У Києві відновлять прийом першокласників до школи з 5 травня, - Кличко

У Києві 5 травня відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З наступної середи, 5 травня, в столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - сказав мер.

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Рішення ухвалено в межах послаблення карантину в столиці.