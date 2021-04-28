У Києві відновлять прийом першокласників до школи з 5 травня, - Кличко
У Києві 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З наступної середи, 5 травня, в столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - сказав мер.
Рішення ухвалено в межах послаблення карантину в столиці.
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Спасибі Білу Гейтсу.