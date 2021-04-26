В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують

Частина підрозділу перейде в підпорядкування командуванню Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку громадської організації "Аеророзвідка".

"Підрозділи, які здійснюють підтримку системи відеоспостереження, передано в Командування Об'єднаних Сил.

Команда, яка здійснює розробку і підтримку здатності ситуаційної обізнаності, а саме системи "Дельта", в повному складі переведена в Науково-дослідне управління перспектив розвитку інформаційних систем наукового центру зв'язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Команда лабораторії з розробки БПЛА переведена в науково-дослідну лабораторію того ж наукового центру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут", - сказано в повідомленні.

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В організації пообіцяли, що будуть продовжувати розвиток і підтримку всіх розпочатих проєктів.

"Наша позиція щодо подій з військовою частиною А2724 є незмінною, і ми не поділяємо поглядів керівництва ЗСУ на процес трансформації та шляхи, якими вона відбувається, особливо, з огляду на той факт, що рішення приймалися без узгодження з тими, хто це створював", - додали в "аеророзвідці".

Найближчим часом аеророзвідники планують укласти меморандум про співпрацю з керівництвом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.



