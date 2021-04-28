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Новости Коронавирус и карантин
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Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ

Заболеваемость COVID-19 в мире растет девятую неделю подряд, - ВОЗ

За прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телеграф.by.

За неделю с 19 по 25 апреля выявлено почти 5,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, что на 8% больше, чем неделей ранее. Такие данные обнародовала во вторник, 27 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, девятую неделю подряд продолжается рост заболеваемости COVID-19, тогда как смертность от инфекции увеличивается шестую неделю подряд. За подотчетную неделю умерли более 87 тысяч человек, что на 5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Так, за прошлую неделю в мире было зарегистрировано 5 695 277 заразившихся и 87 826 летальных исходов. По состоянию на 25 апреля всего насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования и 3 092 497 случаев смерти пациентов.

Отмечается, что существенно (на 49%) увеличился рост заболеваемости в Юго-Восточной Азии, к которой ВОЗ относит Индию (+2,26 миллиона новых случаев), тогда как в Европе этот показатель снизился на 12% (+1,46 миллиона), в Африке — на 9%, а в Северной и Южной Америке — на 8% (+1,4 миллиона).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показатели смертности от COVID-19 в мире растут шестую неделю подряд, - ВОЗ

Смертность же больше всего выросла в Юго-Восточной Азии (на 81%) и Восточном Средиземноморье (на 17%), но сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 10%), Северной и Южной Америке (на 7%) и Европе (на 5%).

Напомним, неделю назад в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире может разрешиться в ближайшие месяцы, если действовать "последовательно и сбалансировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19. ИНФОГРАФИКА

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Секрет в правильной статистике.
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28.04.2021 09:40
+1
Вакцинація працює! Як, наприклад, в Індії.
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28.04.2021 09:59
+1
Брехун https://censor.net/ua/user/483340 знову перевзувся в повітрі

https://censor.net/ua/user/483340

https://censor.net/ua/user/483340

https://censor.net/ua/user/483340
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29.04.2021 11:58
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Можеш прочитати цю книгу.

Д-р Альфред Р. Уоллес
"Вакцинация - обман

Принуждение к ней под страхом наказания - преступление.
Доказано официальными свидетельствами в докладах Королевской комиссии"
Лондон, 1898 г.
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29.04.2021 11:23 Ответить
А щось до 1812 року в тебе нема? А то свіжачок якийсь підозрілий підсовуєш...
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29.04.2021 12:14 Ответить
Так ти ж даєш інформацію вище про 19 сторіччя.
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29.04.2021 12:19 Ответить
Ну, коли почалася масова вакцинація, на той час я і дав посилання. Це історія. А видавати книги 19 сторіччя як передову медицинську думку, що спростовує медичні концепції 21 сторіччя - то вже моветон.
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29.04.2021 12:30 Ответить
Це спростування думки, що майже сторіччя вакцинації від віспи якось вплинуло на захворюваність від неї.
Ви ще я надавав дані на 1967 рік. Але вони тобі теж не подобаються, бо незручні.
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29.04.2021 12:32 Ответить
Та картинка ніяк не протирічить тому, що писав я " Ізоляція і карантин для боротьби з віспою широко застосовували тільки в дуже густонаселених країнах типу Індії, де ще й погано з санітарією та гігієною, але це робили паралельно з вакцинацією. Розвинені країни упор на боротьбу з віспою упор робили на вакцину."
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29.04.2021 12:45 Ответить
Тобто ти ігноруєш факти, що в 40 з 60 країн ("третього світу"), де проводили масову вакцинацію з 1967 року, за кілька років вона нічого не змінила?

Ти не навів доказів, що в розвинених країнах саме вакцинація допомогла побороти віспу. Рівень захворювання на віспу та інші інфекційні хвороби впав завдяки постійному зростанню рівня життя населення (умови проживання, якість води та їжі, вітаміни).

Це те саме, що стверджувати, що цингу вакцинація перемогла. Ні, вітамін С.
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29.04.2021 13:22 Ответить
І не матюкайся на форумі, а то ти стаєш ще більш схожим на кацапа.
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29.04.2021 10:42 Ответить
То просто в тебе травма з дитинства от і кидаєшся на порядних людей.
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29.04.2021 11:07 Ответить
Ти, я бачу, спец в усіх темах. Психолог? Яка освіта?
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29.04.2021 11:23 Ответить
Освіта вища.
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29.04.2021 12:15 Ответить
колонії, колонії
чудові території для експериментів
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29.04.2021 08:57 Ответить
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