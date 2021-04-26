В Украину к концу мая придет "индийский" штамм коронавируса, - Рубан

В Индии и Турции регистрируется новый штамм COVID-19. В конце мая он будет в Украине.

Об этом сообщил начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается прогноза, действительно после праздников у нас будет увеличение заболеваний, оно естественное, незначительное. Но большую тревогу вызывает то, что в Индии, Турции регистрируется новый штамм - индийский, который будет также в конце мая в Украине. Потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Как вы видите, этот штамм бурлит в этих странах, есть большой показатель инфицирования и летальности", - сказал он.

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