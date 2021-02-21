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Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки

Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки

В окупованій Ялті активісти збирають підписи проти будівництва в місті установки з опріснення морської води, ініційованої російською владою. Вони побоюються, що вода буде небезпечною для здоров'я, і мають намір просити захисту у президента Росії Володимира Путіна.

Збір підписів проти опріснення води в Ялті розпочався кілька днів тому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії. Активісти в соцмережах закликають містян не залишатися осторонь. У місті поширюють підписні листи проти будівництва опріснювальної установки.

"Починаємо збір підписів проти опріснювачів у Ялті та за безперебійну подачу ялтинської чистої гірської води, а також повернення в державну власність усіх джерел води (включно з проданою насосною в Масандрі) і наших водоймищ!!! Прошу всіх, кому не байдуже майбутнє нашого міста, активізуватися, повідомляти та підіймати всіх своїх знайомих. На кону - наше здоров'я і здоров'я наших дітей", - оголосив адміністратор групи "Активна громадянська позиція ялтинців" у фейсбуці Максим Самойлов.

Скільки загалом людей підписалися під закликом, активісти наразі сказати не можуть. За їхніми словами, процес збору підписів відбувається на різних майданчиках. І його ще не закінчено.

Читайте також: РФ виділила ще 112,5 млрд руб. на забезпечення водою та інші проєкти в окупованому Криму

"Опріснювати воду в Ялті планують методом зворотного осмосу. У всьому світі вода, видобута за цією технологією, використовується як технічна. А нам влада прислала відповідь на наш запит про те, що в Ялті її можуть використовувати і як питну воду. Хоча відомо, що вона може спричиняти онкологічні захворювання. Вивчивши законодавство Росії, ми не побачили варіантів, як протистояти тому, щоб нам цю воду не під'єднали (до міських водопровідних мереж. - Ред.). Саме тому ми збираємо підписи проти будівництва опріснювального заводу", ‒ пояснила Крим.Реалії учасниця ініціативної групи, жителька Кореїзу Тетяна Сомова.

За її словами, збір підписів триватиме до кінця лютого, після чого всі вони будуть надіслані президенту Росії Володимиру Путіну з проханням вплинути на ситуацію й не допустити будівництва опріснювального заводу в Ялті.

Нагадаємо, з літа 2020 року в більшості населених пунктів Криму вода подається за графіком або підвозиться.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Читайте також: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

У лютому 2021 року з'явилася інформація, що окупанти планують до 2023 року побудувати в Ялті опріснювач. Вартість проєкту будівництва установки з опріснення морської води в окупованій Ялті оцінили в 3,3 млрд рублів.

Автор: 

Крим (14133) росія (64958) Ялта (103) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+32
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 4514
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22.02.2021 00:10
+29
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7184
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21.02.2021 23:35
+26
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 8057
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21.02.2021 23:39
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21.02.2021 23:28 Відповісти
Таки да!
😂😂😂!
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21.02.2021 23:35 Відповісти
И я хочу иметь на кухне горный источник или ледничек, на крайний случай 😂
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21.02.2021 23:39 Відповісти
Опреснительные установки:
1)Это сам завод по нагреву воды.
2)Большие территории отстойников куда будут сливать солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания.

И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
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22.02.2021 01:09 Відповісти
Там йде мова про зворотній осмос, а не про випарювання.
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22.02.2021 10:20 Відповісти
В результате всех этих нанотехнологий осаждается соль. Причем, соль биологически неактивная, она не включается в биологические цепи, убивает все живое плюс эта соль будет загрязнена различными химикатами и это всё будут сливать в море.
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22.02.2021 11:12 Відповісти
а еще Земля налетит на небесную ось.
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22.02.2021 11:23 Відповісти
Крысчанам вообще свезло - и опресненная водичка в кране, и Спутником колют, и на коленях можно стоять, и родная говень.
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22.02.2021 12:55 Відповісти
На дні Чорного моря майже нема життя, тому та сіль мало чого змінить.
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22.02.2021 15:50 Відповісти
Там не просто соль, солевая грязная вонючая жижа с химикатами.
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22.02.2021 18:40 Відповісти
Дебил ты в школе учился ? Как же мы в Израиле не вымерли , а ? Да и качество воды в кране в Иерусалиме выше чем в Киеве.
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19.06.2021 14:13 Відповісти
крысы на коленях челобитную грамотку подают?
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21.02.2021 23:29 Відповісти
Вот же холопы неблагодарные... Царь ***** ночами не спит, об Ялте переживает. А они вон шо удумали...
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21.02.2021 23:30 Відповісти
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 3079
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22.02.2021 00:25 Відповісти
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 1144
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21.02.2021 23:33 Відповісти
Благодарно грізите камни.
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21.02.2021 23:34 Відповісти
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7184
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21.02.2021 23:35 Відповісти
Да уж. Легендарный крендель. Наверное уже в аду танцует с морячком напару.)
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22.02.2021 00:12 Відповісти
Прямо таки - символ разнузданности, которую принимают за свободу.
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22.02.2021 07:51 Відповісти
Вместо опреснительной установки крысчане просят построить завод для выжимания воды из камней с неба
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 7307
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21.02.2021 23:36 Відповісти
Быстрее для выращивания камней в почках.
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22.02.2021 06:22 Відповісти
Нічого страшного. Росгвардія швидко виб"є все каміння з нирок гумовими демократизаторами.
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22.02.2021 08:20 Відповісти
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 1044
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21.02.2021 23:38 Відповісти
От идиоты. Не бойтесь вы. Опресненную воду будут смешивать на 1/3 с морской водой и на 1/3 с канализационными стоками. Так что полезные минералы и бактерии в воде будут присутствовать
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21.02.2021 23:38 Відповісти
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 8057
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21.02.2021 23:39 Відповісти
О, химикалии в Крыму отменные, особенно в Армянские, на "крымском титане", "крымсоде" и прочих полезных производствах 😂
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21.02.2021 23:41 Відповісти
не знают они на кого батон крошат, ведь божью росу сам ***** будет теперь не им в глаза, а уже прямиком на опреснительные установки подавать)) опреснённая вода будет целебнее миро, которое поклонская с николая насобирала ))
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21.02.2021 23:39 Відповісти
от придурки.
И мы еще сними жили в одной стране...
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21.02.2021 23:43 Відповісти
Саботажники нещасні ,кричали померти в расєї , а тепер саботують ,не хочуть!З а такі діла в сибір вишлють в кращому разі !
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21.02.2021 23:43 Відповісти
обратный осмос - это как раз американская технология, которая используется во многих наших домах, непонятно откуда он и взяли инфу о раковых заболеваниях из-за осмомса?
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21.02.2021 23:44 Відповісти
Да Х его З, это из той же оперы, что и вышки 5G, облучающие коронавирусом. В Израиле 80% питьевой воды -- это опреснённая обратным осмосом.
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21.02.2021 23:49 Відповісти
Вы когда-нибудь пили опресненную воду? Не гоните дурку.
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21.02.2021 23:57 Відповісти
А Израиль пьёт и радуется. Разумеется, она прежде чем попасть в водопровод, предварительно минерализуется.
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22.02.2021 00:01 Відповісти
Не знаю, опресненная обратным осмосом вода, которую я пил в дополнительной минерализации явно не нуждалась, скорее наоборот.
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22.02.2021 00:22 Відповісти
всех настораживает это слово - обратный...таким образом они хотят уничтожить коренных жителей и сами поселиться в их дома и квартиры
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22.02.2021 06:58 Відповісти
Вода дерьмовая, в технических целях пойдет. Пить можно, но лучше купить в бутыли на приготовление еды.
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22.02.2021 07:43 Відповісти
Вы не путайте бытовой несколько литров и промышленный метод... Но суть не в этом, речь идет о том что там есть горные миральные воды, которые делки прихватили, а людям дадут мертвую воду. Что до полезности такой воды научных подтверждений нет.
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22.02.2021 00:17 Відповісти
***** тратит десятки миллиардов долларов на постройку газопровода через половину земного шара чтобы обеспечить немецких дидов росийским газом и в ето же время не может проложить пару десятков километров водопровода чтобы обеспечить крысчан водой
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21.02.2021 23:47 Відповісти
Жители оккупированной Ялты собирают подписи против строительства в городе опреснительной установки - Цензор.НЕТ 6004
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21.02.2021 23:50 Відповісти
Кулеба обещал помешать этому строительству - наверное, бегает и подписи собирает...
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21.02.2021 23:48 Відповісти
на колени!))))
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21.02.2021 23:50 Відповісти
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 4514
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22.02.2021 00:10 Відповісти
А шо, если всх от Фороса до Алушты выселить нахер, то можно нехилую дачку для ***** организовать, тем более, что за хребтом находится роскошный охотничий заповедник бывшего высшего советского руководства. И воды не всех оставшихся должно хватить.
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21.02.2021 23:53 Відповісти
Все не так этим крысчанам . Вот уж во истину, не население, а чемодан без ручки.
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21.02.2021 23:58 Відповісти
Якщо будуть використовувати зворотній осмос, то вода буде за ціною золота.
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22.02.2021 00:03 Відповісти
Крепостные чего-то там копошатся,подписи собирают. Недовольны чем-то смерды? Тьфу на вас.)
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22.02.2021 00:11 Відповісти
Господи, да они там все идиоты... Как вода прошедшая осмос может вызывать рак? Это же просто Н2О.... Хотя, чо там, пусть бастуют больше сдохнет, меньше останется...
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22.02.2021 00:14 Відповісти
Надо сказать им, что морская вода, прошедшая осмос, ввзывает только краб.
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22.02.2021 00:30 Відповісти
😂
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22.02.2021 00:44 Відповісти
Точно раком они уже давно стоят, чего его вызывать.
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22.02.2021 00:49 Відповісти
это действительно техническая вода. осмос удаляет соли но не удаляет микроэлементы и тяжелые металлы.
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22.02.2021 00:31 Відповісти
в морской воде содержатся в большем количестве тяжёлые изотопы, чем в пресной воде, вредные для здоровья человека, которые не удаляются из воды после опреснения
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22.02.2021 11:57 Відповісти
Кацапський егоїзм. Нехай увесь Крим п'є воду після опріснення а ми, великоялтинці, хочемо пити джерельну воду з гір. Вони скоро там один одного поділять на касти за ознакою доступу до чистої води... Осмос "опущеним"! Ура, товарищи, ур-ра!!!
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22.02.2021 00:34 Відповісти
Да насрать на крысюков прокацапленых.
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22.02.2021 00:36 Відповісти
"Они опасаются, что вода будет опасной для здоровья, и намерены просить защиты у президента России Владимира Путина"- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☺☺☺
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22.02.2021 00:38 Відповісти
зря опасаются - опресненная вода полезна для эрэфийцев, как и санкции (о чем поведал их бох)
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22.02.2021 09:09 Відповісти
Наверное что-то не получается у них с осмосом, финансов нет, вот и инициировали протест за запрет. Осмос давно уже не диковинка, пью без минерализатора уже лет пятнадцать, минералы приходят с пищей. На флоте давно пьют воду с опреснителей. "Шокирующая правда о воде и соли" - Брэгг Поль.
А вообще-то протесты нужны, только для того чтобы вернуть Украину, будет и вода и туристы. А путен-*****.
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22.02.2021 00:42 Відповісти
Современное опреснение начиналось с кипячения воды (путём сжигания нефти или природного газа) и получения капелек свежей воды: так называемое термальное опреснение.
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22.02.2021 00:49 Відповісти
Так в чём же проблема?
Самая первая критика была направлена на горячие жидкие отходы, которые многие предприятия, работающие по термальной технологии, сбрасывали обратно в море, где они могли нанести смертельный вред кораллам и другим морским обитателям.

Другая экологическая проблема связана с использованием ископаемого топлива в качестве источника энергии для опреснительных процессов. Исследование, опубликованное в январе, вызвало новую волну дискуссий о вреде «токсических химикатов», содержащихся в солевом растворе, который опреснительные фабрики сбрасывают в океаны.


Что такого плохого в этом растворе?
Этот солевой концентрат может содержать вредные отходы от используемых заводами химикатов против образования накипи и засаливания, говорится в исследовании Института воды, окружающей среды и здравоохранения ООН в Гамильтоне (Канада). Загрязняющих веществ, ежегодно производимых опреснительными заводами, хватит на то, чтобы покрыть целый штат Флориду 30-сантимеровым (футовым) слоем, заявляет Манзур Кадир (Manzoor Qadir), один из авторов исследования. Этот рассол также может приводить к сокращению уровня кислорода в окружающих водах, что может вызывать смерть морских организмов от удушья и разрыв пищевых цепочек. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар вместе взятые производят 55% мировых отходов от опреснения воды, говорится в исследовании. Некоторые предприятия пытались растворять рассол по бóльшим морским территориям.
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22.02.2021 00:55 Відповісти
В результате всех этих нанотехнологий осаждается соль. Причем, соль биологически неактивная, она не включается в биологические цепи, убивает все живое, это не та соль, что в Сиваше. И если ее будут сбрасывать в Сиваш в Азов или назад в море, это выльется в экологическую катастрофу.
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22.02.2021 01:01 Відповісти
Звертаємось до путіна хай нас захистить від путіна)))))
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22.02.2021 01:02 Відповісти
Никаких опреснителей не будет,у кацапов руки из жопы растут.
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22.02.2021 01:11 Відповісти
И всё это будет день и ночь создавать пар и вонять на многие километры, а про экологию я вообще молчу.
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22.02.2021 01:13 Відповісти
"Родная гавань" даст вам технической водицы напиться - козлятами станете.
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22.02.2021 01:52 Відповісти
СМЕШНО!!!
Тыпилы ещё не поняли, что все свои голоса и своё мнение они в 2014-ом продали за "срюський мыр"?
Теперь они просто РАБЫ в полицейском концлагере сРашка.
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22.02.2021 02:00 Відповісти
установки для очистки воды на основе обратного осмоса продаются в магазинах и для бытовых нужд. Это сертифицировано и разрешено. Кто-то бред про вред осмотической очистки воды запустил сознательно, пользуясь некомпетентностью людей
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22.02.2021 03:55 Відповісти
Так основы для очистки нет ))) Если очищать мочу, то это будет отрава )))
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22.02.2021 06:55 Відповісти
в морской воде содержатся в большем количестве тяжёлые изотопы, чем в пресной воде, вредные для здоровья человека, которые не удаляются из воды после опреснения
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22.02.2021 12:00 Відповісти
Израиль живет и не тужит, все это очищается.
вода в кранах идет по госту, но лучше её очищать для питья.
посмотрите в любой Европейской стране, да и в США с Канадой - 2 крана.
один с горячей-холодной водой для бытовых нужд. другой краник для питьевой воды.

Большинство их моделей раковин для кухни с двумя отверстиями под 2 крана.
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22.02.2021 12:07 Відповісти
вот у вас лето продолжительное, а воду даже не хлорируют.
это куда опаснее тяжелых металлов ибо можно получить от дизентерии до гепатита в такой воде.
вам чего хлорки жалко все же цивилизованая страна, а вода гнилая в водопроводе.
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Наверно подводники бывшие есть в Ялте) Знают, какая та опреснённая водичка на вкус)
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22.02.2021 04:10 Відповісти
вы все еще пьете воду из под крана ?
есть же недорогие фильтры для очистки воды. Питьевую воду по трубопроводу пропускать, да она золотая будет
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22.02.2021 05:50 Відповісти
Які недорогі фільтри, вони нічого не фільтрують, кацапи гірську воду просют.
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22.02.2021 08:09 Відповісти
фильтры Барьер например 4+4 шт стоит 770р. магазин М-Видео.
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22.02.2021 11:50 Відповісти
Не по скрепному просят, нужно на коленях
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22.02.2021 04:11 Відповісти
Це вони бунтують на колінах , а просют на пузі.
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22.02.2021 08:10 Відповісти
Так в 2014 році "отреферендилися" ж, що ще треба от Путіна. Ще Мєдвєдєв вам пару років назад сказав, щоб трималися.
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22.02.2021 04:35 Відповісти
Капризные какие-то эти ялтинцы..
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22.02.2021 05:26 Відповісти
Можно будет поделиться с Гурзуфом, Артеком, Рабочим Уголком, Алуштой и Ласточкиным Гнездом... У них только "камни с неба".
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22.02.2021 05:33 Відповісти
що, криси, ще не роздуплилися? Ви ніхто, найнижні із усіх нижніх в московії. до вас мають право вломитися у дім у будь-який час і відшпекати вас, вашу родину в усі дюри будь якими палками. А ваше право це стати в зручну для гвалтівника позу і мовчки терпіти. Або не мовчки, якщо так накаже хазяїн.
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22.02.2021 06:41 Відповісти
Кто стадо баранов спрашивать будет?
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22.02.2021 06:50 Відповісти
Крысчанееееееее, пааааатааааараааааааапииииитессссьь......
Жителі окупованої Ялти збирають підписи проти будівництва в місті опріснювальної установки - Цензор.НЕТ 300
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22.02.2021 07:35 Відповісти
Накуй вы ему всрались, у него замок недостроен, а они со своей водой лезут!
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22.02.2021 07:36 Відповісти
Скоро и горный воздух продавать будут.
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22.02.2021 07:55 Відповісти
кремлядь гоблину денег для распила, а предатели недовольны,
в Абакане вода голубая из крана, если чего ...
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22.02.2021 07:57 Відповісти
Феерические.
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22.02.2021 08:11 Відповісти
наивные ялтинские коллаборанты!!! вы, шо хотите, чтобы было как в Украине - чтобы, ваше мнение учла эрэфийская власть?! эрэфия это не Украина, однако.
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22.02.2021 09:07 Відповісти
Ваше здоров'я і здоров'я ваших дітей було на кону у 2014 році. Ви вибрали говно, то вживайте і не сумуйте за минулим.
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22.02.2021 09:15 Відповісти
От куда вы знаете кто там кого выбрал, так как референдум был фейковый, а результаты нарисованы.
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22.02.2021 11:17 Відповісти
Ты посмотри! Бунтовать чернь удумала? Решение благодетеля под сомнение ставите????? На дыбу захотели? Вот опричники прилетят , всех ноздрюют и на каторгу в сибирь!
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22.02.2021 09:52 Відповісти
Здичавіли вже, воду без уріни організм не приймає.
Ой, писав я ще в 2014-му що, матимемо ми з ними клопоту після визволення. Потрібна буде соціальна реабілітація аби вони змогли жити в нормальних умовах і пити чисту воду.
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22.02.2021 11:28 Відповісти
 
 