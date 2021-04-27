Вакцинованим американцям дозволили не носити маски на вулиці

Маску як і раніше необхідно надягати при участі в масових заходах і перебуваючи в приміщенні. У США вакциновано 30% населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США заявили, що для повністю вакцинованих осіб безпечно не носити маски під час невеликих зібрань на відкритому повітрі навіть і серед невакцинованих осіб. Безпечними, як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих, названо пробіжки, велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами родини без маски. При цьому повністю вакцинованим особам рекомендується носити маски під час масових подій на відкритому повітрі. При цьому у приміщеннях повністю вакцинованим треба носити маски так само, як і невакцинованим особам, але перші при цьому значно краще захищені.

"Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягнули у боротьбі з COVID-19, Центри з контролю та профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані - і якщо ви на відкритому повітрі не серед великої групи - вам більше не потрібна маска", - написав у Твіттері президент США Джо Байден.

Читайте також: Україна на 81-му місці в рейтингу вакцинації проти COVID-19, - МОЗ

У США людина вважається повністю вакцинованою через 2 тижні після отримання другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової вакцини компанії Johnson&Johnson.

За урядовими даними, у США вакциновано 30% населення.