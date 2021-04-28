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Рада може розглянути питання відставки Степанова в середині травня, - Железняк

Рада може розглянути питання відставки Степанова в середині травня, - Железняк

Фракція "Голос" зібрала 150 голосів для скликання позачергового пленарного засідання для відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це нагадав голова фракції Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перспектива того, що буде позачергове, практично 100%, тому що фракція "Голос", як і обіцяла, зібрала 150 підписів, а то і більше, під постановою... про винесення питання на позачергове засідання щодо звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я", - сказав Железняк журналістам у середу в Києві.

За словами народного депутата, питання відставки Степанова парламент зможе розглянути в середині травня.

Читайте також: "Нарешті! Є 150 підписів!": Рада проведе позачергове засідання для розгляду питання про відставку Степанова, - нардепка "Голосу" Стефанишина

У свою чергу лідер партії "Голос" Кіра Рудик, вважає, що Степанов як міністр провалив три найважливіші завдання, за які він несе особисту відповідальність, зокрема організацію масового тестування, забезпечення українських лікарень киснем і необхідним медичним обладнанням, а також вакцинацію населення проти коронавірусу.

"Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов'язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду з усіма фракціями в парламенті", - наводить слова Рудик прес-служба партії.

Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Автор: 

ВР (14942) відставка (1459) Степанов Максим (2196) Голос партія (512) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+2
Кристально чистой репутации человек. Качественно читал с листочка выполнял свою работу. Ни разу ни крал, курточку ему подкинули... вообще не понятно, что они там попутали
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28.04.2021 15:16
+1
Чтоб он ещё успел пять курток за 23 000 $ купить ? «Слуги « - БАРЫГИ НА СМЕРТЯХ
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28.04.2021 15:02
+1
Тю, дивно аж. А за що його звільняти?
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28.04.2021 15:08
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Чтоб он ещё успел пять курток за 23 000 $ купить ? «Слуги « - БАРЫГИ НА СМЕРТЯХ
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28.04.2021 15:02 Відповісти
возврат гинекологов,частына друга...
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28.04.2021 15:02 Відповісти
Тю, дивно аж. А за що його звільняти?
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28.04.2021 15:08 Відповісти
Кристально чистой репутации человек. Качественно читал с листочка выполнял свою работу. Ни разу ни крал, курточку ему подкинули... вообще не понятно, что они там попутали
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28.04.2021 15:16 Відповісти
"Дайте ему еще 100 днееееееей!!!" (с) зе-тыпилы.
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28.04.2021 15:10 Відповісти
Скільки людей ще помре до цього часу...
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28.04.2021 15:39 Відповісти
Пока суть да дело - Степанов под свою жену успел открыть сеть клиник для диализа НЕФРОЦЕНТР в Киеве, Львове и Запорожье. Вложил деньги, отмытые на закупках МОЗ. Время зря не терял.
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28.04.2021 17:15 Відповісти
ТОВ НЕФРОЦЕНТР - https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43850452/
контора подельника Степанова- некого чмыря Барышевского (кум рэкетира сбу Беззубенко - и роботтодатель замминистра Степанова -- Иващено). Одна шайка-лейка!
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28.04.2021 17:18 Відповісти
Бред ! Під час війни командуючих не міняють
Це зняття з міністра - зніме з нього відповідальність .
Потім будете довго узгоджувати та вибирати нового міністра.
А , враховуючи бардак у ВРУ , не факт - що новий - буде ліпший
Потім новообраний міністр буде пробувати вникати у суть проблем та міняти потрібних людей під себе...
І т.д.
Тому , враховуючи критичний стан , треба просто назначити йому повноважного замісника-КОМІСАРА з револьвером чи палкою - і нехай працюють
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28.04.2021 19:02 Відповісти
 
 