Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів
Міноборони змінило умови договору з постачальником неякісної їжі на фронт - компанією "Військсервіс-волонтер". Відтепер фірма не зобов’язана, як це було раніше з усіма постачальниками продуктів, освіжувати, тобто оновлювати, продукцію тривалого зберігання, навіть коли там спливають терміни придатності.
Про це йдеться у додатковій угоді №4 до договору між МО та "Військсервіс-волонтер", опублікованій на сайті "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.
"У підпункті 2.1 слова "здійснити освідчення продовольства" виключити", - йдеться в угоді.
Як пояснила колишня керівниця проєктного офісу реформ Міноборони Діана Петреня, освіження продуктів, що зберігаються на складі військової частини, завжди було обов’язком фірми-постачальника.
"В кожній частині є непорушний запас продуктів. Він закладається реальними продуктами на зберігання на склади в/ч. Він необхідний для того, щоб, якщо зовсім все буде погано, був деякий запас, і військові не залишилися без їжі. Непорушний запас по факту - це мішки з мукою, крупами, консерви і всяке таке. Логічно, що ці продукти не можуть лежати там вічно, бо вони псуються, підходять граничні терміни їх зберігання, і їх потрібно замінювати на такі самі продукти, але з придатним терміном зберігання. ... Тобто фірма, яка харчує цю в/ч повинна забрати старі продукти, і покласти натомість такі самі але свіжі. Але наші нові лиця в МО та ГШ, дуже громко розказуючи, що вони ввели нову систему по всій армії, насправді ж залишили стару систему, і тому всі питання які були не вирішені так і залишилися. Так ось, термін зберігання непорушних запасів спливає, аутсорсери, які чомусь залишилися і харчують всю армію з цього року, повинні їх замінювати. Але ж це дуже накладно. І не дуже вигідно. Тому що? Правильно, дві людини завжди можуть домовитись. Вони йдуть до департаменту державних закупівель, і підписують додаткові умови до договорів на харчування на цей рік де їм НЕ ПОТРІБНО заміняти ці продукти. Бінго!", - наголошує експерт.
За її словами, це порушення закону, за які "взагалі то повинні саджати за ґрати".
"Я мовчу про те, що почали звільняти людей з департаменту, які відмовлялися підписувати ось ці документи, але мене цікавить ось що: коли продукти зовсім зіпсуються - хто буде сплачувати мілліонні збитки?", - зауважує Петреня.
Вона констатувала, що Міністерство оборони, "реально розуміючи, що воно шкодить армії, підписує збиткові додаткові угоди на користь фірми-постачальника".
Як відомо, Комітет ВРУ з питань оборони, нацбезпеки та розвідки ініціював звільнення заступника міністра оборони Ігоря Халімона із займаної посади. Оскільки, депутати констатували, що чиновник керував напрямком харчових закупівель відомства, у результаті чого одна компанія "Військсервіс - волонтер" та її сателіт монополізували 96% ринку, чим створили загрозу нацбезпеки та обороноздатности країни. Питання звільнення Халімона планують розглянути на засіданні КМУ.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що Верховна Рада має у своєму розпорядженні плівки з голосом Халімона, на яких військовим погрожують за відмову приймати у "Військсервіс - волонтер" гнилі продукти.
Попри всі ці факти компані-монополіст тендерів МО вже у квітні отримала ще один підряд на 640 млн грн.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#mw-head Перейти к навигации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#searchInput Перейти к поиску В общем случае освидетельствование - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0 экспертиза состояния какого-либо технического или биологического объекта квалифицированными профессионалами в какой-либо области, уполномоченными на это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 органами государственной власти .
Який стосунок це має до оновлення???Або той хто писав чи перекладав мови не знає, або ж той хто писав не розумів про що пише...
а цією https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-16#Text Інструкцією чітко визначене що воно таке те "освіження" та його періодичність.
Цитата: Логично, что эти продукты не могут лежать там вечно, потому что они портятся, подходят предельные сроки их хранения, и их нужно заменять на такие же продукты, но с пригодным сроком хранения. ... То есть фирма, которая питает эту в/ч должна забрать старые продукты, и положить взамен такие же но свежие
Інструкція ж передбачає: Строки освіження визначаються представником замовника з урахуванням строку, достатнього для використання виконавцем вилученого із запасів продовольства на харчування особового складу до закінчення граничного терміну зберігання.
u1:rz4" id="n73" name="n73">
вилучення ж цього зобов'язання з умов договору призведе до того про що й йдеться в статті - ніхто їх освіжати не буде (тобто не буде заміщати несвіжі свіжими).
Вилучення ж пунту договору свідчить лише про те, що даним договором з даною юр.особою процедура освіження не регламентується, але абсолютно не свідчить про відсутність іншого договору з цим самим або іншим постачальником, яким воно може регламентуватися.
- постачальник забезпечує харчування військових (в яке входить й освіження продовольства);
- продукти, термін зберігання яких збігає кінця можуть бути передані постачальнику з військових складів для приготування з них їжі для військових;
- натомість, замість цих продуктів постачальник зобов'язаний поставити на склади нові продукти - що власне й є освіженням.
за відсутності такого обов'язку постачальника, передбаченого договором, постачальник просто використає продукти, що вже є на складах не замінивши їх новими.
щодо можливості іншого договору:
я прочитав договір про який йде мова, пунктом 2.1 передбачений обов'язок постачальника цитата "...здійснити освіження продовольства...".
оскільки цей договір укладений за результатами процедури закупівлі передбаченої https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text Законом України "Про публічні закупівлі" то й умови змін до таких договорі регулюються цим Законом (простіше кажучи , він є спеціальною нормою права щодо даних правовідносин).
так от, статтею 41 цього Закону визначений вичерпний перелік підстав за яких можуть змінюватись істотні умови договору, а предмет договору є саме такою істотною умовою.
й, особисто я, не бачу можливості в межах цього Закону зменшити кількість послуг (вилучити освіження), при цьому зверніть увагу сума Договору додатковою угодою № 4 не зменшується.
це означає, що МО заплатить ті ж самі гроші, але договір міститиме на одну послугу менше!
договір з іншим постачальником?
зверніть будь ласка увагу на п.п. 6 п 3 Інструкції "продовольче забезпечення військової частини - надання виконавцем послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги щодо забезпечення харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин, у тому числі полівітамінними препаратами, водою питною бутильованою, освіження запасів продовольства, а також годування штатних тварин, яких утримує військова частина)".
як бачите договір на освіження не може бути укладений в межах надання самостійної послуги оскільки освіження є складовою забезпечення харчування, а саме це (забезпечення харчуванням) й є предметом договору від 30.12.2020 № 286/2/20/18.
таким чином, на мій погляд, даною додатковою угодою МО діє всупереч власним нормативним документам. не кажучи вже про ЗУ "Про публічні закупівлі".
