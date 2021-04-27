Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ

Із 28 квітня 2021 року в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усі пункти вакцинації утворюються при надавачах медичних послуг й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

У відомстві також нагадали, що 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо ви отримали першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

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Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Також у відомстві додали, якщо особа, що бажає вакцинуватися, не належить до пріоритетних груп імунізації проти COVID-19, вона можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу "Дія" або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували 11 110 осіб, зокрема чотири людини отримали другу дозу вакцини.

Від початку кампанії зроблено 539 133 щеплення, вакциновано 539 126 осіб, з них 539 124 - першою дозою вакцини, дев'ять - двома дозами (двоє отримали першу дозу за кордоном).