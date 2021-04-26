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Показники смертності від COVID-19 у світі ростуть шостий тиждень поспіль, - ВООЗ
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу у світі посилюється.
Про це йшлося на брифінгу в Женеві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розповів глава ВООЗ, у світі шостий тиждень поспіль спостерігається зростання кількості нових смертей від коронавірусу.
"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Нові випадки ростуть 9 тиждень поспіль, а смерті - 6 тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав він.
Топ коментарі
+6 Лариса #401376
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+5 Сергей Андрейчев
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+4 Лариса #401376
показати весь коментар26.04.2021 19:33
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