У Каневі добудують Шевченківський культурний центр, - ОДА

На Черкащині добудовують Шевченківський центр. Місцева влада очікує, що в ньому можна буде проводити церемонію вручення Шевченківської премії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

За його словами, культурний центр у Каневі будується вже з 1986 року, але нарешті стане завершеним комплексом і почне функціонувати в повному обсязі.

"Нині там уже ведуться активні роботи. Це буде не просто Будинок культури. Це буде дійсно Шевченківський культурний центр. Ми хочемо, щоб там були виставкові зали. Ми вже маємо ексклюзивну експозицію, яку плануємо презентувати з відкриттям Центру. Концертну залу використовуватимуть для місцевих та всеукраїнських подій. На четвертому поверсі діятимуть місцеві гуртки. Діти займатимуться там абсолютно в інших умовах. Простоювати приміщення не буде. Я впевнений, що Канів підтвердиться як культурна столиця Черкаської області", - розповів глава ОДА.

Скічко сподівається, що після добудови Центру наступного року в Каневі вже можна буде проводити церемонію вручення Шевченківської премії: "Це буде рівень залучення посольств, закордонних партнерів і гостей".

В ОДА виділяють також інші об'єкти, які є знаковими для всього регіону, які будуватимуться та реконструюватимуться в межах президентської програми "Велике будівництво". Один з них - проєкт "Маленький Єрусалим" в Умані. Проєкт передбачає будівництво парків, реконструкцію синагоги і кварталу хасидів у сучасному європейському форматі. Особливу увагу в Умані планується приділити проблемі збору та утилізації сміття.

Серед важливих проєктів також критий басейн гімназії імені Скляренка в Золотоноші. Його будівництво ведеться вже протягом п'яти років, але цього року буде завершено. Басейн буде повністю інклюзивним, ним зможуть користуватися всі жителі міста.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив про початок реалізації в Україні програми з відновлення об'єктів культурної та історичної спадщини, що отримала назву "Велика реставрація". За 3 роки планується відновити 150 таких об'єктів.

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