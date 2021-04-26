У Держоборонзамовлення намагаються знову пропхнути всі скандальні закупівлі, - Висоцький

Була надія, що після всіх зашкварів у держоборонзамовленні ми побачимо більш пристойну ситуацію - але ні: знову намагаються внести "Дани", Tatra

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив екснардеп Сергій Висоцький.

"Зараз, за моїми даними, деякі особливо обдаровані генерали, намагаються пропихнути в ДОЗ ті самі скандальні закупівлі, які вже наробили ґвалту декілька місяців назад. Наша пісня гарна й нова: знову закупимо "Дани", знову закупимо Tatra, знову завалимо армію "Козаками" замість ракет! Кому війна, а кому - маневри! Маневри з держбюджетом! Вочевидь, "авансові" платежі в коробках з-під Ксероксу, які були освоєні деякими особливо обдарованими особистостями, не дозволяють зійти з цього шляху", - розповів він.

"Минулого тижня бачив у Кирила Данильченка цікаву інформацію про наші ракетні системи. Що попри всі обіцянки влади та Міноборони з Генштабом, попри всі реляції про повноцінне фінансування ракетних програм - передача першого дивізіону протикорабельних ракет "Нептун" перенесено на 2022 рік! А випробування нових ракет, здатних уражати ворога на 120 кілометрів для комплексу "Вільха" так і не розпочато, хоча ці випробування повинні були стартувати рік тому!" - додав екснардеп.

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Він нагадав, що в кінці минулого року і на початку цього спливли кілька великих корупційних скандалів у сфері оборони. "Тільки завдяки розголосу було зупинена закупівля за завищеними цінами чеських артилеристських установок радянського зразка "Дана", які навіть в теорії не могли конкурувати із російською артилерією. На фоні закупівлі "Дан" було фактично зупинена розробка нашої, української артсистеми "Богдана". Також Генштаб та МО планували закупити чеські шасі Tatra для базування того ж "Нептуна", мало того що за ціною вище ринкової, так ще за умови коли в нас є набагато дешевший аналог - на базі вітчизняного "КРАЗу". Бачили ми скандали із закупівлею старих радянських снарядів за ціною нових. І закупівлю броньованих автомашин "Козак" також за ціною в два рази вищою ніж ціна аналогів", - розповів екс-нардеп.

Висоцький підкреслив, що всі ці скандали відбуваються на тлі побоювань нової агресії Росії проти України: " багато було всього сказано про те, що єдиною надією для України та Зеленського є не віртуальні "кластери", а реальна армія. І що тільки розвиток ЗСУ та наших систем озброєння, які і потрібно "запросити" на Донбас замість Путіна є гарантією стримування Росії... На прикладі державного оборонного замовлення (ДОЗ) минулого року ми побачили перерозподілення фінансування в бік тих закупівель, які краще за все можуть укріпити не стільки оборонний потенціал України, скільки кишені окремих функціонерів".

"Чесно скажучи, була надія, що після цих всіх зашкварів, цього року в ДОЗі ми побачимо більш пристойну ситуцію. Принаймні, була надія на те, що бюджет буде ґвалтуватися не так брутально та показово. Але ні! ... Друзі, зупиніться! Все одно ваша влада настільки дирява і ви настільки ненавидите один-одного, що про всі ці оборудки через п’ять хвилин стане відомо журналістам, експертам та опозиції! Все одно ви спочатку спробуєте вкрасти, отримаєте скандалом в голову та відповзете назад. Це називається, вибачте, "безкоштовно лайна наїстися". Досить! Хочете красти - крадіть так, щоби це не підривало обороноздатність! А краще не крадіть зовсім! Для карми корисно!" - резюмував Висоцький.

Нагадаємо, в 2020 році стало відомо, що Міністерство оборони хоче закупити 26 артилерійських знарядь "Дана" ціною 1 млн 550 тис. доларів за одиницю. Детально про ситуацію із закупівлею гаубиць "Дана" писав у своїй статті главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Україна не робить висновків з війни в Карабасі: Міноборони уклало контракт на закупівлю застарілих гаубиць "Дана" калібру 152 мм замість гармат за стандартами НАТО".