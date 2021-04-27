Житомир уже цього тижня може вийти з "червоної" зони, - мер Сухомлин

На поточному тижні з "червоної" зони карантину може вийти Житомир. Ситуація із захворюваністю в місті покращується щодня.

Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Житомир один з найперших потрапив до "червоної" зони ще на початку березня.

"Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.

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