УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5713 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 525 11

В Україні вперше розроблено Доктрину ВМС ЗСУ, - Міноборони

В Україні вперше розроблено Доктрину ВМС ЗСУ, - Міноборони

Вперше в Україні розроблено Доктрину Військово-морських сил Збройних сил України. Документ підготовлено з використанням досвіду країн-членів і країн-партнерів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Документ розроблено Інститутом ВМС Національного університету "Одеська морська академія" спільно з кафедрою ВМС Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і командуванням ВМС ЗСУ.

"В умовах триваючої агресії з боку Російської Федерації, яка має на меті повернути Україну до своєї сфери впливу, в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, активної діяльності Чорноморського флоту РФ на морських комунікаціях у виключній морській економічній зоні України перед керівництвом держави постало чимало питань, передусім щодо забезпечення національної безпеки з морського напрямку", - заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Він наголосив, що майбутнє України як суверенної держави прямо залежить від спроможності вільно використовувати море в рамках міжнародного права, дотримання якого у Чорноморському регіоні можуть забезпечити насамперед країни-члени НАТО та безпосередньо саме членство України в Північноатлантичному альянсі.

Як наголосили у відомстві, розкриття значення морського середовища для економіки України та її національної безпеки в цілому є важливою складовою цієї Доктрини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд". ФОТО

Доктрина є сукупністю положень про основи застосування, призначення та роль ВМС ЗС України в захисті інтересів України на морі та базується на положеннях законів України, стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України (Стратегії воєнної безпеки України), Доктрини застосування сил оборони держави, Морської доктрини України, а також містить висновки з досвіду відсічі збройної агресії Російській Федерації тощо.

"Доктрина передусім висвітлює питання оперативно-стратегічного рівня. Тактичні питання свідомо залишені за рамками публікації, оскільки їх розкриття та всебічне висвітлення передбачено низкою інших доктринальних документів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Доктрина передбачає її застосування особовим складом органів військового управління, з’єднань і частин ВМС ЗС України, науково-педагогічними та науковим працівниками наукових установ і вищих навчальних закладів.

Автор: 

ВМС (1379) Воєнна доктрина (7) ЗСУ (7500) Неїжпапа Олексій (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Самая главная философия военной доктрины Владимира Зеленских
В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 4422
показати весь коментар
28.04.2021 15:39
+5
Ура. Доктрина и видосики величайшего заменят нам средства поражения врага. Один видосик -- один дивизион "Нептунов".
показати весь коментар
28.04.2021 15:40
+3
Главная доктрина ЗЕ-нарика "просто перестать стрелять" - до сих пор НЕ ОТМЕНЕНА!
показати весь коментар
28.04.2021 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самая главная философия военной доктрины Владимира Зеленских
В Украине впервые разработана Доктрина ВМС ВСУ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 4422
показати весь коментар
28.04.2021 15:39 Відповісти
Ура. Доктрина и видосики величайшего заменят нам средства поражения врага. Один видосик -- один дивизион "Нептунов".
показати весь коментар
28.04.2021 15:40 Відповісти
доктрина наших ВМС проста як двері:

"Сиди на березі та мочи каців "Нептунами"
показати весь коментар
28.04.2021 16:00 Відповісти
вот только "Нептуны" для ВМС никто покупать не собирается.
показати весь коментар
28.04.2021 16:02 Відповісти
Кива, перелогинься, доктор морських наук хєров.
Якшо ти будеш сидіти виключно на березі і срати в штани, то твої нептуни нікого не замочать.
показати весь коментар
28.04.2021 16:24 Відповісти
давай корветів нафігачим без ПВО та протичовнового захисту

замість ПВО країни

да ?
показати весь коментар
28.04.2021 16:27 Відповісти
Главная доктрина ЗЕ-нарика "просто перестать стрелять" - до сих пор НЕ ОТМЕНЕНА!
показати весь коментар
28.04.2021 16:01 Відповісти
И на чем основана новая доктрина? На что делается основной упор - на подводные лодки, ракеты, морскую авиацию или надводные корабли или на уход хана орды из власти в ближайшее время?
показати весь коментар
28.04.2021 16:15 Відповісти
Толсто, а кто Крым и ОРДЛО освобождать будет, дети или внуки?
показати весь коментар
28.04.2021 16:26 Відповісти
Спочатку доктрина по посадці, бариг, суддів, колаборантів на нари, а пізніше доктрина ЗСУ в тому числі і ВМС.
показати весь коментар
28.04.2021 17:16 Відповісти
Доктрина - призначити 100 адміралів на дві старі шлюпки та айда на Дунай за рибою
показати весь коментар
28.04.2021 17:47 Відповісти
 
 