Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ

За прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграф.by.

За неделю с 19 по 25 апреля выявлено почти 5,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, что на 8% больше, чем неделей ранее. Такие данные обнародовала во вторник, 27 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, девятую неделю подряд продолжается рост заболеваемости COVID-19, тогда как смертность от инфекции увеличивается шестую неделю подряд. За подотчетную неделю умерли более 87 тысяч человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Так, за прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов. По состоянию на 25 апреля всего насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 случаев смерти пациентов.

Отмечается, что существенно (на 49%) увеличился рост заболеваемости в Юго-Восточной Азии, к которой ВОЗ относит Индию (+2,26 миллиона новых случаев), тогда как в Европе этот показатель снизился на 12% (+1,46 миллиона), в Африке — на 9%, а в Северной и Южной Америке — на 8% (+1,4 миллиона).

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Смертность же больше всего выросла в Юго-Восточной Азии (на 81%) и Восточном Средиземноморье (на 17%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), Северной и Южной Америке (на 7%) и Европе (на 5%).

Напомним, неделю назад в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире может разрешиться в ближайшие месяцы, если действовать "последовательно и сбалансировано".

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