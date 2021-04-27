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Вакцинировавшимся американцам разрешили не носить маски на улице

Вакцинировавшимся американцам разрешили не носить маски на улице

Маску по-прежнему необходимо надевать при участии в массовых мероприятиях и находясь в помещении. В США вакцинированы 30% населения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США заявили, что для полностью вакцинированных лиц безопасно не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе даже среди невакцинированных лиц. Безопасными, как для полностью вакцинированных так и для невакцинированных, названы пробежки, велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи без маски. При этом полностью вакцинированным лицам рекомендуется носить маски во время массовых мероприятий на открытом воздухе. В помещениях же полностью вакцинированным надо носить маски так же, как и невакцинированным лицам, но первые при этом значительно лучше защищены.

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"Благодаря чрезвычайному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы - и если вы на открытом воздухе не среди большой группы - вам больше не нужна маска", - написал в Твиттере президент США Джо Байден.

В США человек считается полностью вакцинированным через 2 недели после получения второй дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech или Moderna, или через две недели после получения однократной вакцины компании Johnson & Johnson.

По правительственным данным, в США вакцинировано 30% населения.

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Автор: 

вакцина (3815) США (26409) COVID-19 (18608) маски (115)


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Топ комментарии
+6
Не чув такого. І ніхто не заставляла носити маски на вулицях. Такого закону не існує.
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27.04.2021 22:47
+3
Вам кацапам из ********* виднее
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27.04.2021 22:57
+2
Pfizer и Moderna рулят!! Американцы туфты не гонят
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27.04.2021 22:56
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Правила форума Совет форумчан
Не чув такого. І ніхто не заставляла носити маски на вулицях. Такого закону не існує.
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27.04.2021 22:47 Ответить
Вам кацапам из ********* виднее
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27.04.2021 22:57 Ответить
Тебе из Турции, видимо, виднее, чем нам. Мы же просто тут,в Штатах, живем.
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27.04.2021 23:13 Ответить
может вам "американцам" будет интересно узнать, что в США 51 штат и 1 округ и во всех - разные требования по ношению масок.
Гугл в помошь, мериканцы))
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27.04.2021 23:22 Ответить
Я в Пеннсилвании, Мирослав - в Нью Йорке.Мы о подобном не слушали, русский.
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27.04.2021 23:27 Ответить
Автор статті, ти статтю читав коли заголовок писав?
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27.04.2021 22:52 Ответить
Нюю,нюю...
Нахлєбалово якесь...
Треба почитати...
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27.04.2021 22:53 Ответить
Pfizer и Moderna рулят!! Американцы туфты не гонят
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27.04.2021 22:56 Ответить
В США вакцинировано 30% населения. А у нас аж 1%
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27.04.2021 23:08 Ответить
Але якщо людина не з ЛГБТ-спільности, маску все одно треба носити навіть після вакцинації.
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28.04.2021 01:04 Ответить
Це те чудо вакцинування, яке ковідобіснуваті чекали цілий рік. В деяких ситуаціях можна не одягати маску на вулиці
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28.04.2021 01:05 Ответить
Если нет штампа на лбу про вакцинацию и он не в маске - на нары!
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28.04.2021 01:49 Ответить
Така тема жирна, а антиваксерів немає. Лише пацюк за всіх відпрацьовує сам гля, без ансамбля, як поц гля.
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28.04.2021 02:49 Ответить
Т.е. Вакцинированные болеют бессимптомно или в легкой форме.
Власти решили, пусть разносят заразу и заражают других?
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28.04.2021 08:46 Ответить
Планета бибизян. То святые кости прикладывают, то святые вакцины колют.
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28.04.2021 13:08 Ответить
 
 