пока этого нет и близко. А строить свою массовую артиллерию из расчета на постоянные импортные поставки боеприпасов - верх глупости.
Так вот, решение этих проблем - допиливание Богданы и развертывание выпуска снарядов займут от 3 лет. Это если уже завтра зеленка лично поскачет красить забор вокруг площадки.
А имеющийся парк стареет не по дням. Случись активная фаза - а у имеющихся гаубиц ресурса осталось на 300-500 выстрелов.
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26.04.2021 14:53 Відповісти
Если не начинать разрабатывать своё, то "в наших, зебильных" условиях срок внедрения никогда не сократится.
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26.04.2021 14:33 Відповісти
Вижу не доходит. По слогам. На доработку и принятие на вооружение Богданы уйдет 3-5 лет. Что бы выпустить 300-400 штук при наших тех возможностях и финансировании - нужно лет 10 минимум. Имеющийся парк САУ 2СЗ имеет средний возраст 35 лет. Через 15 лет в строю останутся пару сотен и то пригодных для второго эшелона обороны. Через 10 лет, если ничего не закупать, случится количественный провал и часть дивизионов в мехбригадах перейдет на буксируемые пушки 60-70-х годов со складов. Если еще смогут их оттереть от ржавчины.
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26.04.2021 14:45 Відповісти
Да, при "ваших возможностях" мы ни на что не способны. На кой ляд вы влезли во власть?
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26.04.2021 15:25 Відповісти
Понятно. Русский мир сюда ждал. Болт тебе в дупу, а не русский мир.
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26.04.2021 16:15 Відповісти
Очередной тупой высер. Ты не замечаешь, насколько примитивен? У жены спросил бы, хотя бы.
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26.04.2021 16:19 Відповісти
с чего это им не годиться ? артиллерия имеет несколько классов по дальности - все эти классы не взаимозаменяемы в общем случае
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26.04.2021 13:56 Відповісти
У нас Акацій в ЗСУ аж 463 одиниці, нащо нам та Дана, яка програла Акації в порівняльних випробуваннях?
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26.04.2021 13:41 Відповісти
и все новенькие и не изношенные ?
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26.04.2021 13:57 Відповісти
463 это было по состоянию на 2013. В боях потеряно не менее 25 штук, да по тех состоянию что-то списали, наверняка. Так что, если есть 410 это хорошо. Но это списочно, а сколько в строю?
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26.04.2021 13:58 Відповісти
Акация 80-х по сравнению с Даной М2? Где можно почитать об этих испытаниях?
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26.04.2021 13:59 Відповісти
Дана: Розробка була завершена в 1976 році, виробництво було налагоджене на підприємстві ZTS Dubnica nad Váhom.
Прийнята на озброєння в 1981 році, станом на 1994 рік було виготовлено понад 750 одиниць.
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26.04.2021 14:09 Відповісти
Так вы дальше читайте. А не выборочно.
Поставляться будет Дана М2, 2017 года модернизации. С цифровой системой управления, чего на 2С нет и не будет, и более высокой скорострельностью, чем у Акации 70-х-80 х годов
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26.04.2021 14:11 Відповісти
Так а чому б не закупити більш дальнобійні аналоги типу польського Краба? Ну і нашу Богдану розвивати - обидві ці САУ НОВІШІ і *********!
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26.04.2021 14:17 Відповісти
Можно и Палладин закупить. В теории. Только выбирают из а) физически доступного; б) финансово доступного; в) технически возможного к производству в достаточном количестве за желаемый период. Ну и еще такой нюанс, как боеприпасы, зипы и т.п.
Так вот, знаете сколько лет поляки пилят свой Краб? Уже 10. И сколько напилили за это время - аж 28 шт. А сколько им нужно для перевооружения своей армии - не менее 300 шт. Когда они закроют свои потребности? Не ранее 2030 года. Когда смогут выпустить 300 ед. для ВСУ - не ранее 2035-40 года.
Но можно готовиться заранее, и закупить хотя бы 900 тыс. снарядов 155 мм - где то миллиарда на полтора-два. А там и Крабы подъедут.
Все тоже, только с поправкой на отставание нашей промышленности, относится и к Богдане.
А до 2035-40 дотянут в более-менее пригодном состоянии хорошо если пара сотен имеющихся Акаций. Если из них особо стрелять не будут, конечно. Не дай бог, серьезное обострение, этих стволов хватит на пару месяцев.
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26.04.2021 14:28 Відповісти
И это я не дошел до вопроса цены.
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26.04.2021 14:40 Відповісти
Отож. Это всё равно, что сравнивать, например F-16 первой партии и последней модернизации. С виду почти одинаковы, а фактически разные самолёты. А ,,Дана" даже внешне отличается.
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26.04.2021 14:19 Відповісти
Прочитай статью, Лёша.
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26.04.2021 13:36 Відповісти
За дальністю стрільби Дана поступається старій совєтській Акації, а Акацій в Україні 463 штуки!
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26.04.2021 13:40 Відповісти
А их техническое состояние? А стволы ничего, не изношены?
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26.04.2021 13:45 Відповісти
Та я все розумію, але нащо міняти шило на мило? Є польский Краб, французький Цезар, та й про нашу Богдану не варто забувати!
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26.04.2021 14:18 Відповісти
кроме того у даны и мобильность и точность повыше акаций
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26.04.2021 13:54 Відповісти
Если Украина в ближайшее время не обзаведется массово современными ОТРК, все эти "Казаки" и БТР можно уже продавать в Африку. Какой в них смысл, если нечем будет ответить агрессору на массированный ракетный удар?
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26.04.2021 13:32 Відповісти
Огласите кто принимает такие решения, накопайте на них компромат, или если не платят не копается))) а где патриот Бигус и Иванов)))
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26.04.2021 13:43 Відповісти
Ну що, зебуїни, це торгівля на крові чи як?
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26.04.2021 13:50 Відповісти
ніт.... вони зелені а не червоні................ вывсьоврёти и пробубочкунчегонезнаити.......
онпатриот..... но вглубинедуши.......
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26.04.2021 14:30 Відповісти
В целом, можно согласиться с автором, особенно по ракетам, но есть и манипуляции, чтоб разогреть публику. У меня друг, владеет в Украине фирмой по строительству дорог. Он мне рассказывал, какие грузовики закупил, всё западного производства. Когда я его спросил, почему не покупает КрАЗы, то он говорит, что рад бы, но..Если нужно достать запчасть, то на западные авто находишь по коду и ок. А на КрАЗе ставят на машину, то что под рукой, нет системы, запчасти со всего мира. Когда надо найти деталь, то сам производитель, даже по вин-коду не может ответить, какую деталь поставили. А в боевых условиях, попробуй ремонтировать и находить запчасти. Это не говоря о том, что качество и эксплуатационные характеристики хуже, чем у ТАТРЫ.
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26.04.2021 14:09 Відповісти
мдя... глянул ещё раз по фото на эту "чебурашку" и......... и всё понел для чего они нам - салют
победы отстрелять жеж будет нечем, все стволы повыработаются за войну, тем более что их
как раз пару десятков типа штук 40 а нам надо 500-800........ ничего вы не понимаете в празд
новании победаф - салютовать жеж нечем будет............
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26.04.2021 14:28 Відповісти
Доцільність *ля. ТРЕБА РАКЕТИ! А не сау чи машини.
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26.04.2021 14:29 Відповісти
Это диверсия и саботаж.
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26.04.2021 14:34 Відповісти
"чешских артилериських установок советского образца "Дана" "

Что такое, черт побери ты несешь ???
Как "чешские" САУ могут быть "советского образца" ???
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26.04.2021 15:18 Відповісти
«Дана» в СССР
В 1979 году два экземпляра «Даны» проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом для изучения возможности принятия на вооружение. В результате испытаний был сделан вывод об отсутствии преимуществ «Даны» перед советским аналогом - гусеничной САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A1%D0%97_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB 2СЗ «Акация» .
В 1983 году, несмотря на возражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 ГРАУ Министерства обороны СССР, было закуплено около 10 машин для опытной эксплуатации. Через год они были возвращены в Чехословакию.
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26.04.2021 17:44 Відповісти
А всё потому что, совдеповские генсы, не могли отойти от основного и тупого правила. Это правило гласило "ВСЁ НА ГУСЕНИЦАХ".
Вот и получилось, что откровенная костность, привела к откровенному говну.
По итогам испытаний, скромно (а ещё точнее - откровенно похабно), пытались скрыть такой элемент, как мобильность и готовность к ведению огня.
Так вот, "Даны", лихо отрабатывали цель и сворачивались в походную колонну, когда "Акации", проводили только ПОЛОВИНУ огневого налёта.
Кстати, по варианту "Даны", весьма хорошие практики, из ЮАР, создали свою G6 "Rhino". Хорошо гаубица стреляла. Об этом, все воюющие стороны в Анголе подтверждали.
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26.04.2021 21:14 Відповісти
 
 