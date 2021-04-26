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Новости Агрессия России против Украины
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В Гособоронзаказ пытаются снова пропихнуть все скандальные закупки, - Высоцкий

В Гособоронзаказ пытаются снова пропихнуть все скандальные закупки, - Высоцкий

Была надежда, что после всех зашкваров в Гособоронзаказе мы увидим более приличную ситуацию - но нет: снова пытаются внести "Даны", Tatra

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий.

"Сейчас, по моим данным, некоторые особо одаренные генералы пытаются пропихнуть в ГОЗ (Гособоронзаказ. - Ред.) те же скандальные закупки, которые уже наделали шума несколько месяцев назад. Наша песня хороша: снова закупим "Даны", снова закупим Tatra, снова завалим армию "Козаками" вместо ракет! Кому война, а кому - маневры! Маневры с госбюджетом! Очевидно, "авансовые" платежи в коробках из-под ксерокса, которые были освоены некоторыми особо одаренными личностями, не позволяют сойти с этого пути", - рассказал он.

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"На прошлой неделе видел у Кирилла Данильченко интересную информацию о наших ракетных системах. Что несмотря на все обещания власти и Минобороны с Генштабом, несмотря на все реляции о полноценном финансировании ракетных программ - передача первого дивизиона противокорабельных ракет "Нептун" перенесена на 2022! А испытания новых ракет, способных поражать врага на 120 километров для комплекса "Вільха" так и не начаты, хотя эти испытания должны были стартовать год назад!" - добавил экс-нардеп.

Он напомнил, что в конце прошлого года и в начале этого всплыли несколько крупных коррупционных скандалов в сфере обороны. "Только благодаря огласке была остановлена закупка по завышенным ценам чешских артилериських установок советского образца "Дана", которые даже в теории не могли конкурировать с российской артиллерией. На фоне закупки "Дан" была фактически остановлена ​​разработка нашей, украинской артсистемы "Богдана". Также Генштаб и МО планировали закупить чешские шасси Tatra для базирования того же "Нептуна", мало того что по цене выше рыночной, так еще когда у нас есть аналог гораздо дешевле - на базе отечественного "КрАЗ". Видели мы скандалы с закупкой старых советских снарядов по цене новых. И закупку бронированных автомашин "Козак" также по цене в два раза выше, чем цена аналогов", - рассказал экс-нардеп.

Высоцкий подчеркнул, что все эти скандалы происходят на фоне опасений новой агрессии России против Украины: "Много было всего сказано о том, что единственной надеждой для Украины и Зеленского является не виртуальные "кластеры", а реальная армия. И только развитие ВСУ и наших систем вооружения, которые и нужно "пригласить" на Донбасс вместо Путина является гарантией сдерживания России. ... На примере государственного оборонного заказа (ГОЗ) в прошлом году мы увидели перераспределения финансирования в сторону тех закупок, которые лучше всего могут укрепить не столько оборонительный потенциал Украины, сколько карманы отдельных функционеров".

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"Честно говоря, была надежда, что после всех зашкваров в этом году в ГОЗ мы увидим более приличную ситуацию. По крайней мере, была надежда на то, что бюджет будут насиловать не так грубо и показательно. Но нет! ... Друзья, остановитесь! Все равно ваша власть настолько дырява и вы настолько ненавидите друг-друга, что обо всех этих сделки через пять минут станет известно журналистам, экспертам и оппозиции! Все равно вы сначала попытаетесь украсть, получите скандалом в голову и отползете назад. Это называется, извините, "бесплатно дерьма наесться". Хватит! Хотите воровать - воруйте так, чтобы это не подрывало обороноспособность! А лучше не воруйте совсем! Для кармы полезно!" - резюмировал Высоцкий.

Напомним, в 2020 году стало известно, что Министерство обороны хочет закупить 26 артиллерийских орудий "Дана" цене 1 млн 550 тыс. Долларов за единицу. Эксперты объяснили, что такие системы как "Дана" используются для контрбатарейной борьбы, носогласно ТТХ "Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы 25-28 км. Подробно о ситуации с закупкой гаубиц "Дана" писал в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".

Также напомним, что в декабря 2019 года был заключен контракт с НПО "Практика" на поставку бронемобиль "Козак-2" по цене 9 300 000 грн за единицу. С 2016-го по декабрь 2019-му цена на "Козак-2" не менялась и составляла 8 400 000 грн за единицу. По мнению экспертов, повышение цены в декабре 2019 было абсолютно необоснованным на фоне снижения курса доллара, в данном контексте это важно, ведь абсолютное большинство деталей, из которых собирается "Казак-2" - импортные. Например, бронемобиль "Варта", в декабре 2019 стоил 7 400 000 грн за единицу, но затем, учитывая укрепление гривни, подешевел до 6 900 000 грн. А "Козак-2" подорожал почти на миллион, и его сразу законтрактовали.

Автор: 

коррупция (8551) оборона (5194) оружие (10196) Высоцкий Сергей (55) закупки (746) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+26
Дааа, ох уж этот Порошенко...
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26.04.2021 12:42
+22
Зебики, запевайте про свинарчуков...🎵🎵🎵
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26.04.2021 12:42
+14
Жажда наживы на крови.
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26.04.2021 12:40
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Жажда наживы на крови.
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26.04.2021 12:40 Ответить
Дааа, ох уж этот Порошенко...
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26.04.2021 12:42 Ответить
Це результат роботи п'ятої колони.
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26.04.2021 13:27 Ответить
Нарідної тупості.
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26.04.2021 14:28 Ответить
перед угрозой вторжения пытаться закупить доисторические Даны - это же прямая диверсия, при этом инициаторы закупки Дан, как следует из текста, ДО СИХ ПОР ПОЛУЧАЮТ воинские зарплаты за деньги налогоплательщиков??? У нас страна победившего идиотизма???
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26.04.2021 13:36 Ответить
.... а можливо пУтлер винний....- чи всетаки ота вічна "зЄлень"....
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26.04.2021 13:54 Ответить
Чого вони нікого і нічого не бояться...? Війна ж! Агресор може розпочати в любий момент наступ, а вони заробляють? Кому війна , а комусь бізнес на крові?Де ОП, КМ, ВР, ГПУ, ДБР, СБУ,. контррозвідка і т.п ,де ви всі...??! Це ж диверсія , вони мають сісти , а якщо буде широкомасштабний наступ ,терміново прийняти Закон і по закону військового часу розстріляти цю ворожу наволоч і тих хто їх "кришує" перед шеренгою солдат !!!
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26.04.2021 14:48 Ответить
Чого вони нікого і нічого не бояться...? Війна ж! Агресор може розпочати в любий момент наступ, а вони заробляють? Кому війна , а комусь бізнес на крові?Де ОП, КМ, ВР, ГПУ, ДБР, СБУ,. контррозвідка і т.п ,де ви всі...??! Це ж диверсія , вони мають сісти , а якщо буде широкомасштабний наступ ,терміново прийняти Закон і по закону військового часу розстріляти цю ворожу наволоч і тих хто їх "кришує" перед шеренгою солдат !!!
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26.04.2021 14:49 Ответить
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26.04.2021 12:41 Ответить
Зебики, запевайте про свинарчуков...🎵🎵🎵
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26.04.2021 12:42 Ответить
У каждой власти есть свои Свинарчуки.
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26.04.2021 13:24 Ответить
А эти хорошие или плохие свинарчуки?
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26.04.2021 13:54 Ответить
І нашо ті ракети, які легко збиває ПВО РФії?
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26.04.2021 13:31 Ответить
Это пво рфии рассказало о легкости бития?
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26.04.2021 13:33 Ответить
Ще в радянські часи ПВО тренувалося збиваючи болванки ГРАДу. А чим більша ракета, тим легше іі виявити і збити. До тебе дійшло?
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26.04.2021 13:43 Ответить
И что, натренувалось? Много насбивали? Может и примеры приведете, чем сбивали, что сбивали, с какой эффективностью?
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26.04.2021 13:49 Ответить
а як шо Нептун летіль на 2-3 м від поверхні моря.. поробуй його збити!!!Це крилата ракета яка летить за ландшафтом і огибає поверхню
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26.04.2021 14:08 Ответить
Нептун - це повільна донадзвукова ракета зроблена на базі перших версій американських ГАРПУНів . Вона має активну головку самонаведення яка сама себе видає. 2 - 3 метри її не рятують, тим більше, що її збивають на ракетами, а артилерією. Вибух одного снаряду у воді перед ракетою і вона потонула на висоті 2 - 3 метри. Так навіть вертольоти збивають на висоті до 30 метрів над водою.
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26.04.2021 14:29 Ответить
Шо, тролляка Пригожинский, засвербело?
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26.04.2021 13:34 Ответить
Таран и хомчак должны быть подвешены за ноги....
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26.04.2021 12:42 Ответить
Це вже новиє літса, чи ще старі?
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26.04.2021 12:46 Ответить
по питанию опять рожи афелированые с панталонием с самым професиананльным палковником
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26.04.2021 12:55 Ответить
Фуух... Ну Порох, ну пройдоха, никак не успокоится! Надо ещё ВСУ начать гнильём кормить... А? Уже?
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26.04.2021 12:49 Ответить
Що памперси для головнокомандувача...?
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26.04.2021 12:49 Ответить
Ничего, выберем "новое лицо" скоро и вот тогда заживем. Возможно даже хорошо.
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26.04.2021 12:54 Ответить
8.495.796-я зрада!!!! Доколе????
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26.04.2021 13:09 Ответить
Щотижнева передача журналіста, нардепа VІІІ скликання Сергія Висоцького "Червоні лінії" - кожного понеділка на телеканалі Еспресо о 21:15.
Дивіться сьогодні.
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26.04.2021 13:11 Ответить
Короче, зелені клоуни за підтримки 73/43%дебілів шляхом зупинки модернізації військової техніки ЗСУ підставляють всю Україну під поразку (можливо, капітуляцію) від споконвічного ворога.
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26.04.2021 13:20 Ответить
МАЗ з богданівскою емблемою - це була модернізація? Чи то був замаскований КрАЗ?
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26.04.2021 17:32 Ответить
а что не так с Данами - кроме шума вокруг них?
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26.04.2021 13:26 Ответить
Даны еще не самый плохой вариант. Старые системы изнашиваются. Доработка, испытания и принятие на вооружение Богданы займет года 3 в лучшем случае, а что бы заменить хотя бы 300 единиц с нашими талантами уйдет лет 10 минимум.
А эти 10 лет из чего то стрелять нужно.
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26.04.2021 13:36 Ответить
Шакал, не годятся Даны по дальности. Хуже кацапских артсистем. Статью прочитай.
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26.04.2021 13:38 Ответить
ТяниТолкай, а 2С3 годятся по дальности? Все с ними чики-пуки?
Каких конкретно кацапских артсистем хуже Даны? Имеются такие в достаточном количестве и особенно на оккупированных территориях?
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26.04.2021 13:47 Ответить
Согласно ТТХ
"Даны", дальность стрельбы составляет 18-20 км, а это не позволяет ей
вести контрбатарейную борьбу с российскими системами с дальностью стрельбы
25-28 км.
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26.04.2021 13:57 Ответить
значит с такими не будет вести
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26.04.2021 14:01 Ответить
На заборах, Тяни-пихасик, много чего пишут.

А у Акации, которой вооружены орки - максимальная дальность 20,5 км.

У Даны М2 - 20,2 км. А активно-реактивными, которые закупили на испытания - 25,5 км.
Понятно, Тащи-крученик, что против кацапской Коалиции, либо 2С3М3 этого будет мало.
Но имеющиеся у нас самоходки еще хуже и в состоянии 3-4 категории в большинстве своем.
А разработка нового, а главное выпуск нескольких сотен в наших условиях - это лет 15-20 перспектива.
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26.04.2021 14:07 Ответить
Зачем устаревшее совковое дерьмо покупать втридорога, шакалёнок?
Разрабатывать своё нужно, а не генералов пузатых кормить, зебил ты конченый.
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26.04.2021 14:32 Ответить
Тупенький Подшипник, разработай свое, никто против не будет. Подай смету и сроки, разработки и выпуска 300-400 единиц. Если вложишься до 2030 года, тебе прямой путь в МОУ. Руководить управлением ракетно-артиллерийского вооружения.
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26.04.2021 14:36 Ответить
Шакал зебильный, и Богдану, и Нептуны, и Вільху уже несколько лет назад разработали. Только нужно поставить на массовый выпуск. Но вы проголосовали за скомороха, теперь старьё совковое покупать мылитесь, долбодятлы.
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26.04.2021 14:40 Ответить
Качалоска для Теста, Богдана существует только в единственном ходовом макете. У нее масса болячек. Ее нужно испытывать и доводить года два. Если получится вообще это сделать. Пока она очень далека от законченного пригодного к производству объекта.
К ней не могут купить даже три тысячи снарядов для проведения огневых испытаний.
А для перехода на 155 мм нужно решить вопрос боепитания и запустить в производство 155 мм нормального качества. Пока этого нет и близко. А строить свою массовую артиллерию из расчета на постоянные импортные поставки боеприпасов - верх глупости.
Так вот, решение этих проблем - допиливание Богданы и развертывание выпуска снарядов займут от 3 лет. Это если уже завтра зеленка лично поскачет красить забор вокруг площадки.
А имеющийся парк стареет не по дням. Случись активная фаза - а у имеющихся гаубиц ресурса осталось на 300-500 выстрелов.
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26.04.2021 14:53 Ответить
Если не начинать разрабатывать своё, то "в наших, зебильных" условиях срок внедрения никогда не сократится.
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26.04.2021 14:33 Ответить
Вижу не доходит. По слогам. На доработку и принятие на вооружение Богданы уйдет 3-5 лет. Что бы выпустить 300-400 штук при наших тех возможностях и финансировании - нужно лет 10 минимум. Имеющийся парк САУ 2СЗ имеет средний возраст 35 лет. Через 15 лет в строю останутся пару сотен и то пригодных для второго эшелона обороны. Через 10 лет, если ничего не закупать, случится количественный провал и часть дивизионов в мехбригадах перейдет на буксируемые пушки 60-70-х годов со складов. Если еще смогут их оттереть от ржавчины.
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26.04.2021 14:45 Ответить
Да, при "ваших возможностях" мы ни на что не способны. На кой ляд вы влезли во власть?
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26.04.2021 15:25 Ответить
Понятно. Русский мир сюда ждал. Болт тебе в дупу, а не русский мир.
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26.04.2021 16:15 Ответить
Очередной тупой высер. Ты не замечаешь, насколько примитивен? У жены спросил бы, хотя бы.
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26.04.2021 16:19 Ответить
с чего это им не годиться ? артиллерия имеет несколько классов по дальности - все эти классы не взаимозаменяемы в общем случае
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26.04.2021 13:56 Ответить
У нас Акацій в ЗСУ аж 463 одиниці, нащо нам та Дана, яка програла Акації в порівняльних випробуваннях?
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26.04.2021 13:41 Ответить
и все новенькие и не изношенные ?
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26.04.2021 13:57 Ответить
463 это было по состоянию на 2013. В боях потеряно не менее 25 штук, да по тех состоянию что-то списали, наверняка. Так что, если есть 410 это хорошо. Но это списочно, а сколько в строю?
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26.04.2021 13:58 Ответить
Акация 80-х по сравнению с Даной М2? Где можно почитать об этих испытаниях?
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26.04.2021 13:59 Ответить
Дана: Розробка була завершена в 1976 році, виробництво було налагоджене на підприємстві ZTS Dubnica nad Váhom.
Прийнята на озброєння в 1981 році, станом на 1994 рік було виготовлено понад 750 одиниць.
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26.04.2021 14:09 Ответить
Так вы дальше читайте. А не выборочно.
Поставляться будет Дана М2, 2017 года модернизации. С цифровой системой управления, чего на 2С нет и не будет, и более высокой скорострельностью, чем у Акации 70-х-80 х годов
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26.04.2021 14:11 Ответить
Так а чому б не закупити більш дальнобійні аналоги типу польського Краба? Ну і нашу Богдану розвивати - обидві ці САУ НОВІШІ і *********!
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26.04.2021 14:17 Ответить
Можно и Палладин закупить. В теории. Только выбирают из а) физически доступного; б) финансово доступного; в) технически возможного к производству в достаточном количестве за желаемый период. Ну и еще такой нюанс, как боеприпасы, зипы и т.п.
Так вот, знаете сколько лет поляки пилят свой Краб? Уже 10. И сколько напилили за это время - аж 28 шт. А сколько им нужно для перевооружения своей армии - не менее 300 шт. Когда они закроют свои потребности? Не ранее 2030 года. Когда смогут выпустить 300 ед. для ВСУ - не ранее 2035-40 года.
Но можно готовиться заранее, и закупить хотя бы 900 тыс. снарядов 155 мм - где то миллиарда на полтора-два. А там и Крабы подъедут.
Все тоже, только с поправкой на отставание нашей промышленности, относится и к Богдане.
А до 2035-40 дотянут в более-менее пригодном состоянии хорошо если пара сотен имеющихся Акаций. Если из них особо стрелять не будут, конечно. Не дай бог, серьезное обострение, этих стволов хватит на пару месяцев.
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26.04.2021 14:28 Ответить
И это я не дошел до вопроса цены.
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26.04.2021 14:40 Ответить
Отож. Это всё равно, что сравнивать, например F-16 первой партии и последней модернизации. С виду почти одинаковы, а фактически разные самолёты. А ,,Дана" даже внешне отличается.
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26.04.2021 14:19 Ответить
Прочитай статью, Лёша.
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26.04.2021 13:36 Ответить
За дальністю стрільби Дана поступається старій совєтській Акації, а Акацій в Україні 463 штуки!
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26.04.2021 13:40 Ответить
А их техническое состояние? А стволы ничего, не изношены?
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26.04.2021 13:45 Ответить
Та я все розумію, але нащо міняти шило на мило? Є польский Краб, французький Цезар, та й про нашу Богдану не варто забувати!
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26.04.2021 14:18 Ответить
кроме того у даны и мобильность и точность повыше акаций
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26.04.2021 13:54 Ответить
Если Украина в ближайшее время не обзаведется массово современными ОТРК, все эти "Казаки" и БТР можно уже продавать в Африку. Какой в них смысл, если нечем будет ответить агрессору на массированный ракетный удар?
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26.04.2021 13:32 Ответить
Огласите кто принимает такие решения, накопайте на них компромат, или если не платят не копается))) а где патриот Бигус и Иванов)))
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26.04.2021 13:43 Ответить
Ну що, зебуїни, це торгівля на крові чи як?
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26.04.2021 13:50 Ответить
ніт.... вони зелені а не червоні................ вывсьоврёти и пробубочкунчегонезнаити.......
онпатриот..... но вглубинедуши.......
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26.04.2021 14:30 Ответить
В целом, можно согласиться с автором, особенно по ракетам, но есть и манипуляции, чтоб разогреть публику. У меня друг, владеет в Украине фирмой по строительству дорог. Он мне рассказывал, какие грузовики закупил, всё западного производства. Когда я его спросил, почему не покупает КрАЗы, то он говорит, что рад бы, но..Если нужно достать запчасть, то на западные авто находишь по коду и ок. А на КрАЗе ставят на машину, то что под рукой, нет системы, запчасти со всего мира. Когда надо найти деталь, то сам производитель, даже по вин-коду не может ответить, какую деталь поставили. А в боевых условиях, попробуй ремонтировать и находить запчасти. Это не говоря о том, что качество и эксплуатационные характеристики хуже, чем у ТАТРЫ.
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26.04.2021 14:09 Ответить
мдя... глянул ещё раз по фото на эту "чебурашку" и......... и всё понел для чего они нам - салют
победы отстрелять жеж будет нечем, все стволы повыработаются за войну, тем более что их
как раз пару десятков типа штук 40 а нам надо 500-800........ ничего вы не понимаете в празд
новании победаф - салютовать жеж нечем будет............
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26.04.2021 14:28 Ответить
Доцільність *ля. ТРЕБА РАКЕТИ! А не сау чи машини.
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26.04.2021 14:29 Ответить
Это диверсия и саботаж.
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26.04.2021 14:34 Ответить
"чешских артилериських установок советского образца "Дана" "

Что такое, черт побери ты несешь ???
Как "чешские" САУ могут быть "советского образца" ???
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26.04.2021 15:18 Ответить
«Дана» в СССР
В 1979 году два экземпляра «Даны» проходили испытания на Ржевском полигоне под Ленинградом для изучения возможности принятия на вооружение. В результате испытаний был сделан вывод об отсутствии преимуществ «Даны» перед советским аналогом - гусеничной САУ https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A1%D0%97_%C2%AB%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB 2СЗ «Акация» .
В 1983 году, несмотря на возражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 ГРАУ Министерства обороны СССР, было закуплено около 10 машин для опытной эксплуатации. Через год они были возвращены в Чехословакию.
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26.04.2021 17:44 Ответить
А всё потому что, совдеповские генсы, не могли отойти от основного и тупого правила. Это правило гласило "ВСЁ НА ГУСЕНИЦАХ".
Вот и получилось, что откровенная костность, привела к откровенному говну.
По итогам испытаний, скромно (а ещё точнее - откровенно похабно), пытались скрыть такой элемент, как мобильность и готовность к ведению огня.
Так вот, "Даны", лихо отрабатывали цель и сворачивались в походную колонну, когда "Акации", проводили только ПОЛОВИНУ огневого налёта.
Кстати, по варианту "Даны", весьма хорошие практики, из ЮАР, создали свою G6 "Rhino". Хорошо гаубица стреляла. Об этом, все воюющие стороны в Анголе подтверждали.
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26.04.2021 21:14 Ответить
 
 