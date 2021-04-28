Суддя Харківського адмінсуду Шляхова задекларувала квартиру за 20,5 тис. грн
Суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Шляхова задекларувала квартиру вартістю 20 537 грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані її декларації.
Так, суддя задекларувала квартиру площею 25,45 кв. м лише за 20,5 тис. грн ($739 за нинішнім курсом).
Право власності на квартиру в Харкові суддя отримала 26 квітня 2021 року.
Топ коментарі
+16 Алексадр Лях
показати весь коментар28.04.2021 14:15
+12 Стас Белов #486887
показати весь коментар28.04.2021 14:17
+11 Алексадр Лях
показати весь коментар28.04.2021 14:19
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Как вариант: Вася, я тебе даю на руки 20 000 $ и у нотариуса даю 20 тыс грн. и по докам мы проводим что квартиру ты продал за 20 тыс грн. С этой суммы и платится налог и прочее
Получила право собственности - не означает ни чего, вообще-то.
Как и сама по себе цифра 20 тыс. грн. тоже.
Если она получила это право в наследство, а право собственности предыдущего владельца подтверждается договором купли-продажи от 2005,например, года, в котором ее стоимость указана в размере 20537грн. .... И что? В чем криминал, аморальность или какое-нибудь другое извращенчество?
Есть какие-нибудь доказательства или хотя бы намеки на то, что это взятка или рекет?