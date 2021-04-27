У Києві почався оперативно-стратегічний збір керівництва ЗСУ, - Генштаб. ФОТОрепортаж

У Києві у вівторок, 27 квітня, під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковника Руслана Хомчака розпочався оперативно-стратегічний збір з керівним складом ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, захід проходить за участю вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади і сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО і країн-партнерів, а також провідних експертів у галузі національної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"З огляду на агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір – це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України. Кремль будь-якою ціною готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню", - заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

Він підкреслив, що для досягнення своїх цілей РФ розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово-окупованих територіях України.

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Крім того, за словами Корнійчука, нині зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави з боку РФ.

У Генштабі підкреслюють, що оперативно-стратегічний збір спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками збройних сил країн-партнерів тощо.

"Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони. Під час заходу керівний склад ЗС України та інших військових формувань приділить увагу розгляду основних положень нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗС України з урахуванням стандартів НАТО", - резюмують у Генштабі.

















