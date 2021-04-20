УКР
9 345 97

Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

Міноборони змінило умови договору з постачальником неякісної їжі на фронт - компанією "Військсервіс-волонтер". Відтепер фірма не зобов’язана, як це було раніше з усіма постачальниками продуктів, освіжувати, тобто оновлювати, продукцію тривалого зберігання, навіть коли там спливають терміни придатності.

Про це йдеться у додатковій угоді №4 до договору між МО та "Військсервіс-волонтер", опублікованій на сайті "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

"У підпункті 2.1 слова "здійснити освідчення продовольства" виключити", - йдеться в угоді.

Як пояснила колишня керівниця проєктного офісу реформ Міноборони Діана Петреня, освіження продуктів, що зберігаються на складі військової частини, завжди було обов’язком фірми-постачальника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія-монополіст "Військсервіс-Волонтер" отримала ще один підряд на поставку харчування в ЗСУ на 640 млн грн: її пропозиція була на 28 млн грн дорожчою, ніж у конкурентів

"В кожній частині є непорушний запас продуктів. Він закладається реальними продуктами на зберігання на склади в/ч. Він необхідний для того, щоб, якщо зовсім все буде погано, був деякий запас, і військові не залишилися без їжі. Непорушний запас по факту - це мішки з мукою, крупами, консерви і всяке таке. Логічно, що ці продукти не можуть лежати там вічно, бо вони псуються, підходять граничні терміни їх зберігання, і їх потрібно замінювати на такі самі продукти, але з придатним терміном зберігання. ... Тобто фірма, яка харчує цю в/ч повинна забрати старі продукти, і покласти натомість такі самі але свіжі. Але наші нові лиця в МО та ГШ, дуже громко розказуючи, що вони ввели нову систему по всій армії, насправді ж залишили стару систему, і тому всі питання які були не вирішені так і залишилися. Так ось, термін зберігання непорушних запасів спливає, аутсорсери, які чомусь залишилися і харчують всю армію з цього року, повинні їх замінювати. Але ж це дуже накладно. І не дуже вигідно. Тому що? Правильно, дві людини завжди можуть домовитись. Вони йдуть до департаменту державних закупівель, і підписують додаткові умови до договорів на харчування на цей рік де їм НЕ ПОТРІБНО заміняти ці продукти. Бінго!", - наголошує експерт.

За її словами, це порушення закону, за які "взагалі то повинні саджати за ґрати".

"Я мовчу про те, що почали звільняти людей з департаменту, які відмовлялися підписувати ось ці документи, але мене цікавить ось що: коли продукти зовсім зіпсуються - хто буде сплачувати мілліонні збитки?", - зауважує Петреня.

Вона констатувала, що Міністерство оборони, "реально розуміючи, що воно шкодить армії, підписує збиткові додаткові угоди на користь фірми-постачальника".

Також читайте: Члени комітету Ради побачили загрозу нацбезпеці в питанні організації поставок продуктів харчування у ЗСУ, - Костенко

Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких військовим погрожують за відмову приймати у "Військсервіс - волонтер" гнилі продукти.

Попри всі ці факти компані-монополіст тендерів МО вже у квітні отримала ще один підряд на 640 млн грн.

Автор: 

армія (3794) Генштаб ЗС (7288) Міноборони (7676) оборона (4907) монополія (138) їжа (437) ЗСУ (7929) Петреня Діана (7) Халімон Павло (19)
Топ коментарі
+49
В керівництві держави сидять зрадники.
показати весь коментар
20.04.2021 14:14 Відповісти
+39
приїхали....
показати весь коментар
20.04.2021 14:13 Відповісти
+33
Зелені мерзоти!
показати весь коментар
20.04.2021 14:16 Відповісти
приїхали....
показати весь коментар
20.04.2021 14:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 - я когда срочную служил в ДальВО, то на продсклад привезли мясо со штампом 1948 года. Гавно конечно, как медуза. Но жрали вместе с карошечной мукой того же времени из НЗ
показати весь коментар
20.04.2021 14:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/453111 - кстати, сегодня получил решение суда, уже аппиляционного, добавили до пенсии еще 4200 грн. Итого 19820 пенсиона Ну и плюс, дома ж не сижу... Саня порадуйся за меня порохобота, который всеми фибрами ненавидит зебидло с ихним зебылокловуном
показати весь коментар
20.04.2021 14:54 Відповісти
👍
показати весь коментар
20.04.2021 15:08 Відповісти
Вітаю!
показати весь коментар
20.04.2021 17:27 Відповісти
Бачив я таке м'ясо. Хоча поговорюють що це не рік, а маркування заводу.
показати весь коментар
20.04.2021 15:13 Відповісти
..а давайте трохи подумаємо і не будемо сліпо вірити!? Фірмі...яка поставляє продовольство для ЗСУ однаково, куди і де його використовують! Чи закладують у резерв, чи споживають зразу. Яка розумна людина , керівник такої фірми буде постачати продовольство , знаючи , що по закінченню строку дії, його потрібно прийняти назад!? Що це за такі умови? Ви поставили замовнику консерви. Він протримав ії на складі ..підійшов строк закінчення вживання і Він вирішили повернути ці консерви Вам...виробнику.!? Куди Ви його направите? Правильно...на ..ххх... Та й завжди... все що зберігалось у сховищах з продовольства йшло на стіл...і свіже закладалось у резерв. О тож... написане у статейці пахне реальною дурницею.... Нащо постачальнику забирати зіпсоване, якщо за нього виплачені кошти!? І чому постачальник повинен оновлювати зіпсовані запаси... та ще й за свій рахунок?!? Де логіка?
показати весь коментар
20.04.2021 18:33 Відповісти
.. стаття написана з великою долею нерозуміння у системі забезпечення продовольством. Тут маються на увазі фірми, які здійснюють повне забезпечення від закупівель до використання. Такі фірми повинні були зникнути з системи харчування. Постачальник один... використовувач інший. Так планувалося і почало втілюватися у життя при Порошенку і скасовано при Зеленському. Звісно.. хто постачае і кормить у повному циклі той і повинен використовувати резерв у плані обновлювання вчасно. Але цього не повинно бути. Але є. Тому і хотіли ввести ..Один постачає...інший використовує...
показати весь коментар
20.04.2021 18:53 Відповісти
В керівництві держави сидять зрадники.
показати весь коментар
20.04.2021 14:14 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:18 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:29 Відповісти
а в МО сидят крысы в генеральских пагонах и хер их оттуда выкуришь
показати весь коментар
20.04.2021 15:15 Відповісти
Зелені мерзоти!
показати весь коментар
20.04.2021 14:16 Відповісти
А серед них є і так звані "волонтери" - Богуцкая, Місягін, той же Арахамія. Чому не чути їхніх ревінь, які так роздирали душу при минулій владі? От такі "волонтери", блін.
показати весь коментар
20.04.2021 14:52 Відповісти
А при порохе было как то иначе ?
показати весь коментар
20.04.2021 16:32 Відповісти
Було інакше й краще!
показати весь коментар
21.04.2021 14:47 Відповісти
Мудрий народе, поясніть нам упоротим порохоботами - як таке могло статися???!
показати весь коментар
20.04.2021 14:16 Відповісти
А отак: https://www.youtube.com/watch?v=sQEufgKT7nI
показати весь коментар
20.04.2021 14:26 Відповісти
Нам не потрібна допомога зрадників розберемось без совка.Хай живе кпрс на чорнобильській ас.А ти зрадник- підсрачник ***** і дояра.
показати весь коментар
20.04.2021 14:42 Відповісти
А при порохе было как то иначе ?
показати весь коментар
20.04.2021 16:33 Відповісти
Совершенно иначе. И только придурки об этом не знают.
показати весь коментар
20.04.2021 17:25 Відповісти
А как было ?
Не https://www.youtube.com/watch?v=sQEufgKT7nI ВОТ ТАК ? !
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
НЕТ. Совершенно не так. Поинтересуйся питанием в армии в прошлые годы, зелень.
показати весь коментар
20.04.2021 20:17 Відповісти
Да я сам - питался и знаю, что кормили говном !
показати весь коментар
20.04.2021 20:21 Відповісти
П.бол, ГДЕ оно было хорошим ?!
показати весь коментар
20.04.2021 21:55 Відповісти
зеленые - вы бы хоть армию не трогали - не вы создавали - не ломайте ............
показати весь коментар
20.04.2021 14:16 Відповісти
Та Щас. Там стільки надлишків Порошенко залишив, що і пліснявим правнукам вистачить. Та й армію добити потрібно, щоб фуйло ублажить.
показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
отличная мотивация перед войной
показати весь коментар
20.04.2021 14:17 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:18 Відповісти
Это - ответ сопле, почему мы еще не в НАТО.
показати весь коментар
20.04.2021 14:18 Відповісти
Это всё - козни Порошенко!
показати весь коментар
20.04.2021 14:18 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:20 Відповісти
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой:,но со свежими червями
показати весь коментар
20.04.2021 14:18 Відповісти
Ахрінеть.
Ну шо, зебіли, здобули? Не забудте подякувати пліснявому халімону.

показати весь коментар
20.04.2021 14:19 Відповісти
"Какая отвратительная рожа" ©
показати весь коментар
20.04.2021 14:23 Відповісти
Рожи.
показати весь коментар
20.04.2021 14:38 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



До Зеленського питань не було 2 роки тому, немає і сьогодні.
Які питання можуть бути до гіві і моторол?
Ні по формі ні по суті зеленські, ермаки, дубінські-бужанські і колі тіщенки з арахаміями і верещуками не відрізняються від терористів, які в 14му захоплювали Донецьк і Луганськ.
показати весь коментар
20.04.2021 14:32 Відповісти
и хто справа?
показати весь коментар
20.04.2021 16:15 Відповісти
зачєм ваівать, єслі можна всєх купіть... с каналом вкупє... Сєвєрокримскім

показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
Шмигаль напевне думає що його сокира не знайде.
Нічому ідіоти не учаться. Їх же просто за держзраду публічно розстріляють.
показати весь коментар
20.04.2021 15:18 Відповісти
Что блеать,вообще происходит?! Эра благополучия?
показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 14:22 Відповісти
Не по теме, но интересно. https://www.youtube.com/watch?v=0WPFe9A-t08&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Проговорился, кто взорвал склады военные,. с 10 минуты.
показати весь коментар
20.04.2021 14:28 Відповісти
Дозволило годувати і то добре. А могли б і зовсім голодними тримати...
показати весь коментар
20.04.2021 14:23 Відповісти
Их и так кормят раз в день, а офицеры питаются сами.
показати весь коментар
20.04.2021 14:26 Відповісти
представьте каково это солдату...отдать жизнь за Родину...
зная что МО этой Родины, кормило его просрочкой...
(а потом ещё и давало ржавые патроны)
это даже не унизительно,
это - саботаж,
даже не пишите об этом,
бо в в других странах во время войны- грят шо за такое - расстреливают.
показати весь коментар
20.04.2021 14:24 Відповісти
как можно быстро и красиво развалить армию и при этом остаться в прибыли? правильно, надо перестать ее кормить, обувать и одевать и тогда голодная и оборванная армия сама сдастся, потому что ее можно будет купить за буханку хлеба, а при этом важные дядьки с погонами и дорогими часами будут бодро докладывать: "мы дадим достойный, этот как его, запор врагу"...
показати весь коментар
20.04.2021 14:27 Відповісти
Де цей багатоакаунтний папуга-дуполиз із своїм "молодец бубочка, все правильно делает"?
показати весь коментар
20.04.2021 14:31 Відповісти
В столовой ВР
показати весь коментар
20.04.2021 14:32 Відповісти
"При виде вспышки ядерного взрыва солдат обязан немедленно взять автомат на вытянутые вперёд руки, дабы расплавленным металлом не заляпать казённые сапоги"©.
В сравнении с вышеуказанной тяготой и лишением воинской службы жидко просраться обожравшись тухлым провиантом - сущие пустяки, о которых и упоминать не стоит.
показати весь коментар
20.04.2021 14:33 Відповісти
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#mw-head Перейти к навигации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#searchInput Перейти к поиску В общем случае освидетельствование - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0 экспертиза состояния какого-либо технического или биологического объекта квалифицированными профессионалами в какой-либо области, уполномоченными на это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 органами государственной власти .
Який стосунок це має до оновлення???Або той хто писав чи перекладав мови не знає, або ж той хто писав не розумів про що пише...
показати весь коментар
20.04.2021 14:33 Відповісти
просто перейдіть до цієї додаткової угоди https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-16-014279-c%20 від 23.02.2021 № 4 п.п. 1.3 "...слова "здійснити освіження продовольства," виключити".
а цією https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-16#Text Інструкцією чітко визначене що воно таке те "освіження" та його періодичність.
показати весь коментар
20.04.2021 14:47 Відповісти
Автор статті точно не читав інструкцію, а просто побачив зміни та швиденько, не розібравшись, побіг писати охінею, розганаючи чергову зраду...
Цитата: Логично, что эти продукты не могут лежать там вечно, потому что они портятся, подходят предельные сроки их хранения, и их нужно заменять на такие же продукты, но с пригодным сроком хранения. ... То есть фирма, которая питает эту в/ч должна забрать старые продукты, и положить взамен такие же но свежиеИсточник: https://censor.net/ru/n3260884Источник: https://censor.net/ru/n3260884
Інструкція ж передбачає: Строки освіження визначаються представником замовника з урахуванням строку, достатнього для використання виконавцем вилученого із запасів продовольства на харчування особового складу до закінчення граничного терміну зберігання.
u1:rz4" id="n73" name="n73">
показати весь коментар
20.04.2021 16:29 Відповісти
наведена вами цитата, вказує на те, що якусь кількість продуктів термін придатності, яких збігає, але ще не збіг просто приготують та згодують військовим, але ж замість них мають бути поставлені нові, свіжі продукти.
вилучення ж цього зобов'язання з умов договору призведе до того про що й йдеться в статті - ніхто їх освіжати не буде (тобто не буде заміщати несвіжі свіжими).
показати весь коментар
20.04.2021 16:44 Відповісти
Наведена цитата свідчить, що автор тупо вигадав процедуру освіження керуючись виключно власною фантазією, чим фактично ввів у оману читачів, які кинулися цю дизінформацію обговорювати та поширювати...
Вилучення ж пунту договору свідчить лише про те, що даним договором з даною юр.особою процедура освіження не регламентується, але абсолютно не свідчить про відсутність іншого договору з цим самим або іншим постачальником, яким воно може регламентуватися.
показати весь коментар
20.04.2021 17:21 Відповісти
так, по-перше, давайте зрозуміємо чи однаково ми з вами розуміємо всю цю процедуру, я читаю це так:
- постачальник забезпечує харчування військових (в яке входить й освіження продовольства);
- продукти, термін зберігання яких збігає кінця можуть бути передані постачальнику з військових складів для приготування з них їжі для військових;
- натомість, замість цих продуктів постачальник зобов'язаний поставити на склади нові продукти - що власне й є освіженням.
за відсутності такого обов'язку постачальника, передбаченого договором, постачальник просто використає продукти, що вже є на складах не замінивши їх новими.

щодо можливості іншого договору:
я прочитав договір про який йде мова, пунктом 2.1 передбачений обов'язок постачальника цитата "...здійснити освіження продовольства...".
оскільки цей договір укладений за результатами процедури закупівлі передбаченої https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text Законом України "Про публічні закупівлі" то й умови змін до таких договорі регулюються цим Законом (простіше кажучи , він є спеціальною нормою права щодо даних правовідносин).
так от, статтею 41 цього Закону визначений вичерпний перелік підстав за яких можуть змінюватись істотні умови договору, а предмет договору є саме такою істотною умовою.
й, особисто я, не бачу можливості в межах цього Закону зменшити кількість послуг (вилучити освіження), при цьому зверніть увагу сума Договору додатковою угодою № 4 не зменшується.
це означає, що МО заплатить ті ж самі гроші, але договір міститиме на одну послугу менше!

договір з іншим постачальником?

зверніть будь ласка увагу на п.п. 6 п 3 Інструкції "продовольче забезпечення військової частини - надання виконавцем послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги щодо забезпечення харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин, у тому числі полівітамінними препаратами, водою питною бутильованою, освіження запасів продовольства, а також годування штатних тварин, яких утримує військова частина)".
як бачите договір на освіження не може бути укладений в межах надання самостійної послуги оскільки освіження є складовою забезпечення харчування, а саме це (забезпечення харчуванням) й є предметом договору від 30.12.2020 № 286/2/20/18.
таким чином, на мій погляд, даною додатковою угодою МО діє всупереч власним нормативним документам. не кажучи вже про ЗУ "Про публічні закупівлі".
показати весь коментар
21.04.2021 09:05 Відповісти
тут нападение врага - а мы посадки обсераем...
показати весь коментар
20.04.2021 14:34 Відповісти
Кому потрібні оці всі "висери" через те, що когось там не допустили, або відірвали від процесу поставок. А як звучить заголовок! А яка зрада навколо!
показати весь коментар
20.04.2021 14:36 Відповісти
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется «Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни». Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажи им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
Денисов: А как же они переправлялись?
Волобуев (закуривая): На плотах, ептэть.

(с) Владимир Сорокин "Землянка"
https://youtu.be/gT0_-cJY7og?t=3917 аудіоверсія
показати весь коментар
20.04.2021 14:36 Відповісти
******* чєрвівьій лімон.(с.)
показати весь коментар
20.04.2021 14:38 Відповісти
Монополии-это такой же враг как и москали.Это система с продуктовым монополистом мне знакома.Когда поставщик,вынужден работать не напрямую с клиентом,а через навязанного клиенту посредника.Посредник в данном случае это"Військсервіс-волонтер"тупо паразит распределяющий товары,устанавливающий цены и указующий клиенту с кем ему работать,а с кем не работать.Даже не указующий,а скорее устанавливающий из тех поставщиков кого он захочет....Короче ненужный и лишний посредник с неограниченными инструментами для коррупции.
показати весь коментар
20.04.2021 14:38 Відповісти
Баранам на заметку, не хотите кормить свою армию, будите кормить чужую.
показати весь коментар
20.04.2021 14:41 Відповісти
цим зебаранам - "какаяразніца"
показати весь коментар
20.04.2021 15:02 Відповісти
Не удивлён.В Одессе на ул.Магистральной находятся две воинские части и военный городок на примерно 350 квартир.Так там уже 10 дней нет воды и не работает канализация и всем всё пох..Уже писали везде,перекрывали дорогу,но минобороны,инфокс,городские службы молчат как рыбы и кивают друг на друга.От оккупанта говном отбиваться будем
показати весь коментар
20.04.2021 14:42 Відповісти
Просроченную еду передать Николаю Тищенко в его ресторан и в столовую Верховной Рады.
Пусть кушают.
показати весь коментар
20.04.2021 14:47 Відповісти
хорошая идея
показати весь коментар
20.04.2021 14:53 Відповісти
Просроченную еду нужно доставить в резиденцию Зеоманского , пусть с... а кушенькает вместе со своей хабалкой !
показати весь коментар
20.04.2021 14:59 Відповісти
Теж із вищезгаданої https://www.srkn.ru/texts/zemlyanka1.shtml п'єси Сорокіна "Землянка" . Здавалося б, до чого тут Зе і СН?


Пухов: Поесть успеешь. У кого газета?
Денисов: У меня.
Пухов: Дай почитаю.
Денисов передает ему газету.
Пухов (читает): В ночь 26-27 декабря на Курском направлении после продолжительной артподготовки умели делать по-гнилому. Мы делали по-гнилому, развертывали по-гнилому, и стаскивали по-гнилому, и клали по-гнилому, положение теплое по-гнилому, положение участливое по-гнилому, урон выщербленных по-гнилому, дислокация тебя по-гнилому, наматывание на вал по-гнилому, чешуйчатость половины по-гнилому, полевая батарея по-гнилому, пленный дивизион по-гнилому...
Волобуев: Не гони. Читай помедленней.
Пухов (продолжает медленней): Распределитель веса по-гнилому, использование огня по-гнилому, отслаивание детей по-гнилому, окопная война по-гнилому, делание через чох по-гнилому, обрадование по-гнилому, тропинчатость по-гнилому, делать ворот по-гнилому, искроулавливатель по-гнилому, тайный маршрут по-гнилому, полодие по-гнилому, лампопрокатчик по-гнилому, бумагоделатель по-гнилому, речное большинство по-гнилому, резка вещей по-гнилому, чужие поручни по-гнилому, телефонизирование по-гнилому, бронхиальные кнопки по-гнилому, буквопечатание по-гнилому, лошадиный инвентарь по-гнилому, истаро истаропно по-гнилому, четность ошибок по-гнилому, истопник пружин по-гнилому, дело детей по-гнилому, отправление корпуса по-гнилому, поздравления по-гнилому.
Соколов: Ну и правильно. Давно пора эту пробку вышибать.
показати весь коментар
20.04.2021 14:48 Відповісти
21й век, 1,5% всеобщий налог "на войну", гнилая капуста в рационе защитников Родины... Так это, видимо, - СТАНДАРТЫ НАТО!!! План дій давай! Будем присоединяться!
показати весь коментар
20.04.2021 14:51 Відповісти
И это далеко не всё , что происходит сегодня и сейчас в нашей стране !
Идет война нервов - кто испугается вторым.
Первым уже наш обоср ...ся после встречи с МИКРоном .
Начинаются махинации с Северо-Крымским каналом
показати весь коментар
20.04.2021 14:57 Відповісти
Халімон, халімон... а чого ви чекали від "українського" єврея? P.S. В Ізраїлі за подібне Халімона з гівном би змішали і безумовно посадили.
показати весь коментар
20.04.2021 15:00 Відповісти
підараси зелені, може вже начасі вас нагодувати тухлою їжею?!
показати весь коментар
20.04.2021 15:00 Відповісти
"...инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона..." Ініціював, ініціював і не доініціював. А чого? А того.
показати весь коментар
20.04.2021 15:01 Відповісти
Шо там с историческими фактами? "Броненосец Потемкин" уже забыли?
показати весь коментар
20.04.2021 15:09 Відповісти
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой/ А как иначе если главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.
показати весь коментар
20.04.2021 15:09 Відповісти
ЗЕленые мародеры жрут страну изнутри...
показати весь коментар
20.04.2021 15:10 Відповісти
"зеленые человечки" шпиона Зеленского саботируют все что есть в Украине и ведут украинцев на эшафот как в 1918-1933.
показати весь коментар
20.04.2021 15:40 Відповісти
Если шо, это ЗЕ так к вступлению в НАТО ВСУ готовит.

Теперь-то Байден точно обязан нас в НАТО взять.
Вот только ЗЕ опять оденет ВСУ в кирзачи с портянками и вооружит трехлинейками и "максимами". И можно сразу в НАТО.
показати весь коментар
20.04.2021 15:42 Відповісти
Подняли бурю в стакане)))) Будет как обычно. Продукты поступают на склад нз, а предыдущая партия - на кухню
показати весь коментар
20.04.2021 15:46 Відповісти
Это уже даже не мародерство. Это диверсия.
показати весь коментар
20.04.2021 15:51 Відповісти
Направити це гівно в ідальню Мінборони, нехай жеруть генерали і їхня челядь, а цього тиловика посадити на довічно з конфіскацєю.
показати весь коментар
20.04.2021 15:54 Відповісти
Ну так начинайте уже расстрелы, мать бы вашу за обе ноги!!!
показати весь коментар
20.04.2021 16:04 Відповісти
ЦІНА ВИБОРУ Зе КЛОУНА В ПРЕЗИДЕНТИ
показати весь коментар
20.04.2021 16:11 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 16:12 Відповісти
Полторак їм не подобався!
Жеріть, не вдавіться тепер!
показати весь коментар
20.04.2021 16:45 Відповісти
А почему молчит главнокомандующий ВСУ Зеленский?ИЛИ ему насрать на украинскую армию!! Главное что бы не дай бог не стреляли!!
показати весь коментар
20.04.2021 17:27 Відповісти
Потом выяснится, что это первого сорта и отличное)Кто то воду мутит.
показати весь коментар
20.04.2021 17:35 Відповісти
Флакон теперь в восторге!
показати весь коментар
20.04.2021 17:54 Відповісти
шефиры не хотят заканчивать войну потомушо бубочка на ней хочет прибарахлится и так шоб
ещё немношко осталось мэндэль............
показати весь коментар
20.04.2021 19:29 Відповісти
В керівництві держави знаходяться не зрадники, а ВОРОГИ, які успішно виконують завдання свого московського керівництва.
показати весь коментар
20.04.2021 19:52 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 00:02 Відповісти
 
 