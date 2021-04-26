Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают
Часть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу общественной организации "Аэроразведка".
"Подразделения, осуществляющие поддержку системы видеонаблюдения, переданы в Командование Объединенных Сил.
Команда, которая осуществляет разработку и поддержку способности ситуационной осведомленности, а именно системы "Дельта", в полном составе переведена в Научно-исследовательское управление перспектив развития информационных систем научного центра связи и информатизации Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
Команда лаборатории по разработке БПЛА переведена в научно-исследовательскую лабораторию того же научного центра Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут", - сказано в сообщении.
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В организации пообещали, что будут продолжать развитие и поддержку всех начатых проектов.
"Наша позиция относительно событий с военной частью А2724 является неизменной, и мы не разделяем взглядов руководства ВСУ на процесс трансформации и пути, которыми она происходит, особенно, учитывая тот факт, что решения принимались без согласования с теми, кто это создавал", - добавили в "Аэроразведке".
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В ближайшее время аэроразведчики планируют заключить меморандум о сотрудничестве с руководством Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.
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)))
персонально для тебя, так, просто поржать)
Ты аргументы изучило, недоразумение? Все там так как я изложил?
)))
он согласен в случае проиграша Украины в войне *****-понести ответственность, вплоть до расстрела?
Що мені тут іще пердіти будеш, позбавленець?
Он ниже заголовка сразу.
Ещё н же тоже интересно.
Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировываютЧасть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.
А та часть коллектива, что годами была за 800 км от Киева и работала на востоке страны, теперь станет частью объединенных сил.
на часть и увольнять в запас ?????
1. Хенералы украсть не могут.
2. ***** приказал, надо же как то компенсировать потери, если украсть нельзя.
его нужно ловить первого на вылете.