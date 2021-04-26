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Новости Коронавирус и карантин
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Показатели смертности от COVID-19 в мире растут шестую неделю подряд, - ВОЗ

Показатели смертности от COVID-19 в мире растут шестую неделю подряд, - ВОЗ

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается.

Об этом речь шла на брифинге в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.

"Во всем мире пандемия COVID-19 продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9 неделю подряд, а смерти - 6 неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии", - сказал он.

Читайте также: Пандемию COVID-19 можно взять под контроль в течение нескольких месяцев, инструменты есть, - глава ВОЗ Гебрейесус

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ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Конечно растут. Гриппа уже второй год нету, ОРВИ исчезло, все пошло на Ковид.))
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26.04.2021 19:32
+5
У нас-"плато"(Степанов).
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26.04.2021 19:32
+4
Степанов по жизни ПЛАТО.
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26.04.2021 19:33
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У нас-"плато"(Степанов).
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26.04.2021 19:32 Ответить
Степанов по жизни ПЛАТО.
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26.04.2021 19:33 Ответить
Конечно растут. Гриппа уже второй год нету, ОРВИ исчезло, все пошло на Ковид.))
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26.04.2021 19:32 Ответить
В Киеве по ОРВИ в конце зимы было превышение над эпидемическим порогом, и об этом официально заявляли, так что не надо сказок. С другой стороны, намордники ведь худо-бедно должны сдерживать распространение не только короны, но и других вирусов, так что результат ведь должен быть предсказуем, разве нет?
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26.04.2021 20:04 Ответить
Читай выводы ученых масачусетского университета. Маски в закрытых помещениях не предотвращают возможность заражения ни в 2 метрах ни в 20. То есть бесполезны из за нахождения всех в закрытом пространстве и дышания совместным воздухом.
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26.04.2021 20:09 Ответить
Читай оригинал этого исследования ученых из MIT. Там вообще-то прямо сказано, что маски снижают вероятность заражения. То, что журналисты, как обычно, ничего не поняли и всё переврали, это понятно. Хуже, что читатели тоже ничего не поняли и тоже всё переврали...
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26.04.2021 20:16 Ответить
Я ничего писать не буду, просто посмотри вот это. https://www.youtube.com/watch?v=Urp6wiPFRMw
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26.04.2021 22:56 Ответить
никогда не хожу на ссылки на ютуб. Не хочу накручивать кому-то просмотры и приносить денежку. Хочешь, можешь словами рассказать...
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26.04.2021 23:04 Ответить
И не ходи. Тебе это вредно знать, ты бот и в твоей методичке про это не написано, нечем будет оправдываться. Пусть другие смотрят.
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27.04.2021 00:33 Ответить
От бота и слышу. Может ты специально здесь только для того, чтобы ссылки на видео постить. Зарабатываешь так. И кто из нас бот?
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27.04.2021 00:43 Ответить
Мне наплевать что думает и фантазирует бот. Я тут давно пишу и не для ботов, конечно. Проходи мимо.
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27.04.2021 11:46 Ответить
Мы с тобой этот вопрос выясняли, кто тут давно и кто давнее
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30.04.2021 05:51 Ответить
Ушатал этот шаман африканский.
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26.04.2021 19:36 Ответить
За, что лично тебе Педорос Ананов, как говорят узбеки - РАХМАТ.
Интересно, эта сволочь в юанях взяла у Китая или всё таки в долларах США?
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26.04.2021 19:38 Ответить
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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26.04.2021 19:41 Ответить
Брейсхус лжет,в Индии то как?,какую неделю этот Степанов из наВоза поумнел"""...
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26.04.2021 20:23 Ответить
Продовжують малювати потрібну статистику...
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26.04.2021 21:09 Ответить
Но, у нас есть Президент, "Мастер спорта по борьбе с КОВИДом". Во всем мире растет смертность, у нас - падает. Слава министру Степанову! Слава Президенту!
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26.04.2021 20:37 Ответить
дякуємо вакцинаціїПоказники смертності від COVID-19 у світі ростуть шостий тиждень поспіль, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 600
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26.04.2021 21:59 Ответить
Глобально 4-я волна идет в рост, но по штатам пошло на снижение
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26.04.2021 22:38 Ответить
Не зрозумів цю маячню.
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26.04.2021 22:43 Ответить
Я про сполученi штати. Вакцiнацiя робе свою справу. Треба робити якщо здоров'я дозволяє.
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26.04.2021 22:52 Ответить
зрозумів
меше тестів стали робити
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26.04.2021 23:35 Ответить
Total Test Results in US
427,217,093https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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27.04.2021 00:03 Ответить
це загальна кількість і що? скільки робили місяць тому і тепер за добу?
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27.04.2021 00:05 Ответить
Я кожен день слiдкую за статистiкой i бачу що 4-та хвиля йде на спад але тiлькi в штатах.
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27.04.2021 00:12 Ответить
то скільки робили тестів за день місяць чи два тому і скільки тепер?
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27.04.2021 00:19 Ответить
Питання дурне та не має сенсу. Краще б поцікавився кількістю тіх, що потрапили в лікарню з важким перебігом, кому потрібна реанімація. Важливо це, та ще число смертей, а не тести.
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27.04.2021 00:50 Ответить
"кількістю тіх, що потрапили в лікарню з важким перебігом, кому потрібна реанімація"

як встановлено, що це сталося через ковід? а не через інші хвороби?
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27.04.2021 00:51 Ответить
Ну от помирає в Україні 1600-1800 людей щодня. Як і рік тому, і два, і 5, і 10. До чого тут ковід?
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27.04.2021 00:52 Ответить
https://www.facebook.com/newsmax/?__cft__[0]=AZUy-0oqbd7C3uAdrRDNhn2JodkBfmNax48mtHJo63YalTyhOE-9Yn6l1nInirGxfVT4656q89Fc6r-ixsoERj14DSRSs94n2DGuwmg9kgOkaXiUmIdP92RVP0Sgs4ZIXgAliBr8iCpTVJqyE0UY5My1&__tn__=-UC%2CP-R Newsmax

https://www.facebook.com/newsmax# 6t SehpomreSnsosgrcedu ·

VP Kamala Harris will make the case to the UN that the world needs to step up to prepare for the next pandemic: http://ow.ly/HJsT50ExIYe?fbclid=************************************************************* http://ow.ly/HJsT50ExIYe
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26.04.2021 23:20 Ответить
Смертность может расти только от неизвестных "вакцин".
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27.04.2021 01:37 Ответить
Це антиковідники-антимасочники дохнуть від «інших хвороб».
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27.04.2021 01:44 Ответить
 
 