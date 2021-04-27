Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ
Із 28 квітня 2021 року в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Усі пункти вакцинації утворюються при надавачах медичних послуг й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.
Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
У відомстві також нагадали, що 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні (через 12 тижнів після першого щеплення).
Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо ви отримали першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.
Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.
Також у відомстві додали, якщо особа, що бажає вакцинуватися, не належить до пріоритетних груп імунізації проти COVID-19, вона можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу "Дія" або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували 11 110 осіб, зокрема чотири людини отримали другу дозу вакцини.
Від початку кампанії зроблено 539 133 щеплення, вакциновано 539 126 осіб, з них 539 124 - першою дозою вакцини, дев'ять - двома дозами (двоє отримали першу дозу за кордоном).
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лол
"День сурка" ж вроде как кино, а не реальность.
"С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав"
Як інформує https://censor.net/ua, про це повідомляє https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationpoint пресслужба МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3262218У нас росте тільки кількість пунктів вакцинації, а кількість вакцинованих чомусь ні!
От тобі і зевакцинація від Кретина-карантина!