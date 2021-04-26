COVID-19 дійсно "помолодшав" і змінилася симптоматика, - пульмонолог Симонець
COVID-19 дійсно змінився і "помолодшав". Якщо раніше маркерними симптомами коронавірусної інфекції були втрата смаку і запаху, то зараз таких симптомів може не бути взагалі, або вони з'являються трохи пізніше.
Про це пульмонолог Євген Симонець розповів в інтерв'ю Лізі, передає Цензор.НЕТ
За його словами, хворі можуть скаржитися на нежить, першіння в горлі (відчуття лоскотання в горлі і трахеї), сльозотечу, світлофобію, виражену загальну слабкість, відчуття, що "ламає і викручує" все кістки в тілі (підняти кухоль з водою або сходити в туалет - подвиг).
"Багато пацієнтів відзначають погану роботу з боку шлунково-кишкового тракту - пронос або нудота і блювота. Фіксується підвищення артеріального тиску і тахікардія або аритмія", - зазначає Симонець.
Також, за словами лікаря, збільшилася кількість пацієнтів в групах від 35 до 45 років, навіть почали хворіти діти і підлітки.
За останніми даними лікарів США і Канади, хворих дітей від 5 років збільшилася в рази за останні два місяці.
Змінився і інкубаційний період COVID-19.
"Якщо рік тому від контакту з хворим до перших клінічних проявів могло пройти близько двох тижнів, то зараз 2-3 дні - і пацієнт вже в ліжку з "букетом" коронавірусної симптоматики.
На цьому етапі клінічний протокол, а саме його медикаментозну частину, поки змінювати не потрібно, є сенс переглянути частину протоколу щодо етапів діагностики і ранньої діагностики COVID-19 залежно від вікових груп, супутніх захворювань і перебігу хвороби", - резюмував Симонець.
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Скільки ще нас будуть дурити???
- Світ перевернувся, чи що...? Всі собаки БЕЗ, а всі люди - в намордниках...
Я наразі хворію на COVID-19 і все починалось з першіння у горлі.
Тока с простуда бабла не нарубиш, увы. Такчто не занимайтесь само лечением.
Мені набридло читати суміш образ та невдалих спроб сарказму за повної відсутності логіки. Я перестаю відповідати у цій гілці.
че?
свизирдопластику надо с мормалолитерапией применить, вот тогда вирус в квирденоудваринтентных поциентов проходит в 146% случаев выхода чужомопсопитомцотека, это бритожолтандскоалеутские питомые доказали еще в годы Авраама Адамовича.
«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п'ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров'я, так само як і прем'єр-міністром у нас працює Зеленський», - наголосив голова партії «ЄС».
Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.
«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», - переконаний Петро Порошенко.
«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», - вважає лідер партії «ЄС».
«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», - зауважує Петро Порошенко.
Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку - 1. Або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов'язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», - наголосив п'ятий Президент України.
Спутником V ""Новичком V" на 7-8 сутки умирают люди с симптомами заболевания КОВИД - 19. Причем находятся такие индивидуумы, которые добровольно записываются на "вакцинацию". Оккупантам даже "Петрова с Башировым" посылать не приходится.