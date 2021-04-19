УКР
16 549 81

Курортний сезон в окупованому Криму: Ялті та Алушті забракне води

Окупована Ялта готується в курортний сезон жити за графіком подачі води. Рясні опади не в змозі компенсувати трирічну посуху з підвищеним споживанням ресурсу в період інтенсивного приїзду туристів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Крыма".

За даними видання, щоб пройти курортний сезон і дожити до сезону дощів, Ялті потрібно акумулювати 21 мільйон кубометрів води у своїх головних водосховищах - Загірському і Щасливенському. Останні виміри показують, що накопичено трохи більше 13 мільйонів.

"Приплив з 1 по 15 квітня - 4,5 мільйона кубометрів. Перш за все, це завдяки активному таненню снігу, - каже в.о. заступника директора ГУП "Водоканал ПБК" Олександр Петровичев. - Верхівки на північному схилі гір у снігу, тому надходження води ще очікуємо. Але сказати точно, як пройде курортний сезон, ми не можемо, тому опрацьовуємо різні сценарії розвитку подій".

Вже зрозуміло, що сніг, який залишився, не заповнить дефіцит води. У період низького сезону Ялта споживає 45-50 тисяч кубів води на добу, влітку - до 125 тисяч. І якщо зараз на питні потреби йде вода з гірських джерел Уч-Кош, Хаста-Баш і Масандрівський водоспад, то в травні-червні вони пересохнуть, і все навантаження ляже на водосховища.

Також читайте: Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки

"Ми вже розуміємо, що обмежень у літній період нам не уникнути навіть за найоптимістичнішого сценарію, - визнає голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко. - Тому будемо спілкуватися з представниками турбізнесу на цю тему, бо велика ймовірність, що сезон буде проходити з насосами і ємностями".

З грудня минулого року в окупованій Ялті діє графік подачі води з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00. У святкові дні вода йшла цілодобово.

Напередодні окупована РФ Алушта пішла на скорочення подачі води вдвічі. З 20 квітня вода буде подаватися один раз на добу з 18.00 до 23.00. За розрахунками міської влади, це дасть можливість накопичити ресурс в Ізобільненському водосховище, де зараз трохи більше 3,4 мільйона кубометрів води. У літній сезон витрата становить 35 тисяч кубометрів.

