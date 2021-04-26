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Новини Коронавірус і карантин
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Показники смертності від COVID-19 у світі ростуть шостий тиждень поспіль, - ВООЗ

Показники смертності від COVID-19 у світі ростуть шостий тиждень поспіль, - ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.

Про це йшлося на брифінгу в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки ростуть 9 тиждень поспіль, а смерті - 6 тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.

Читайте також: Пандемію COVID-19 можна взяти під контроль протягом кількох місяців, інструменти є, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Конечно растут. Гриппа уже второй год нету, ОРВИ исчезло, все пошло на Ковид.))
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26.04.2021 19:32
+5
У нас-"плато"(Степанов).
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26.04.2021 19:32
+4
Степанов по жизни ПЛАТО.
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26.04.2021 19:33
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У нас-"плато"(Степанов).
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26.04.2021 19:32 Відповісти
Степанов по жизни ПЛАТО.
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26.04.2021 19:33 Відповісти
Конечно растут. Гриппа уже второй год нету, ОРВИ исчезло, все пошло на Ковид.))
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26.04.2021 19:32 Відповісти
В Киеве по ОРВИ в конце зимы было превышение над эпидемическим порогом, и об этом официально заявляли, так что не надо сказок. С другой стороны, намордники ведь худо-бедно должны сдерживать распространение не только короны, но и других вирусов, так что результат ведь должен быть предсказуем, разве нет?
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26.04.2021 20:04 Відповісти
Читай выводы ученых масачусетского университета. Маски в закрытых помещениях не предотвращают возможность заражения ни в 2 метрах ни в 20. То есть бесполезны из за нахождения всех в закрытом пространстве и дышания совместным воздухом.
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26.04.2021 20:09 Відповісти
Читай оригинал этого исследования ученых из MIT. Там вообще-то прямо сказано, что маски снижают вероятность заражения. То, что журналисты, как обычно, ничего не поняли и всё переврали, это понятно. Хуже, что читатели тоже ничего не поняли и тоже всё переврали...
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26.04.2021 20:16 Відповісти
Я ничего писать не буду, просто посмотри вот это. https://www.youtube.com/watch?v=Urp6wiPFRMw
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26.04.2021 22:56 Відповісти
никогда не хожу на ссылки на ютуб. Не хочу накручивать кому-то просмотры и приносить денежку. Хочешь, можешь словами рассказать...
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26.04.2021 23:04 Відповісти
И не ходи. Тебе это вредно знать, ты бот и в твоей методичке про это не написано, нечем будет оправдываться. Пусть другие смотрят.
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27.04.2021 00:33 Відповісти
От бота и слышу. Может ты специально здесь только для того, чтобы ссылки на видео постить. Зарабатываешь так. И кто из нас бот?
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27.04.2021 00:43 Відповісти
Мне наплевать что думает и фантазирует бот. Я тут давно пишу и не для ботов, конечно. Проходи мимо.
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27.04.2021 11:46 Відповісти
Мы с тобой этот вопрос выясняли, кто тут давно и кто давнее
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30.04.2021 05:51 Відповісти
Ушатал этот шаман африканский.
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26.04.2021 19:36 Відповісти
За, что лично тебе Педорос Ананов, как говорят узбеки - РАХМАТ.
Интересно, эта сволочь в юанях взяла у Китая или всё таки в долларах США?
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26.04.2021 19:38 Відповісти
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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26.04.2021 19:41 Відповісти
Брейсхус лжет,в Индии то как?,какую неделю этот Степанов из наВоза поумнел"""...
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26.04.2021 20:23 Відповісти
Продовжують малювати потрібну статистику...
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26.04.2021 21:09 Відповісти
Но, у нас есть Президент, "Мастер спорта по борьбе с КОВИДом". Во всем мире растет смертность, у нас - падает. Слава министру Степанову! Слава Президенту!
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26.04.2021 20:37 Відповісти
дякуємо вакцинаціїПоказники смертності від COVID-19 у світі ростуть шостий тиждень поспіль, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 600
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26.04.2021 21:59 Відповісти
Глобально 4-я волна идет в рост, но по штатам пошло на снижение
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26.04.2021 22:38 Відповісти
Не зрозумів цю маячню.
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26.04.2021 22:43 Відповісти
Я про сполученi штати. Вакцiнацiя робе свою справу. Треба робити якщо здоров'я дозволяє.
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26.04.2021 22:52 Відповісти
зрозумів
меше тестів стали робити
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26.04.2021 23:35 Відповісти
Total Test Results in US
427,217,093https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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27.04.2021 00:03 Відповісти
це загальна кількість і що? скільки робили місяць тому і тепер за добу?
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27.04.2021 00:05 Відповісти
Я кожен день слiдкую за статистiкой i бачу що 4-та хвиля йде на спад але тiлькi в штатах.
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27.04.2021 00:12 Відповісти
то скільки робили тестів за день місяць чи два тому і скільки тепер?
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27.04.2021 00:19 Відповісти
Питання дурне та не має сенсу. Краще б поцікавився кількістю тіх, що потрапили в лікарню з важким перебігом, кому потрібна реанімація. Важливо це, та ще число смертей, а не тести.
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27.04.2021 00:50 Відповісти
"кількістю тіх, що потрапили в лікарню з важким перебігом, кому потрібна реанімація"

як встановлено, що це сталося через ковід? а не через інші хвороби?
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27.04.2021 00:51 Відповісти
Ну от помирає в Україні 1600-1800 людей щодня. Як і рік тому, і два, і 5, і 10. До чого тут ковід?
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27.04.2021 00:52 Відповісти
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZUy-0oqbd7C3uAdrRDNhn2JodkBfmNax48mtHJo63YalTyhOE-9Yn6l1nInirGxfVT4656q89Fc6r-ixsoERj14DSRSs94n2DGuwmg9kgOkaXiUmIdP92RVP0Sgs4ZIXgAliBr8iCpTVJqyE0UY5My1&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax# 6t SehpomreSnsosgrcedu ·

VP Kamala Harris will make the case to the UN that the world needs to step up to prepare for the next pandemic: http://ow.ly/HJsT50ExIYe?fbclid=************************************************************* http://ow.ly/HJsT50ExIYe
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26.04.2021 23:20 Відповісти
Смертность может расти только от неизвестных "вакцин".
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27.04.2021 01:37 Відповісти
Це антиковідники-антимасочники дохнуть від «інших хвороб».
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27.04.2021 01:44 Відповісти
 
 