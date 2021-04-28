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Рада может рассмотреть вопрос отставки Степанова в середине мая, - Железняк

Рада может рассмотреть вопрос отставки Степанова в середине мая, - Железняк

Фракция "Голос" собрала 150 голосов для созыва внеочередного пленарного заседания для отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом напомнил глава фракции Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Перспектива того, что будет внеочередное практически 100%, потому что фракция "Голос" как и обещала собрала 150 подписей, а то и больше, под постановлением... о вынесении вопроса на внеочередное заседание об увольнении Степанова с должности министра здравоохранения", - сказал Железняк журналистам в среду в Киеве.

По словам народного депутата, вопрос отставки Степанова парламент сможет рассмотреть в середине мая.

В свою очередь, лидер партии "Голос" Кира Рудик, считает, что Степанов как министр провалил три важнейшие задачи, за которые он несет личную ответственность, в частности, организацию массового тестирования, обеспечение украинских больниц кислородом и необходимым медицинским оборудованием, а также вакцинацию населения от коронавируса.

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"Не может в должности находиться человек, который небрежно выполняет свои обязанности. Некомпетентность министра зашкаливает. Наша фракция ожидает, что после увольнения Степанова потенциальный кандидат на должность министра пройдет собеседование со всеми фракциями в парламенте", - отметила она.

Как сообщалось, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Автор: 

ВР (29228) отставка (3150) Степанов Максим (2062) Голос партия (499) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+2
Кристально чистой репутации человек. Качественно читал с листочка выполнял свою работу. Ни разу ни крал, курточку ему подкинули... вообще не понятно, что они там попутали
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28.04.2021 15:16
+1
Чтоб он ещё успел пять курток за 23 000 $ купить ? «Слуги « - БАРЫГИ НА СМЕРТЯХ
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28.04.2021 15:02
+1
Тю, дивно аж. А за що його звільняти?
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28.04.2021 15:08
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Чтоб он ещё успел пять курток за 23 000 $ купить ? «Слуги « - БАРЫГИ НА СМЕРТЯХ
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28.04.2021 15:02 Ответить
возврат гинекологов,частына друга...
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28.04.2021 15:02 Ответить
Тю, дивно аж. А за що його звільняти?
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28.04.2021 15:08 Ответить
Кристально чистой репутации человек. Качественно читал с листочка выполнял свою работу. Ни разу ни крал, курточку ему подкинули... вообще не понятно, что они там попутали
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28.04.2021 15:16 Ответить
"Дайте ему еще 100 днееееееей!!!" (с) зе-тыпилы.
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28.04.2021 15:10 Ответить
Скільки людей ще помре до цього часу...
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28.04.2021 15:39 Ответить
Пока суть да дело - Степанов под свою жену успел открыть сеть клиник для диализа НЕФРОЦЕНТР в Киеве, Львове и Запорожье. Вложил деньги, отмытые на закупках МОЗ. Время зря не терял.
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28.04.2021 17:15 Ответить
ТОВ НЕФРОЦЕНТР - https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43850452/
контора подельника Степанова- некого чмыря Барышевского (кум рэкетира сбу Беззубенко - и роботтодатель замминистра Степанова -- Иващено). Одна шайка-лейка!
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28.04.2021 17:18 Ответить
Бред ! Під час війни командуючих не міняють
Це зняття з міністра - зніме з нього відповідальність .
Потім будете довго узгоджувати та вибирати нового міністра.
А , враховуючи бардак у ВРУ , не факт - що новий - буде ліпший
Потім новообраний міністр буде пробувати вникати у суть проблем та міняти потрібних людей під себе...
І т.д.
Тому , враховуючи критичний стан , треба просто назначити йому повноважного замісника-КОМІСАРА з револьвером чи палкою - і нехай працюють
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28.04.2021 19:02 Ответить
 
 