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В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан
В Индии и Турции регистрируется новый штамм COVID-19. В конце мая он будет в Украине.
Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Что касается прогноза, действительно после праздников у нас будет увеличение заболеваний, оно естественное, незначительное. Но большую тревогу вызывает то, что в Индии, Турции регистрируется новый штамм - индийский, который будет также в конце мая в Украине. Потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Как вы видите, этот штамм бурлит в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности", - сказал он.
Топ комментарии
+22 Порохобандерівець
показать весь комментарий26.04.2021 20:47
+17 orionemc2 #371397
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+14 Привет
показать весь комментарий26.04.2021 20:43
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А ума не хватает всех этих людей встретить и поместить в изоляцию на 2 недели?
А нас ничего не будет - кроме очередного витка распила бабла - под лозунгом борьбы с надцатой волной "опасной" пандемии.
1" мы создадим фонд борьбы с ковидом...."
2 "мы потратим деньги из фонда борьбы с ковидом на строительство дорог..."
3. " ... да и вообще, не было у нас никакого фонда!"
Отже, заткни пельку, інформаційний провакаторе.
Наостанок скажу, що навіть Індіру Ганді кремаціювали так само, як це ви побачили на фото, які вас "тупо" привели "прямо на вулицю".
Ви не з Кивою навчалися за однією партою в туалеті середньої російськомовної школи?
І це в той час коли у нас президентом якийсь дурник.
Вы ещё скажите спасибо, что первый звоночек прилетел такой безобидный. Был бы это новый вирус с контагиозностью кори и смертностью бешенства - за пару месяцев человеческую цивилизацию можно было бы закрывать в связи с отсутствием таковой. Нас стало слишком много на планете, а, значит, мы должны попасть в чью-то пищевую цепочку. Раз нам не страшны хищники, значит нас начнут одолевать вирусы и бактерии. Это неизбежно, увы.
Никто!!!
У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей
Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл (Австралия) идентифицировали нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки."Нанотела - это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, вырабатываемые альпаками естественным путем в ответ на инфекцию", - говорится в сообщении научной организации.
Отличие иммунных белков, которые вырабатывают альпаки, - в их размере, это самые маленькие известные антитела.
В рамках исследования группа альпак в регионе Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы позволить им генерировать нанотела против вируса, вызывающего COVID-19.
Затем ученые извлекли последовательности генов, кодирующих нанотела, и использовали их для производства миллионов типов нанотел в лаборатории. После этого они выбрали те, которые лучше всего связываются с белком спайка.
Объединив два наиболее перспективных нанотела, ученые создали из них "коктейль", чтобы проверить его эффективность при блокировании SARS-CoV-2 от попадания в клетки и снижении вирусной нагрузки в доклинических моделях.
С помощью синхротронного излучения и криоэлектронной микроскопии исследователи составили "карту" связывания нанотел с белком спайка и определили, как это влияет на способность вируса связываться со своим человеческим рецептором."Составив карту нанотел, исследовательская группа смогла идентифицировать нанотело, которое распознало вирус SARS-CoV-2, включая новые глобальные варианты, вызывающие озабоченность. Наночастица также была эффективна против оригинального вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), что указывает на то, что она может обеспечить перекрестную защиту от этих двух глобально значимых коронавирусов человека", - говорится в сообщении.
Альпака - домашнее мозоленогое животное. Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около 3 млн альпака, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают тёплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.
У цьому випадку лікування і вакцини шкідливіши за саме захворювання
пневмонією (це те чим хворіють від "короновірусу")
КОЛИ ВЖЕ АМЕРИКАНСЬКИЙ ШТАМ З ЯВИТЬСЯ, MUSTANG ЖЕ КРАЩЕ НІЖ TATA
На сайті Міністерства охорони здоров'я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років - 1, або 0,010%. Медичних працівників - 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine всего заболевших -2,030,333 летальных -42,518
это по состоянию на сегодня.чем положение в турции хуже чем у нас?
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Ублюдки ездят отдыхать. а я должен из за них в наморднике ходить в АТБ....
А может после отдыха их в карантин принудительно затолкать, не на самоизоляцию а в больничку под охраной....
https://censor.net/ru/comments/locate/3262126/0192145c-ba8f-7357-beea-e325de111ce9Ответить
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Ужас Индии не в том, что там тела традиционно сжигают на кострах, а в том, что для костров уже не хватает дров...