Зеленський зобов'язаний переконати учасників саміту НАТО надати Україні ПДЧ, - Порошенко

Президент Володимир Зеленський зобов’язаний добитися участі у червневому саміті НАТО і повернутися звідти із Планом дій щодо членства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

За його словами, робота над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України має бути щоденною і системною, а не авральною.

"Варто шукати і знаходити формулу посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля свої і партнерів нескінченним спамом "сирих" ідей", – наголошує Порошенко.

"Будь-які ініціативи, перш ніж озвучувати відосиками, слід узгоджувати з партнерами. Після одкровень про посередництво Ізраїлю додалися ідеї про залучення до нормандського формату США, Британії, Канади. Це дружні до нас країни, я був би тільки радий, якби вони приєдналися до процесу. Як було би добре, якби і Польща долучилася, і той же Ізраїль, у нас багато партнерів, друзів і союзників. Але гонитва за розширенням формату може завершитися тим, що нові учасники так і не з’являться, а довіру з боку Німеччини, Франції, Європейського Союзу втратимо", – застерігає п’ятий Президент.

Порошенко зауважив, що своїми непродуманими ініціативами Банкова ризикує зламати хай і недосконалий, але єдиний існуючий формат перемовин щодо миру на Донбасі.

"А іншого – Будапешського, Бухареського, Женевського, як обіцяли ці два роки, Банкова може не отримати. Навіть натяк з Києва на можливий вихід з Мінська стане для росіян дуже зручним приводом для нової ескалації і уникнення від відповідальності. Слід пам’ятати ще й те, що мінські домовленості прив’язані до санкційного тиску на Кремль. Не формати слід шукати, а формулу пресингу на Путіна. Перш за все, слід працювати над змістом, а не займатися сценаріями відосиків. Не чуєте нас, почуйте Вашингтон, з якого буквально вчора нагадали, що мінські домовленості є основою для дипломатичного врегулювання російської агресії", – додав лідер "ЄС".

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За його словами, лише розгортання миротворців ООН на окупованій частині Донбасу здатне забезпечити безпеку і стабільність на кордоні з Російською Федерацією, вгамувати агресивні апетити Кремля.

"Це – раціональна ідея, яку Зеленський два роки ігнорував і лише тепер, згаявши час, почав розуміти. Так само слід повернутися і до дорожньої карти реалізації Мінська за принципом "спочатку безпека", основні принципи якої наша команда попередньо погодила свого часу з Німеччиною та Францією, які представляють Європейський Союз. Влада має відмовитися від принципу "неприйнятно все те, що запропонував Порошенко". Зеленський має діяти не мені на зло, а на користь України", – закликав Порошенко.

За його словами, у стосунках зі США, які завжди були присутніми у процесі пошуку миру і тиску на Росію, влада мала би зняти низку подразників. "Йдеться, для прикладу, про експертизу голосу Президента США на так званих плівках Байдена-Порошенка, інспіровану російським агентом Деркачем. Про підтримку американських санкцій проти Коломойського, Деркача і нових персональних та секторальних санкцій Америки проти Росії, а головне – продовження демократичних реформ в Україні", – додав він.

"Ми очікуємо, що Володимир Зеленський доб’ється запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня цього року, і переконає його учасників надати Україні План дій щодо членства", – резюмує п’ятий Президент.