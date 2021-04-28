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Новини Коронавірус і карантин
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Захворюваність на COVID-19 у світі зростає дев'ятий тиждень поспіль, - ВООЗ

Захворюваність на COVID-19 у світі зростає дев'ятий тиждень поспіль, - ВООЗ

За минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 заражених і 87 826 смертей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграф.by.

За тиждень з 19 по 25 квітня виявлено майже 5,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, що на 8% більше, ніж тижнем раніше. Такі дані оприлюднила у вівторок, 27 квітня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з інформацією ВООЗ, дев'ятий тиждень поспіль триває зростання захворюваності на COVID-19, тоді як смертність від інфекції збільшується шостий тиждень поспіль. За звітний тиждень померли понад 87 тисяч осіб, що на 5% більше, ніж за попередні сім днів.

Так, за минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 тих, що заразилися, і 87 826 смертей. Станом на 25 квітня всього нараховувалося 146 067 511 випадків інфікування і 3 092 497 випадків смерті пацієнтів.

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Зазначається, що істотно (на 49%) збільшилося зростання захворюваності в Південно-Східній Азії, до якої ВООЗ відносить Індію (+2,26 мільйона нових випадків), тоді як в Європі цей показник знизився на 12% (+1,46 млн) , в Африці - на 9%, а в Північній і Південній Америці - на 8% (+1,4 млн).

Смертність же найбільше зросла в Південно-Східній Азії (на 81%) і Східному Середземномор'ї (на 17%), але скоротилася в Західно-Тихоокеанському регіоні (на 10%), Північній і Південній Америці (на 7%) і Європі (на 5%).

Нагадаємо, тиждень тому в ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавируса в світі може вирішитися в найближчі місяці, якщо діяти "послідовно і збалансовано".

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
Секрет в правильной статистике.
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28.04.2021 09:40
+1
Вакцинація працює! Як, наприклад, в Індії.
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28.04.2021 09:59
+1
Брехун https://censor.net/ua/user/483340 знову перевзувся в повітрі

https://censor.net/ua/user/483340

https://censor.net/ua/user/483340

https://censor.net/ua/user/483340
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29.04.2021 11:58
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Можеш прочитати цю книгу.

Д-р Альфред Р. Уоллес
"Вакцинация - обман

Принуждение к ней под страхом наказания - преступление.
Доказано официальными свидетельствами в докладах Королевской комиссии"
Лондон, 1898 г.
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29.04.2021 11:23 Відповісти
А щось до 1812 року в тебе нема? А то свіжачок якийсь підозрілий підсовуєш...
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29.04.2021 12:14 Відповісти
Так ти ж даєш інформацію вище про 19 сторіччя.
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29.04.2021 12:19 Відповісти
Ну, коли почалася масова вакцинація, на той час я і дав посилання. Це історія. А видавати книги 19 сторіччя як передову медицинську думку, що спростовує медичні концепції 21 сторіччя - то вже моветон.
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29.04.2021 12:30 Відповісти
Це спростування думки, що майже сторіччя вакцинації від віспи якось вплинуло на захворюваність від неї.
Ви ще я надавав дані на 1967 рік. Але вони тобі теж не подобаються, бо незручні.
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29.04.2021 12:32 Відповісти
Та картинка ніяк не протирічить тому, що писав я " Ізоляція і карантин для боротьби з віспою широко застосовували тільки в дуже густонаселених країнах типу Індії, де ще й погано з санітарією та гігієною, але це робили паралельно з вакцинацією. Розвинені країни упор на боротьбу з віспою упор робили на вакцину."
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29.04.2021 12:45 Відповісти
Тобто ти ігноруєш факти, що в 40 з 60 країн ("третього світу"), де проводили масову вакцинацію з 1967 року, за кілька років вона нічого не змінила?

Ти не навів доказів, що в розвинених країнах саме вакцинація допомогла побороти віспу. Рівень захворювання на віспу та інші інфекційні хвороби впав завдяки постійному зростанню рівня життя населення (умови проживання, якість води та їжі, вітаміни).

Це те саме, що стверджувати, що цингу вакцинація перемогла. Ні, вітамін С.
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29.04.2021 13:22 Відповісти
І не матюкайся на форумі, а то ти стаєш ще більш схожим на кацапа.
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29.04.2021 10:42 Відповісти
То просто в тебе травма з дитинства от і кидаєшся на порядних людей.
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29.04.2021 11:07 Відповісти
Ти, я бачу, спец в усіх темах. Психолог? Яка освіта?
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29.04.2021 11:23 Відповісти
Освіта вища.
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29.04.2021 12:15 Відповісти
колонії, колонії
чудові території для експериментів
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29.04.2021 08:57 Відповісти
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