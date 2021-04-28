Захворюваність на COVID-19 у світі зростає дев'ятий тиждень поспіль, - ВООЗ

За минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 заражених і 87 826 смертей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграф.by.

За тиждень з 19 по 25 квітня виявлено майже 5,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, що на 8% більше, ніж тижнем раніше. Такі дані оприлюднила у вівторок, 27 квітня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з інформацією ВООЗ, дев'ятий тиждень поспіль триває зростання захворюваності на COVID-19, тоді як смертність від інфекції збільшується шостий тиждень поспіль. За звітний тиждень померли понад 87 тисяч осіб, що на 5% більше, ніж за попередні сім днів.

Так, за минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 тих, що заразилися, і 87 826 смертей. Станом на 25 квітня всього нараховувалося 146 067 511 випадків інфікування і 3 092 497 випадків смерті пацієнтів.

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Зазначається, що істотно (на 49%) збільшилося зростання захворюваності в Південно-Східній Азії, до якої ВООЗ відносить Індію (+2,26 мільйона нових випадків), тоді як в Європі цей показник знизився на 12% (+1,46 млн) , в Африці - на 9%, а в Північній і Південній Америці - на 8% (+1,4 млн).

Смертність же найбільше зросла в Південно-Східній Азії (на 81%) і Східному Середземномор'ї (на 17%), але скоротилася в Західно-Тихоокеанському регіоні (на 10%), Північній і Південній Америці (на 7%) і Європі (на 5%).

Нагадаємо, тиждень тому в ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавируса в світі може вирішитися в найближчі місяці, якщо діяти "послідовно і збалансовано".