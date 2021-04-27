ЦВК зареєструвала Аксьонова народним депутатом
Колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, у якого, згідно з повідомленнями ЗМІ, є паспорт РФ, офіційно зареєстрований народним депутатом України.
Таке рішення було затверджене під час нинішнього засідання Центральної виборчої комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Фокус".
"Центральна виборча комісія постановляє: перше — зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах... 28 березня 2021 в одномандатному виборчому окрузі №50. Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в селищі Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб'єкт висування — політична партія "Порядок", друге — видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка, третє — копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України", — зазначив член ЦВК Юрій Мірошниченко.
Також ЦВК ухвалила оприлюднити відповідну постанову на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.
Рішення членами ЦВК прийнято одноголосно.
Нагадуємо, 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).
Аксьонов - уродженець Донецької області, з 2015 року є мером м.Добропілля. За даними ЗМІ, Аксьонов виїжджав до окупованого Криму, де отримав паспорт громадянина РФ. Пізніше його звинувачували в підробці документів і розтраті майна, а потім оголосили в розшук; він проходив лікування в Німеччині, в 2019 році повернувся в Україну, після чого був відсторонений від посади міського голови, але в 2020 році знову переобрався на цей пост.
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За даними «Донбас.Реалії» СБУ ще до виборів зверталася до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України?
"Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня вніс до парламенту подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.
Своє подання Президент, зокрема, мотивував тим, що під час здійснення реєстрації кандидатів на вибори ЦВК нібито діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. У поданні також зазначається, що 28 рішень ЦВК були скасовані судами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779391-rada-rozpustila-cvk.html Верховна Рада 13 вересня ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії".
3 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив сканкопію подання Президента про призначення 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників від фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу"."
https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
Предатели ничего и никого не боятся ибо государство Украина уже развалено.
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной строгим )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Пора и мене шепнить, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "малроссией -новроссией" !
не розповідайте потім, елітні покидьки, про право та принципи..
ви всі самі себе девальвуєте.. всі: мусора сбу профуратура рада през...
а відповідь проста як двері - країною, вже скоро тридцять років керують пройдисвіти, продажні тварі для яких ***** в який спосіб дерибанити, красти, продавати і здавати країну.
є і інша правда, всю цю наволоч обирає на свою голову затурканий нарід, про мудрість тут не йдеться взагалі бо козли при владі обставляють все так щоб обирали з великого гівна менше.
народ загнали в такі умови виборчим законодавством і абсолютно продажними, цинічними і гнидними судами які гарантують безкарність за будь-які злодіяння, питання лише в ціні.