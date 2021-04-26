Північно-Кримський канал перейшов у підпорядкування Мінагрополітики: він буде використовуватися для зрошення Херсонщини, а не Криму, - міністр Лещенко

Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і буде використовуватися тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини, а не Криму.

Про це розповів міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, наразі використовується лише для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то наголошу, що відновлення водопостачання до Криму не буде і подібних переговорів із представниками Російської Федерації не велося ні зі сторони Мінагрополітики, ані Міндовкілля", - сказав Лещенко.

Він зауважив, що останнім часом з боку РФ здійснюється цілеспрямоване інформаційне нагнітання навколо теми поновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму.

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Зокрема, у ЗМІ поширюється неправдива інформація, що Держводагенство переходить під порядкування Держрибагенству. І, мовляв, останні ведуть активні переговори із Російською Федерацією щодо постачання прісної води в Крим.

"Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики і це зумовлено реалізацією Національного пілотного проєкту зрошення та меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проєктів у трьох областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській. МінАгро бере на себе лідерство в цій реформі та забезпечення її інституційної, законодавчої та фінансової основи", - зазначив Лещенко.

Міністр агрополітики підкреслив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-кримського каналу є безпідставними.