В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують
Частина підрозділу перейде в підпорядкування командуванню Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку громадської організації "Аеророзвідка".
"Підрозділи, які здійснюють підтримку системи відеоспостереження, передано в Командування Об'єднаних Сил.
Команда, яка здійснює розробку і підтримку здатності ситуаційної обізнаності, а саме системи "Дельта", в повному складі переведена в Науково-дослідне управління перспектив розвитку інформаційних систем наукового центру зв'язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Команда лабораторії з розробки БПЛА переведена в науково-дослідну лабораторію того ж наукового центру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут", - сказано в повідомленні.
В організації пообіцяли, що будуть продовжувати розвиток і підтримку всіх розпочатих проєктів.
"Наша позиція щодо подій з військовою частиною А2724 є незмінною, і ми не поділяємо поглядів керівництва ЗСУ на процес трансформації та шляхи, якими вона відбувається, особливо, з огляду на той факт, що рішення приймалися без узгодження з тими, хто це створював", - додали в "аеророзвідці".
Найближчим часом аеророзвідники планують укласти меморандум про співпрацю з керівництвом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
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персонально для тебя, так, просто поржать)
Ты аргументы изучило, недоразумение? Все там так как я изложил?
)))
он согласен в случае проиграша Украины в войне *****-понести ответственность, вплоть до расстрела?
Що мені тут іще пердіти будеш, позбавленець?
Он ниже заголовка сразу.
Ещё н же тоже интересно.
Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировываютЧасть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
А та часть коллектива, что годами была за 800 км от Киева и работала на востоке страны, теперь станет частью объединенных сил.
на часть и увольнять в запас ?????
1. Хенералы украсть не могут.
2. ***** приказал, надо же как то компенсировать потери, если украсть нельзя.
его нужно ловить первого на вылете.