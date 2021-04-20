Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой: отменило обязательство фирмы-поставщика обновлять неприкосновенный запас продуктов

Минобороны изменило условия договора с поставщиком некачественной пищи на фронт - компанией "Військсервіс-волонтер". Отныне фирма не обязана, как это было раньше для всех поставщиков продуктов, освежать, то есть обновлять, продукцию длительного хранения, даже если там истекают сроки годности.

Об этом говорится в дополнительном соглашении №4 к договору между МО и "Військсервіс-волонтер", опубликованном на сайте "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

"В подпункте 2.1 слова "осуществить освидетельствование продовольствия" исключить", - говорится в соглашении.

Как пояснила бывшая руководитель проектного офиса реформ Минобороны Диана Петреня, освежение хранящихся на складе воинской части, всегда было обязанностью фирмы-поставщика.

"В каждой части есть неприкосновенный запас продуктов. Он закладывается реальными продуктами на хранение на склады в/ч. Он необходим для того, чтобы, если совсем все будет плохо, был некоторый запас, и военные не остались без еды. Неприкосновенный запас по факту - это мешки с мукой, крупами, консервы и всякое такое. Логично, что эти продукты не могут лежать там вечно, потому что они портятся, подходят предельные сроки их хранения, и их нужно заменять на такие же продукты, но с пригодным сроком хранения. ... То есть фирма, которая питает эту в/ч должна забрать старые продукты, и положить взамен такие же но свежие. Но наши новые лица в МО и ГШ, очень громко рассказывая, что они ввели новую систему по всей армии, на самом деле оставили старую систему, и поэтому все вопросы, которые были не решены так и остались. Так вот, срок хранения неприкосновенных запасов истекает, аутсорсеры, которые почему-то остались и питают всю армию с этого года, должны их заменять. Но это очень накладно. И не очень выгодно. Потому что? Правильно, два человека всегда могут договориться. Они идут в департамент государственных закупок, и подписывают дополнительные условия к договорам на питание на этот год, где им НЕ НУЖНО заменять эти продукты. Бинго!" - отмечает эксперт.

По ее словам, это нарушение закона, за которые "вообще-то должны сажать в тюрьму".

"Я молчу о том, что начали увольнять людей из департамента, которые отказывались подписывать вот эти документы, но меня интересует вот что: когда продукты совсем испортятся - кто будет платить миллионные убытки?" - акцентирует Петреня.

Она констатировала, что Министерство обороны, "реально понимая, что оно вредит армии, подписывает убыточные дополнительные соглашения в пользу фирмы-поставщика".

Как известно, Комитет ВРУ по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности. Поскольку, депутаты констатировали, что чиновник руководил направлением пищевых закупок ведомства, в результате чего одна компания " Військсервіс-волонтер " и ее сателлит монополизировали 96% рынка, чем создали угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны. Вопрос увольнения Халимона планируют рассмотреть на заседании КМУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Верховная Рада располагает пленками с голосом Халимона, на которых военным угрожают за отказ принимать у "Військсервіс-волонтер" гнилые продукты.

Несмотря на все эти факты компания-монополист тендеров МО уже в апреле получила еще один подряд на 640 млн грн.