Рада може розглянути питання відставки Степанова в середині травня, - Железняк
Фракція "Голос" зібрала 150 голосів для скликання позачергового пленарного засідання для відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це нагадав голова фракції Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перспектива того, що буде позачергове, практично 100%, тому що фракція "Голос", як і обіцяла, зібрала 150 підписів, а то і більше, під постановою... про винесення питання на позачергове засідання щодо звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров'я", - сказав Железняк журналістам у середу в Києві.
За словами народного депутата, питання відставки Степанова парламент зможе розглянути в середині травня.
У свою чергу лідер партії "Голос" Кіра Рудик, вважає, що Степанов як міністр провалив три найважливіші завдання, за які він несе особисту відповідальність, зокрема організацію масового тестування, забезпечення українських лікарень киснем і необхідним медичним обладнанням, а також вакцинацію населення проти коронавірусу.
"Не може на посаді перебувати людина, яка недбало виконує свої обов'язки. Некомпетентність міністра зашкалює. Наша фракція очікує, що після звільнення Степанова потенційний кандидат на посаду міністра пройде співбесіду з усіма фракціями в парламенті", - наводить слова Рудик прес-служба партії.
Як повідомлялося, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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читал с листочкавыполнял свою работу. Ни разу ни крал, курточку ему подкинули... вообще не понятно, что они там попутали
контора подельника Степанова- некого чмыря Барышевского (кум рэкетира сбу Беззубенко - и роботтодатель замминистра Степанова -- Иващено). Одна шайка-лейка!
Це зняття з міністра - зніме з нього відповідальність .
Потім будете довго узгоджувати та вибирати нового міністра.
А , враховуючи бардак у ВРУ , не факт - що новий - буде ліпший
Потім новообраний міністр буде пробувати вникати у суть проблем та міняти потрібних людей під себе...
І т.д.
Тому , враховуючи критичний стан , треба просто назначити йому повноважного замісника-КОМІСАРА з револьвером чи палкою - і нехай працюють