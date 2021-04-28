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У Києві відновлять прийом першокласників до школи з 5 травня, - Кличко

У Києві відновлять прийом першокласників до школи з 5 травня, - Кличко

У Києві 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З наступної середи, 5 травня, в столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - сказав мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ послаблює карантин: З 1 травня транспорт працюватиме в звичайному режимі, школи і дитсадки відкриються з 5 травня

Рішення ухвалено в межах послаблення карантину в столиці.

Автор: 

Київ (19419) Кличко Віталій (3508) школа (2204)


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А 10-11 классы закрывают! До реформировались! Нечего сильно умными быть!
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28.04.2021 13:10 Відповісти
За те деньги которые тратятся на школу и институт, можно сразу пару научных званий купить, нах вообще туда ходить???!
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28.04.2021 13:26 Відповісти
Вчителів всіх вакцинували, чому не приводите статистику, скільки вчителів не пережили ці три хвилі ?
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28.04.2021 13:24 Відповісти
Бо статистика жахлива. Вчителі і так знервовані, а тут ще й вакцина.
Спасибі Білу Гейтсу.
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28.04.2021 14:11 Відповісти
 
 