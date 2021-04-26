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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 дійсно "помолодшав" і змінилася симптоматика, - пульмонолог Симонець

COVID-19 дійсно

COVID-19 дійсно змінився і "помолодшав". Якщо раніше маркерними симптомами коронавірусної інфекції були втрата смаку і запаху, то зараз таких симптомів може не бути взагалі, або вони з'являються трохи пізніше.

Про це пульмонолог Євген Симонець розповів в інтерв'ю Лізі, передає Цензор.НЕТ

За його словами, хворі можуть скаржитися на нежить, першіння в горлі (відчуття лоскотання в горлі і трахеї), сльозотечу, світлофобію, виражену загальну слабкість, відчуття, що "ламає і викручує" все кістки в тілі (підняти кухоль з водою або сходити в туалет - подвиг).

"Багато пацієнтів відзначають погану роботу з боку шлунково-кишкового тракту - пронос або нудота і блювота. Фіксується підвищення артеріального тиску і тахікардія або аритмія", - зазначає Симонець.

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Також, за словами лікаря, збільшилася кількість пацієнтів в групах від 35 до 45 років, навіть почали хворіти діти і підлітки.

За останніми даними лікарів США і Канади, хворих дітей від 5 років збільшилася в рази за останні два місяці.

Змінився і інкубаційний період COVID-19.

"Якщо рік тому від контакту з хворим до перших клінічних проявів могло пройти близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні - і пацієнт вже в ліжку з "букетом" коронавірусної симптоматики.

На цьому етапі клінічний протокол, а саме його медикаментозну частину, поки змінювати не потрібно, є сенс переглянути частину протоколу щодо етапів діагностики і ранньої діагностики COVID-19 залежно від вікових груп, супутніх захворювань і перебігу хвороби", - резюмував Симонець.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1285) симфонія (1) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
может это уже не COVID-19? Такое и до него встречалось- простуда называется
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26.04.2021 13:14
+5
Страшно сказати - біля двох сотень видів вірусів, включно з коронами, і всі весь час мутують. Наслідки від них - такі ж самі, та боятись чомусь треба тіки 19-й.
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26.04.2021 13:29
+4
COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика - мені одному здається, що це вже не COVID-19, а щось інше?

Скільки ще нас будуть дурити???
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26.04.2021 13:13
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COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика - мені одному здається, що це вже не COVID-19, а щось інше?

Скільки ще нас будуть дурити???
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26.04.2021 13:13 Відповісти
фармацевтам тоже кушать хочецца. будут клепать новую вакцину, и вводить новые штампы на лоб о привитости. скоро без ширки очередной бодягой и на улицу не выйдешь.
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26.04.2021 13:36 Відповісти
Що твориться в світі ? - запитав пес під час пандемії...

- Світ перевернувся, чи що...? Всі собаки БЕЗ, а всі люди - в намордниках...
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26.04.2021 14:08 Відповісти
Захворієте чи Ваші близькі - зрозумієте!

Я наразі хворію на COVID-19 і все починалось з першіння у горлі.
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26.04.2021 15:05 Відповісти
Вже перехворіли місяць тому. Симптоми звичайного грипу. Якби не тести, та не втрата нюху, який вже відновився, то так би і не знали, що була ковидла. До речі, багато хто вважає, що погіршення з'явилося саме після тесту.
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26.04.2021 15:25 Відповісти
Симптоми, що і у грипу, но постійна температура 36,5. Тест робив у платній клініці, де перед тобою все самі розпаковують і наліпки с кодом при тобі клеять на пробірки. Звісно, що після тесту будеш себе почувати гірше, бо наступає пік хвороби.
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26.04.2021 15:42 Відповісти
может это уже не COVID-19? Такое и до него встречалось- простуда называется
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26.04.2021 13:14 Відповісти
Та да
Тока с простуда бабла не нарубиш, увы. Такчто не занимайтесь само лечением.
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26.04.2021 13:19 Відповісти
Вы, возможно, удивитесь, но Ковид-19 - это и есть вид ОРВИ, но в очень злобной версии.
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26.04.2021 13:20 Відповісти
А сколько версий у простуды!
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26.04.2021 13:23 Відповісти
Много, но таких злобных - не припомню.
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26.04.2021 13:26 Відповісти
Та таких злобних, шо багато хто дізнавсь, шо колись перехворів, з цікавості здавши на IgG.
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26.04.2021 13:35 Відповісти
Багато й інших - хто помер, і не дізнався, від чого.
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26.04.2021 13:36 Відповісти
Та отож, справжній діагноз так і не почув, задихаючись і кашляючи, лікувався від корони. Зараз же тіки від неї можна задихатись і кашляти.
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26.04.2021 13:40 Відповісти
Страшно сказати - біля двох сотень видів вірусів, включно з коронами, і всі весь час мутують. Наслідки від них - такі ж самі, та боятись чомусь треба тіки 19-й.
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26.04.2021 13:29 Відповісти
19-й реально дуже злобний. Можу засвідчити по собі та по своїх рідних та числених знайомих.
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26.04.2021 13:37 Відповісти
От тіки не зрозумію, всі істерички пишуть про своїх знайомих, начебто в нас, неістеричок, ніхто не хворів і в лікарнях не був.
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26.04.2021 13:41 Відповісти
Я не істерічка. Мені багато років, я час від часу застужувався, але такої злобності у застуди не було. І не тількі у мене,.
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26.04.2021 13:45 Відповісти
Попив би валер'янки. Ну, прям, всі згадують, як страшно хворіли, шо за все життя такого не було. Особливо минулого року. Хто минулого року таке вже казав, цього - вже мовчать.
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26.04.2021 13:51 Відповісти
Валер'янки від застуди? Порадьте це людині під ШВЛ і майте мужність послухати його родичів.
Мені набридло читати суміш образ та невдалих спроб сарказму за повної відсутності логіки. Я перестаю відповідати у цій гілці.
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26.04.2021 14:04 Відповісти
Ну, не всім же можна на вуха навішати, а ви вішаєте, починаючи з масок, на вуха все підряд. В масочників вуха мозолисті - витримають, вішайте їм.
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26.04.2021 14:08 Відповісти
Коли в тебе температура та червоне горло - це ангіна. А коли в тебе срачка та болить живіт і тобі кажуть, що це ангіна, але змінилась симптоматика, то тебе це не дивує?
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26.04.2021 13:35 Відповісти
а нечего ширятся чем-попало, чтоб живот не болел. или это специально, чтобы кашлянуть боялся?
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26.04.2021 13:38 Відповісти
Коли ти застудився і через 3-7 днів одужав, це тебе не дивує. А коли застудився і місяць хворієш, а то й потрапив під ШВЛ, то починаєшщ говорити про злобність версії.
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26.04.2021 13:39 Відповісти
щекотания в горле и трахеи), слезотечение, свитлофобию, Источник: https://censor.net/ru/n3261988\\\\\\\\\\\

че?
свизирдопластику надо с мормалолитерапией применить, вот тогда вирус в квирденоудваринтентных поциентов проходит в 146% случаев выхода чужомопсопитомцотека, это бритожолтандскоалеутские питомые доказали еще в годы Авраама Адамовича.
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26.04.2021 13:25 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/04/26/petro-poroshenko-vymagaye-vid-vlady-poyasnyty-kogo-vakczynuyut-poza-chergoyu-i-koly-budut-10-miljoniv-doz-obiczyanogo-pfizer/ Петро Порошенко вимагає від влади пояснити, кого вакцинують поза чергою і коли будуть 10 мільйонів доз обіцяного Pfizer

«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п'ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров'я, так само як і прем'єр-міністром у нас працює Зеленський», - наголосив голова партії «ЄС».
Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.
«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», - переконаний Петро Порошенко.
«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», - вважає лідер партії «ЄС».
«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», - зауважує Петро Порошенко.
Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку - 1. Або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов'язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», - наголосив п'ятий Президент України.
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26.04.2021 13:26 Відповісти
мудрое решение. сколько там вас, свидетелей убийства брата, в процентах осталось?
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26.04.2021 13:41 Відповісти
А хто з них не ратує? Тіки жопоблок?
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26.04.2021 13:46 Відповісти
В ОРДО после "вакцинации" российским "Спутником V " "Новичком V" на 7-8 сутки умирают люди с симптомами заболевания КОВИД - 19. Причем находятся такие индивидуумы, которые добровольно записываются на "вакцинацию". Оккупантам даже "Петрова с Башировым" посылать не приходится.
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26.04.2021 13:28 Відповісти
Не тільки в ОРДЛО, у расіє таких випадків вдоста, але статистика утаємничена.
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26.04.2021 13:39 Відповісти
на 24 апреля побочки от вакцинации имеют - около 180 000. умерло от вакцинации 8424 . всё это спокойно можно найти в европейской базе данных о побочных действиях лекарств .
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26.04.2021 13:44 Відповісти
там всё прекрасно показано по вакцинам от какой сколько . только тем чем у нас колят - ковишидлы индийской нет вообще в европе
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26.04.2021 13:47 Відповісти
COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец - Цензор.НЕТ 5480
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26.04.2021 13:52 Відповісти
так мутирует же падла...
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26.04.2021 15:01 Відповісти
 
 