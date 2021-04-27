ЦВК зареєструвала Аксьонова народним депутатом

Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно зареєстрований народним депутатом України.

Таке рішення було затверджене під час нинішнього засідання Центральної виборчої комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".

"Центральна виборча комісія постановляє: перше — зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах... 28 березня 2021 в одномандатному виборчому окрузі №50. Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в селищі Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб'єкт висування — політична партія "Порядок", друге — видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка, третє — копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України", — зазначив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

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Також ЦВК ухвалила оприлюднити відповідну постанову на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Рішення членами ЦВК прийнято одноголосно.

Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.