Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга

Список недружніх Росії країн, який має бути сформований у межах відповідного указу президента Володимира Путіна, буде оприлюднено найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Я б не став забігати наперед. Справа недовга. Скоро він з'явиться", - сказав Лавров на пресконференції в Москві.

Російський міністр нагадав, що нині "за дорученням президента, відповідно до його указу, уряд займається складанням такого переліку".

23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, він ухвалений "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" і від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

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Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

Газета "Известия" повідомила, що уряд РФ незабаром опублікує список "недружніх країн".

"Опинитися в "недружньому" списку ризикують приблизно десять держав. За словами одного з обізнаних співрозмовників, до списку можуть потрапити США, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Інше джерело газети в держструктурах додало, що цілком можливе включення до переліку також Великої Британії, Канади, України та Австралії", йшлося в публікації від 27 квітня.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично доповнюватися і переглядатися.