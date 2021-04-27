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Новини
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Росія намагається виключити з переговорів стосовно Донбасу українських представників Донецької і Луганської областей, - Гармаш

Росія намагається виключити з переговорів стосовно Донбасу українських представників Донецької і Луганської областей, - Гармаш

Російська сторона намагається виключити громадських експертів, представників Донецької і Луганської областей від України з переговорного процесу стосовно Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці представник Донецька в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш

Він зазначив: "Стає дедалі зрозумілішою мета цього шоу Росії із залученням до консультацій в ТКГ терористки Майї Пирогової і звинуваченням у шпигунстві радника української делегації Дениса Казанського. Це очевидно з пропозицій щодо "розблокування" роботи політичної робгрупи ТКГ, з якими вже вдруге виступає представник Росії. Сьогодні, на неформальній зустрічі учасників консультацій (офіційного засідання робочої групи так і не відбулося) вкотре було озвучено пропозицію працювати в "колишньому" складі, тобто, "повноважних представників", до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська (насправді з Москви), відповідно, Михайлову і Мірошника".

За словами Гармаша, метою всього цього є спроба повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців, які представляють офіційний Київ.

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"Ми дуже заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська", - підкреслив Гармаш.

За його словами, позиція представника України в політичній робгрупі ТКГ Андрія Костіна була і залишається незмінною: участь Пирогової (представника терористів) автоматично означає наш вихід з переговорної кімнати. Але елементи шантажу, шляхом нагадування про складність загальної геополітичної ситуації і військове загострення сьогодні вже звучали.

"Завтра на ТКГ, вони, напевно, теж будуть застосовуватися. Побачимо, наскільки стійким до них виявиться Леонід Макарович. Сподіваюся, що наше керівництво, у своєму прагненні до миру, не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета - не мир за всяку ціну, мета - територіальна цілісність і суверенітет всієї території, тобто - збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті - "автономія" "ДНР" - "ЛНР") з цією метою ніяк не корелює. І будь-який крок у напрямку їх суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу (чим би його не виправдовували) - веде до реалізації мети Москви, а не України", - резюмував Гармаш.

Автор: 

перемовини (2852) Донбас (22354) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+5
Может Украине просто выйти из этих переговоров и поступить как Азербайджан?
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.
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27.04.2021 19:05
+3
Приучают нас к данбаса,пропихивают эту ***** всюду,данбаса блд,данбаса,нарот данбаса,граждане данбаса,вайна на данбаса,есть Донецкая и Луганская области Украины.данбаса-это ********** выкидыш.
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27.04.2021 18:48
+2
зелю нагибают, а он нюхает...
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27.04.2021 18:41
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зелю нагибают, а он нюхает...
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27.04.2021 18:41 Відповісти
Приучают нас к данбаса,пропихивают эту ***** всюду,данбаса блд,данбаса,нарот данбаса,граждане данбаса,вайна на данбаса,есть Донецкая и Луганская области Украины.данбаса-это ********** выкидыш.
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27.04.2021 18:48 Відповісти
Вообще, какого лысого Зеля согласился в Париже на каких-то "представителей Донецкой и Луганской областей"? Есть мы, агрессор Раша и посредник Евросоюз. И все. Никаких левых и правых представителей.
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27.04.2021 18:50 Відповісти
Херня это всё. Пока кацапский Вова не сдохнет ничего не поменяется. Это всё имитация бурной деятельности с нулевым КПД и заработок для тех, кто этим занимается. Как, примерно, для следователей, судей и прокуроров, которые преследуют-расследуют-и-капец-как-строго-судят наших граждан. которые благополучно удрали за границу.
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27.04.2021 18:51 Відповісти
придет Патрушев=коми, еще хуже .
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27.04.2021 23:46 Відповісти
Может Украине просто выйти из этих переговоров и поступить как Азербайджан?
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.
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27.04.2021 19:05 Відповісти
Fuck you !!!
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27.04.2021 20:33 Відповісти
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".
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27.04.2021 20:37 Відповісти
на всіх переговорах мова повинна йти виключно про Крим т.як це захоплена територія і москалі це визнають. А так як ОРДЛО москалі не визнають захопленою територією то й не треба. Поступово, вперто, невеликими територіями звільнювати від "терористів" свою українську землю і без усіляких перемовин.
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27.04.2021 20:59 Відповісти
Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей,


Вот на их уровне пусть и ведут переговоры, как требует Путин
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27.04.2021 22:47 Відповісти
 
 