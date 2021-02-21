Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки
В окупованій Ялті активісти збирають підписи проти будівництва в місті установки з опріснення морської води, ініційованої російською владою. Вони побоюються, що вода буде небезпечною для здоров'я, і мають намір просити захисту у президента Росії Володимира Путіна.
Збір підписів проти опріснення води в Ялті розпочався кілька днів тому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії. Активісти в соцмережах закликають містян не залишатися осторонь. У місті поширюють підписні листи проти будівництва опріснювальної установки.
"Починаємо збір підписів проти опріснювачів у Ялті та за безперебійну подачу ялтинської чистої гірської води, а також повернення в державну власність усіх джерел води (включно з проданою насосною в Масандрі) і наших водоймищ!!! Прошу всіх, кому не байдуже майбутнє нашого міста, активізуватися, повідомляти та підіймати всіх своїх знайомих. На кону - наше здоров'я і здоров'я наших дітей", - оголосив адміністратор групи "Активна громадянська позиція ялтинців" у фейсбуці Максим Самойлов.
Скільки загалом людей підписалися під закликом, активісти наразі сказати не можуть. За їхніми словами, процес збору підписів відбувається на різних майданчиках. І його ще не закінчено.
"Опріснювати воду в Ялті планують методом зворотного осмосу. У всьому світі вода, видобута за цією технологією, використовується як технічна. А нам влада прислала відповідь на наш запит про те, що в Ялті її можуть використовувати і як питну воду. Хоча відомо, що вона може спричиняти онкологічні захворювання. Вивчивши законодавство Росії, ми не побачили варіантів, як протистояти тому, щоб нам цю воду не під'єднали (до міських водопровідних мереж. - Ред.). Саме тому ми збираємо підписи проти будівництва опріснювального заводу", ‒ пояснила Крим.Реалії учасниця ініціативної групи, жителька Кореїзу Тетяна Сомова.
За її словами, збір підписів триватиме до кінця лютого, після чого всі вони будуть надіслані президенту Росії Володимиру Путіну з проханням вплинути на ситуацію й не допустити будівництва опріснювального заводу в Ялті.
Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.
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😂😂😂!
1)Это сам завод по нагреву воды.
2)Большие территории отстойников куда будут сливать солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания.
И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
И мы еще сними жили в одной стране...
А вообще-то протесты нужны, только для того чтобы вернуть Украину, будет и вода и туристы. А путен-*****.
Самая первая критика была направлена на горячие жидкие отходы, которые многие предприятия, работающие по термальной технологии, сбрасывали обратно в море, где они могли нанести смертельный вред кораллам и другим морским обитателям.
Другая экологическая проблема связана с использованием ископаемого топлива в качестве источника энергии для опреснительных процессов. Исследование, опубликованное в январе, вызвало новую волну дискуссий о вреде «токсических химикатов», содержащихся в солевом растворе, который опреснительные фабрики сбрасывают в океаны.
Что такого плохого в этом растворе?
Этот солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания, говорится в исследовании Института воды, окружающей среды и здравоохранения ООН в Гамильтоне (Канада). Загрязняющих веществ, ежегодно производимых опреснительными заводами, хватит на то, чтобы покрыть целый штат Флориду 30-сантимеровым (футовым) слоем, заявляет Манзур Кадир (Manzoor Qadir), один из авторов исследования. Этот рассол также может приводить к сокращению уровня кислорода в окружающих водах, что может вызывать смерть морских организмов от удушья и разрыв пищевых цепочек. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар вместе взятые производят 55% мировых отходов от опреснения воды, говорится в исследовании. Некоторые предприятия пытались растворять рассол по бóльшим морским территориям.
Тыпилы ещё не поняли, что все свои голоса и своё мнение они в 2014-ом продали за "срюський мыр"?
Теперь они просто РАБЫ в полицейском концлагере сРашка.
вода в кранах идет по госту, но лучше её очищать для питья.
посмотрите в любой Европейской стране, да и в США с Канадой - 2 крана.
один с горячей-холодной водой для бытовых нужд. другой краник для питьевой воды.
Большинство их моделей раковин для кухни с двумя отверстиями под 2 крана.
это куда опаснее тяжелых металлов ибо можно получить от дизентерии до гепатита в такой воде.
вам чего хлорки жалко все же цивилизованая страна, а вода гнилая в водопроводе.
есть же недорогие фильтры для очистки воды. Питьевую воду по трубопроводу пропускать, да она золотая будет
в Абакане вода голубая из крана, если чего ...
Ой, писав я ще в 2014-му що, матимемо ми з ними клопоту після визволення. Потрібна буде соціальна реабілітація аби вони змогли жити в нормальних умовах і пити чисту воду.