В Гособоронзаказ пытаются снова пропихнуть все скандальные закупки, - Высоцкий
Была надежда, что после всех зашкваров в Гособоронзаказе мы увидим более приличную ситуацию - но нет: снова пытаются внести "Даны", Tatra
Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий.
"Сейчас, по моим данным, некоторые особо одаренные генералы пытаются пропихнуть в ГОЗ (Гособоронзаказ. - Ред.) те же скандальные закупки, которые уже наделали шума несколько месяцев назад. Наша песня хороша: снова закупим "Даны", снова закупим Tatra, снова завалим армию "Козаками" вместо ракет! Кому война, а кому - маневры! Маневры с госбюджетом! Очевидно, "авансовые" платежи в коробках из-под ксерокса, которые были освоены некоторыми особо одаренными личностями, не позволяют сойти с этого пути", - рассказал он.
"На прошлой неделе видел у Кирилла Данильченко интересную информацию о наших ракетных системах. Что несмотря на все обещания власти и Минобороны с Генштабом, несмотря на все реляции о полноценном финансировании ракетных программ - передача первого дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" перенесена на 2022! А испытания новых ракет, способных поражать врага на 120 километров для комплекса "Вільха" так и не начаты, хотя эти испытания должны были стартовать год назад!" - добавил экс-нардеп.
Он напомнил, что в конце прошлого года и в начале этого всплыли несколько крупных коррупционных скандалов в сфере обороны. "Только благодаря огласке была остановлена закупка по завышенным ценам чешских артилериських установок советского образца "Дана", которые даже в теории не могли конкурировать с российской артиллерией. На фоне закупки "Дан" была фактически остановлена разработка нашей, украинской артсистемы "Богдана". Также Генштаб и МО планировали закупить чешские шасси Tatra для базирования того же "Нептуна", мало того что по цене выше рыночной, так еще когда у нас есть аналог гораздо дешевле - на базе отечественного "КрАЗ". Видели мы скандалы с закупкой старых советских снарядов по цене новых. И закупку бронированных автомашин "Козак" также по цене в два раза выше, чем цена аналогов", - рассказал экс-нардеп.
Высоцкий подчеркнул, что все эти скандалы происходят на фоне опасений новой агрессии России против Украины: "Много было всего сказано о том, что единственной надеждой для Украины и Зеленского является не виртуальные "кластеры", а реальная армия. И только развитие ВСУ и наших систем вооружения, которые и нужно "пригласить" на Донбасс вместо Путина является гарантией сдерживания России. ... На примере государственного оборонного заказа (ГОЗ) в прошлом году мы увидели перераспределения финансирования в сторону тех закупок, которые лучше всего могут укрепить не столько оборонительный потенциал Украины, сколько карманы отдельных функционеров".
"Честно говоря, была надежда, что после всех зашкваров в этом году в ГОЗ мы увидим более приличную ситуацию. По крайней мере, была надежда на то, что бюджет будут насиловать не так грубо и показательно. Но нет! ... Друзья, остановитесь! Все равно ваша власть настолько дырява и вы настолько ненавидите друг-друга, что обо всех этих сделки через пять минут станет известно журналистам, экспертам и оппозиции! Все равно вы сначала попытаетесь украсть, получите скандалом в голову и отползете назад. Это называется, извините, "бесплатно дерьма наесться". Хватит! Хотите воровать - воруйте так, чтобы это не подрывало обороноспособность! А лучше не воруйте совсем! Для кармы полезно!" - резюмировал Высоцкий.
Напомним, в 2020 году стало известно, что Министерство обороны хочет закупить 26 артиллерийских орудий "Дана" цене 1 млн 550 тыс. Долларов за единицу. Эксперты объяснили, что такие системы как "Дана" используются для контрбатарейной борьбы, носогласно ТТХ "Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы 25-28 км. Подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".
Также напомним, что в декабря 2019 года был заключен контракт с НПО "Практика" на поставку бронемобиль "Козак-2" по цене 9 300 000 грн за единицу. С 2016-го по декабрь 2019-му цена на "Козак-2" не менялась и составляла 8 400 000 грн за единицу. По мнению экспертов, повышение цены в декабре 2019 было абсолютно необоснованным на фоне снижения курса доллара, в данном контексте это важно, ведь абсолютное большинство деталей, из которых собирается "Казак-2" - импортные. Например, бронемобиль "Варта", в декабре 2019 стоил 7 400 000 грн за единицу, но затем, учитывая укрепление гривни, подешевел до 6 900 000 грн. А "Козак-2" подорожал почти на миллион, и его сразу законтрактовали.
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А эти 10 лет из чего то стрелять нужно.
Каких конкретно кацапских артсистем хуже Даны? Имеются такие в достаточном количестве и особенно на оккупированных территориях?
"Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей
вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы
25-28 км.
А у Акации, которой вооружены орки - максимальная дальность 20,5 км.
У Даны М2 - 20,2 км. А активно-реактивными, которые закупили на испытания - 25,5 км.
Понятно, Тащи-крученик, что против кацапской Коалиции, либо 2С3М3 этого будет мало.
Но имеющиеся у нас самоходки еще хуже и в состоянии 3-4 категории в большинстве своем.
А разработка нового, а главное выпуск нескольких сотен в наших условиях - это лет 15-20 перспектива.
Разрабатывать своё нужно, а не генералов пузатых кормить, зебил ты конченый.
К ней не могут купить даже три тысячи снарядов для проведения огневых испытаний.
А для перехода на 155 мм нужно решить вопрос боепитания и запустить в производство 155 мм нормального качества. Пока этого нет и близко. А строить свою массовую артиллерию из расчета на постоянные импортные поставки боеприпасов - верх глупости.
Так вот, решение этих проблем - допиливание Богданы и развертывание выпуска снарядов займут от 3 лет. Это если уже завтра зеленка лично поскачет красить забор вокруг площадки.
А имеющийся парк стареет не по дням. Случись активная фаза - а у имеющихся гаубиц ресурса осталось на 300-500 выстрелов.
Прийнята на озброєння в 1981 році, станом на 1994 рік було виготовлено понад 750 одиниць.
Поставляться будет Дана М2, 2017 года модернизации. С цифровой системой управления, чего на 2С нет и не будет, и более высокой скорострельностью, чем у Акации 70-х-80 х годов
Так вот, знаете сколько лет поляки пилят свой Краб? Уже 10. И сколько напилили за это время - аж 28 шт. А сколько им нужно для перевооружения своей армии - не менее 300 шт. Когда они закроют свои потребности? Не ранее 2030 года. Когда смогут выпустить 300 ед. для ВСУ - не ранее 2035-40 года.
Но можно готовиться заранее, и закупить хотя бы 900 тыс. снарядов 155 мм - где то миллиарда на полтора-два. А там и Крабы подъедут.
Все тоже, только с поправкой на отставание нашей промышленности, относится и к Богдане.
А до 2035-40 дотянут в более-менее пригодном состоянии хорошо если пара сотен имеющихся Акаций. Если из них особо стрелять не будут, конечно. Не дай бог, серьезное обострение, этих стволов хватит на пару месяцев.
онпатриот..... но вглубинедуши.......
победы отстрелять жеж будет нечем, все стволы повыработаются за войну, тем более что их
как раз пару десятков типа штук 40 а нам надо 500-800........ ничего вы не понимаете в празд
новании победаф - салютовать жеж нечем будет............
Что такое, черт побери ты несешь ???
Как "чешские" САУ могут быть "советского образца" ???
В 1979 году два экземпляра «Даны» проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом для изучения возможности принятия на вооружение. В результате испытаний был сделан вывод об отсутствии преимуществ «Даны» перед советским аналогом - гусеничной САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A1%D0%97_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB 2СЗ «Акация» .
В 1983 году, несмотря на возражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 ГРАУ Министерства обороны СССР, было закуплено около 10 машин для опытной эксплуатации. Через год они были возвращены в Чехословакию.
Вот и получилось, что откровенная костность, привела к откровенному говну.
По итогам испытаний, скромно (а ещё точнее - откровенно похабно), пытались скрыть такой элемент, как мобильность и готовность к ведению огня.
Так вот, "Даны", лихо отрабатывали цель и сворачивались в походную колонну, когда "Акации", проводили только ПОЛОВИНУ огневого налёта.
Кстати, по варианту "Даны", весьма хорошие практики, из ЮАР, создали свою G6 "Rhino". Хорошо гаубица стреляла. Об этом, все воюющие стороны в Анголе подтверждали.