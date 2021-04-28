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Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга

Лавров анонсував швидку появу списку

Список недружніх Росії країн, який має бути сформований у межах відповідного указу президента Володимира Путіна, буде оприлюднено найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Я б не став забігати наперед. Справа недовга. Скоро він з'явиться", - сказав Лавров на пресконференції в Москві.

Російський міністр нагадав, що нині "за дорученням президента, відповідно до його указу, уряд займається складанням такого переліку".

23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, він ухвалений "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" і від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.

Також читайте: Лавров про відносини РФ і США: Пропонували Адміністрації Байдена обнулити все те, що почав Обама

Перелік недружніх держав визначить уряд РФ.

Газета "Известия" повідомила, що уряд РФ незабаром опублікує список "недружніх країн".

"Опинитися в "недружньому" списку ризикують приблизно десять держав. За словами одного з обізнаних співрозмовників, до списку можуть потрапити США, Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Інше джерело газети в держструктурах додало, що цілком можливе включення до переліку також Великої Британії, Канади, України та Австралії", йшлося в публікації від 27 квітня.

Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично доповнюватися і переглядатися.

Автор: 

Лавров Сергій (1576) МЗС рф (959) росія (64946)


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Топ коментарі
+25
А чего ждать-то? Дурное дело нехитрое: я прям сейчас и обнародую:
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1415
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28.04.2021 14:59
+19
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2434
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28.04.2021 15:04
+18
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 876
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28.04.2021 14:55
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Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 876
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28.04.2021 14:55 Відповісти
врет, парнокопытный!.. список уже есть..
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 6030
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28.04.2021 14:58 Відповісти
маловато будет......

у рашки весь мир вгахи
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28.04.2021 15:07 Відповісти
Это за какой год? Устарел он уже
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28.04.2021 16:00 Відповісти
Ну если с Чехией, то за этот год))))
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29.04.2021 00:23 Відповісти
А чего ждать-то? Дурное дело нехитрое: я прям сейчас и обнародую:
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1415
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28.04.2021 14:59 Відповісти
У них всё проще..Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 597
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28.04.2021 19:00 Відповісти
не долго:
из списка ВСЕХ стран вычеркнуть
Белоруссию, Сирию, КНДР, Венесуэлу, и еще парочку диктатур.
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28.04.2021 15:00 Відповісти
с Сирией надо подождать, да и в Венесуэле не все так однозначно
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28.04.2021 15:08 Відповісти
Лишнехромосомы, лучше анонсируйте список дружественных стран, бумагу сэкономите! =)
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28.04.2021 15:00 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2434
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28.04.2021 15:04 Відповісти
дело недолгое....? устанет рука записывать
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28.04.2021 15:01 Відповісти
Казав ківа щоб усі списки і довідки засовували йому в дупу. Добра приймальня в депутата науковця.
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28.04.2021 15:01 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 5194
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28.04.2021 15:05 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 2277
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28.04.2021 15:05 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 4468
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28.04.2021 15:09 Відповісти
А вот и списочек "недружественных" России стран:
- кругомвраги
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28.04.2021 15:06 Відповісти
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 9113
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28.04.2021 15:44 Відповісти
Лавров анонсировал
*с* - лишнее
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28.04.2021 15:07 Відповісти
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28.04.2021 18:31 Відповісти
Позорней оказаться в списке "друзья расии"
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28.04.2021 15:08 Відповісти
себя не забудьте посчитать. главный "врах" рф-ии это она сама и ее кремлевские крысы.
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28.04.2021 15:08 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 5191
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28.04.2021 15:08 Відповісти
калантарян кратко о расширении ануса...
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28.04.2021 15:09 Відповісти
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1210
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28.04.2021 15:09 Відповісти
А не погана компанія.
Лавров анонсировал скорое появление списка "недружественных" России стран: Это дело недолгое - Цензор.НЕТ 1348
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28.04.2021 15:10 Відповісти
малувато буде. А де Грузія? А де Китай? А де Швеція? Фінляндія?

Хоча: Німеччина і Франція відсутні... а це козир в нормандських посиденьках...
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28.04.2021 15:35 Відповісти
Вот спіська, начальніка.
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28.04.2021 15:10 Відповісти
попасть в список недружественных параше стран станет за честь. кореи, белопараши и прочие гондурасы, по умолчанию будут бороться за первые места в списке "братских".
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28.04.2021 15:13 Відповісти
Гондурас попросил бы не трогать. Он там никаким боком
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28.04.2021 16:03 Відповісти
береш глобус і викреслюєш з нього 9 дружних країн сателітів, Венесуелу, Білорусь, Пів Корею... і готово!
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28.04.2021 15:15 Відповісти
Провальная затея, получается Турцию то записывать в список, то выписывать. А на это никаких сил не хватит. Ведь, Эрдогана хлебом не корми, дай поиграть в "хорошего и плохого полицейского". Проблема в том, что он правил не знает и играет в эту игру в одном лице.
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28.04.2021 15:19 Відповісти
кiнь поржав i по срав зеленкою
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28.04.2021 15:20 Відповісти
Дурное дело не хитрое, берешь топ развитых демократий мира и список врагов роиси готов!
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28.04.2021 15:21 Відповісти
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 8403
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28.04.2021 15:36 Відповісти
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 9266
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28.04.2021 15:38 Відповісти
Лавров анонсував швидку появу списку "недружніх" Росії країн: Це справа недовга - Цензор.НЕТ 1339
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28.04.2021 15:41 Відповісти
***
до сих пор никто не может объяснить, почему враги раши - это всегда те, у кого есть чувство собственного достоинства плюс помидоры, фрукты, пармезан и хамон,
а в друзьях всегда те, у которых самим жрать нечего плюс рожи неинтеллигентные...
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28.04.2021 15:46 Відповісти
Так ведомо ж, умом Россию не понять, вот и не могут объяснить. Видать нужно дождаться появления плеяды новых "кандидатов наук".
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28.04.2021 16:48 Відповісти
Кацапам легче составить список дружественных стран, во главе которых пока находятся кремлевские проститутки. Возни меньше намного.
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28.04.2021 16:17 Відповісти
Все правильно - список дружніх країн буде невеликий - це раз !

Поки не зміниться "душа росіян" та політика Кремля - і дописовати нікого не треба - 2 !
А якщо якась країна ... - просто викреслили - це три!

ПС . РФ може внести у список дружніх такі країни як Китай чи Ізраїль ... але це не так
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28.04.2021 18:46 Відповісти
**** там долгого то-всего три буквы - ВСЕ
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28.04.2021 16:19 Відповісти
Было похожее, составляли списки неблагонадёжных. Тепер масштабнее - целые страны начали в списки заносить.
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28.04.2021 16:43 Відповісти
Сидит Вовочка в песочнице, дерется со всеми и орет благим матом: "Совок верните! Верните совок!!!"
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28.04.2021 18:42 Відповісти
Алаверды списсяк стран пида рассов.
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28.04.2021 19:09 Відповісти
 
 