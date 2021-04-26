В Гособоронзаказ пытаются снова пропихнуть все скандальные закупки, - Высоцкий

Была надежда, что после всех зашкваров в Гособоронзаказе мы увидим более приличную ситуацию - но нет: снова пытаются внести "Даны", Tatra

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий.

"Сейчас, по моим данным, некоторые особо одаренные генералы пытаются пропихнуть в ГОЗ (Гособоронзаказ. - Ред.) те же скандальные закупки, которые уже наделали шума несколько месяцев назад. Наша песня хороша: снова закупим "Даны", снова закупим Tatra, снова завалим армию "Козаками" вместо ракет! Кому война, а кому - маневры! Маневры с госбюджетом! Очевидно, "авансовые" платежи в коробках из-под ксерокса, которые были освоены некоторыми особо одаренными личностями, не позволяют сойти с этого пути", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" сообщила, что Комитет ВР якобы согласовал гособоронзаказ. Сайт комитета сообщает, что вопрос еще рассматривают (обновлено)

"На прошлой неделе видел у Кирилла Данильченко интересную информацию о наших ракетных системах. Что несмотря на все обещания власти и Минобороны с Генштабом, несмотря на все реляции о полноценном финансировании ракетных программ - передача первого дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" перенесена на 2022! А испытания новых ракет, способных поражать врага на 120 километров для комплекса "Вільха" так и не начаты, хотя эти испытания должны были стартовать год назад!" - добавил экс-нардеп.

Он напомнил, что в конце прошлого года и в начале этого всплыли несколько крупных коррупционных скандалов в сфере обороны. "Только благодаря огласке была остановлена закупка по завышенным ценам чешских артилериських установок советского образца "Дана", которые даже в теории не могли конкурировать с российской артиллерией. На фоне закупки "Дан" была фактически остановлена ​​разработка нашей, украинской артсистемы "Богдана". Также Генштаб и МО планировали закупить чешские шасси Tatra для базирования того же "Нептуна", мало того что по цене выше рыночной, так еще когда у нас есть аналог гораздо дешевле - на базе отечественного "КрАЗ". Видели мы скандалы с закупкой старых советских снарядов по цене новых. И закупку бронированных автомашин "Козак" также по цене в два раза выше, чем цена аналогов", - рассказал экс-нардеп.

Высоцкий подчеркнул, что все эти скандалы происходят на фоне опасений новой агрессии России против Украины: "Много было всего сказано о том, что единственной надеждой для Украины и Зеленского является не виртуальные "кластеры", а реальная армия. И только развитие ВСУ и наших систем вооружения, которые и нужно "пригласить" на Донбасс вместо Путина является гарантией сдерживания России. ... На примере государственного оборонного заказа (ГОЗ) в прошлом году мы увидели перераспределения финансирования в сторону тех закупок, которые лучше всего могут укрепить не столько оборонительный потенциал Украины, сколько карманы отдельных функционеров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко: То, что гособоронзаказ до сих пор не утвержден - халатность или преступная бездеятельность

"Честно говоря, была надежда, что после всех зашкваров в этом году в ГОЗ мы увидим более приличную ситуацию. По крайней мере, была надежда на то, что бюджет будут насиловать не так грубо и показательно. Но нет! ... Друзья, остановитесь! Все равно ваша власть настолько дырява и вы настолько ненавидите друг-друга, что обо всех этих сделки через пять минут станет известно журналистам, экспертам и оппозиции! Все равно вы сначала попытаетесь украсть, получите скандалом в голову и отползете назад. Это называется, извините, "бесплатно дерьма наесться". Хватит! Хотите воровать - воруйте так, чтобы это не подрывало обороноспособность! А лучше не воруйте совсем! Для кармы полезно!" - резюмировал Высоцкий.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Министерство обороны хочет закупить 26 артиллерийских орудий "Дана" цене 1 млн 550 тыс. Долларов за единицу. Эксперты объяснили, что такие системы как "Дана" используются для контрбатарейной борьбы, носогласно ТТХ "Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы 25-28 км. Подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".

Также напомним, что в декабря 2019 года был заключен контракт с НПО "Практика" на поставку бронемобиль "Козак-2" по цене 9 300 000 грн за единицу. С 2016-го по декабрь 2019-му цена на "Козак-2" не менялась и составляла 8 400 000 грн за единицу. По мнению экспертов, повышение цены в декабре 2019 было абсолютно необоснованным на фоне снижения курса доллара, в данном контексте это важно, ведь абсолютное большинство деталей, из которых собирается "Казак-2" - импортные. Например, бронемобиль "Варта", в декабре 2019 стоил 7 400 000 грн за единицу, но затем, учитывая укрепление гривни, подешевел до 6 900 000 грн. А "Козак-2" подорожал почти на миллион, и его сразу законтрактовали.