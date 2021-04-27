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Новини Агресія Росії проти України
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У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Києві у вівторок, 27 квітня, під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковника Руслана Хомчака розпочався оперативно-стратегічний збір з керівним складом ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, захід проходить за участю вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади і сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО і країн-партнерів, а також провідних експертів у галузі національної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір – це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України. Кремль будь-якою ціною готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню", - заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Він підкреслив, що для досягнення своїх цілей РФ розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово-окупованих територіях України.

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Крім того, за словами Корнійчука, нині зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави з боку РФ.

У Генштабі підкреслюють, що оперативно-стратегічний збір спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів тощо.

"Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони. Під час заходу керівний склад ЗС України та інших військових формувань приділить увагу розгляду основних положень нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗС України з урахуванням стандартів НАТО", - резюмують у Генштабі.

У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 01
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 02
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 03
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 04
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 05
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 06
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 07
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 08
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб 09

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Корнійчук (65) оборона (4770) збір (332) ЗСУ (7499) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+8
Посмотрите на фото № 4 !
Там половина спит !
Из личного опыта: офицерские посиделки проводятся паркетными генералами далёкими от реальных боевых действий, для галочки !
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27.04.2021 13:30
+6
ППР-Позвіздім,Позвіздім і Розійдемось (партполитработа)!!!!)))
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27.04.2021 13:28
+6
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7169
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27.04.2021 14:18
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А зачем эти фото...???? А что нельзя без фото?????
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27.04.2021 13:25 Відповісти
Я думаю для того что бы просто перестать стрелять не обязательно созывать столько народу
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27.04.2021 13:27 Відповісти
ППР-Позвіздім,Позвіздім і Розійдемось (партполитработа)!!!!)))
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27.04.2021 13:28 Відповісти
Там в оригинале ППР - Посидели, Позвиздели, Разошлись....
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27.04.2021 14:38 Відповісти
Посмотрите на фото № 4 !
Там половина спит !
Из личного опыта: офицерские посиделки проводятся паркетными генералами далёкими от реальных боевых действий, для галочки !
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27.04.2021 13:30 Відповісти
грамотно написано, а фото - как в сове будто
рашка со строчной - респект.
я бы добавил что то про АЭС, у нас их 5 - ну, для европейских друзей то шо "искандеры" лететь могут, но вот куда.... у нас же нет такой ПРО как у Нетаньяху - ракеты могут упасть куда угодно
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27.04.2021 13:32 Відповісти
коллективная пьянка
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27.04.2021 13:36 Відповісти
Апять затєвают русафобію!
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27.04.2021 13:39 Відповісти
Та відразу видно що зрада
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27.04.2021 13:40 Відповісти
Особенно радует количество иностранных военных, значит от сбора будет толк
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27.04.2021 13:45 Відповісти
Это ж страшно подумать! Аж четырёхквартирный хенерал проводит совещание!
21 век, а собрали в зале, как при совке времён РККА. Впрочем и Кузьмук-Сабокевич ******** собирать кворумы в зале и красоваться за трибуной.
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27.04.2021 13:47 Відповісти
За просто так потріщати гроши не беруть. То чому би і ні?
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27.04.2021 13:47 Відповісти
Они спят, или просто дремают, пока Зеленский на Херсонщине инспектирует Северо-Крымский канал?
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27.04.2021 13:48 Відповісти
А де пряма трансляція? Чи ми намагаємося деморалізувати ворога під час війни своєю відкритістю? Тоді запросіть ще Петрова і Бошарова.
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27.04.2021 13:56 Відповісти
Який нікчемний 4-х кратний уклоніст від військової служби в 2014 році так званий верховний головнокомандувач,такі й нікчемні збори!Він навіть неприсутній,що показово!!!Збережи Боже Україну від недолугих дій Зеленського!
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27.04.2021 14:05 Відповісти
У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 7169
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27.04.2021 14:18 Відповісти
Наші захисники гинуть на передовій від куль снайперів,а наші генштаби і інші козирі в яскравих пагонах нічого не роблять.
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27.04.2021 15:00 Відповісти
таке враження,що на цензорі одні кацапські ботяри сидять і жодного УкраЇнця!!!
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27.04.2021 15:13 Відповісти
 
 