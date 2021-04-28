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Судья Харьковского админсуда Шляхова задекларировала квартиру за 20,5 тыс. грн

Судья Харьковского админсуда Шляхова задекларировала квартиру за 20,5 тыс. грн

Судья Харьковского окружного административного суда Елена Шляхова задекларировала квартиру стоимость 20 537 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ее декларации.

Так, судья задекларировала квартиру площадью 25,45 квадратных метров всего за 20,5 тыс. грн ($739 по нынешнему курсу).

Право собственности на квартиру в Харькове судья получила 26 апреля 2021 года.

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Судья Харьковского админсуда Шляхова задекларировала квартиру за 20,5 тыс. грн 01

Автор: 

декларация (1353) квартира (463) недвижимость (817) судья (2644) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+16
Дать 22 тысячи гривен и забрать на баланс города!
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28.04.2021 14:15
+12
Вот теперь я понял почему в Харькове Кернеса любят! Сделал такое доступное жилье!
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28.04.2021 14:17
+11
И че у этих сволочей ВСЕ ТАК - если что приобрел, то за сущие копейки или подарили! Да сколько можно "эту хрень" слушать или читать в декларациях! "По факту такой отмазки" - выгонять без права занятия любой госдолжности "за издевательство над здравым смыслом и 90% украинских граждан"!
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28.04.2021 14:19
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Дать 22 тысячи гривен и забрать на баланс города!
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28.04.2021 14:15 Ответить
а, если она еще и субсидию получает
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28.04.2021 14:45 Ответить
Вот теперь я понял почему в Харькове Кернеса любят! Сделал такое доступное жилье!
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28.04.2021 14:17 Ответить
Для "некоторых" доступное... Это точно!
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28.04.2021 14:20 Ответить
И че у этих сволочей ВСЕ ТАК - если что приобрел, то за сущие копейки или подарили! Да сколько можно "эту хрень" слушать или читать в декларациях! "По факту такой отмазки" - выгонять без права занятия любой госдолжности "за издевательство над здравым смыслом и 90% украинских граждан"!
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28.04.2021 14:19 Ответить
Красиво! Шляхова, значит. Чи позавидовать Шляховой? Не. Не буду, можэ она просто очень больная? Не только на голову.
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28.04.2021 14:23 Ответить
Український суд - самий справедливий в світі, а судді - взірець порядності та верховенства права
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28.04.2021 14:26 Ответить
а ты попробуй докажи обратное....
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28.04.2021 14:38 Ответить
Этому ж судье докажи... Или его коллеге по касте...
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28.04.2021 14:46 Ответить
Я б дві квартири купив за таку ціну , підскажить в якого маклера ?
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28.04.2021 14:32 Ответить
Сьогодні у новинах на Цензорі була стаття про суддю Чауса, якого начебто викрали в Молдові співробітники ГРУ , зламали щелепу і т.п. Порівнювали це зі справою Гонгадзе і відповідним суспільним резонансом. Так от, моя думка: сьогоднішня судова система-це паразити, що живляться на і так не заможних громадянах. Судді не є фундаментом дотримання вимог законодавства. Час від часу викриваються їх статки, що не відповідають задекларованим доходам. І як пародокс, можливість зупинення судочинства через неможливість відправлення поштових відправлень (немає грошей на марки). Коли закінчиться цей театр абсурду?
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28.04.2021 14:35 Ответить
Если честно, то Ленка вообще хотела в этой графе написать "идите в жо...пу". Но решила поприкалываться и написала 20 000 грн. А шо ей будет ...
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28.04.2021 14:44 Ответить
А что не так? По докам так все легально, скорей всего.
Как вариант: Вася, я тебе даю на руки 20 000 $ и у нотариуса даю 20 тыс грн. и по докам мы проводим что квартиру ты продал за 20 тыс грн. С этой суммы и платится налог и прочее
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28.04.2021 14:47 Ответить
І надасть довідку про розрахунок вартості від кандидата фіз-мат наук типу Ківи.
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28.04.2021 15:07 Ответить
или, "Вася, я тебя не сажаю, а ты ... и будешь должен еще 20к уев за коммуналку."
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28.04.2021 17:35 Ответить
А в чем скандал или сенсация?
Получила право собственности - не означает ни чего, вообще-то.
Как и сама по себе цифра 20 тыс. грн. тоже.
Если она получила это право в наследство, а право собственности предыдущего владельца подтверждается договором купли-продажи от 2005,например, года, в котором ее стоимость указана в размере 20537грн. .... И что? В чем криминал, аморальность или какое-нибудь другое извращенчество?
Есть какие-нибудь доказательства или хотя бы намеки на то, что это взятка или рекет?
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28.04.2021 15:05 Ответить
та то просто собачья конура
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28.04.2021 15:05 Ответить
я теж не бачу сенсу, всього того цирку.. навіщо грати в гру в якій всі все розуміють?.. краще скажить чесно охлосу: - "ви - бидло, ми - господарі життя"..
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28.04.2021 15:28 Ответить
Это по 739 гривен за метр квадратный ( а не 739 дол).
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28.04.2021 16:33 Ответить
И эти люди...
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28.04.2021 16:57 Ответить
Пока не будет настоящей судебной реформы, ничего в стране не поменяется.
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28.04.2021 16:58 Ответить
Может это дверь с номером от квартиры попала в декларацию ?
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28.04.2021 21:26 Ответить
 
 