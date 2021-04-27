В Каневе достроят Шевченковский культурный центр, - ОГА

На Черкасщине достраивают Шевченковский центр. Местные власти ожидают, что в нем можно будет проводить церемонию вручения Шевченковской премии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

По его словам, культурный центр в Каневе строится уже с 1986 года, но наконец-то станет завершенным комплексом и начнет функционировать в полном объеме.

"Сейчас там уже ведутся работы. Это будет не просто Дом культуры. Это будет действительно Шевченковский культурный центр. Мы хотим, чтобы там были выставочные залы. Мы уже имеем эксклюзивную экспозицию, которую планируем презентовать с открытием Центра. Концертный зал использовать для местных и всеукраинских событий. На четвертом этаже будут действовать местные кружки. Дети будут заниматься там абсолютно в других условиях. Простаивать помещение не будет. Я уверен, что Канев утвердится как культурная столица Черкасской области", - рассказал глава ОГА.

Скичко надеется, что после достройки Центра в следующем году в Каневе уже можно будет проводить церемонию вручения Шевченковской премии: "Это будет уровень привлечения посольств, иностранных партнеров и гостей".

В ОГА выделяют также и другие объекты, являющиеся знаковыми для всего региона, которые будут строиться и реконструироваться в рамках президентской программы "Большая стройка". Один из них - проект "Маленький Иерусалим" в Умани. Проект включает в себя строительство парков, реконструкцию синагоги и квартала хасидов в современном европейском формате. Особое внимание в Умани планируется уделить проблеме сбора и утилизации мусора.

Среди важных проектов также крытый бассейн гимназии имени Скляренко в Золотоноше. Его строительство ведется уже в течение пяти лет, но в этом году будет завершено. Бассейн будет полностью инклюзивным, им смогут пользоваться все жители города.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил о начале реализации в Украине программы по восстановлению объектов культурного и исторического наследия, получившей название "Большая реставрация". За 3 года планируется восстановить 150 таких объектов.

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