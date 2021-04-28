В Україні вперше розроблено Доктрину ВМС ЗСУ, - Міноборони

Вперше в Україні розроблено Доктрину Військово-морських сил Збройних сил України. Документ підготовлено з використанням досвіду країн-членів і країн-партнерів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Документ розроблено Інститутом ВМС Національного університету "Одеська морська академія" спільно з кафедрою ВМС Національного університету оборони України імені Івана Черняховського і командуванням ВМС ЗСУ.

"В умовах триваючої агресії з боку Російської Федерації, яка має на меті повернути Україну до своєї сфери впливу, в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, активної діяльності Чорноморського флоту РФ на морських комунікаціях у виключній морській економічній зоні України перед керівництвом держави постало чимало питань, передусім щодо забезпечення національної безпеки з морського напрямку", - заявив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Він наголосив, що майбутнє України як суверенної держави прямо залежить від спроможності вільно використовувати море в рамках міжнародного права, дотримання якого у Чорноморському регіоні можуть забезпечити насамперед країни-члени НАТО та безпосередньо саме членство України в Північноатлантичному альянсі.

Як наголосили у відомстві, розкриття значення морського середовища для економіки України та її національної безпеки в цілому є важливою складовою цієї Доктрини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові моряки завершили підготовку в США з експлуатації патрульних катерів типу "Айленд". ФОТО

Доктрина є сукупністю положень про основи застосування, призначення та роль ВМС ЗС України в захисті інтересів України на морі та базується на положеннях законів України, стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України (Стратегії воєнної безпеки України), Доктрини застосування сил оборони держави, Морської доктрини України, а також містить висновки з досвіду відсічі збройної агресії Російській Федерації тощо.

"Доктрина передусім висвітлює питання оперативно-стратегічного рівня. Тактичні питання свідомо залишені за рамками публікації, оскільки їх розкриття та всебічне висвітлення передбачено низкою інших доктринальних документів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Доктрина передбачає її застосування особовим складом органів військового управління, з’єднань і частин ВМС ЗС України, науково-педагогічними та науковим працівниками наукових установ і вищих навчальних закладів.