Захворюваність на COVID-19 у світі зростає дев'ятий тиждень поспіль, - ВООЗ
За минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 заражених і 87 826 смертей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграф.by.
За тиждень з 19 по 25 квітня виявлено майже 5,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, що на 8% більше, ніж тижнем раніше. Такі дані оприлюднила у вівторок, 27 квітня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Згідно з інформацією ВООЗ, дев'ятий тиждень поспіль триває зростання захворюваності на COVID-19, тоді як смертність від інфекції збільшується шостий тиждень поспіль. За звітний тиждень померли понад 87 тисяч осіб, що на 5% більше, ніж за попередні сім днів.
Так, за минулий тиждень у світі було зареєстровано 5 695 277 тих, що заразилися, і 87 826 смертей. Станом на 25 квітня всього нараховувалося 146 067 511 випадків інфікування і 3 092 497 випадків смерті пацієнтів.
Зазначається, що істотно (на 49%) збільшилося зростання захворюваності в Південно-Східній Азії, до якої ВООЗ відносить Індію (+2,26 мільйона нових випадків), тоді як в Європі цей показник знизився на 12% (+1,46 млн) , в Африці - на 9%, а в Північній і Південній Америці - на 8% (+1,4 млн).
Смертність же найбільше зросла в Південно-Східній Азії (на 81%) і Східному Середземномор'ї (на 17%), але скоротилася в Західно-Тихоокеанському регіоні (на 10%), Північній і Південній Америці (на 7%) і Європі (на 5%).
Нагадаємо, тиждень тому в ВООЗ заявили, що ситуація з поширенням коронавируса в світі може вирішитися в найближчі місяці, якщо діяти "послідовно і збалансовано".
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Д-р Альфред Р. Уоллес
"Вакцинация - обман
Принуждение к ней под страхом наказания - преступление.
Доказано официальными свидетельствами в докладах Королевской комиссии"
Лондон, 1898 г.
Ви ще я надавав дані на 1967 рік. Але вони тобі теж не подобаються, бо незручні.
Ти не навів доказів, що в розвинених країнах саме вакцинація допомогла побороти віспу. Рівень захворювання на віспу та інші інфекційні хвороби впав завдяки постійному зростанню рівня життя населення (умови проживання, якість води та їжі, вітаміни).
Це те саме, що стверджувати, що цингу вакцинація перемогла. Ні, вітамін С.
чудові території для експериментів