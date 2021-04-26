COVID-19 дійсно "помолодшав" і змінилася симптоматика, - пульмонолог Симонець

COVID-19 дійсно змінився і "помолодшав". Якщо раніше маркерними симптомами коронавірусної інфекції були втрата смаку і запаху, то зараз таких симптомів може не бути взагалі, або вони з'являються трохи пізніше.

Про це пульмонолог Євген Симонець розповів в інтерв'ю Лізі, передає Цензор.НЕТ

За його словами, хворі можуть скаржитися на нежить, першіння в горлі (відчуття лоскотання в горлі і трахеї), сльозотечу, світлофобію, виражену загальну слабкість, відчуття, що "ламає і викручує" все кістки в тілі (підняти кухоль з водою або сходити в туалет - подвиг).

"Багато пацієнтів відзначають погану роботу з боку шлунково-кишкового тракту - пронос або нудота і блювота. Фіксується підвищення артеріального тиску і тахікардія або аритмія", - зазначає Симонець.

Також читайте: На сьогодні є дві серйозні стратегії для стримування COVID-19, - епідеміологиня Виноград

Також, за словами лікаря, збільшилася кількість пацієнтів в групах від 35 до 45 років, навіть почали хворіти діти і підлітки.

За останніми даними лікарів США і Канади, хворих дітей від 5 років збільшилася в рази за останні два місяці.

Змінився і інкубаційний період COVID-19.

"Якщо рік тому від контакту з хворим до перших клінічних проявів могло пройти близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні - і пацієнт вже в ліжку з "букетом" коронавірусної симптоматики.

На цьому етапі клінічний протокол, а саме його медикаментозну частину, поки змінювати не потрібно, є сенс переглянути частину протоколу щодо етапів діагностики і ранньої діагностики COVID-19 залежно від вікових груп, супутніх захворювань і перебігу хвороби", - резюмував Симонець.