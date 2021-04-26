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Новости Агрессия России против Украины
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Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают

Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают

Часть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу общественной организации "Аэроразведка".

"Подразделения, осуществляющие поддержку системы видеонаблюдения, переданы в Командование Объединенных Сил.

Команда, которая осуществляет разработку и поддержку способности ситуационной осведомленности, а именно системы "Дельта", в полном составе переведена в Научно-исследовательское управление перспектив развития информационных систем научного центра связи и информатизации Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Команда лаборатории по разработке БПЛА переведена в научно-исследовательскую лабораторию того же научного центра Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут", - сказано в сообщении.

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В организации пообещали, что будут продолжать развитие и поддержку всех начатых проектов.

"Наша позиция относительно событий с военной частью А2724 является неизменной, и мы не разделяем взглядов руководства ВСУ на процесс трансформации и пути, которыми она происходит, особенно, учитывая тот факт, что решения принимались без согласования с теми, кто это создавал", - добавили в "Аэроразведке".

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В ближайшее время аэроразведчики планируют заключить меморандум о сотрудничестве с руководством Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают 01
Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают 02

Автор: 

ВСУ (6539) дроны (3837)


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Топ комментарии
+72
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною !!!))))
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26.04.2021 19:41
+44
Бо зелений баригюґа - уклоністу таки війну закінчив. Все, як януковоч заповідав - до кінця каденції розвалити армію.
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26.04.2021 19:46
+37
Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают - Цензор.НЕТ 8933
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26.04.2021 19:44
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Страница 2 из 2
не будь евреем, только они отвечают вопросом на вопрос, это воинская часть?
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28.04.2021 19:43 Ответить
ты куда пропал, даун? Смена закончилась?
)))
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28.04.2021 22:20 Ответить
Ай молодца! Отправить в спам и вызывать на ответ... Русокрысня только так и делает. Как путенфюрер учит, исподтишка.
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28.04.2021 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zvYqbM33QQ8

персонально для тебя, так, просто поржать)
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29.04.2021 00:12 Ответить
Овса не забудь, кацапо-дебил )))
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29.04.2021 06:10 Ответить
Прокси потому что у таких как ты недоразумений доводов не хватает бежите на спам жаловаться.
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28.04.2021 16:06 Ответить
Жертва аборта, я тут никогда ни на кого не жалуюсь. Я прикалываюсь с таких как ты дебилов.
Ты аргументы изучило, недоразумение? Все там так как я изложил?
)))
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28.04.2021 19:58 Ответить
Так кто же тебя в спам отправляет, чмошник кацапский? Уж не твой ли сменщик посредством того, что смену не передает должным образом и ты не знаешь о чем под твоим ником говорилось еще вчера?
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29.04.2021 06:15 Ответить
лечи свою башку, дбл
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27.04.2021 19:16 Ответить
Ну так он всегда после трех четырех дорожек становится величайшим , ну и все остальное то же.
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26.04.2021 20:19 Ответить
это даже не зрада, эти твари решили сдать УКРАИНУ!!!
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26.04.2021 20:19 Ответить
а вот интересно: тот. кто дал приказ расформировать аэророзвiдку-
он согласен в случае проиграша Украины в войне *****-понести ответственность, вплоть до расстрела?
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26.04.2021 20:27 Ответить
Он согласен стать полковником рашистского вермахта.
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26.04.2021 21:09 Ответить
Зебильониш с дерьмаком працюють.
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26.04.2021 20:28 Ответить
В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 4030
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26.04.2021 20:33 Ответить
Часть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации. Источник: https://censor.net/ru/n3262114

В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 9462
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26.04.2021 20:37 Ответить
ПИТАННЯ - КОЛИ БУДУТЬ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:40 Ответить
Коли рабин зробить Александрушкці обрізання
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26.04.2021 21:02 Ответить
Дивуватись нічому. Практично масове скорочення по всій Україні по всім напрямкам включаючи оборону України.. Всі мовчать і мичать від вр, км і різної наволочі вищать за продаж землі та ковід , якийсь договорняк алігархов. Щось мутять.
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26.04.2021 20:51 Ответить
Лозунг Слуг Народу: Вдаримо членом по піаніно!
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26.04.2021 20:59 Ответить
Це вже навіть не зрада. Тут і трибуналу не треба - просто навести прицільну комашку стовбура і ліквідувати на місці.
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26.04.2021 21:02 Ответить
А скажи-но мені, "чтєц", як вони здійснюватимуть аеророзвідку в якості вченого складу інституту - тобто глибоко в тилу і під науковим керівництвом Ківи?
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26.04.2021 21:06 Ответить
Ты прочти статью полностью, а не зрадозаголовок, соелошарик.
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26.04.2021 21:14 Ответить
Расскажи-ка нам, как может ЧАСТЬ коллектива (а часть - это МЕНЬШЕ, чем целый коллектив), быть настолько же эффективной, как до расформирования! ЗЕбил грёбаный, я жду ответа!!!
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26.04.2021 21:23 Ответить
Ідіотина, це і є у тексті статті!
Що мені тут іще пердіти будеш, позбавленець?
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26.04.2021 21:52 Ответить
Ти все одно не зрозумієш нічого.Так що нема сенсу витрачати час
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27.04.2021 00:23 Ответить
Соедебилы, а вот первый абзац.
Он ниже заголовка сразу.
Ещё н же тоже интересно.

Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировываютЧасть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
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26.04.2021 21:04 Ответить
Т.е. ты настаиваешь, что та часть слаженного коллектива, который годами формировался и слаживался была просто лишней в составе части? Что часть без этих подразделений станет эффективней? Вот интересно, ты стереокино лучше будешь видеть если тебе один глаз перевести в Киев?
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26.04.2021 21:13 Ответить
Перед тим як писати, Глупий Кацапчик, ти сам статтю прочитай, від початку і до кінця.
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26.04.2021 21:37 Ответить
пояснювати тому хто не служив, марна справа. Це диванні дрочєри, можливо на пайку.
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26.04.2021 21:39 Ответить
Не, он просто говорит что та часть коллектива, что годами арендовала помещения института и работала там, теперь станет неотъемлемой частью института, его научным составом.
А та часть коллектива, что годами была за 800 км от Киева и работала на востоке страны, теперь станет частью объединенных сил.
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26.04.2021 22:19 Ответить
Грубоэкперд, это в тексте и так понятно. Аэроразведкой кто будет заниматься пока это дурацкое нововведение начнет фунциклировать?
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27.04.2021 02:58 Ответить
то есть их так много и так везде шо уже и под кустом посрать не присядешь и можно дробить
на часть и увольнять в запас ?????
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27.04.2021 10:24 Ответить
КАКОЙ ПОЗОР...
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26.04.2021 21:17 Ответить
Тут две причины.
1. Хенералы украсть не могут.
2. ***** приказал, надо же как то компенсировать потери, если украсть нельзя.
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26.04.2021 21:18 Ответить
Организм приготовил хороший подарок для ВВХ к 9-му мая
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26.04.2021 21:21 Ответить
зэльоная гнусавая мразь все еще,и из последних сил пытается капитулировать тихо.
его нужно ловить первого на вылете.
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26.04.2021 21:25 Ответить
В/ч А2724, яка займається аеророзвідкою, розформовують - Цензор.НЕТ 9483
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26.04.2021 21:48 Ответить
Шкідники
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26.04.2021 22:16 Ответить
Вже в ордло закінчено формування "народної міліції" із бойовиків-вбивць. В неї увійшли і місцеві снайпери.Всі вже мають на руках московитські паспорти,тобіш подвійне громадянство. Дивна річ,серед них багато молоді,яка стала воювати проти нас вже після 16- річчя і мають,як українське так і московитське громадянства. Питання: хто їм видав паспорти України? Це зроблено на випадок захистити узаконено бойовиків і тим самим зберегти потенціал зброї і особового складу на випадок поневлення антидержавного опору Україні. Це якщо ордло увійде в склад України у випадку згоди Зеленського і його компанії запроданців. І ще підготовлено у Ммм-Пушиліна цілий меморандум вимог до України. Це до того,що він запропонує Зеленському на зустрічі,на яку зробив заяву. А там,у вимогах, можна лише здогадатись,як буде покінчено з Суверенітетом України. Отримано ще не повністю перевірені дані,про прибуття до корпусів бойовиків РФ новиз офіцерів РФ по ротації на літо вже.Це відомості з окуповапних територій.
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26.04.2021 23:04 Ответить
73% недорозвинутого непотрібу, вас можно вже вітати, чи все ж дочекаємося зустрічі вашої зе-лупи з путіним?
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27.04.2021 00:04 Ответить
БУДЕТ ЛУЧШЕ !)
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27.04.2021 07:08 Ответить
Зрада квітне!!!- коли задіє ТРИБУНАЛ ЗРАДНИКАМ???
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27.04.2021 08:29 Ответить
Як казав Ющенко, Україна має унікальну амбіцію - перед загрозою вторгнення сильного ворога її роззброює власне керівництво...
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27.04.2021 10:34 Ответить
Подарок Путлеру перед встречей в Москве?
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27.04.2021 10:34 Ответить
Ви ще крім номера частини, викладіть перелік службовців та їх адреси....язики як у баб базарних.
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27.04.2021 11:07 Ответить
Интересно что скажут Зеленые бабуины. Снова Порох виноват
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27.04.2021 11:08 Ответить
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