COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец
COVID-19 действительно изменился и "помолодел". Если раньше маркерными симптомами коронавирусной инфекции были потеря вкуса и запаха, то сейчас таких симптомов может не быть вообще, или они появляются чуть позже.
Об этом пульмонолог Евгений Симонец рассказал в интервью Лиге, передает Цензор.НЕТ
По его словам, больные могут жаловаться на насморк, першение в горле (ощущение щекотания в горле и трахеи), слезотечение, светобоязнь, выраженную общую слабость, ощущение, что "ломает и выкручивает" все кости в теле (поднять кружку с водой или сходить в туалет - подвиг) .
"Многие пациенты отмечают плохую работу со стороны желудочно-кишечного тракта - понос или тошнота и рвота. Фиксируется повышение артериального давления и тахикардия или аритмия", - отмечает Симонец.
Также, по словам врача, увеличилось количество пациентов в группах от 35 до 45 лет, даже начали болеть дети и подростки.
По последним данным врачей США и Канады, больных детей от 5 лет увеличилось в разы за последние два месяца.
Изменился и инкубационный период COVID-19.
"Если год назад от контакта с больным до первых клинических проявлений могло пройти около двух недель, то сейчас 2-3 дня - и пациент уже в постели с "букетом" коронавирусной симптоматики.
На данном этапе клинический протокол, а именно его медикаментозную часть, пока менять не нужно, есть смысл пересмотреть часть протокола относительно этапов диагностики и ранней диагностики COVID-19 в зависимости от возрастных групп, сопутствующих заболеваний и течения болезни", - резюмировал Симонец.
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Скільки ще нас будуть дурити???
- Світ перевернувся, чи що...? Всі собаки БЕЗ, а всі люди - в намордниках...
Я наразі хворію на COVID-19 і все починалось з першіння у горлі.
Тока с простуда бабла не нарубиш, увы. Такчто не занимайтесь само лечением.
Мені набридло читати суміш образ та невдалих спроб сарказму за повної відсутності логіки. Я перестаю відповідати у цій гілці.
че?
свизирдопластику надо с мормалолитерапией применить, вот тогда вирус в квирденоудваринтентных поциентов проходит в 146% случаев выхода чужомопсопитомцотека, это бритожолтандскоалеутские питомые доказали еще в годы Авраама Адамовича.
«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п'ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров'я, так само як і прем'єр-міністром у нас працює Зеленський», - наголосив голова партії «ЄС».
Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.
«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», - переконаний Петро Порошенко.
«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», - вважає лідер партії «ЄС».
«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», - зауважує Петро Порошенко.
Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку - 1. Або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов'язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», - наголосив п'ятий Президент України.
Спутником V ""Новичком V" на 7-8 сутки умирают люди с симптомами заболевания КОВИД - 19. Причем находятся такие индивидуумы, которые добровольно записываются на "вакцинацию". Оккупантам даже "Петрова с Башировым" посылать не приходится.