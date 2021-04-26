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В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують

В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують

Частина підрозділу перейде в підпорядкування командуванню Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Фейсбук-сторінку громадської організації "Аеророзвідка".

"Підрозділи, які здійснюють підтримку системи відеоспостереження, передано в Командування Об'єднаних Сил.

Команда, яка здійснює розробку і підтримку здатності ситуаційної обізнаності, а саме системи "Дельта", в повному складі переведена в Науково-дослідне управління перспектив розвитку інформаційних систем наукового центру зв'язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Команда лабораторії з розробки БПЛА переведена в науково-дослідну лабораторію того ж наукового центру Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут", - сказано в повідомленні.

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В організації пообіцяли, що будуть продовжувати розвиток і підтримку всіх розпочатих проєктів.

"Наша позиція щодо подій з військовою частиною А2724 є незмінною, і ми не поділяємо поглядів керівництва ЗСУ на процес трансформації та шляхи, якими вона відбувається, особливо, з огляду на той факт, що рішення приймалися без узгодження з тими, хто це створював", - додали в "аеророзвідці".

Найближчим часом аеророзвідники планують укласти меморандум про співпрацю з керівництвом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують 01
В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують 02

Автор: 

ЗСУ (7492) дрони (4615)


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Топ коментарі
+72
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною !!!))))
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26.04.2021 19:41
+44
Бо зелений баригюґа - уклоністу таки війну закінчив. Все, як януковоч заповідав - до кінця каденції розвалити армію.
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26.04.2021 19:46
+37
Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают - Цензор.НЕТ 8933
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26.04.2021 19:44
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не будь евреем, только они отвечают вопросом на вопрос, это воинская часть?
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28.04.2021 19:43 Відповісти
ты куда пропал, даун? Смена закончилась?
)))
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28.04.2021 22:20 Відповісти
Ай молодца! Отправить в спам и вызывать на ответ... Русокрысня только так и делает. Как путенфюрер учит, исподтишка.
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28.04.2021 23:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zvYqbM33QQ8

персонально для тебя, так, просто поржать)
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29.04.2021 00:12 Відповісти
Овса не забудь, кацапо-дебил )))
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29.04.2021 06:10 Відповісти
Прокси потому что у таких как ты недоразумений доводов не хватает бежите на спам жаловаться.
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28.04.2021 16:06 Відповісти
Жертва аборта, я тут никогда ни на кого не жалуюсь. Я прикалываюсь с таких как ты дебилов.
Ты аргументы изучило, недоразумение? Все там так как я изложил?
)))
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28.04.2021 19:58 Відповісти
Так кто же тебя в спам отправляет, чмошник кацапский? Уж не твой ли сменщик посредством того, что смену не передает должным образом и ты не знаешь о чем под твоим ником говорилось еще вчера?
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29.04.2021 06:15 Відповісти
лечи свою башку, дбл
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27.04.2021 19:16 Відповісти
Ну так он всегда после трех четырех дорожек становится величайшим , ну и все остальное то же.
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26.04.2021 20:19 Відповісти
это даже не зрада, эти твари решили сдать УКРАИНУ!!!
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26.04.2021 20:19 Відповісти
а вот интересно: тот. кто дал приказ расформировать аэророзвiдку-
он согласен в случае проиграша Украины в войне *****-понести ответственность, вплоть до расстрела?
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26.04.2021 20:27 Відповісти
Он согласен стать полковником рашистского вермахта.
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26.04.2021 21:09 Відповісти
Зебильониш с дерьмаком працюють.
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26.04.2021 20:28 Відповісти
В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 4030
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26.04.2021 20:33 Відповісти
Часть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации. Источник: https://censor.net/ru/n3262114

В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 9462
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26.04.2021 20:37 Відповісти
ПИТАННЯ - КОЛИ БУДУТЬ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:40 Відповісти
Коли рабин зробить Александрушкці обрізання
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26.04.2021 21:02 Відповісти
Дивуватись нічому. Практично масове скорочення по всій Україні по всім напрямкам включаючи оборону України.. Всі мовчать і мичать від вр, км і різної наволочі вищать за продаж землі та ковід , якийсь договорняк алігархов. Щось мутять.
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26.04.2021 20:51 Відповісти
Лозунг Слуг Народу: Вдаримо членом по піаніно!
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26.04.2021 20:59 Відповісти
Це вже навіть не зрада. Тут і трибуналу не треба - просто навести прицільну комашку стовбура і ліквідувати на місці.
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26.04.2021 21:02 Відповісти
А скажи-но мені, "чтєц", як вони здійснюватимуть аеророзвідку в якості вченого складу інституту - тобто глибоко в тилу і під науковим керівництвом Ківи?
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26.04.2021 21:06 Відповісти
Ты прочти статью полностью, а не зрадозаголовок, соелошарик.
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26.04.2021 21:14 Відповісти
Расскажи-ка нам, как может ЧАСТЬ коллектива (а часть - это МЕНЬШЕ, чем целый коллектив), быть настолько же эффективной, как до расформирования! ЗЕбил грёбаный, я жду ответа!!!
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26.04.2021 21:23 Відповісти
Ідіотина, це і є у тексті статті!
Що мені тут іще пердіти будеш, позбавленець?
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26.04.2021 21:52 Відповісти
Ти все одно не зрозумієш нічого.Так що нема сенсу витрачати час
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27.04.2021 00:23 Відповісти
Соедебилы, а вот первый абзац.
Он ниже заголовка сразу.
Ещё н же тоже интересно.

Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировываютЧасть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
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26.04.2021 21:04 Відповісти
Т.е. ты настаиваешь, что та часть слаженного коллектива, который годами формировался и слаживался была просто лишней в составе части? Что часть без этих подразделений станет эффективней? Вот интересно, ты стереокино лучше будешь видеть если тебе один глаз перевести в Киев?
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26.04.2021 21:13 Відповісти
Перед тим як писати, Глупий Кацапчик, ти сам статтю прочитай, від початку і до кінця.
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26.04.2021 21:37 Відповісти
пояснювати тому хто не служив, марна справа. Це диванні дрочєри, можливо на пайку.
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26.04.2021 21:39 Відповісти
Не, он просто говорит что та часть коллектива, что годами арендовала помещения института и работала там, теперь станет неотъемлемой частью института, его научным составом.
А та часть коллектива, что годами была за 800 км от Киева и работала на востоке страны, теперь станет частью объединенных сил.
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26.04.2021 22:19 Відповісти
Грубоэкперд, это в тексте и так понятно. Аэроразведкой кто будет заниматься пока это дурацкое нововведение начнет фунциклировать?
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27.04.2021 02:58 Відповісти
то есть их так много и так везде шо уже и под кустом посрать не присядешь и можно дробить
на часть и увольнять в запас ?????
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27.04.2021 10:24 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР...
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26.04.2021 21:17 Відповісти
Тут две причины.
1. Хенералы украсть не могут.
2. ***** приказал, надо же как то компенсировать потери, если украсть нельзя.
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26.04.2021 21:18 Відповісти
Организм приготовил хороший подарок для ВВХ к 9-му мая
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26.04.2021 21:21 Відповісти
зэльоная гнусавая мразь все еще,и из последних сил пытается капитулировать тихо.
его нужно ловить первого на вылете.
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26.04.2021 21:25 Відповісти
В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 9483
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26.04.2021 21:48 Відповісти
Шкідники
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26.04.2021 22:16 Відповісти
Вже в ордло закінчено формування "народної міліції" із бойовиків-вбивць. В неї увійшли і місцеві снайпери.Всі вже мають на руках московитські паспорти,тобіш подвійне громадянство. Дивна річ,серед них багато молоді,яка стала воювати проти нас вже після 16- річчя і мають,як українське так і московитське громадянства. Питання: хто їм видав паспорти України? Це зроблено на випадок захистити узаконено бойовиків і тим самим зберегти потенціал зброї і особового складу на випадок поневлення антидержавного опору Україні. Це якщо ордло увійде в склад України у випадку згоди Зеленського і його компанії запроданців. І ще підготовлено у Ммм-Пушиліна цілий меморандум вимог до України. Це до того,що він запропонує Зеленському на зустрічі,на яку зробив заяву. А там,у вимогах, можна лише здогадатись,як буде покінчено з Суверенітетом України. Отримано ще не повністю перевірені дані,про прибуття до корпусів бойовиків РФ новиз офіцерів РФ по ротації на літо вже.Це відомості з окуповапних територій.
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26.04.2021 23:04 Відповісти
73% недорозвинутого непотрібу, вас можно вже вітати, чи все ж дочекаємося зустрічі вашої зе-лупи з путіним?
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27.04.2021 00:04 Відповісти
БУДЕТ ЛУЧШЕ !)
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27.04.2021 07:08 Відповісти
Зрада квітне!!!- коли задіє ТРИБУНАЛ ЗРАДНИКАМ???
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27.04.2021 08:29 Відповісти
Як казав Ющенко, Україна має унікальну амбіцію - перед загрозою вторгнення сильного ворога її роззброює власне керівництво...
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27.04.2021 10:34 Відповісти
Подарок Путлеру перед встречей в Москве?
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27.04.2021 10:34 Відповісти
Ви ще крім номера частини, викладіть перелік службовців та їх адреси....язики як у баб базарних.
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27.04.2021 11:07 Відповісти
Интересно что скажут Зеленые бабуины. Снова Порох виноват
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27.04.2021 11:08 Відповісти
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