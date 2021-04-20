РУС
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой: отменило обязательство фирмы-поставщика обновлять неприкосновенный запас продуктов

Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой: отменило обязательство фирмы-поставщика обновлять неприкосновенный запас продуктов

Минобороны изменило условия договора с поставщиком некачественной пищи на фронт - компанией "Військсервіс-волонтер". Отныне фирма не обязана, как это было раньше для всех поставщиков продуктов, освежать, то есть обновлять, продукцию длительного хранения, даже если там истекают сроки годности.

Об этом говорится в дополнительном соглашении №4 к договору между МО и "Військсервіс-волонтер", опубликованном на сайте "Прозорро", передает Цензор.НЕТ.

"В подпункте 2.1 слова "осуществить освидетельствование продовольствия" исключить", - говорится в соглашении.

Как пояснила бывшая руководитель проектного офиса реформ Минобороны Диана Петреня, освежение хранящихся на складе воинской части, всегда было обязанностью фирмы-поставщика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания-монополист "Військсервіс Волонтер" получила еще один подряд на поставку питания в ВСУ на 640 млн грн: ее предложение было на 28 млн грн дороже, чем у конкурентов

"В каждой части есть неприкосновенный запас продуктов. Он закладывается реальными продуктами на хранение на склады в/ч. Он необходим для того, чтобы, если совсем все будет плохо, был некоторый запас, и военные не остались без еды. Неприкосновенный запас по факту - это мешки с мукой, крупами, консервы и всякое такое. Логично, что эти продукты не могут лежать там вечно, потому что они портятся, подходят предельные сроки их хранения, и их нужно заменять на такие же продукты, но с пригодным сроком хранения. ... То есть фирма, которая питает эту в/ч должна забрать старые продукты, и положить взамен такие же но свежие. Но наши новые лица в МО и ГШ, очень громко рассказывая, что они ввели новую систему по всей армии, на самом деле оставили старую систему, и поэтому все вопросы, которые были не решены так и остались. Так вот, срок хранения неприкосновенных запасов истекает, аутсорсеры, которые почему-то остались и питают всю армию с этого года, должны их заменять. Но это очень накладно. И не очень выгодно. Потому что? Правильно, два человека всегда могут договориться. Они идут в департамент государственных закупок, и подписывают дополнительные условия к договорам на питание на этот год, где им НЕ НУЖНО заменять эти продукты. Бинго!" - отмечает эксперт.

По ее словам, это нарушение закона, за которые "вообще-то должны сажать в тюрьму".

"Я молчу о том, что начали увольнять людей из департамента, которые отказывались подписывать вот эти документы, но меня интересует вот что: когда продукты совсем испортятся - кто будет платить миллионные убытки?" - акцентирует Петреня.

Она констатировала, что Министерство обороны, "реально понимая, что оно вредит армии, подписывает убыточные дополнительные соглашения в пользу фирмы-поставщика".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Члены комитета Рады увидели угрозу нацбезопасности в вопросе организации поставок продуктов питания в ВСУ, - Костенко

Как известно, Комитет ВРУ по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона с занимаемой должности. Поскольку, депутаты констатировали, что чиновник руководил направлением пищевых закупок ведомства, в результате чего одна компания " Військсервіс-волонтер " и ее сателлит монополизировали 96% рынка, чем создали угрозу нацбезопасности и обороноспособности страны. Вопрос увольнения Халимона планируют рассмотреть на заседании КМУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Верховная Рада располагает пленками с голосом Халимона, на которых военным угрожают за отказ принимать у "Військсервіс-волонтер" гнилые продукты.

Несмотря на все эти факты компания-монополист тендеров МО уже в апреле получила еще один подряд на 640 млн грн.

Автор: 

армия (8518) Генштаб ВС (6982) Минобороны (9581) оборона (5282) монополия (108) еда (360) ВСУ (6923) Петреня Диана (7) Халимон Павел (17)
+49
В керівництві держави сидять зрадники.
20.04.2021 14:14 Ответить
+39
приїхали....
20.04.2021 14:13 Ответить
+33
Зелені мерзоти!
20.04.2021 14:16 Ответить
приїхали....
20.04.2021 14:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 - я когда срочную служил в ДальВО, то на продсклад привезли мясо со штампом 1948 года. Гавно конечно, как медуза. Но жрали вместе с карошечной мукой того же времени из НЗ
20.04.2021 14:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/453111 - кстати, сегодня получил решение суда, уже аппиляционного, добавили до пенсии еще 4200 грн. Итого 19820 пенсиона Ну и плюс, дома ж не сижу... Саня порадуйся за меня порохобота, который всеми фибрами ненавидит зебидло с ихним зебылокловуном
20.04.2021 14:54 Ответить
👍
20.04.2021 15:08 Ответить
Вітаю!
20.04.2021 17:27 Ответить
Бачив я таке м'ясо. Хоча поговорюють що це не рік, а маркування заводу.
20.04.2021 15:13 Ответить
..а давайте трохи подумаємо і не будемо сліпо вірити!? Фірмі...яка поставляє продовольство для ЗСУ однаково, куди і де його використовують! Чи закладують у резерв, чи споживають зразу. Яка розумна людина , керівник такої фірми буде постачати продовольство , знаючи , що по закінченню строку дії, його потрібно прийняти назад!? Що це за такі умови? Ви поставили замовнику консерви. Він протримав ії на складі ..підійшов строк закінчення вживання і Він вирішили повернути ці консерви Вам...виробнику.!? Куди Ви його направите? Правильно...на ..ххх... Та й завжди... все що зберігалось у сховищах з продовольства йшло на стіл...і свіже закладалось у резерв. О тож... написане у статейці пахне реальною дурницею.... Нащо постачальнику забирати зіпсоване, якщо за нього виплачені кошти!? І чому постачальник повинен оновлювати зіпсовані запаси... та ще й за свій рахунок?!? Де логіка?
20.04.2021 18:33 Ответить
.. стаття написана з великою долею нерозуміння у системі забезпечення продовольством. Тут маються на увазі фірми, які здійснюють повне забезпечення від закупівель до використання. Такі фірми повинні були зникнути з системи харчування. Постачальник один... використовувач інший. Так планувалося і почало втілюватися у життя при Порошенку і скасовано при Зеленському. Звісно.. хто постачае і кормить у повному циклі той і повинен використовувати резерв у плані обновлювання вчасно. Але цього не повинно бути. Але є. Тому і хотіли ввести ..Один постачає...інший використовує...
20.04.2021 18:53 Ответить
В керівництві держави сидять зрадники.
20.04.2021 14:14 Ответить
20.04.2021 14:18 Ответить
20.04.2021 14:29 Ответить
а в МО сидят крысы в генеральских пагонах и хер их оттуда выкуришь
20.04.2021 15:15 Ответить
Зелені мерзоти!
20.04.2021 14:16 Ответить
А серед них є і так звані "волонтери" - Богуцкая, Місягін, той же Арахамія. Чому не чути їхніх ревінь, які так роздирали душу при минулій владі? От такі "волонтери", блін.
20.04.2021 14:52 Ответить
А при порохе было как то иначе ?
20.04.2021 16:32 Ответить
Було інакше й краще!
21.04.2021 14:47 Ответить
Мудрий народе, поясніть нам упоротим порохоботами - як таке могло статися???!
20.04.2021 14:16 Ответить
А отак: https://www.youtube.com/watch?v=sQEufgKT7nI
20.04.2021 14:26 Ответить
Нам не потрібна допомога зрадників розберемось без совка.Хай живе кпрс на чорнобильській ас.А ти зрадник- підсрачник ***** і дояра.
20.04.2021 14:42 Ответить
А при порохе было как то иначе ?
20.04.2021 16:33 Ответить
Совершенно иначе. И только придурки об этом не знают.
20.04.2021 17:25 Ответить
А как было ?
Не https://www.youtube.com/watch?v=sQEufgKT7nI ВОТ ТАК ? !
20.04.2021 17:36 Ответить
НЕТ. Совершенно не так. Поинтересуйся питанием в армии в прошлые годы, зелень.
20.04.2021 20:17 Ответить
Да я сам - питался и знаю, что кормили говном !
20.04.2021 20:21 Ответить
П.бол, ГДЕ оно было хорошим ?!
20.04.2021 21:55 Ответить
зеленые - вы бы хоть армию не трогали - не вы создавали - не ломайте ............
20.04.2021 14:16 Ответить
Та Щас. Там стільки надлишків Порошенко залишив, що і пліснявим правнукам вистачить. Та й армію добити потрібно, щоб фуйло ублажить.
20.04.2021 14:22 Ответить
отличная мотивация перед войной
20.04.2021 14:17 Ответить
20.04.2021 14:18 Ответить
Это - ответ сопле, почему мы еще не в НАТО.
20.04.2021 14:18 Ответить
Это всё - козни Порошенко!
20.04.2021 14:18 Ответить
20.04.2021 14:20 Ответить
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой:,но со свежими червями
20.04.2021 14:18 Ответить
Ахрінеть.
Ну шо, зебіли, здобули? Не забудте подякувати пліснявому халімону.

20.04.2021 14:19 Ответить
"Какая отвратительная рожа" ©
20.04.2021 14:23 Ответить
Рожи.
20.04.2021 14:38 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



До Зеленського питань не було 2 роки тому, немає і сьогодні.
Які питання можуть бути до гіві і моторол?
Ні по формі ні по суті зеленські, ермаки, дубінські-бужанські і колі тіщенки з арахаміями і верещуками не відрізняються від терористів, які в 14му захоплювали Донецьк і Луганськ.
20.04.2021 14:32 Ответить
и хто справа?
20.04.2021 16:15 Ответить
зачєм ваівать, єслі можна всєх купіть... с каналом вкупє... Сєвєрокримскім

20.04.2021 14:22 Ответить
20.04.2021 14:22 Ответить
Шмигаль напевне думає що його сокира не знайде.
Нічому ідіоти не учаться. Їх же просто за держзраду публічно розстріляють.
20.04.2021 15:18 Ответить
Что блеать,вообще происходит?! Эра благополучия?
20.04.2021 14:22 Ответить
20.04.2021 14:22 Ответить
Не по теме, но интересно. https://www.youtube.com/watch?v=0WPFe9A-t08&ab_channel=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Проговорился, кто взорвал склады военные,. с 10 минуты.
20.04.2021 14:28 Ответить
Дозволило годувати і то добре. А могли б і зовсім голодними тримати...
20.04.2021 14:23 Ответить
Их и так кормят раз в день, а офицеры питаются сами.
20.04.2021 14:26 Ответить
представьте каково это солдату...отдать жизнь за Родину...
зная что МО этой Родины, кормило его просрочкой...
(а потом ещё и давало ржавые патроны)
это даже не унизительно,
это - саботаж,
даже не пишите об этом,
бо в в других странах во время войны- грят шо за такое - расстреливают.
20.04.2021 14:24 Ответить
как можно быстро и красиво развалить армию и при этом остаться в прибыли? правильно, надо перестать ее кормить, обувать и одевать и тогда голодная и оборванная армия сама сдастся, потому что ее можно будет купить за буханку хлеба, а при этом важные дядьки с погонами и дорогими часами будут бодро докладывать: "мы дадим достойный, этот как его, запор врагу"...
20.04.2021 14:27 Ответить
Де цей багатоакаунтний папуга-дуполиз із своїм "молодец бубочка, все правильно делает"?
20.04.2021 14:31 Ответить
В столовой ВР
20.04.2021 14:32 Ответить
"При виде вспышки ядерного взрыва солдат обязан немедленно взять автомат на вытянутые вперёд руки, дабы расплавленным металлом не заляпать казённые сапоги"©.
В сравнении с вышеуказанной тяготой и лишением воинской службы жидко просраться обожравшись тухлым провиантом - сущие пустяки, о которых и упоминать не стоит.
20.04.2021 14:33 Ответить
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#mw-head Перейти к навигации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#searchInput Перейти к поиску В общем случае освидетельствование - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0 экспертиза состояния какого-либо технического или биологического объекта квалифицированными профессионалами в какой-либо области, уполномоченными на это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 органами государственной власти .
Який стосунок це має до оновлення???Або той хто писав чи перекладав мови не знає, або ж той хто писав не розумів про що пише...
20.04.2021 14:33 Ответить
просто перейдіть до цієї додаткової угоди https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-16-014279-c%20 від 23.02.2021 № 4 п.п. 1.3 "...слова "здійснити освіження продовольства," виключити".
а цією https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-16#Text Інструкцією чітко визначене що воно таке те "освіження" та його періодичність.
показать весь комментарий
20.04.2021 14:47 Ответить
Автор статті точно не читав інструкцію, а просто побачив зміни та швиденько, не розібравшись, побіг писати охінею, розганаючи чергову зраду...
Цитата: Логично, что эти продукты не могут лежать там вечно, потому что они портятся, подходят предельные сроки их хранения, и их нужно заменять на такие же продукты, но с пригодным сроком хранения. ... То есть фирма, которая питает эту в/ч должна забрать старые продукты, и положить взамен такие же но свежиеИсточник: https://censor.net/ru/n3260884Источник: https://censor.net/ru/n3260884
Інструкція ж передбачає: Строки освіження визначаються представником замовника з урахуванням строку, достатнього для використання виконавцем вилученого із запасів продовольства на харчування особового складу до закінчення граничного терміну зберігання.
u1:rz4" id="n73" name="n73">
20.04.2021 16:29 Ответить
наведена вами цитата, вказує на те, що якусь кількість продуктів термін придатності, яких збігає, але ще не збіг просто приготують та згодують військовим, але ж замість них мають бути поставлені нові, свіжі продукти.
вилучення ж цього зобов'язання з умов договору призведе до того про що й йдеться в статті - ніхто їх освіжати не буде (тобто не буде заміщати несвіжі свіжими).
20.04.2021 16:44 Ответить
Наведена цитата свідчить, що автор тупо вигадав процедуру освіження керуючись виключно власною фантазією, чим фактично ввів у оману читачів, які кинулися цю дизінформацію обговорювати та поширювати...
Вилучення ж пунту договору свідчить лише про те, що даним договором з даною юр.особою процедура освіження не регламентується, але абсолютно не свідчить про відсутність іншого договору з цим самим або іншим постачальником, яким воно може регламентуватися.
20.04.2021 17:21 Ответить
так, по-перше, давайте зрозуміємо чи однаково ми з вами розуміємо всю цю процедуру, я читаю це так:
- постачальник забезпечує харчування військових (в яке входить й освіження продовольства);
- продукти, термін зберігання яких збігає кінця можуть бути передані постачальнику з військових складів для приготування з них їжі для військових;
- натомість, замість цих продуктів постачальник зобов'язаний поставити на склади нові продукти - що власне й є освіженням.
за відсутності такого обов'язку постачальника, передбаченого договором, постачальник просто використає продукти, що вже є на складах не замінивши їх новими.

щодо можливості іншого договору:
я прочитав договір про який йде мова, пунктом 2.1 передбачений обов'язок постачальника цитата "...здійснити освіження продовольства...".
оскільки цей договір укладений за результатами процедури закупівлі передбаченої https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text Законом України "Про публічні закупівлі" то й умови змін до таких договорі регулюються цим Законом (простіше кажучи , він є спеціальною нормою права щодо даних правовідносин).
так от, статтею 41 цього Закону визначений вичерпний перелік підстав за яких можуть змінюватись істотні умови договору, а предмет договору є саме такою істотною умовою.
й, особисто я, не бачу можливості в межах цього Закону зменшити кількість послуг (вилучити освіження), при цьому зверніть увагу сума Договору додатковою угодою № 4 не зменшується.
це означає, що МО заплатить ті ж самі гроші, але договір міститиме на одну послугу менше!

договір з іншим постачальником?

зверніть будь ласка увагу на п.п. 6 п 3 Інструкції "продовольче забезпечення військової частини - надання виконавцем послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги щодо забезпечення харчуванням, продуктами харчування особового складу військових частин, у тому числі полівітамінними препаратами, водою питною бутильованою, освіження запасів продовольства, а також годування штатних тварин, яких утримує військова частина)".
як бачите договір на освіження не може бути укладений в межах надання самостійної послуги оскільки освіження є складовою забезпечення харчування, а саме це (забезпечення харчуванням) й є предметом договору від 30.12.2020 № 286/2/20/18.
таким чином, на мій погляд, даною додатковою угодою МО діє всупереч власним нормативним документам. не кажучи вже про ЗУ "Про публічні закупівлі".
21.04.2021 09:05 Ответить
тут нападение врага - а мы посадки обсераем...
20.04.2021 14:34 Ответить
Кому потрібні оці всі "висери" через те, що когось там не допустили, або відірвали від процесу поставок. А як звучить заголовок! А яка зрада навколо!
20.04.2021 14:36 Ответить
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется «Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни». Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажи им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
Денисов: А как же они переправлялись?
Волобуев (закуривая): На плотах, ептэть.

(с) Владимир Сорокин "Землянка"
https://youtu.be/gT0_-cJY7og?t=3917 аудіоверсія
20.04.2021 14:36 Ответить
******* чєрвівьій лімон.(с.)
20.04.2021 14:38 Ответить
Монополии-это такой же враг как и москали.Это система с продуктовым монополистом мне знакома.Когда поставщик,вынужден работать не напрямую с клиентом,а через навязанного клиенту посредника.Посредник в данном случае это"Військсервіс-волонтер"тупо паразит распределяющий товары,устанавливающий цены и указующий клиенту с кем ему работать,а с кем не работать.Даже не указующий,а скорее устанавливающий из тех поставщиков кого он захочет....Короче ненужный и лишний посредник с неограниченными инструментами для коррупции.
20.04.2021 14:38 Ответить
Баранам на заметку, не хотите кормить свою армию, будите кормить чужую.
20.04.2021 14:41 Ответить
цим зебаранам - "какаяразніца"
20.04.2021 15:02 Ответить
Не удивлён.В Одессе на ул.Магистральной находятся две воинские части и военный городок на примерно 350 квартир.Так там уже 10 дней нет воды и не работает канализация и всем всё пох..Уже писали везде,перекрывали дорогу,но минобороны,инфокс,городские службы молчат как рыбы и кивают друг на друга.От оккупанта говном отбиваться будем
20.04.2021 14:42 Ответить
Просроченную еду передать Николаю Тищенко в его ресторан и в столовую Верховной Рады.
Пусть кушают.
20.04.2021 14:47 Ответить
хорошая идея
20.04.2021 14:53 Ответить
Просроченную еду нужно доставить в резиденцию Зеоманского , пусть с... а кушенькает вместе со своей хабалкой !
20.04.2021 14:59 Ответить
Теж із вищезгаданої https://www.srkn.ru/texts/zemlyanka1.shtml п'єси Сорокіна "Землянка" . Здавалося б, до чого тут Зе і СН?


Пухов: Поесть успеешь. У кого газета?
Денисов: У меня.
Пухов: Дай почитаю.
Денисов передает ему газету.
Пухов (читает): В ночь 26-27 декабря на Курском направлении после продолжительной артподготовки умели делать по-гнилому. Мы делали по-гнилому, развертывали по-гнилому, и стаскивали по-гнилому, и клали по-гнилому, положение теплое по-гнилому, положение участливое по-гнилому, урон выщербленных по-гнилому, дислокация тебя по-гнилому, наматывание на вал по-гнилому, чешуйчатость половины по-гнилому, полевая батарея по-гнилому, пленный дивизион по-гнилому...
Волобуев: Не гони. Читай помедленней.
Пухов (продолжает медленней): Распределитель веса по-гнилому, использование огня по-гнилому, отслаивание детей по-гнилому, окопная война по-гнилому, делание через чох по-гнилому, обрадование по-гнилому, тропинчатость по-гнилому, делать ворот по-гнилому, искроулавливатель по-гнилому, тайный маршрут по-гнилому, полодие по-гнилому, лампопрокатчик по-гнилому, бумагоделатель по-гнилому, речное большинство по-гнилому, резка вещей по-гнилому, чужие поручни по-гнилому, телефонизирование по-гнилому, бронхиальные кнопки по-гнилому, буквопечатание по-гнилому, лошадиный инвентарь по-гнилому, истаро истаропно по-гнилому, четность ошибок по-гнилому, истопник пружин по-гнилому, дело детей по-гнилому, отправление корпуса по-гнилому, поздравления по-гнилому.
Соколов: Ну и правильно. Давно пора эту пробку вышибать.
20.04.2021 14:48 Ответить
21й век, 1,5% всеобщий налог "на войну", гнилая капуста в рационе защитников Родины... Так это, видимо, - СТАНДАРТЫ НАТО!!! План дій давай! Будем присоединяться!
20.04.2021 14:51 Ответить
И это далеко не всё , что происходит сегодня и сейчас в нашей стране !
Идет война нервов - кто испугается вторым.
Первым уже наш обоср ...ся после встречи с МИКРоном .
Начинаются махинации с Северо-Крымским каналом
20.04.2021 14:57 Ответить
Халімон, халімон... а чого ви чекали від "українського" єврея? P.S. В Ізраїлі за подібне Халімона з гівном би змішали і безумовно посадили.
20.04.2021 15:00 Ответить
підараси зелені, може вже начасі вас нагодувати тухлою їжею?!
20.04.2021 15:00 Ответить
"...инициировал увольнение заместителя министра обороны Игоря Халимона..." Ініціював, ініціював і не доініціював. А чого? А того.
20.04.2021 15:01 Ответить
Шо там с историческими фактами? "Броненосец Потемкин" уже забыли?
20.04.2021 15:09 Ответить
Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой/ А как иначе если главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.
20.04.2021 15:09 Ответить
ЗЕленые мародеры жрут страну изнутри...
20.04.2021 15:10 Ответить
"зеленые человечки" шпиона Зеленского саботируют все что есть в Украине и ведут украинцев на эшафот как в 1918-1933.
20.04.2021 15:40 Ответить
Если шо, это ЗЕ так к вступлению в НАТО ВСУ готовит.

Теперь-то Байден точно обязан нас в НАТО взять.
Вот только ЗЕ опять оденет ВСУ в кирзачи с портянками и вооружит трехлинейками и "максимами". И можно сразу в НАТО.
20.04.2021 15:42 Ответить
Подняли бурю в стакане)))) Будет как обычно. Продукты поступают на склад нз, а предыдущая партия - на кухню
20.04.2021 15:46 Ответить
Это уже даже не мародерство. Это диверсия.
20.04.2021 15:51 Ответить
Направити це гівно в ідальню Мінборони, нехай жеруть генерали і їхня челядь, а цього тиловика посадити на довічно з конфіскацєю.
20.04.2021 15:54 Ответить
Ну так начинайте уже расстрелы, мать бы вашу за обе ноги!!!
20.04.2021 16:04 Ответить
Минобороны изменило условия договора с поставщиком некачественной пищи на фронт - компанией "Військсервіс-волонтер". Отныне фирма не обязана, как это было раньше для всех поставщиков продуктов, освежать, то есть обновлять, продукцию длительного хранения, даже если там истекают сроки годности. Источник: https://censor.net/ru/n3260884

ЦІНА ВИБОРУ Зе КЛОУНА В ПРЕЗИДЕНТИ
20.04.2021 16:11 Ответить
20.04.2021 16:12 Ответить
Полторак їм не подобався!
Жеріть, не вдавіться тепер!
20.04.2021 16:45 Ответить
А почему молчит главнокомандующий ВСУ Зеленский?ИЛИ ему насрать на украинскую армию!! Главное что бы не дай бог не стреляли!!
20.04.2021 17:27 Ответить
Потом выяснится, что это первого сорта и отличное)Кто то воду мутит.
20.04.2021 17:35 Ответить
Флакон теперь в восторге!
20.04.2021 17:54 Ответить
шефиры не хотят заканчивать войну потомушо бубочка на ней хочет прибарахлится и так шоб
ещё немношко осталось мэндэль............
20.04.2021 19:29 Ответить
В керівництві держави знаходяться не зрадники, а ВОРОГИ, які успішно виконують завдання свого московського керівництва.
20.04.2021 19:52 Ответить
21.04.2021 00:02 Ответить
 
 