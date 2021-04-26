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Новини Коронавірус і карантин
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В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

В Україну до кінця травня прийде

В Індії і Туреччині реєструється новий штам COVID-19. Наприкінці травня він буде в Україні.

Про це повідомив начальник головного управління Деожпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в програмі "Сьогодні Увечері" на каналі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується прогнозу, дійсно після свят у нас буде збільшення захворювань, воно природне, незначне. Але більшу тривогу викликає те, що в Індії, Туреччині реєструється новий штам - індійський, який буде також наприкінці травня в Україні. Тому що люди повернуться з відпусток із цих країн. Як ви бачите, цей штам вирує в цих країнах, є великий показник інфікування і летальності", - сказав він.

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Автор: 

карантин (18172) Держпродспоживслужба1 (573) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+22
Яка чудова новина!
І це в той час коли у нас президентом якийсь дурник.
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26.04.2021 20:47
+17
А в Индии уже тупо сжигают трупы прямо на улицах....прикидую что будет у нас с нашими "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом"
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26.04.2021 20:42
+14
Те кто останутся в живых...позавидуют мертвым(с)
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26.04.2021 20:43
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А в Индии уже тупо сжигают трупы прямо на улицах....прикидую что будет у нас с нашими "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом"
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26.04.2021 20:42 Відповісти
Те кто останутся в живых...позавидуют мертвым(с)
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26.04.2021 20:43 Відповісти
Та закройте уже наконец границу...
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26.04.2021 21:16 Відповісти
"люди вернутся из отпусков из этих стран. Как вы видите, этот штамм бурлит в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности"

А ума не хватает всех этих людей встретить и поместить в изоляцию на 2 недели?
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27.04.2021 06:26 Відповісти
Ситуация с коронавирусом в Индии оценивается как крайне тяжелая. Индия бьет все рекорды по количеству заразившихся и умерших. Система здравоохранения страны вышла из строя, наблюдается нехватка оборудования, мест в больницах и крематориях. Внимание! Новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой : https://censor.net/ru/v3262067
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27.04.2021 06:32 Відповісти
А у них всегда трупы сжигают на улицах - традиция такая.
А нас ничего не будет - кроме очередного витка распила бабла - под лозунгом борьбы с надцатой волной "опасной" пандемии.
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26.04.2021 20:46 Відповісти
Их там всегда сжигают. А здесь будет то же, что весь последний год: хлопанье крыльями по телевизору, накручивние слабонервных и распил бабла на придуманной теме.
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26.04.2021 20:47 Відповісти
Ну да,
1" мы создадим фонд борьбы с ковидом...."
2 "мы потратим деньги из фонда борьбы с ковидом на строительство дорог..."
3. " ... да и вообще, не было у нас никакого фонда!"
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26.04.2021 21:01 Відповісти
Напалмом...
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26.04.2021 21:04 Відповісти
співвідношення численності населення до захворюваних в Індії і в Україні одне й те саме
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26.04.2021 21:05 Відповісти
В Индии попросту статистики нет, там в густоте свыше миллиарда человек, сотни миллионов попросту даже тест не сдают, большинство заражаются и умирают без фиксации, в статистику попадают мало от реальной ситуации.
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26.04.2021 21:18 Відповісти
В Индии население больше миллиарда (1 370 000 000). Слишком большая густота, потому неактуально нас сравнивать.
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26.04.2021 21:16 Відповісти
Тоді виходить сітуаціЯ в Україні ще гірша чим в Індії
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26.04.2021 22:03 Відповісти
В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 8918
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Заткни пельку, провокаторе. В Індії завжди існувала національна традиція кремації своїх рідних членами їх родин. Колись дійсно, кремація відбувалась прямо на вулиці біля будинку померлого. Інколи в глубинці і зараз таке трапляється. Але зараз в містах для цієї церемонії відводяться спеціальні місця де кремація відбувається подалі від тих, хто до неї не має відношення. Саме такі місця вам назнімали, щоб заплутати ваші не дуже завантажені освітою і інформацією мізки. Спробуйте зрозуміти кількість населення Індії, її перенаселення в більшості міст країни і зрозумієте, як просто створити з цієї проблеми що завгодно. Навіть - Армагедон.
Отже, заткни пельку, інформаційний провакаторе.

Наостанок скажу, що навіть Індіру Ганді кремаціювали так само, як це ви побачили на фото, які вас "тупо" привели "прямо на вулицю".

Ви не з Кивою навчалися за однією партою в туалеті середньої російськомовної школи?
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26.04.2021 22:26 Відповісти
Их там всегда сжигали на улицах. Традиция.
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26.04.2021 23:16 Відповісти
И очередной ковидный бюджет уйдет в асфальт зеленского, а плебсу скажут, что они сами виноваты, потому, что маски не носят.
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26.04.2021 20:45 Відповісти
ёппппппппппппп!!!!!
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26.04.2021 20:45 Відповісти
отож...но хоть посмеётесь,борцуны с порохом
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26.04.2021 21:28 Відповісти
Яка чудова новина!
І це в той час коли у нас президентом якийсь дурник.
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26.04.2021 20:47 Відповісти
Не якийсь,а 73%
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26.04.2021 20:58 Відповісти
Класс, украинцы, как настоящие дибилоиды на карантине решают сгонять в экзотические страны и привезти оттуда коронавирус, отказаться от вакцинации и лазить везде без маски... Такие ответственные похуNсты
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26.04.2021 20:48 Відповісти
А чего вы баните? Как будто это не так? Даже министр зэбил уехал в танзанию где на то время бушевала корона и застрял там со своей соской с собачкой
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26.04.2021 20:54 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3262067/koronavirusnyyi_kollaps_v_indii_bolnitsy_perepolneny_umershih_sjigayut_na_ulitsah_lyudi_pokupayut_kislorod
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26.04.2021 21:02 Відповісти
Опять какому то ....асу непонравилось сообщение
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27.04.2021 00:10 Відповісти
Це точно якісь п*дораси в лабораторіях вирощують ці віруси і поширюють по світу.
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26.04.2021 20:51 Відповісти
Не потрібно ніяких лабораторій. Достатньо мати в руках ЗМІ та соцмережі. І можна створювати їх щодня.
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26.04.2021 20:54 Відповісти
Ага, и остальной миллион видов вирусов на планете, они без лабораторий никак не живут...
Вы ещё скажите спасибо, что первый звоночек прилетел такой безобидный. Был бы это новый вирус с контагиозностью кори и смертностью бешенства - за пару месяцев человеческую цивилизацию можно было бы закрывать в связи с отсутствием таковой. Нас стало слишком много на планете, а, значит, мы должны попасть в чью-то пищевую цепочку. Раз нам не страшны хищники, значит нас начнут одолевать вирусы и бактерии. Это неизбежно, увы.
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26.04.2021 21:08 Відповісти
саморегуляция вида
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26.04.2021 21:29 Відповісти
Контроль за рождаемостью? Проблема в том, что плодятся как кролики как раз там, где никакой контроль за рождаемостью невозможен. Все развитые страны мира вымирают, или компенсируют вымирание собственного населения иммиграцией.
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26.04.2021 22:28 Відповісти
И как будет называться "новая эпидемия"? Я предлагаю, раз в мае, то "Даздраперма".
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26.04.2021 20:52 Відповісти
Вирус "закопай картоплю".
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26.04.2021 21:09 Відповісти
А запретить посещать эти страны не думали, уроды???
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26.04.2021 20:54 Відповісти
Так эти уроды, ещё и не стали запрещать воздухом дышать. А нужно раз такое дело. Побеждать пандемию как-то нужно всё же? Она то передаётся воздушно-капельным путём! Зря! Это, вон, у путьки полумеры- то разрешить въезд в Турцию, то запретить?! В связи с коронавирусом, разумеется.... и казалось бы, причём здесь политика???
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26.04.2021 20:59 Відповісти
тогда и капли придется запрещать
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26.04.2021 21:30 Відповісти
а что степанов в занзибар полетит ?
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26.04.2021 21:04 Відповісти
санітар стіпашка держе все під контролєм.
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26.04.2021 20:54 Відповісти
В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 7328
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26.04.2021 21:00 Відповісти
З маскою паски багато не з їшь
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26.04.2021 21:16 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3262067/koronavirusnyyi_kollaps_v_indii_bolnitsy_perepolneny_umershih_sjigayut_na_ulitsah_lyudi_pokupayut_kislorod
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26.04.2021 21:01 Відповісти
В принципе - от какого умирать , это разве столь важно? Или Вы все согласны умирать по причине абсолютно бездарного министра здравохранения? Ну, ладно, - Вы? А Ваши дети, внуки? И сколько думаете молчать? Пока дети, внуки начнут умирать? Люди, проснитесь!!! Никто кроме Вас!!!
Никто!!!
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26.04.2021 21:03 Відповісти
Спокійно....- Альпаки скоро нас спасуть....
У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей

В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 8369

Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия) идентифицировали нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки."Нанотела - это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, вырабатываемые альпаками естественным путем в ответ на инфекцию", - говорится в сообщении научной организации.
Отличие иммунных белков, которые вырабатывают альпаки, - в их размере, это самые маленькие известные антитела.
В рамках исследования группа альпак в регионе Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы позволить им генерировать нанотела против вируса, вызывающего COVID-19.
Затем ученые извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства миллионов типов нанотел в лаборатории. После этого они выбрали те, которые лучше всего связываются с белком спайка.

Объединив два наиболее перспективных нанотела, ученые создали из них "коктейль", чтобы проверить его эффективность при блокировании SARS-CoV-2 от попадания в клетки и снижении вирусной нагрузки в доклинических моделях.
С помощью синхротронного излучения и криоэлектронной микроскопии исследователи составили "карту" связывания нанотел с белком спайка и определили, как это влияет на способность вируса связываться со своим человеческим рецептором."Составив карту нанотел, исследовательская группа смогла идентифицировать нанотело, которое распознало вирус SARS-CoV-2, включая новые глобальные варианты, вызывающие озабоченность. Наночастица также была эффективна против оригинального вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), что указывает на то, что она может обеспечить перекрестную защиту от этих двух глобально значимых коронавирусов человека", - говорится в сообщении.
Альпака - домашнее мозоленогое животное. Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около 3 млн альпака, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.
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26.04.2021 21:05 Відповісти
Від чого спасуть, від вірусу грипу з якого зробили вірус ***** ? ))
У цьому випадку лікування і вакцини шкідливіши за саме захворювання
пневмонією (це те чим хворіють від "короновірусу")
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26.04.2021 21:15 Відповісти
В Индии и Турции регистрируется новый штамм COVID-19. В конце мая он будет в Украине Источник: https://censor.net/ru/n3262126

КОЛИ ВЖЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ ШТАМ З ЯВИТЬСЯ, MUSTANG ЖЕ КРАЩЕ НІЖ TATA
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26.04.2021 21:12 Відповісти
Ну так забор поставьте, олухи зелёные.
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26.04.2021 21:17 Відповісти
Да именно так. Уже с марта прошлого года разные специалисты рисуют миллионы заболевших и десятки тысяч трупов.
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26.04.2021 21:29 Відповісти
В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 7633
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26.04.2021 21:20 Відповісти
До речі в індії різкий ріст захворюваності почався через місяць півтора через старт масової вакцинації. Навєрно совпаденія)?
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26.04.2021 21:26 Відповісти
В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 1112
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26.04.2021 21:30 Відповісти
Сколько их еще будет этих штаммов, новые штаммы- это совершенно нормальн для ОРВИ- инфекций. Самое стремное, что сколько не вводи карантины и комендатские часы, сколько не носи маски, все равно основная масса 80+% переболеют.
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26.04.2021 21:26 Відповісти
короче , лета не будет...
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26.04.2021 21:27 Відповісти
Вакцинація в Індії. Коліться дурні, коліться.В Україну до кінця травня прийде "індійський" штам коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 9714
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26.04.2021 21:29 Відповісти
Ну **** и дурак, вирус ему мудаку позвонил и сказал ,что приедет в конце Мая - ждите ... непонятно как эти долба*бы попадают во власть ...
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26.04.2021 21:32 Відповісти
https://twitter.com/poroshenko Петро Порошенко

На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
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26.04.2021 21:39 Відповісти
)) это особы приближённые к ампиратору!
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26.04.2021 22:15 Відповісти
И это, пожалуй единственное, что может гарантировать эта зеленая "власть"...
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26.04.2021 21:42 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/ Turkey всего заболевших -4,629,969 летальных -38,358

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine всего заболевших -2,030,333 летальных -42,518

это по состоянию на сегодня.чем положение в турции хуже чем у нас?
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26.04.2021 21:44 Відповісти
Потому что люди вернутся из отпусков из этих стран.Источник: https://censor.net/ru/n3262126

=========
Ублюдки ездят отдыхать. а я должен из за них в наморднике ходить в АТБ....
А может после отдыха их в карантин принудительно затолкать, не на самоизоляцию а в больничку под охраной....
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26.04.2021 21:46 Відповісти
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27.04.2021 09:57 Відповісти
То може закрити сполучення, так як робить Німеччина. А то тільки повідомляють, звідки чекати вірус.
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26.04.2021 21:46 Відповісти
Зачем закрывать...есть карантин...за решетку и под охраной 3 недельки...Как раньше в портовых городах боролись с чумой....
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26.04.2021 22:01 Відповісти
Ну а куда еще вся эта х"йня может прийти,как не в страну мастеров спорта по борьбе с КОВИД?
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26.04.2021 21:55 Відповісти
Так він хіба віслюків бере?
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26.04.2021 21:57 Відповісти
ну это понятно. если сегодня в индию путёвки самые дешёвые, то индия у киевлян сегодня куда популярнее буковеля.
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26.04.2021 22:13 Відповісти
Нахера тогда это бесполезное вакцинирование,если каждые три-четыре месяца будет появляться новый штамм?
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26.04.2021 22:24 Відповісти
А хто вам сказав, що вам забезпечать корисне вакцинування? Наприклад в ЄС чітко заявили що до середини літа провакцинують 70% дорослого населення. Вони ж такі дурні, щоб себе гробити безкорисним вакцинуванням. А ми ж такі розумні, що нас майже не умовляють не вакцинуватися бо це є дуже небезпечно для власного здоров"я. В Ізраїлі вже провакциновано біля 70% населення. Там закриті майже усі Ковідні стаціонари. А у нас вакцинують по 2-3 тис.людей в день і розповідають, про небезпеку вакцинації. Це просто якась глобальна диверсія проти українського населення з метою його знищення.
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26.04.2021 22:47 Відповісти
В Ізраїлі все відкрито, зняті обмеження і скасовані масочки ?
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26.04.2021 23:16 Відповісти
А Шмыгаль нас в Турцию посылает... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/22/7291152/ Ради туризма: Шмыгаль хочет больше рейсов с Турцией и не только
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26.04.2021 22:36 Відповісти
С чего такой вывод?Вирус во числам приходит?Или как то пытаются оправдать свои успехи в борьбе с коронавирусом?
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26.04.2021 22:41 Відповісти
Та нехай приходить. Не жили добре та нєхій починати.
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26.04.2021 23:07 Відповісти
Та куда? У нас еще буковельский штамм людей косит из-за козла Шевченко. А они уже индийский запускать собрались. А как насчет того, чтобы всем странам собраться и решить: изолировать эту Индию нах, не пускать туда никого и не выпускать, ничего у них не покупать пока не справятся с этой х..ней. Иначе так весь мир будет пожизненно страдать из-за жадности и милосердия к каким-то одним идиотам. А также из-за сраных туристов, которым дома не сидится.
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27.04.2021 00:33 Відповісти
ТАК СРОЧНО ЗАКРЫВАЙТЕ АВИА СООБЩЕНИЯ С ИНДИЕЙ И БЛИЗ ЛЕЖАЩИМИ СТРАНАМИ !!!
https://censor.net/ru/comments/locate/3262126/0192145c-ba8f-7357-beea-e325de111ce9Ответить
Мне нравится
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27.04.2021 06:49 Відповісти
Та що до нас вже тільки не приходить з кінця квітня 2019 року!
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27.04.2021 09:05 Відповісти
Дорогие любители клуба кинопутешевственников!
Ужас Индии не в том, что там тела традиционно сжигают на кострах, а в том, что для костров уже не хватает дров...
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27.04.2021 09:50 Відповісти
 
 