Судья Харьковского админсуда Шляхова задекларировала квартиру за 20,5 тыс. грн
Судья Харьковского окружного административного суда Елена Шляхова задекларировала квартиру стоимость 20 537 грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные ее декларации.
Так, судья задекларировала квартиру площадью 25,45 квадратных метров всего за 20,5 тыс. грн ($739 по нынешнему курсу).
Право собственности на квартиру в Харькове судья получила 26 апреля 2021 года.
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+16 Алексадр Лях
показать весь комментарий28.04.2021 14:15
+12 Стас Белов #486887
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+11 Алексадр Лях
показать весь комментарий28.04.2021 14:19
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Как вариант: Вася, я тебе даю на руки 20 000 $ и у нотариуса даю 20 тыс грн. и по докам мы проводим что квартиру ты продал за 20 тыс грн. С этой суммы и платится налог и прочее
Получила право собственности - не означает ни чего, вообще-то.
Как и сама по себе цифра 20 тыс. грн. тоже.
Если она получила это право в наследство, а право собственности предыдущего владельца подтверждается договором купли-продажи от 2005,например, года, в котором ее стоимость указана в размере 20537грн. .... И что? В чем криминал, аморальность или какое-нибудь другое извращенчество?
Есть какие-нибудь доказательства или хотя бы намеки на то, что это взятка или рекет?