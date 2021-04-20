Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

Міноборони змінило умови договору з постачальником неякісної їжі на фронт - компанією "Військсервіс-волонтер". Відтепер фірма не зобов’язана, як це було раніше з усіма постачальниками продуктів, освіжувати, тобто оновлювати, продукцію тривалого зберігання, навіть коли там спливають терміни придатності.

Про це йдеться у додатковій угоді №4 до договору між МО та "Військсервіс-волонтер", опублікованій на сайті "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

"У підпункті 2.1 слова "здійснити освідчення продовольства" виключити", - йдеться в угоді.

Як пояснила колишня керівниця проєктного офісу реформ Міноборони Діана Петреня, освіження продуктів, що зберігаються на складі військової частини, завжди було обов’язком фірми-постачальника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія-монополіст "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування в ЗСУ на 640 млн грн: її пропозиція була на 28 млн грн дорожчою, ніж у конкурентів

"В кожній частині є непорушний запас продуктів. Він закладається реальними продуктами на зберігання на склади в/ч. Він необхідний для того, щоб, якщо зовсім все буде погано, був деякий запас, і військові не залишилися без їжі. Непорушний запас по факту - це мішки з мукою, крупами, консерви і всяке таке. Логічно, що ці продукти не можуть лежати там вічно, бо вони псуються, підходять граничні терміни їх зберігання, і їх потрібно замінювати на такі самі продукти, але з придатним терміном зберігання. ... Тобто фірма, яка харчує цю в/ч повинна забрати старі продукти, і покласти натомість такі самі але свіжі. Але наші нові лиця в МО та ГШ, дуже громко розказуючи, що вони ввели нову систему по всій армії, насправді ж залишили стару систему, і тому всі питання які були не вирішені так і залишилися. Так ось, термін зберігання непорушних запасів спливає, аутсорсери, які чомусь залишилися і харчують всю армію з цього року, повинні їх замінювати. Але ж це дуже накладно. І не дуже вигідно. Тому що? Правильно, дві людини завжди можуть домовитись. Вони йдуть до департаменту державних закупівель, і підписують додаткові умови до договорів на харчування на цей рік де їм НЕ ПОТРІБНО заміняти ці продукти. Бінго!", - наголошує експерт.

За її словами, це порушення закону, за які "взагалі то повинні саджати за ґрати".

"Я мовчу про те, що почали звільняти людей з департаменту, які відмовлялися підписувати ось ці документи, але мене цікавить ось що: коли продукти зовсім зіпсуються - хто буде сплачувати мілліонні збитки?", - зауважує Петреня.

Вона констатувала, що Міністерство оборони, "реально розуміючи, що воно шкодить армії, підписує збиткові додаткові угоди на користь фірми-постачальника".

Також читайте: Члени комітету Ради побачили загрозу нацбезпеці в питанні організації поставок продуктів харчування у ЗСУ, - Костенко

Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких військовим погрожують за відмову приймати у "Військсервіс - волонтер" гнилі продукти.

Попри всі ці факти компані-монополіст тендерів МО вже у квітні отримала ще один підряд на 640 млн грн.