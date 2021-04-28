Строительство нового участка объездной дороги начнется на Тернопольщине, - ОГА

На Тернопольщине идет подготовка с строительству северо-восточного обхода Тернополя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Тернопольская ОГА.

"Дорога соединит населенные пункты Шляхтинцы и Смыковцы и две международные трассы М-19 и М-12. В прошлом году Тернопольская ОГА начала выкуп земельных участков под строительство дороги. 29 из 56 уже выкуплены. Еще 16 владельцев дали согласие на выкуп. Все участки находятся на территории Байковецкой и Великобирковской ОТГ", - рассказал и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Тернопольской области Николай Довгошия.

Работы также ведутся на тернопольском отрезке дороги Единства М-30 Стрый - Изварино.

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"Планируется, что этот маршрут станет самым длинным в Украине. Его планируют открыть к 30-летию Независимости. В границах Тернопольской области дорогу запланировано отремонтировать на участке протяженностью 47 км", - отметил заместитель главы Тернопольской ОГА Игорь Гайдук.

Всего в этом году на Тернопольщине планируют отремонтировать 200 км дорог государственного значения. Кроме этого, будут обновлены также 120 км дорог местного значения - всего 122 объекта, среди которых подъездные пути к школам, садикам, спортивным сооружениям.

Уже начаты тендерные процедуры по одной из самых проблемных дорог области - Бучач-Толстое. Также вскоре будет объявлен тендер на ремонт дороги от населенного пункта Гримайлов к границе с Хмельницкой областью.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году планируется восстановить 2000 км местных дорог.

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