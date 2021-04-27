Росія намагається виключити з переговорів стосовно Донбасу українських представників Донецької і Луганської областей, - Гармаш

Російська сторона намагається виключити громадських експертів, представників Донецької і Луганської областей від України з переговорного процесу стосовно Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш

Він зазначив: "Стає дедалі зрозумілішою мета цього шоу Росії із залученням до консультацій в ТКГ терористки Майї Пирогової і звинуваченням у шпигунстві радника української делегації Дениса Казанського. Це очевидно з пропозицій щодо "розблокування" роботи політичної робгрупи ТКГ, з якими вже вдруге виступає представник Росії. Сьогодні, на неформальній зустрічі учасників консультацій (офіційного засідання робочої групи так і не відбулося) вкотре було озвучено пропозицію працювати в "колишньому" складі, тобто, "повноважних представників", до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська (насправді з Москви), відповідно, Михайлову і Мірошника".

За словами Гармаша, метою всього цього є спроба повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців, які представляють офіційний Київ.

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"Ми дуже заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська", - підкреслив Гармаш.

За його словами, позиція представника України в політичній робгрупі ТКГ Андрія Костіна була і залишається незмінною: участь Пирогової (представника терористів) автоматично означає наш вихід з переговорної кімнати. Але елементи шантажу, шляхом нагадування про складність загальної геополітичної ситуації і військове загострення сьогодні вже звучали.

"Завтра на ТКГ, вони, напевно, теж будуть застосовуватися. Побачимо, наскільки стійким до них виявиться Леонід Макарович. Сподіваюся, що наше керівництво, у своєму прагненні до миру, не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета - не мир за всяку ціну, мета - територіальна цілісність і суверенітет всієї території, тобто - збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті - "автономія" "ДНР" - "ЛНР") з цією метою ніяк не корелює. І будь-який крок у напрямку їх суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу (чим би його не виправдовували) - веде до реалізації мети Москви, а не України", - резюмував Гармаш.