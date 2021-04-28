Будівництво нової ділянки об'їзної дороги розпочнеться на Тернопільщині, - ОДА

На Тернопільщині триває підготовка щодо будівництва північно-східного обходу Тернополя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Тернопільська ОДА.

"Дорога з'єднає населені пункти Шляхтинці і Смиківці і дві міжнародні траси М-19 і М-12. В минулому році Тернопільська ОДА почала викуп земельних ділянок під будівництво дороги. 29 з 56 вже викуплені. Ще 16 власників дали згоду на викуп. Всі ділянки розташовані на території Байковецької і Великобирківської ОТГ", - розповів в.о. керівника Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Микола Довгошия.

Роботи також ведуться на тернопільському відрізку дороги Єдності М-30 Стрий - Ізварине.

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"Планується, що цей маршрут стане найдовшим в Україні. Його планують відкрити до 30-річчя Незалежності. В межах Тернопільської області дорогу заплановано відремонтувати на ділянці протяжністю 47 км", - зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Гайдук.

Загалом цьогоріч на Тернопільщині планують відремонтувати 200 км доріг державного значення. Крім цього, будуть оновлені також 120 км доріг місцевого значення - всього 122 об'єкти, серед яких під'їзні шляхи до шкіл, садочків, спортивних споруд.

Уже розпочато тендерні процедури щодо однієї з найбільш проблемних доріг області - Бучач-Товсте. Також незабаром буде оголошено тендер на ремонт дороги від населеного пункту Гримайлів до кордону з Хмельницькою областю.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що в цьому році планується відновити 2000 км місцевих доріг.