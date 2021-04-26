Занимающуюся аэроразведкой в/ч А2724 расформировывают

Часть подразделения перейдет в подчинение командованию Объединенных сил, а часть станет научным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Фейсбук-страницу общественной организации "Аэроразведка".

"Подразделения, осуществляющие поддержку системы видеонаблюдения, переданы в Командование Объединенных Сил.

Команда, которая осуществляет разработку и поддержку способности ситуационной осведомленности, а именно системы "Дельта", в полном составе переведена в Научно-исследовательское управление перспектив развития информационных систем научного центра связи и информатизации Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Команда лаборатории по разработке БПЛА переведена в научно-исследовательскую лабораторию того же научного центра Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут", - сказано в сообщении.

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В организации пообещали, что будут продолжать развитие и поддержку всех начатых проектов.

"Наша позиция относительно событий с военной частью А2724 является неизменной, и мы не разделяем взглядов руководства ВСУ на процесс трансформации и пути, которыми она происходит, особенно, учитывая тот факт, что решения принимались без согласования с теми, кто это создавал", - добавили в "Аэроразведке".

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В ближайшее время аэроразведчики планируют заключить меморандум о сотрудничестве с руководством Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.



