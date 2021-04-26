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Новини Коронавірус і карантин
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"Хочу працювати!": У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 квітня, проти карантину в Миколаєві протестують представники малого бізнесу. Мітингувальники навіть увірвалися до міської ради, щоб зустрітися з мером Олександром Сєнкевичем.

Про це пише місцеве видання "Новости N".

Повідомляється, що сьогодні під міську раду вийшли підприємці і перевізники, протягом двох годин вони протестували на вулиці з вимогою зустрічі із Сєнкевичем, і щоб міська влада дозволила їм працювати.

Також повідомляється, що мер не виходив до мітингувальників і спочатку говорив, що акція не має сенсу, оскільки через чотири дні місто може послабити карантин, якщо таке рішення ухвалить місцева комісія з ТЕБ та НС.

Надалі учасники протесту все-таки зайшли до міської ради, Сєнкевич вийшов до них у супроводі правоохоронців.

"Люди були налаштовані агресивно, намагалися розмовляти на підвищених тонах. Потім слово взяв організатор акції Андрій Толпекін, який зажадав провести виконком і ухвалити рішення про повноцінну роботу транспорту. Спочатку Сєнкевич відмовлявся це робити, проте пізніше пообіцяв, що виконком буде проведено сьогодні. Після чого залишив хол на третьому поверсі в супроводі поліції. Люди покинули будівлю міськради і залишилися на вулиці", - повідомляє видання.

Також читайте: Зеленський просить глав церков дотримуватися на Великдень заходів безпеки через COVID-19: "У нас може бути ще одна хвиля"

Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 01
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 02
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 03
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 04
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 05
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 06
Хочу працювати!: У Миколаєві підприємці протестують проти карантину. Мітингувальники увірвалися до міськради 07

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1790) Миколаївська область (2255) підприємці (618) протест (2394) Сєнкевич (229) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Ожидаемо. В стране два года нет президента, результат. Люди брошены, выживают как могут...
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26.04.2021 16:16
+6
Захворієте, то швидко на тому світі працюватимете.
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26.04.2021 16:15
+5
Как рассказывать о тяжкой доле перевозчиков - так тарифы на проезд сплошь убыточные и все в долгах ходят. А как дали возможность сократить убытки, подрихтовать скотовозки, так все устраивает, работать хотим.
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26.04.2021 16:18
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настолько хотят шоп ввели...
хм., Путин бы ввел, да так шо 2-3 года бы занимались введением ниток в рукавицы, или введением пил в дерево - романтика чо.
хотя их мона понять - че эти нелохи не платят то, а сами рубят бабло то, мы тоже так же хотим вот так то.
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26.04.2021 16:14 Відповісти
Захворієте, то швидко на тому світі працюватимете.
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26.04.2021 16:15 Відповісти
кто-то видосик снимал про поддержку бизнеса? от такой поддержки люди голодают
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26.04.2021 16:17 Відповісти
А не треба було голосувати за ідіота па пріколу
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26.04.2021 16:57 Відповісти
Пора влаштовувати всеукраїнські акції протесту проти дурантину.
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26.04.2021 21:11 Відповісти
вдавишся водою, то швидко на той світ потрапиш
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26.04.2021 16:31 Відповісти
Ожидаемо. В стране два года нет президента, результат. Люди брошены, выживают как могут...
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26.04.2021 16:16 Відповісти
Как рассказывать о тяжкой доле перевозчиков - так тарифы на проезд сплошь убыточные и все в долгах ходят. А как дали возможность сократить убытки, подрихтовать скотовозки, так все устраивает, работать хотим.
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26.04.2021 16:18 Відповісти
Все честные и здравомыслящие люди должны сейчас поддержать предпринимателей. Ведь сейчас происходит геноцид малого и среднего бизнеса. А все эти ограничения к науке и медицине отношения не имеют.
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26.04.2021 16:22 Відповісти
Каким образом Вы предлагаете их поддерживать? Сброситься деньгами или советом поддержать???
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26.04.2021 16:27 Відповісти
Протестовать против ограничений.
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26.04.2021 19:12 Відповісти
ето прямой путь на кладбище
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26.04.2021 20:49 Відповісти
А если это прямая угроза для моего здоровья и здоровья моих детей? Я все равно должен поддерживать тех кто более чем за год не в состоянии был перестроится к новым реалиям? Мир не стоит на месте и нужно развиваться и приспосабливаться к новым обстоятельствам, если хочешь выжить, стоять на базаре за прилавком а потом ходить и протестовать это не выход...
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27.04.2021 09:50 Відповісти
Всегда легче согласиться с этими надуманными обстоятельствами, чем отстаивать свои права и свободу. К тому же, как и сказал выше, к угрозе здоровья это не имеет отношения.
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27.04.2021 10:36 Відповісти
Конечно легче ничего не делать и не думать вообще, а тупо продолжать стоять за прилавком и не развиваться... А потом выходить, быковать и рассказывать что ты отстаиваешь свои права.
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27.04.2021 10:44 Відповісти
Нарушаются права на предпринимательство и труд. Без всякой на то необходимости и без справедливой компенсации.
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27.04.2021 14:29 Відповісти
Так почему Вы не идете в суд, если нарушаются Ваши права?
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27.04.2021 14:30 Відповісти
А в Украине есть честный суд, который примет решение за простых людей и против власти?
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27.04.2021 14:31 Відповісти
А вы обращались что утверждаете что нет? Или сразу побежали протестовать?
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27.04.2021 14:33 Відповісти
Я не предприниматель, но ни одного прецедента ещё не было, чтобы суд отменил подобные ограничения.
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27.04.2021 18:04 Відповісти
А при чем тут отмена ограничений? Вы же работать хотите или отменить ограничения? Знаю нескольких людей, у которых есть решение суда и они тих работают а не ходят с транспарантами и кричат ЗРАДА. После Ваших слов "я не предприниматель" думаю лучше закончить эту дискуссию т.к. смысла в ней нет...
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28.04.2021 10:09 Відповісти
Это правильный шаг с вашей стороны, если даже не можете понять связь между ограничениями и работой.
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28.04.2021 12:19 Відповісти
Удачи!
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28.04.2021 12:25 Відповісти
В стране происходит зелецид головного мозга избирателей. Голосовали против войны? Ставили галочку за писюниста? Теперь не плачьте...
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26.04.2021 16:38 Відповісти
работать они хотят... огенты кремлёвские
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26.04.2021 16:37 Відповісти
шатуны, мать их растак... )
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26.04.2021 16:47 Відповісти
таки да, судя по надписям на плакатах на языке оккупанта, и то, шо нет ни одного Украинского флага-то ето жОПОБЛОКовский непотреб , вышли за сребрянники мертвечука
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26.04.2021 20:51 Відповісти
А ты на каком здесь вещаешь, патрийот? Или главное - перднуть в толпе и возмущаться громче всех?
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27.04.2021 06:17 Відповісти
а я вещаю так, чтоб было понятно русосвинам
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27.04.2021 11:26 Відповісти
Шановні підприємці, я шалено вас підтримую щодня! Але шалене підвищення вами цін на те, що я змушений купувати майже щодня за@бало
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26.04.2021 16:46 Відповісти
Надо признать неоспоримый факт ,Сенкивичу надо лежать в психушке или сидеть на нарах ..
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26.04.2021 16:51 Відповісти
А завтра кто ни будь из этих протестующих или их родни умрёт, не дай бог, от ковида - кто будет нести ответственность - вот эти протестующие - хрен там - во всём будет виноват мэр - согласно закона. Орать их подбивает опзж николаевское - посмотри там все морды руские.
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26.04.2021 17:24 Відповісти
Морды "мордовские"...
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26.04.2021 19:02 Відповісти
А завтра кто ни будь из этих протестующих или их родни умрёт, не дай бог, от ковида -

из 600 пенсионеров на нашем предприятии от гриппа ни кто не умер.
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26.04.2021 21:27 Відповісти
Ты видимо геть неадекватный все маркеты забиты народом ,все аптеки а чувак на рынке к которому полтора человека подходят за день оказывается главной угрозой переноса инфекции голову иди лечи
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26.04.2021 21:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442802, ты так сильно напрягаешь свою единственную извилину, так тужишься чтоб пукнуть в лужу, а -ни одного лайка не заработал
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27.04.2021 01:45 Відповісти
От це абсолютно точно-- це Сенкевич за жабу зелену голосував , це Сенкевич по Буковелях в період карантину шастав, а не жаба зелена! Вибирали жопою-- от голові страшно!
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26.04.2021 18:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442802, обосновать можешь свой высер, или тебе лишь бы в лужу пёрднуть?
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26.04.2021 20:54 Відповісти
Не имеет никакого смысла ,если ты идиот и не понимаешь очевидных вещей то какой смысл тебя убеждать в том ,что дважды два четыре а не сорок четыре .
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26.04.2021 21:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442802, кацапсина,запомни:

с русосвином спорить-все равно что играть в шахматы с голубем:
он разваляет фигуры, насрет на доску и заявит что победил
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27.04.2021 01:48 Відповісти
Все це ковбасні протести. ФОПи, бляхери, шахтарі, фермери, бюджетніки... Всім всього вистачить, якщо країна позбавиться корупції. Всі наші президенти 90% свого часу і зусиль приділяли протизаконному самозбагаченню. Треба нарешті нам узгодити нормального і йти з ним на дострокові. Тоді не треба буде займатись фігньою і вимагати те, що влада має робити людям і без їх протестів.
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26.04.2021 17:09 Відповісти
ватани повылезали-
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26.04.2021 17:27 Відповісти
радует только то,что с каждым годом ватанов в Николаеве-все меньше: много в московию повыезжали, иные притихли и забились под лавку, а некоторые поменяли свое мнение и теперь для них путин-*****!
(из личных наблюдений)
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26.04.2021 20:57 Відповісти
Хуже не будет, говорили они, хоть поржем)) степанов одобряет.
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26.04.2021 20:36 Відповісти
барыги нищие
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26.04.2021 21:29 Відповісти
 
 