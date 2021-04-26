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Показатели смертности от COVID-19 в мире растут шестую неделю подряд, - ВОЗ
Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.
Об этом речь шла на брифинге в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9 неделю подряд, а смерти - 6 неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.
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+6 Лариса #401376
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+5 Сергей Андрейчев
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+4 Лариса #401376
показать весь комментарий26.04.2021 19:33
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