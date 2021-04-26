В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

В Індії і Туреччині реєструється новий штам COVID-19. Наприкінці травня він буде в Україні.

Про це повідомив начальник головного управління Деожпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується прогнозу, дійсно після свят у нас буде збільшення захворювань, воно природне, незначне. Але більшу тривогу викликає те, що в Індії, Туреччині реєструється новий штам - індійський, який буде також наприкінці травня в Україні. Тому що люди повернуться з відпусток із цих країн. Як ви бачите, цей штам вирує в цих країнах, є великий показник інфікування і летальності", - сказав він.

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