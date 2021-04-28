Судья Харьковского админсуда Шляхова задекларировала квартиру за 20,5 тыс. грн

Судья Харьковского окружного административного суда Елена Шляхова задекларировала квартиру стоимость 20 537 грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ее декларации.

Так, судья задекларировала квартиру площадью 25,45 квадратных метров всего за 20,5 тыс. грн ($739 по нынешнему курсу).

Право собственности на квартиру в Харькове судья получила 26 апреля 2021 года.

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