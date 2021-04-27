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Вакцинованим американцям дозволили не носити маски на вулиці

Вакцинованим американцям дозволили не носити маски на вулиці

Маску як і раніше необхідно надягати при участі в масових заходах і перебуваючи в приміщенні. У США вакциновано 30% населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США заявили, що для повністю вакцинованих осіб безпечно не носити маски під час невеликих зібрань на відкритому повітрі навіть і серед невакцинованих осіб. Безпечними, як для повністю вакцинованих так і для невакцинованих, названо пробіжки, велосипедні прогулянки на відкритому повітрі з членами родини без маски. При цьому повністю вакцинованим особам рекомендується носити маски під час масових подій на відкритому повітрі. При цьому у приміщеннях повністю вакцинованим треба носити маски так само, як і невакцинованим особам, але перші при цьому значно краще захищені.

"Завдяки надзвичайному прогресу, якого ми досягнули у боротьбі з COVID-19, Центри з контролю та профілактики захворювань зробили велике оголошення сьогодні: якщо ви повністю вакциновані - і якщо ви на відкритому повітрі не серед великої групи - вам більше не потрібна маска", - написав у Твіттері президент США Джо Байден.

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У США людина вважається повністю вакцинованою через 2 тижні після отримання другої дози вакцини компаній Pfizer-BioNTech або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової вакцини компанії Johnson&Johnson.

За урядовими даними, у США вакциновано 30% населення.

Автор: 

вакцина (4419) США (22512) COVID-19 (19765) маски (118)


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Топ коментарі
+6
Не чув такого. І ніхто не заставляла носити маски на вулицях. Такого закону не існує.
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27.04.2021 22:47
+3
Вам кацапам из ********* виднее
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27.04.2021 22:57
+2
Pfizer и Moderna рулят!! Американцы туфты не гонят
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27.04.2021 22:56
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Не чув такого. І ніхто не заставляла носити маски на вулицях. Такого закону не існує.
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27.04.2021 22:47 Відповісти
Вам кацапам из ********* виднее
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27.04.2021 22:57 Відповісти
Тебе из Турции, видимо, виднее, чем нам. Мы же просто тут,в Штатах, живем.
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27.04.2021 23:13 Відповісти
может вам "американцам" будет интересно узнать, что в США 51 штат и 1 округ и во всех - разные требования по ношению масок.
Гугл в помошь, мериканцы))
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27.04.2021 23:22 Відповісти
Я в Пеннсилвании, Мирослав - в Нью Йорке.Мы о подобном не слушали, русский.
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27.04.2021 23:27 Відповісти
Автор статті, ти статтю читав коли заголовок писав?
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27.04.2021 22:52 Відповісти
Нюю,нюю...
Нахлєбалово якесь...
Треба почитати...
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27.04.2021 22:53 Відповісти
Pfizer и Moderna рулят!! Американцы туфты не гонят
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27.04.2021 22:56 Відповісти
В США вакцинировано 30% населения. А у нас аж 1%
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27.04.2021 23:08 Відповісти
Але якщо людина не з ЛГБТ-спільности, маску все одно треба носити навіть після вакцинації.
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28.04.2021 01:04 Відповісти
Це те чудо вакцинування, яке ковідобіснуваті чекали цілий рік. В деяких ситуаціях можна не одягати маску на вулиці
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28.04.2021 01:05 Відповісти
Если нет штампа на лбу про вакцинацию и он не в маске - на нары!
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28.04.2021 01:49 Відповісти
Така тема жирна, а антиваксерів немає. Лише пацюк за всіх відпрацьовує сам гля, без ансамбля, як поц гля.
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28.04.2021 02:49 Відповісти
Т.е. Вакцинированные болеют бессимптомно или в легкой форме.
Власти решили, пусть разносят заразу и заражают других?
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28.04.2021 08:46 Відповісти
Планета бибизян. То святые кости прикладывают, то святые вакцины колют.
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28.04.2021 13:08 Відповісти
 
 