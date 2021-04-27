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Зеленський зобов'язаний переконати учасників саміту НАТО надати Україні ПДЧ, - Порошенко

Зеленський зобов'язаний переконати учасників саміту НАТО надати Україні ПДЧ, - Порошенко

Президент Володимир Зеленський зобов’язаний добитися участі у червневому саміті НАТО і повернутися звідти із Планом дій щодо членства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

За його словами, робота над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України має бути щоденною і системною, а не авральною.

"Варто шукати і знаходити формулу посилення спільного тиску на агресора, а не розпорошувати зусилля свої і партнерів нескінченним спамом "сирих" ідей", – наголошує Порошенко.

"Будь-які ініціативи, перш ніж озвучувати відосиками, слід узгоджувати з партнерами. Після одкровень про посередництво Ізраїлю додалися ідеї про залучення до нормандського формату США, Британії, Канади. Це дружні до нас країни, я був би тільки радий, якби вони приєдналися до процесу. Як було би добре, якби і Польща долучилася, і той же Ізраїль, у нас багато партнерів, друзів і союзників. Але гонитва за розширенням формату може завершитися тим, що нові учасники так і не з’являться, а довіру з боку Німеччини, Франції, Європейського Союзу втратимо", – застерігає п’ятий Президент.

Порошенко зауважив, що своїми непродуманими ініціативами Банкова ризикує зламати хай і недосконалий, але єдиний існуючий формат перемовин щодо миру на Донбасі.

"А іншого – Будапешського, Бухареського, Женевського, як обіцяли ці два роки, Банкова може не отримати. Навіть натяк з Києва на можливий вихід з Мінська стане для росіян дуже зручним приводом для нової ескалації і уникнення від відповідальності. Слід пам’ятати ще й те, що мінські домовленості прив’язані до санкційного тиску на Кремль. Не формати слід шукати, а формулу пресингу на Путіна. Перш за все, слід працювати над змістом, а не займатися сценаріями відосиків. Не чуєте нас, почуйте Вашингтон, з якого буквально вчора нагадали, що мінські домовленості є основою для дипломатичного врегулювання російської агресії", – додав лідер "ЄС".

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За його словами, лише розгортання миротворців ООН на окупованій частині Донбасу здатне забезпечити безпеку і стабільність на кордоні з Російською Федерацією, вгамувати агресивні апетити Кремля.

"Це – раціональна ідея, яку Зеленський два роки ігнорував і лише тепер, згаявши час, почав розуміти. Так само слід повернутися і до дорожньої карти реалізації Мінська за принципом "спочатку безпека", основні принципи якої наша команда попередньо погодила свого часу з Німеччиною та Францією, які представляють Європейський Союз. Влада має відмовитися від принципу "неприйнятно все те, що запропонував Порошенко". Зеленський має діяти не мені на зло, а на користь України", – закликав Порошенко.

За його словами, у стосунках зі США, які завжди були присутніми у процесі пошуку миру і тиску на Росію, влада мала би зняти низку подразників. "Йдеться, для прикладу, про експертизу голосу Президента США на так званих плівках Байдена-Порошенка, інспіровану російським агентом Деркачем. Про підтримку американських санкцій проти Коломойського, Деркача і нових персональних та секторальних санкцій Америки проти Росії, а головне – продовження демократичних реформ в Україні", – додав він.

"Ми очікуємо, що Володимир Зеленський доб’ється запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня цього року, і переконає його учасників надати Україні План дій щодо членства", – резюмує п’ятий Президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) НАТО (6423) ПДЧ (102) Порошенко Петро (15161)


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Топ коментарі
+26
Зеленский обязан убедить участников саммита НАТО предоставить Украине ПДЧ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5091

...
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27.04.2021 19:22
+24
Перед уХйлом ставав на коліна - він уміє, хай краще мовчки стане перед НАТО , тільки мовчки! Бо зачитає текст фальшиво, а зімпровізує тупорило!
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27.04.2021 19:12
+21
Ар'єв з трибуни ВР.
"Здається що страуси януковича, втекли з Межигір"я и захопили владу в країні."
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27.04.2021 19:15
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Чего ж ты порох сам не добился за столько лет? только советы давать гаразд.
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27.04.2021 19:52 Відповісти
А он мало сделал?
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27.04.2021 19:55 Відповісти
Дві капітуляції. Режимів тиші і не перерахуєш. Дійсно, немало.
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27.04.2021 23:45 Відповісти
Как бы к кому не относиться. ( не почитатель обоих, да и в остальных не вижу ничего достойного, то тоже выбор мама не горюй ., увы ) Но так и хочется сказать " Как хорошо бывает кого то в чем то обязывать если сам этого не сделал". За весь период независимости Украины ( нашей современности) каждый кто переходил из власти в оппозицию ( или же пожизненно был в оппозиции), становился ну таким " вУмным" и таким " принципиальным" что аж дух захватывает ( правда при этом чем то противным попахивает - наверное лицемерием и популизмом, но то такэ..). А как попадал во власть то сразу же наступала амнезия. И это касается всех наших лидеров новой президентской гонки, как впрочем и всех предыдущих не зависимо от ФИО. ( это я так.. без конкретных фамилий, но думаю и так понятно)
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27.04.2021 20:13 Відповісти
Один фацет дуже перебирав дівчат. А у тої очі не того кольору, а у тої ноги неправильні... Отак і жив мастурбуючим холостяком. Якось він у морі випав з корабля, йому кинули рятувальне коло, але він те коло відштовхнув, бо воно було не того кольору. Та й утопився...
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27.04.2021 20:18 Відповісти
Ну у Андрюш такое бывает. особенно до холостятства да и после уже по привычке..( А если серьезно. То все время выбираем, выбираем.. И каждый раз приходится искать из " худшего лучшего", а в итоге все время попадаем ногой в дерь-о.. Вот уже 6 гарантов побывало и в каждого в итоге хочется только плюнуть. и помянуть по "матушке" ( кстати их соперники были не чем не лучше или оказывались просто однодневками - обманками) Ну разве за исключением Черновила.. Но как говорится " шо маемо" ( так что видимо перебирать просто уже скоро надоест, смысла нет..)
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27.04.2021 20:35 Відповісти
Вася, именно так делают все политики, ничего удивительного нет.
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27.04.2021 20:19 Відповісти
Пэтя, так а я о чем. Я и не удивляюсь.
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27.04.2021 20:36 Відповісти
Боюсь этот шлепер поймёт слово членство не так как надо, только бы там рояля не было....
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27.04.2021 20:18 Відповісти
во-во, всю жизнь в должниках, не успел родится, а уже должен, так и после погребения с долгами уходишь. Жизнь взаймы
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27.04.2021 20:31 Відповісти
Переконати учасників саміту НАТО зможе тільки 3-й фортепіанний концерт Рахманінова у виконанні Зєлєнского. Але Зєлєнскій цей твір не потягне. Це вам не Мурка...
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27.04.2021 20:54 Відповісти
Вы правы, судя по росту, пациент со своим инструментом не осилит данный концерт...
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27.04.2021 22:50 Відповісти
А йому хто заважав коли він був на місці Зе
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27.04.2021 20:57 Відповісти
Він не вміє розмовляти - хто з ним буде говорити?
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27.04.2021 22:07 Відповісти
Гениальная мысль . А у самого почему не вышло ? Был занят ?
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27.04.2021 23:21 Відповісти
Кремлівськи гниди заважали !!)))
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28.04.2021 00:00 Відповісти
Зебілоїдів непокоїть, що Порох зробив чи не зробив ,а що чудить Віслючок, їм не цікаво !!!))
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27.04.2021 23:59 Відповісти
Ни чего плохого он не сделал.
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28.04.2021 01:52 Відповісти
так ты ж уже сам добился вступления в НАТО? разве нет?
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28.04.2021 06:07 Відповісти
Стесняюсь спросить: почему сам не получил?
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28.04.2021 08:28 Відповісти
всьому свій час. Чи тобі це невідомо?
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07.05.2021 21:46 Відповісти
Педро безвиз и томас сумел для Украины получить и чего то не кто ему даже спасибо за это не сказал.
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07.05.2021 22:00 Відповісти
Врят ли Зе способен лично чего-то добиться и кого-то убедить в НАТО..Воспитание у него не такое..
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28.04.2021 09:29 Відповісти
Так пусть на рояле голяком сыграет , точняк воспитание поможет.
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07.05.2021 21:59 Відповісти
НАТО слишком забюрократизированная организация и все 30 ее членов за нас не проголосуют , как минимум мадьяры , немчура и жабоеды не когда не согласятся с нашим членством там.
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07.05.2021 22:03 Відповісти
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