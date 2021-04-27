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Новини Коронавірус і карантин
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Житомир уже цього тижня може вийти з "червоної" зони, - мер Сухомлин

Житомир уже цього тижня може вийти з

На поточному тижні з "червоної" зони карантину може вийти Житомир. Ситуація із захворюваністю в місті покращується щодня.

Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Житомир один з найперших потрапив до "червоної" зони ще на початку березня.

"Але у нас є надія, що завтра-післязавтра будуть ті показники, які дозволять вийти з "червоної" зони. Останні два дні ми фактично в нормі. Треба ще один день почекати, якщо все буде нормально, то Житомир вже на цьому тижні може вийти з "червоної" зони", - заявив Сухомлин.

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Автор: 

Житомир (570) карантин (18172) Сухомлин Сергій (48) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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теперь мы веками будем менять цвета зон ...
пока не останется два человека - один живущий в зоне и второй меняющий её статус.
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27.04.2021 12:27 Відповісти
..ничего,всё повторится.."полижут" иконы,причастятся из одной ложки,троекратно расцелуются,"посвятят" снедь,при большом скоплении народа.....Зря,идиоты,не последуют разумной пословицы..." На Бога надейся,но и сам не плошай!!!".
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27.04.2021 13:33 Відповісти
Молодец, Сергей Иванович! И спасибо всем житомирским медикам, всем больницам и поликлиникам!
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27.04.2021 16:23 Відповісти
 
 