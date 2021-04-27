Вакцинировавшимся американцам разрешили не носить маски на улице

Маску по-прежнему необходимо надевать при участии в массовых мероприятиях и находясь в помещении. В США вакцинированы 30% населения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Центры по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США заявили, что для полностью вакцинированных лиц безопасно не носить маски во время небольших собраний на открытом воздухе даже среди невакцинированных лиц. Безопасными, как для полностью вакцинированных так и для невакцинированных, названы пробежки, велосипедные прогулки на открытом воздухе с членами семьи без маски. При этом полностью вакцинированным лицам рекомендуется носить маски во время массовых мероприятий на открытом воздухе. В помещениях же полностью вакцинированным надо носить маски так же, как и невакцинированным лицам, но первые при этом значительно лучше защищены.

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"Благодаря чрезвычайному прогрессу, которого мы достигли в борьбе с COVID-19, Центры по контролю и профилактике заболеваний сделали большое объявление сегодня: если вы полностью вакцинированы - и если вы на открытом воздухе не среди большой группы - вам больше не нужна маска", - написал в Твиттере президент США Джо Байден.

В США человек считается полностью вакцинированным через 2 недели после получения второй дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech или Moderna, или через две недели после получения однократной вакцины компании Johnson & Johnson.

По правительственным данным, в США вакцинировано 30% населения.

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