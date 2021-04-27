ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом

Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально зарегистрирован народным депутатом Украины.

Такое решение приняла на сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Центральная избирательная комиссия постановляет: первое - зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50. Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок"; второе - выдать зарегистрированному народному депутату Украины временное удостоверение установленного образца; третье - копию этого постановления направить Верховной Раде Украины", - отметил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного "референдума", - нардеп "Голоса" Бобровская

Также ЦИК постановила обнародовать соответствующее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Решение членами ЦИК принято единогласно.

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дунда призывает Зеленского проверить нардепов на наличие гражданства РФ: "Под куполом таких депутатов достаточно"

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.