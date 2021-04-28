Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ
За прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграф.by.
За неделю с 19 по 25 апреля выявлено почти 5,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, что на 8% больше, чем неделей ранее. Такие данные обнародовала во вторник, 27 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно информации ВОЗ, девятую неделю подряд продолжается рост заболеваемости COVID-19, тогда как смертность от инфекции увеличивается шестую неделю подряд. За подотчетную неделю умерли более 87 тысяч человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.
Так, за прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов. По состоянию на 25 апреля всего насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 случаев смерти пациентов.
Отмечается, что существенно (на 49%) увеличился рост заболеваемости в Юго-Восточной Азии, к которой ВОЗ относит Индию (+2,26 миллиона новых случаев), тогда как в Европе этот показатель снизился на 12% (+1,46 миллиона), в Африке — на 9%, а в Северной и Южной Америке — на 8% (+1,4 миллиона).
Смертность же больше всего выросла в Юго-Восточной Азии (на 81%) и Восточном Средиземноморье (на 17%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), Северной и Южной Америке (на 7%) и Европе (на 5%).
Напомним, неделю назад в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире может разрешиться в ближайшие месяцы, если действовать "последовательно и сбалансировано".
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Д-р Альфред Р. Уоллес
"Вакцинация - обман
Принуждение к ней под страхом наказания - преступление.
Доказано официальными свидетельствами в докладах Королевской комиссии"
Лондон, 1898 г.
Ви ще я надавав дані на 1967 рік. Але вони тобі теж не подобаються, бо незручні.
Ти не навів доказів, що в розвинених країнах саме вакцинація допомогла побороти віспу. Рівень захворювання на віспу та інші інфекційні хвороби впав завдяки постійному зростанню рівня життя населення (умови проживання, якість води та їжі, вітаміни).
Це те саме, що стверджувати, що цингу вакцинація перемогла. Ні, вітамін С.
чудові території для експериментів