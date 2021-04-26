Показатели смертности от COVID-19 в мире растут шестую неделю подряд, - ВОЗ

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Об этом речь шла на брифинге в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9 неделю подряд, а смерти - 6 неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.

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