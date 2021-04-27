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ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом

ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом

Бывший мэр Доброполья Андрей Аксенов, у которого, согласно сообщениям СМИ, есть паспорт РФ, официально зарегистрирован народным депутатом Украины.

Такое решение приняла на сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Центральная избирательная комиссия постановляет: первое - зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50. Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок"; второе - выдать зарегистрированному народному депутату Украины временное удостоверение установленного образца; третье - копию этого постановления направить Верховной Раде Украины", - отметил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ расследует дело об организации Аксеновым незаконного "референдума", - нардеп "Голоса" Бобровская

Также ЦИК постановила обнародовать соответствующее постановление на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Решение членами ЦИК принято единогласно.

Напоминаем, 28 марта состоялись промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область).

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Дунда призывает Зеленского проверить нардепов на наличие гражданства РФ: "Под куполом таких депутатов достаточно"

Аксенов - уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. По данным СМИ, Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ. Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь был переизбран на этот пост.

Автор: 

ВР (29228) депутат (3309) ЦИК (3644) Аксенов Андрей (21)


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Топ комментарии
+20
ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом - Цензор.НЕТ 4442
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27.04.2021 23:17
+16
Это треш... Жаль Моторолла с Гиви не дожили... А то ведь могли баллотироваться... Так еще бы и депутатами Верховной зРады стали бы. Вместе с Кивой бы яйца чесали... Или с Допкиным-младшим кокс за колонами нюхали...
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27.04.2021 23:22
+15
Реванш кремлівської гидоти триває !!))
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27.04.2021 23:21
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мирошничеко, сепар как в цик то попал?
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27.04.2021 23:13 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває !!))
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27.04.2021 23:21 Ответить
Справа в тому, що Аксьонова звинувачують в отриманні російського паспорта. Більше того, громадянином Росії він нібито став вже після початку війни на сході України.
За даними «Донбас.Реалії» СБУ ще до виборів зверталася до Центральної виборчої комісії з інформацією про подвійне громадянство мера Добропілля. Попри це, Аксьонов взяв участь у виборах і переміг. Чому ЦВК проігнорувала звернення спецслужби, а російське громадянство не стало перепоною на шляху до мандату народного депутата України?
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28.04.2021 00:55 Ответить
Через неделю проффесором станет. Вы сделали это вместе!
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27.04.2021 23:13 Ответить
В гниднику ВРУ поповнення !!))
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27.04.2021 23:50 Ответить
Как неожиданно
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27.04.2021 23:15 Ответить
ЦИК зарегистрировала Аксенова народным депутатом - Цензор.НЕТ 4442
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27.04.2021 23:17 Ответить
НауКівець!!!)))
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27.04.2021 23:22 Ответить
Ну, он же присягу депутата ВРУ принимать будет.
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27.04.2021 23:19 Ответить
Віслючок теж присягав на Конституціі,а понту !!!)))
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27.04.2021 23:23 Ответить
Это треш... Жаль Моторолла с Гиви не дожили... А то ведь могли баллотироваться... Так еще бы и депутатами Верховной зРады стали бы. Вместе с Кивой бы яйца чесали... Или с Допкиным-младшим кокс за колонами нюхали...
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27.04.2021 23:22 Ответить
Ну шо нарід, наобирали, "по беспределу"? Жрі.Те.
"Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня вніс до парламенту подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.
Своє подання Президент, зокрема, мотивував тим, що під час здійснення реєстрації кандидатів на вибори ЦВК нібито діяла упереджено і всупереч принципам, визначеним виборчим законодавством. У поданні також зазначається, що 28 рішень ЦВК були скасовані судами.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2779391-rada-rozpustila-cvk.html Верховна Рада 13 вересня ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії".
3 жовтня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив сканкопію подання Президента про призначення 17 нових членів ЦВК. Серед них 12 представників від фракції "Слуга народу", 2 - від "Опозиційної платформи - За життя" і по одному кандидату від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу"."
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27.04.2021 23:31 Ответить
СБУ знала про російський паспорт Аксьонова: чому кандидату дозволили перемогти на виборах?
https://www.radiosvoboda.org/a/aksyonov-rossiyskiy-passport-sbu/31194933.html
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28.04.2021 00:00 Ответить
ЦВК зареєструвала Аксьонова народним депутатом - Цензор.НЕТ 6587
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27.04.2021 23:34 Ответить
Ще до пари того Аксьонова з Сімферополя додайте. Одна московська (число пі)zбратія на Печерських пагорбах позбиралася. Труїти їх треба з неба фтористим берилієм треба, який в миру ковід-19 називають.
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27.04.2021 23:34 Ответить
Не можна, бо 73% ще більше лайно виберуть
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28.04.2021 00:13 Ответить
Ну вот и гивы с мотороллами в Верховной Раде....
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27.04.2021 23:39 Ответить
Родич Аксьонова з Сімферополя, мордашки похожі.
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27.04.2021 23:43 Ответить
как всё таки плодородно и многообразно предательство на украинских чернозёмах, если их не обрабатывать
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27.04.2021 23:45 Ответить
ПСДЦ...
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28.04.2021 00:15 Ответить
Квартало-юморина в самом разгаре *** !!! .. Куда все катится !? За что воевали !? пздц ***
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28.04.2021 00:20 Ответить
без комментариев!

Предатели ничего и никого не боятся ибо государство Украина уже развалено.
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28.04.2021 00:52 Ответить
А почему бы нет ,Кива кандидат наук, а этот депутат ,клоун президент , бандиты судьи и прокуроры ,смешное государство 😠
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28.04.2021 03:04 Ответить
Собі чи що взяти та податися в бандити -сепаратисти в терористи. А при такій антиукраїнській владі, тоді гарантовано будуть відкриті двері в цю продажну владу.
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28.04.2021 06:37 Ответить
ЦВК зареєструвала Аксьонова народним депутатом - Цензор.НЕТ 9831
Прекрасно! Чудесно! Верной моей, предначертанной строгим )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, мои вы дорогие товарищи -соратники ЗЕбилы - капитулянты!
Пора и мене шепнить, и я тотчас же примчусь помогать Вам моим верным соратникам,
ретиво уничтожать Украину, убивать украинцев и руководить "малроссией -новроссией" !
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28.04.2021 06:43 Ответить
це вже не просто ганьба і зрада це вже ідіотизм
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28.04.2021 07:43 Ответить
ганьба..
не розповідайте потім, елітні покидьки, про право та принципи..
ви всі самі себе девальвуєте.. всі: мусора сбу профуратура рада през...
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28.04.2021 08:42 Ответить
в який спосіб таке нікчемне лайно, продажна потвора попадає у парламент?
а відповідь проста як двері - країною, вже скоро тридцять років керують пройдисвіти, продажні тварі для яких ***** в який спосіб дерибанити, красти, продавати і здавати країну.
є і інша правда, всю цю наволоч обирає на свою голову затурканий нарід, про мудрість тут не йдеться взагалі бо козли при владі обставляють все так щоб обирали з великого гівна менше.
народ загнали в такі умови виборчим законодавством і абсолютно продажними, цинічними і гнидними судами які гарантують безкарність за будь-які злодіяння, питання лише в ціні.
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28.04.2021 09:31 Ответить
"Чому дурні - бо бідні, чому бідні, бо дурні...". Може, "мудрому нарідові" час вже на себе звернути увагу, а не звинувачувати всіх довкола у своїх бідах? "Пройдисвіти..." ж не з Марсу прилетіли, чи не так?
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28.04.2021 10:16 Ответить
 
 