Зеленский обязан убедить участников саммита НАТО предоставить Украине ПДЧ, - Порошенко

Президент Владимир Зеленский обязан добиться участия в июньском саммите НАТО и вернуться оттуда с Планом действий по членству.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

По его словам, работа над укреплением международной коалиции по поддержке Украины должна быть ежедневной и системной, а не авральной.

"Следует искать и находить формулу усиления общего давления на агрессора, а не распылять усилия свои и партнеров бесконечным спамом "сырых" идей", - отметил Порошенко.

"Любые инициативы, прежде чем озвучивать видосиками, следует согласовывать с партнерами. После откровений о посредничестве Израиля добавились идеи о привлечении к нормандскому формату США, Великобритании, Канады. Это дружественные нам страны, я был бы только рад, если бы они присоединились к процессу. Как было бы хорошо, если бы и Польша присоединилась, и тот же Израиль, у нас много партнеров, друзей и союзников. Но погоня за расширением формата может завершиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции, Европейского Союза потеряем", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что своими непродуманными инициативами Офис Президента рискует сломать пусть и несовершенный, но единственный существующий формат переговоров о мире на Донбассе.

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"А другого - Будапештского, Бухарестского, Женевского, как обещали эти два года, Банковая может не получить. Даже намек из Киева на возможный выход из "Минска" станет для россиян очень удобным поводом для новой эскалации и избежания ответственности. Следует помнить еще и то, что минские договоренности привязаны к санкционному давлению на Кремль. Не форматы следует искать, а формулу давления на Путина. Прежде всего, следует работать над содержанием, а не заниматься сценариями видосиков. Не слышите нас, услышьте Вашингтон, в котором буквально вчера напомнили, что минские договоренности являются основой для дипломатического урегулирования российской агрессии", - добавил лидер "ЕС".

По его словам, только миротворцы ООН на оккупированной части Донбасса могут обеспечить безопасность и стабильность на границе с Российской Федерацией и утолить агрессивные аппетиты Кремля.

"Это - рациональная идея, которую Зеленский два года игнорировал и только теперь, потратив время, начал понимать. Так же следует вернуться и к дорожной карте реализации "Минска" по принципу "сначала безопасность", основные принципы которой наша команда предварительно согласовала в свое время с Германией и Францией, которые представляют Европейский Союз. Власть должна отказаться от принципа "неприемлемо все, что предложил Порошенко". Зеленский должен действовать не мне на зло, а на пользу Украине", - подчеркнул Порошенко..

По его словам, в отношениях с США, которые всегда присутствовали в процессе поиска и давления на Россию, власти должны были снять ряд раздражителей: "Речь идет, например, об экспертизе голоса Президента США на так называемых пленках Байдена-Порошенко, инспирированной российским агентом Деркачем. О поддержке американских санкций против Коломойского, Деркача и новых персональных и секторальных санкций Америки против России, а главное - продолжении демократических реформ в Украине", - добавил он.

"Мы ожидаем, что Владимир Зеленский добьется приглашение на саммит НАТО, который состоится 14 июня этого года, и убедит его участников предоставить Украине План действий по членству", - подытожил пятый президент.

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