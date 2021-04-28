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Новини
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Суддя Харківського адмінсуду Шляхова задекларувала квартиру за 20,5 тис. грн

Суддя Харківського адмінсуду Шляхова задекларувала квартиру за 20,5 тис. грн

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Шляхова задекларувала квартиру вартістю 20 537 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані її декларації.

Так, суддя задекларувала квартиру площею 25,45 кв. м лише за 20,5 тис. грн ($739 за нинішнім курсом).

Право власності на квартиру в Харкові суддя отримала 26 квітня 2021 року.

Також читайте: Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про повернення позбавлення волі за брехню в деклараціях, скасований КС

Суддя Харківського адмінсуду Шляхова задекларувала квартиру за 20,5 тис. грн 01

Автор: 

декларація (1412) квартира (296) нерухомість (885) суддя (1580) Харків (5563)


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Топ коментарі
+16
Дать 22 тысячи гривен и забрать на баланс города!
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28.04.2021 14:15
+12
Вот теперь я понял почему в Харькове Кернеса любят! Сделал такое доступное жилье!
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28.04.2021 14:17
+11
И че у этих сволочей ВСЕ ТАК - если что приобрел, то за сущие копейки или подарили! Да сколько можно "эту хрень" слушать или читать в декларациях! "По факту такой отмазки" - выгонять без права занятия любой госдолжности "за издевательство над здравым смыслом и 90% украинских граждан"!
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28.04.2021 14:19
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Дать 22 тысячи гривен и забрать на баланс города!
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28.04.2021 14:15 Відповісти
а, если она еще и субсидию получает
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28.04.2021 14:45 Відповісти
Вот теперь я понял почему в Харькове Кернеса любят! Сделал такое доступное жилье!
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28.04.2021 14:17 Відповісти
Для "некоторых" доступное... Это точно!
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28.04.2021 14:20 Відповісти
И че у этих сволочей ВСЕ ТАК - если что приобрел, то за сущие копейки или подарили! Да сколько можно "эту хрень" слушать или читать в декларациях! "По факту такой отмазки" - выгонять без права занятия любой госдолжности "за издевательство над здравым смыслом и 90% украинских граждан"!
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28.04.2021 14:19 Відповісти
Красиво! Шляхова, значит. Чи позавидовать Шляховой? Не. Не буду, можэ она просто очень больная? Не только на голову.
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28.04.2021 14:23 Відповісти
Український суд - самий справедливий в світі, а судді - взірець порядності та верховенства права
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28.04.2021 14:26 Відповісти
а ты попробуй докажи обратное....
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28.04.2021 14:38 Відповісти
Этому ж судье докажи... Или его коллеге по касте...
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28.04.2021 14:46 Відповісти
Я б дві квартири купив за таку ціну , підскажить в якого маклера ?
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28.04.2021 14:32 Відповісти
Сьогодні у новинах на Цензорі була стаття про суддю Чауса, якого начебто викрали в Молдові співробітники ГРУ , зламали щелепу і т.п. Порівнювали це зі справою Гонгадзе і відповідним суспільним резонансом. Так от, моя думка: сьогоднішня судова система-це паразити, що живляться на і так не заможних громадянах. Судді не є фундаментом дотримання вимог законодавства. Час від часу викриваються їх статки, що не відповідають задекларованим доходам. І як пародокс, можливість зупинення судочинства через неможливість відправлення поштових відправлень (немає грошей на марки). Коли закінчиться цей театр абсурду?
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28.04.2021 14:35 Відповісти
Если честно, то Ленка вообще хотела в этой графе написать "идите в жо...пу". Но решила поприкалываться и написала 20 000 грн. А шо ей будет ...
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28.04.2021 14:44 Відповісти
А что не так? По докам так все легально, скорей всего.
Как вариант: Вася, я тебе даю на руки 20 000 $ и у нотариуса даю 20 тыс грн. и по докам мы проводим что квартиру ты продал за 20 тыс грн. С этой суммы и платится налог и прочее
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28.04.2021 14:47 Відповісти
І надасть довідку про розрахунок вартості від кандидата фіз-мат наук типу Ківи.
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28.04.2021 15:07 Відповісти
или, "Вася, я тебя не сажаю, а ты ... и будешь должен еще 20к уев за коммуналку."
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28.04.2021 17:35 Відповісти
А в чем скандал или сенсация?
Получила право собственности - не означает ни чего, вообще-то.
Как и сама по себе цифра 20 тыс. грн. тоже.
Если она получила это право в наследство, а право собственности предыдущего владельца подтверждается договором купли-продажи от 2005,например, года, в котором ее стоимость указана в размере 20537грн. .... И что? В чем криминал, аморальность или какое-нибудь другое извращенчество?
Есть какие-нибудь доказательства или хотя бы намеки на то, что это взятка или рекет?
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28.04.2021 15:05 Відповісти
та то просто собачья конура
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28.04.2021 15:05 Відповісти
я теж не бачу сенсу, всього того цирку.. навіщо грати в гру в якій всі все розуміють?.. краще скажить чесно охлосу: - "ви - бидло, ми - господарі життя"..
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28.04.2021 15:28 Відповісти
Это по 739 гривен за метр квадратный ( а не 739 дол).
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28.04.2021 16:33 Відповісти
И эти люди...
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28.04.2021 16:57 Відповісти
Пока не будет настоящей судебной реформы, ничего в стране не поменяется.
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28.04.2021 16:58 Відповісти
Может это дверь с номером от квартиры попала в декларацию ?
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28.04.2021 21:26 Відповісти
 
 