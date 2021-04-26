COVID-19 действительно "помолодел" и изменилась симптоматика, - пульмонолог Симонец

COVID-19 действительно изменился и "помолодел". Если раньше маркерными симптомами коронавирусной инфекции были потеря вкуса и запаха, то сейчас таких симптомов может не быть вообще, или они появляются чуть позже.

Об этом пульмонолог Евгений Симонец рассказал в интервью Лиге, передает Цензор.НЕТ

По его словам, больные могут жаловаться на насморк, першение в горле (ощущение щекотания в горле и трахеи), слезотечение, светобоязнь, выраженную общую слабость, ощущение, что "ломает и выкручивает" все кости в теле (поднять кружку с водой или сходить в туалет - подвиг) .

"Многие пациенты отмечают плохую работу со стороны желудочно-кишечного тракта - понос или тошнота и рвота. Фиксируется повышение артериального давления и тахикардия или аритмия", - отмечает Симонец.

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Также, по словам врача, увеличилось количество пациентов в группах от 35 до 45 лет, даже начали болеть дети и подростки.

По последним данным врачей США и Канады, больных детей от 5 лет увеличилось в разы за последние два месяца.

Изменился и инкубационный период COVID-19.

"Если год назад от контакта с больным до первых клинических проявлений могло пройти около двух недель, то сейчас 2-3 дня - и пациент уже в постели с "букетом" коронавирусной симптоматики.

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На данном этапе клинический протокол, а именно его медикаментозную часть, пока менять не нужно, есть смысл пересмотреть часть протокола относительно этапов диагностики и ранней диагностики COVID-19 в зависимости от возрастных групп, сопутствующих заболеваний и течения болезни", - резюмировал Симонец.