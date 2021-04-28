Суддя Харківського адмінсуду Шляхова задекларувала квартиру за 20,5 тис. грн

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Шляхова задекларувала квартиру вартістю 20 537 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані її декларації.

Так, суддя задекларувала квартиру площею 25,45 кв. м лише за 20,5 тис. грн ($739 за нинішнім курсом).

Право власності на квартиру в Харкові суддя отримала 26 квітня 2021 року.

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