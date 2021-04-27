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Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ

Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ

Із 28 квітня 2021 року в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Усі пункти вакцинації утворюються при надавачах медичних послуг й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю.

Наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

У відомстві також нагадали, що 23 квітня Україна отримала 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX і зараз її розвозять до пунктів щеплення. Цією вакциною щеплюватимуть пріоритетні групи, зокрема людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні (через 12 тижнів після першого щеплення).

Вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення. Саме тому, якщо ви отримали першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Зараз в Україні щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, людей старших 65 років, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

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Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio), CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Вакцинація відбувається через мережу первинної медичної допомоги та мобільними бригадами з імунізації.

Також у відомстві додали, якщо особа, що бажає вакцинуватися, не належить до пріоритетних груп імунізації проти COVID-19, вона можете записатися до списку очікування на вакцинацію за допомогою застосунку чи порталу "Дія" або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували 11 110 осіб, зокрема чотири людини отримали другу дозу вакцини.

Від початку кампанії зроблено 539 133 щеплення, вакциновано 539 126 осіб, з них 539 124 - першою дозою вакцини, дев'ять - двома дозами (двоє отримали першу дозу за кордоном).

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5390) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
четыре человека получили вторую дозу вакцины

лол
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27.04.2021 11:42
+1
От так от перед можливою відставкою Стєпашки 2000 пунктів вакцинації почнуть працювати? А чого не +100500?
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27.04.2021 11:46
+1
и кто доктор смерть
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27.04.2021 11:48
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четыре человека получили вторую дозу вакцины

лол
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27.04.2021 11:42 Відповісти
Зачем вы каждую неделю одно и тоже обьявление публикуете?
"День сурка" ж вроде как кино, а не реальность.

"С завтрашнего дня в Украине начнут работать более 2000 пунктов вакцинации, - Минздрав"
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27.04.2021 11:44 Відповісти
бо на минулому тижні була інфа про підгтовку, а зараз об"являють вже реально про стартування цих пунктів. у тебе з цим трабльі?
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27.04.2021 12:22 Відповісти
От так от перед можливою відставкою Стєпашки 2000 пунктів вакцинації почнуть працювати? А чого не +100500?
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27.04.2021 11:46 Відповісти
А код нужен для того, шоб чипы в вакцине синхронизировались с чипом на лбу
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27.04.2021 11:46 Відповісти
И еще нужно читать припеваючи это как "отче наш"
Від завтра в Україні почнуть працювати понад 2000 пунктів вакцинації, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7874
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27.04.2021 11:50 Відповісти
и кто доктор смерть
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27.04.2021 11:48 Відповісти
шо таке ПАСТАВЩИК медуслуг? це цензор так над українським словосполученням "надавач медпослуг" поіздівався? так на узком це "предоставтель услуги". Тобто "все пунктьі вакцинации будут открьітьі при предоставителях медуслуг."
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27.04.2021 11:48 Відповісти
у Плані вакцинації немає цифри 367 200, є лише 367 000, а по смі було взагалі що поставили 367 500. куда дівається вакцина?
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27.04.2021 11:53 Відповісти
Украина впереди планеты всей !
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27.04.2021 12:16 Відповісти
з 28 квітня 2021 року в Україні почнуть працювати 2127 пунктів вакцинації проти COVID-19.
Як інформує https://censor.net/ua, про це повідомляє https://vaccination.covid19.gov.ua/news/vaccinationpoint пресслужба МОЗ. Джерело: https://censor.net/ua/n3262218У нас росте тільки кількість пунктів вакцинації, а кількість вакцинованих чомусь ні!
От тобі і зевакцинація від Кретина-карантина!
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27.04.2021 13:18 Відповісти
а колоть будут физраствор. На "кошках" тренироваться.
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27.04.2021 13:25 Відповісти
хорошо. всё верно.
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28.04.2021 05:37 Відповісти
 
 