Курортний сезон в окупованому Криму: Ялті та Алушті забракне води
Окупована Ялта готується в курортний сезон жити за графіком подачі води. Рясні опади не в змозі компенсувати трирічну посуху з підвищеним споживанням ресурсу в період інтенсивного приїзду туристів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Крыма".
За даними видання, щоб пройти курортний сезон і дожити до сезону дощів, Ялті потрібно акумулювати 21 мільйон кубометрів води у своїх головних водосховищах - Загірському і Щасливенському. Останні виміри показують, що накопичено трохи більше 13 мільйонів.
"Приплив з 1 по 15 квітня - 4,5 мільйона кубометрів. Перш за все, це завдяки активному таненню снігу, - каже в.о. заступника директора ГУП "Водоканал ПБК" Олександр Петровичев. - Верхівки на північному схилі гір у снігу, тому надходження води ще очікуємо. Але сказати точно, як пройде курортний сезон, ми не можемо, тому опрацьовуємо різні сценарії розвитку подій".
Вже зрозуміло, що сніг, який залишився, не заповнить дефіцит води. У період низького сезону Ялта споживає 45-50 тисяч кубів води на добу, влітку - до 125 тисяч. І якщо зараз на питні потреби йде вода з гірських джерел Уч-Кош, Хаста-Баш і Масандрівський водоспад, то в травні-червні вони пересохнуть, і все навантаження ляже на водосховища.
"Ми вже розуміємо, що обмежень у літній період нам не уникнути навіть за найоптимістичнішого сценарію, - визнає голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко. - Тому будемо спілкуватися з представниками турбізнесу на цю тему, бо велика ймовірність, що сезон буде проходити з насосами і ємностями".
З грудня минулого року в окупованій Ялті діє графік подачі води з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00. У святкові дні вода йшла цілодобово.
Напередодні окупована РФ Алушта пішла на скорочення подачі води вдвічі. З 20 квітня вода буде подаватися один раз на добу з 18.00 до 23.00. За розрахунками міської влади, це дасть можливість накопичити ресурс в Ізобільненському водосховище, де зараз трохи більше 3,4 мільйона кубометрів води. У літній сезон витрата становить 35 тисяч кубометрів.
19.04.2021
Документ под названием "Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений " никем не подписан.
ОН ПЕРЕДАН ЗЕЛЕНСКОМУ В КАЧЕСТВЕ "КОНСОЛИДИРОВАННОГО МНЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН".
Судя по тому, что Меркель не присутствовала, о содержании документа она не знает (или делает вид, что не знает).
ТО ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНЯЛ ЭТОТ ДОКУМЕНТ И НАЧАЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ (ПОРУЧЕНИЕ РНБО), ОН СОБИРАЕТСЯ ЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ.
То что уже на сегодня назначена встреча "политических советников" глав государств-членов "Нормандского формата" свидетельствует что этот ДОКУМЕНТ ОФИЦИАЛЬНО БУДЕТ ОФОРМЛЕН ИХ ГОЛОСОВАНИЕМ.
Комплекс мероприятий по реализации и уточнению базовых договоренностей минских соглашений из 11 базовых позиций ПРИНЯТ ЗЕЛЕНСКИМ К РЕАЛИЗАЦИИ.
РНБО Украины дано распоряжение готовить специальное заседание по данному вопросу. Подготовленные ею проекты решений касающиеся изменений в Конституции и Законах Украины будут выносится на рассмотрение Верховной Рады Украины в закрытом режиме.
Три основных конституциональных пунктов -
ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИЙ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КАК "ОТДЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ",
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОНОМИИ (СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРАВОПОРЯДКА,
ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ АКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) , ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ФИКСИРОВАННОЙ КВОТЫ В СОСТАВЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ (10%).
Кроме того - предоставление фиксированных дотационных отчислений из бюджета Украины, создание свободной экономической зоны, законодательная амнистия всех участников конфликта за период 2014-2021 год.
Из организационных механизмов - ПЕРЕДАЧА ПРАВ ЧАСТИЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ УКРАИНЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В РАЙОНАХ ОРДЛО, ПЕРЕДАЧА ПОЛНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Всего мероприятий около 60. Все они расписаны в виде плана поэтапной реализации.
Между мирами. Между войнами
Востаннє так багато про війну говорили хіба у 2014/15. Збентежені громадяни заходилися гуглити відстань від Воронежа до Харкова й шукати у вікіпедії, що саме ховається за похмурим акронімом "БТГр".
ДЕМОНСТРАТИВНА МОВЧАНКА ПРЕЗИДЕНТА лише посилює тривогу. Раніше Зеленський тішив громадськість роликами, особливо не вигадуючи інформприводи. Нині є не просто привід, а вагома підстава звернутися до народу - загроза прямої агресії. Проте глава держави https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/12/7289922/ виговорюється перед іноземними журналістами. Необхідні слова для власних громадян чомусь не знаходяться.
ord-ua.com/2021/04/17/direktor-interpajp-pinchuka-blizka-k-senatoru-rf-kotoryj-podderzhal-vvod-vojsk-v-ukraine-ekonomist/
