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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец

COVID-19 действительно

COVID-19 действительно изменился и "помолодел". Если раньше маркерными симптомами коронавирусной инфекции были потеря вкуса и запаха, то сейчас таких симптомов может не быть вообще, или они появляются чуть позже.

Об этом пульмонолог Евгений Симонец рассказал в интервью Лиге, передает Цензор.НЕТ

По его словам, больные могут жаловаться на насморк, першение в горле (ощущение щекотания в горле и трахеи), слезотечение, светобоязнь, выраженную общую слабость, ощущение, что "ломает и выкручивает" все кости в теле (поднять кружку с водой или сходить в туалет - подвиг) .

"Многие пациенты отмечают плохую работу со стороны желудочно-кишечного тракта - понос или тошнота и рвота. Фиксируется повышение артериального давления и тахикардия или аритмия", - отмечает Симонец.

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Также, по словам врача, увеличилось количество пациентов в группах от 35 до 45 лет, даже начали болеть дети и подростки.

По последним данным врачей США и Канады, больных детей от 5 лет увеличилось в разы за последние два месяца.

Изменился и инкубационный период COVID-19.

"Если год назад от контакта с больным до первых клинических проявлений могло пройти около двух недель, то сейчас 2-3 дня - и пациент уже в постели с "букетом" коронавирусной симптоматики.

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На данном этапе клинический протокол, а именно его медикаментозную часть, пока менять не нужно, есть смысл пересмотреть часть протокола относительно этапов диагностики и ранней диагностики COVID-19 в зависимости от возрастных групп, сопутствующих заболеваний и течения болезни", - резюмировал Симонец.

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Топ комментарии
+5
может это уже не COVID-19? Такое и до него встречалось- простуда называется
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26.04.2021 13:14
+5
Страшно сказати - біля двох сотень видів вірусів, включно з коронами, і всі весь час мутують. Наслідки від них - такі ж самі, та боятись чомусь треба тіки 19-й.
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26.04.2021 13:29
+4
COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика - мені одному здається, що це вже не COVID-19, а щось інше?

Скільки ще нас будуть дурити???
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26.04.2021 13:13
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COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика - мені одному здається, що це вже не COVID-19, а щось інше?

Скільки ще нас будуть дурити???
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26.04.2021 13:13 Ответить
фармацевтам тоже кушать хочецца. будут клепать новую вакцину, и вводить новые штампы на лоб о привитости. скоро без ширки очередной бодягой и на улицу не выйдешь.
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26.04.2021 13:36 Ответить
Що твориться в світі ? - запитав пес під час пандемії...

- Світ перевернувся, чи що...? Всі собаки БЕЗ, а всі люди - в намордниках...
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26.04.2021 14:08 Ответить
Захворієте чи Ваші близькі - зрозумієте!

Я наразі хворію на COVID-19 і все починалось з першіння у горлі.
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26.04.2021 15:05 Ответить
Вже перехворіли місяць тому. Симптоми звичайного грипу. Якби не тести, та не втрата нюху, який вже відновився, то так би і не знали, що була ковидла. До речі, багато хто вважає, що погіршення з'явилося саме після тесту.
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26.04.2021 15:25 Ответить
Симптоми, що і у грипу, но постійна температура 36,5. Тест робив у платній клініці, де перед тобою все самі розпаковують і наліпки с кодом при тобі клеять на пробірки. Звісно, що після тесту будеш себе почувати гірше, бо наступає пік хвороби.
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26.04.2021 15:42 Ответить
может это уже не COVID-19? Такое и до него встречалось- простуда называется
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26.04.2021 13:14 Ответить
Та да
Тока с простуда бабла не нарубиш, увы. Такчто не занимайтесь само лечением.
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26.04.2021 13:19 Ответить
Вы, возможно, удивитесь, но Ковид-19 - это и есть вид ОРВИ, но в очень злобной версии.
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26.04.2021 13:20 Ответить
А сколько версий у простуды!
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26.04.2021 13:23 Ответить
Много, но таких злобных - не припомню.
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26.04.2021 13:26 Ответить
Та таких злобних, шо багато хто дізнавсь, шо колись перехворів, з цікавості здавши на IgG.
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26.04.2021 13:35 Ответить
Багато й інших - хто помер, і не дізнався, від чого.
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26.04.2021 13:36 Ответить
Та отож, справжній діагноз так і не почув, задихаючись і кашляючи, лікувався від корони. Зараз же тіки від неї можна задихатись і кашляти.
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26.04.2021 13:40 Ответить
Страшно сказати - біля двох сотень видів вірусів, включно з коронами, і всі весь час мутують. Наслідки від них - такі ж самі, та боятись чомусь треба тіки 19-й.
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26.04.2021 13:29 Ответить
19-й реально дуже злобний. Можу засвідчити по собі та по своїх рідних та числених знайомих.
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26.04.2021 13:37 Ответить
От тіки не зрозумію, всі істерички пишуть про своїх знайомих, начебто в нас, неістеричок, ніхто не хворів і в лікарнях не був.
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26.04.2021 13:41 Ответить
Я не істерічка. Мені багато років, я час від часу застужувався, але такої злобності у застуди не було. І не тількі у мене,.
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26.04.2021 13:45 Ответить
Попив би валер'янки. Ну, прям, всі згадують, як страшно хворіли, шо за все життя такого не було. Особливо минулого року. Хто минулого року таке вже казав, цього - вже мовчать.
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26.04.2021 13:51 Ответить
Валер'янки від застуди? Порадьте це людині під ШВЛ і майте мужність послухати його родичів.
Мені набридло читати суміш образ та невдалих спроб сарказму за повної відсутності логіки. Я перестаю відповідати у цій гілці.
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26.04.2021 14:04 Ответить
Ну, не всім же можна на вуха навішати, а ви вішаєте, починаючи з масок, на вуха все підряд. В масочників вуха мозолисті - витримають, вішайте їм.
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26.04.2021 14:08 Ответить
Коли в тебе температура та червоне горло - це ангіна. А коли в тебе срачка та болить живіт і тобі кажуть, що це ангіна, але змінилась симптоматика, то тебе це не дивує?
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26.04.2021 13:35 Ответить
а нечего ширятся чем-попало, чтоб живот не болел. или это специально, чтобы кашлянуть боялся?
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26.04.2021 13:38 Ответить
Коли ти застудився і через 3-7 днів одужав, це тебе не дивує. А коли застудився і місяць хворієш, а то й потрапив під ШВЛ, то починаєшщ говорити про злобність версії.
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26.04.2021 13:39 Ответить
щекотания в горле и трахеи), слезотечение, свитлофобию, Источник: https://censor.net/ru/n3261988\\\\\\\\\\\

че?
свизирдопластику надо с мормалолитерапией применить, вот тогда вирус в квирденоудваринтентных поциентов проходит в 146% случаев выхода чужомопсопитомцотека, это бритожолтандскоалеутские питомые доказали еще в годы Авраама Адамовича.
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26.04.2021 13:25 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/04/26/petro-poroshenko-vymagaye-vid-vlady-poyasnyty-kogo-vakczynuyut-poza-chergoyu-i-koly-budut-10-miljoniv-doz-obiczyanogo-pfizer/ Петро Порошенко вимагає від влади пояснити, кого вакцинують поза чергою і коли будуть 10 мільйонів доз обіцяного Pfizer

«Україна стрімко наближається до кількості померлих від коронавірусу у п'ятдесят тисяч. І це при тому, що рік тому хтось називав себе «майстром спорту по боротьбі з коронавірусом» і обіцяв, що Україна буде серед лідерів світу по вакцинації. Скільки ще має померти людей від ковіду, щоб влада зрозуміла свою відповідальність за злочинну бездіяльність? Не треба ховатися за Степанова чи Шмигаля. Міністром охорони здоров'я, так само як і прем'єр-міністром у нас працює Зеленський», - наголосив голова партії «ЄС».
Порошенко констатував, що наразі із понад сорока мільйонів українців провакционовано 527 тисяч.
«За останню добу провакциновано 1114 українців. Ця цифра і є оцінкою безпорадності і бездіяльності влади», - переконаний Петро Порошенко.
«Днями голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз буде приймати лише вакцинованих вакцинами, які пройшли сертифікацію у відповідному європейському агентстві. Українська влада де-факто призупинила безвіз», - вважає лідер партії «ЄС».
«Минулого тижня ми прочитали урядовий план вакцинації, і ми не знайшли там вакцин, які були презентовані Зеленським з такою помпою. На сьогодні в країні є 117 тисяч доз вакцин Pfizer, але вони прийшли по лінії міжнародної безкоштовної допомоги. І з ними вже почали відбуватися незрозумілі речі», - зауважує Петро Порошенко.
Він оприлюднив офіційні дані МОЗу про людей, які провакциновані Pfizer. «Серед них люди старше 80 років по віку - 1. Або 0,010%. Медичні працівники - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або вже такі символічні 73%. Що це за «інші»? Я вимагаю, щоб суспільство і парламент були обов'язково проінформовані, і були розвіяні будь-які підозри щодо цієї жахливої статистики», - наголосив п'ятий Президент України.
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26.04.2021 13:26 Ответить
мудрое решение. сколько там вас, свидетелей убийства брата, в процентах осталось?
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26.04.2021 13:41 Ответить
А хто з них не ратує? Тіки жопоблок?
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26.04.2021 13:46 Ответить
В ОРДО после "вакцинации" российским "Спутником V " "Новичком V" на 7-8 сутки умирают люди с симптомами заболевания КОВИД - 19. Причем находятся такие индивидуумы, которые добровольно записываются на "вакцинацию". Оккупантам даже "Петрова с Башировым" посылать не приходится.
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26.04.2021 13:28 Ответить
Не тільки в ОРДЛО, у расіє таких випадків вдоста, але статистика утаємничена.
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26.04.2021 13:39 Ответить
на 24 апреля побочки от вакцинации имеют - около 180 000. умерло от вакцинации 8424 . всё это спокойно можно найти в европейской базе данных о побочных действиях лекарств .
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26.04.2021 13:44 Ответить
там всё прекрасно показано по вакцинам от какой сколько . только тем чем у нас колят - ковишидлы индийской нет вообще в европе
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26.04.2021 13:47 Ответить
COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец - Цензор.НЕТ 5480
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26.04.2021 13:52 Ответить
так мутирует же падла...
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26.04.2021 15:01 Ответить
 
 