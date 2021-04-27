ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом
Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально зарегистрирован народным депутатом Украины.
Такое решение приняла на сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".
"Центральная избирательная комиссия постановляет: первое - зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50. Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок"; второе - выдать зарегистрированному народному депутату Украины временное удостоверение установленного образца; третье - копию этого постановления направить Верховной Раде Украины", - отметил член ЦИК Юрий Мирошниченко.
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Также ЦИК постановила обнародовать соответствующее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Решение членами ЦИК принято единогласно.
Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).
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Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.
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За даними «Донбас.Реалії» СБУ ще до виборів зверталася до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України?
"Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня вніс до парламенту подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.
Своє подання Президент, зокрема, мотивував тим, що під час здійснення реєстрації кандидатів на вибори ЦВК нібито діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. У поданні також зазначається, що 28 рішень ЦВК були скасовані судами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779391-rada-rozpustila-cvk.html Верховна Рада 13 вересня ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії".
3 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив сканкопію подання Президента про призначення 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників від фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу"."
https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
Предатели ничего и никого не боятся ибо государство Украина уже развалено.
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной строгим )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Пора и мене шепнить, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "малроссией -новроссией" !
не розповідайте потім, елітні покидьки, про право та принципи..
ви всі самі себе девальвуєте.. всі: мусора сбу профуратура рада през...
а відповідь проста як двері - країною, вже скоро тридцять років керують пройдисвіти, продажні тварі для яких ***** в який спосіб дерибанити, красти, продавати і здавати країну.
є і інша правда, всю цю наволоч обирає на свою голову затурканий нарід, про мудрість тут не йдеться взагалі бо козли при владі обставляють все так щоб обирали з великого гівна менше.
народ загнали в такі умови виборчим законодавством і абсолютно продажними, цинічними і гнидними судами які гарантують безкарність за будь-які злодіяння, питання лише в ціні.