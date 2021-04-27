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Зеленский обязан убедить участников саммита НАТО предоставить Украине ПДЧ, - Порошенко

Зеленский обязан убедить участников саммита НАТО предоставить Украине ПДЧ, - Порошенко

Президент Владимир Зеленский обязан добиться участия в июньском саммите НАТО и вернуться оттуда с Планом действий по членству.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

По его словам, работа над укреплением международной коалиции по поддержке Украины должна быть ежедневной и системной, а не авральной.

"Следует искать и находить формулу усиления общего давления на агрессора, а не распылять усилия свои и партнеров бесконечным спамом "сырых" идей", - отметил Порошенко.

"Любые инициативы, прежде чем озвучивать видосиками, следует согласовывать с партнерами. После откровений о посредничестве Израиля добавились идеи о привлечении к нормандскому формату США, Великобритании, Канады. Это дружественные нам страны, я был бы только рад, если бы они присоединились к процессу. Как было бы хорошо, если бы и Польша присоединилась, и тот же Израиль, у нас много партнеров, друзей и союзников. Но погоня за расширением формата может завершиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции, Европейского Союза потеряем", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что своими непродуманными инициативами Офис Президента рискует сломать пусть и несовершенный, но единственный существующий формат переговоров о мире на Донбассе.

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"А другого - Будапештского, Бухарестского, Женевского, как обещали эти два года, Банковая может не получить. Даже намек из Киева на возможный выход из "Минска" станет для россиян очень удобным поводом для новой эскалации и избежания ответственности. Следует помнить еще и то, что минские договоренности привязаны к санкционному давлению на Кремль. Не форматы следует искать, а формулу давления на Путина. Прежде всего, следует работать над содержанием, а не заниматься сценариями видосиков. Не слышите нас, услышьте Вашингтон, в котором буквально вчера напомнили, что минские договоренности являются основой для дипломатического урегулирования российской агрессии", - добавил лидер "ЕС".

По его словам, только миротворцы ООН на оккупированной части Донбасса могут обеспечить безопасность и стабильность на границе с Российской Федерацией и утолить агрессивные аппетиты Кремля.

"Это - рациональная идея, которую Зеленский два года игнорировал и только теперь, потратив время, начал понимать. Так же следует вернуться и к дорожной карте реализации "Минска" по принципу "сначала безопасность", основные принципы которой наша команда предварительно согласовала в свое время с Германией и Францией, которые представляют Европейский Союз. Власть должна отказаться от принципа "неприемлемо все, что предложил Порошенко". Зеленский должен действовать не мне на зло, а на пользу Украине", - подчеркнул Порошенко..

По его словам, в отношениях с США, которые всегда присутствовали в процессе поиска и давления на Россию, власти должны были снять ряд раздражителей: "Речь идет, например, об экспертизе голоса Президента США на так называемых пленках Байдена-Порошенко, инспирированной российским агентом Деркачем. О поддержке американских санкций против Коломойского, Деркача и новых персональных и секторальных санкций Америки против России, а главное - продолжении демократических реформ в Украине", - добавил он.

"Мы ожидаем, что Владимир Зеленский добьется приглашение на саммит НАТО, который состоится 14 июня этого года, и убедит его участников предоставить Украине План действий по членству", - подытожил пятый президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20224) НАТО (9961) ПДЧ (137) Порошенко Петр (19588)


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Топ комментарии
+26
Зеленский обязан убедить участников саммита НАТО предоставить Украине ПДЧ, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5091

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27.04.2021 19:22
+24
Перед уХйлом ставав на коліна - він уміє, хай краще мовчки стане перед НАТО , тільки мовчки! Бо зачитає текст фальшиво, а зімпровізує тупорило!
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27.04.2021 19:12
+21
Ар'єв з трибуни ВР.
"Здається що страуси януковича, втекли з Межигір"я и захопили владу в країні."
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27.04.2021 19:15
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Чего ж ты порох сам не добился за столько лет? только советы давать гаразд.
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27.04.2021 19:52 Ответить
А он мало сделал?
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27.04.2021 19:55 Ответить
Дві капітуляції. Режимів тиші і не перерахуєш. Дійсно, немало.
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27.04.2021 23:45 Ответить
Как бы к кому не относиться. ( не почитатель обоих, да и в остальных не вижу ничего достойного, то тоже выбор мама не горюй ., увы ) Но так и хочется сказать " Как хорошо бывает кого то в чем то обязывать если сам этого не сделал". За весь период независимости Украины ( нашей современности) каждый кто переходил из власти в оппозицию ( или же пожизненно был в оппозиции), становился ну таким " вУмным" и таким " принципиальным" что аж дух захватывает ( правда при этом чем то противным попахивает - наверное лицемерием и популизмом, но то такэ..). А как попадал во власть то сразу же наступала амнезия. И это касается всех наших лидеров новой президентской гонки, как впрочем и всех предыдущих не зависимо от ФИО. ( это я так.. без конкретных фамилий, но думаю и так понятно)
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27.04.2021 20:13 Ответить
Один фацет дуже перебирав дівчат. А у тої очі не того кольору, а у тої ноги неправильні... Отак і жив мастурбуючим холостяком. Якось він у морі випав з корабля, йому кинули рятувальне коло, але він те коло відштовхнув, бо воно було не того кольору. Та й утопився...
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27.04.2021 20:18 Ответить
Ну у Андрюш такое бывает. особенно до холостятства да и после уже по привычке..( А если серьезно. То все время выбираем, выбираем.. И каждый раз приходится искать из " худшего лучшего", а в итоге все время попадаем ногой в дерь-о.. Вот уже 6 гарантов побывало и в каждого в итоге хочется только плюнуть. и помянуть по "матушке" ( кстати их соперники были не чем не лучше или оказывались просто однодневками - обманками) Ну разве за исключением Черновила.. Но как говорится " шо маемо" ( так что видимо перебирать просто уже скоро надоест, смысла нет..)
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27.04.2021 20:35 Ответить
Вася, именно так делают все политики, ничего удивительного нет.
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27.04.2021 20:19 Ответить
Пэтя, так а я о чем. Я и не удивляюсь.
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27.04.2021 20:36 Ответить
Боюсь этот шлепер поймёт слово членство не так как надо, только бы там рояля не было....
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27.04.2021 20:18 Ответить
во-во, всю жизнь в должниках, не успел родится, а уже должен, так и после погребения с долгами уходишь. Жизнь взаймы
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27.04.2021 20:31 Ответить
Переконати учасників саміту НАТО зможе тільки 3-й фортепіанний концерт Рахманінова у виконанні Зєлєнского. Але Зєлєнскій цей твір не потягне. Це вам не Мурка...
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27.04.2021 20:54 Ответить
Вы правы, судя по росту, пациент со своим инструментом не осилит данный концерт...
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27.04.2021 22:50 Ответить
А йому хто заважав коли він був на місці Зе
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27.04.2021 20:57 Ответить
Він не вміє розмовляти - хто з ним буде говорити?
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27.04.2021 22:07 Ответить
Гениальная мысль . А у самого почему не вышло ? Был занят ?
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27.04.2021 23:21 Ответить
Кремлівськи гниди заважали !!)))
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28.04.2021 00:00 Ответить
Зебілоїдів непокоїть, що Порох зробив чи не зробив ,а що чудить Віслючок, їм не цікаво !!!))
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27.04.2021 23:59 Ответить
Ни чего плохого он не сделал.
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28.04.2021 01:52 Ответить
так ты ж уже сам добился вступления в НАТО? разве нет?
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28.04.2021 06:07 Ответить
Стесняюсь спросить: почему сам не получил?
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28.04.2021 08:28 Ответить
всьому свій час. Чи тобі це невідомо?
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07.05.2021 21:46 Ответить
Педро безвиз и томас сумел для Украины получить и чего то не кто ему даже спасибо за это не сказал.
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07.05.2021 22:00 Ответить
Врят ли Зе способен лично чего-то добиться и кого-то убедить в НАТО..Воспитание у него не такое..
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28.04.2021 09:29 Ответить
Так пусть на рояле голяком сыграет , точняк воспитание поможет.
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07.05.2021 21:59 Ответить
НАТО слишком забюрократизированная организация и все 30 ее членов за нас не проголосуют , как минимум мадьяры , немчура и жабоеды не когда не согласятся с нашим членством там.
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07.05.2021 22:03 Ответить
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